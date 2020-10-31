Риу Аве
2:0
Конец матча
Стадион: Эштадиу ду Риу Аве
Морейренсе
1:0
14' ГолПиазон Лукас
20' Желтая карточкаПачеку Фабиу
32' Желтая карточкаФеррареси Науэль
40' Желтая карточкаПеле Мамаду
57' Желтая карточкаАлекс Соареш
79' Желтая карточкаВитория Стивен
2:0
83' ПенальтиПиазон Лукас
25
Пинту
Иву
24
Амарал
Педру
18
Пеле
Мамаду
14
Пиазон
Лукас
21
Мане
Карлуш
10
Перес
Фелипе
77
Валтерсон
26
Алекс
Соареш
27
Нуну
Педру
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Пинту ИвуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Амарал ПедруЗащитник
-
18 Пеле МамадуПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Пиазон ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Мане КарлушПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Лео ЛеонардоВратарь
- Защитник
-
23 Ямбор НиколаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Mario Silva
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Перес ФелипеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 ВалтерсонПолузащитник
-
26 Алекс СоарешНападающий
-
27 Нуну ПедруНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
29 Reynaldo2
-
Главный тренер: Соариш Рикарду
Ход матча
14'
1:0
20'
32'
40'
57'
79'
83'
2:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пиазон Лукас
|2 (1)
|0.33
|2.
|Мане Карлуш
|1
|0.17
|3.
|Сантос Адерлан
|1
|0.17
|4.
|Ryotaro Meshino
|1
|0.17
|5.
|Диего Лопес III
|0
|0
|6.
|Пеле Мамаду
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нуну Педру
|2
|0.33
|2.
|Абреу Фабиу
|2 (1)
|0.33
|3.
|Перес Фелипе
|1
|0.17
|4.
|Алекс Соареш
|0
|0
|5.
|Соареш Филипе
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пеле Мамаду
|2
|0
|2.
|Пинту Иву
|1
|0
|3.
|Филипе Аугусто
|1
|0
|4.
|Диего Лопес III
|1
|0
|5.
|Ронан
|1
|0
|6.
|Сантос Адерлан
|1
|0
|7.
|Ямбор Никола
|1
|0
|8.
|Боревкович Тони
|1
|0
|9.
|Амарал Педру
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пачеку Фабиу
|2
|0
|2.
|Витория Стивен
|2
|0
|3.
|Соареш Филипе
|2
|0
|4.
|Феррареси Науэль
|2
|0
|5.
|Росич Лазар
|1
|0
|6.
|Алекс Соареш
|1
|0
|7.
|Абреу Фабиу
|1
|0
|8.
|Фигейреду Афоншу
|1
|0
|9.
|Д'Альберто Антони
|1
|0
|10.
|Galego
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Риу Аве
|20% (1)
|20% (1)
|0
|0
|0
|60% (3)
|Морейренсе
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|0
Предыдущие игры
Риу Аве Последние 20 матчей: + = -Фаренсе 0:1 Риу Аве Риу Аве 0:3 Бенфика Фамаликан 1:1 Риу Аве Риу Аве 2:2 Милан
Риу Аве 0:0 Витория Гимарайнш Бешикташ 1:1 Риу Аве Тондела 1:1 Риу Аве Борац Баня-Лука 0:2 Риу Аве Маритиму 2:1 Риу Аве Пасуш де Феррейра 1:2 Риу Аве Риу Аве 0:0 Маритиму Боавишта 0:2 Риу Аве Риу Аве 2:2 Санта-Клара Маритиму 0:0 Риу Аве Риу Аве 2:1 Портимоненсе Жил Висенте 1:0 Риу Аве Риу Аве 4:3 Брага Витория Сетубал 1:2 Риу Аве Риу Аве 1:2 Бенфика Морейренсе 0:1 Риу Аве
Морейренсе Последние 20 матчей: + = -Морейренсе 2:1 Маритиму Белененсеш 0:0 Морейренсе Морейренсе 1:1 Боавишта Бенфика 2:0 Морейренсе
Морейренсе 2:0 Фаренсе Витория Гимарайнш 0:0 Морейренсе Санта-Клара 2:0 Морейренсе Морейренсе 1:2 Тондела Порту 6:1 Морейренсе Морейренсе 1:1 Пасуш де Феррейра Белененсеш 0:1 Морейренсе Морейренсе 0:0 Спортинг Л Авеш 0:1 Морейренсе Морейренсе 1:1 Фамаликан Витория Гимарайнш 1:1 Морейренсе Морейренсе 0:1 Риу Аве Боавишта 0:1 Морейренсе Морейренсе 2:0 Маритиму Бенфика 1:1 Морейренсе Морейренсе 2:1 Санта-Клара
Последние игры между собой
Риу Аве: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 6
Морейренсе: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 6
Морейренсе 2:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 2:1 Морейренсе Примейра-лига Риу Аве 3:2 Морейренсе Примейра-лига Морейренсе 1:1 Риу Аве Примейра-лига Морейренсе 0:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 0:1 Морейренсе Примейра-лига Риу Аве 1:2 Морейренсе Товарищеские матчи Риу Аве 1:1 Морейренсе Примейра-лига Морейренсе 1:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 0:1 Морейренсе Примейра-лига Морейренсе 0:1 Риу Аве Примейра-лига Морейренсе 1:0 Риу Аве Кубок лиги
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 3
|15
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|3.
|Порту
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|15 - 9
|10
|4.
|Брага
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|5.
|Риу Аве
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 5
|9
|6.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|7.
|Морейренсе
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|8.
|Санта-Клара
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|9.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|2 - 2
|7
|10.
|Маритиму
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|11.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|12.
|Фамаликан
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|9 - 12
|6
|13.
|Белененсеш
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|3 - 5
|6
|14.
|Жил Висенте
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|15.
|Тондела
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|16.
|Портимоненсе
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|17.
|Боавишта
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 12
|3
|18.
|Фаренсе
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 11
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Риу Аве» – «Морейренсе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Риу Аве» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Морейренсе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Риу Аве» – «Морейренсе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|10.50
|1.03
|7.60
|1.07
|1.80
|1.95
|—
|—
|2.50
|1.52
|2.05
|1.77
|1.11
|5.80
|—
|—
|1.41
|2.80
|—
|—
|1.09
|6.50
|1.11
|5.90
|1.03
|10.00
|1.01
|12.00
|1.05
|8.50
|
|8.60
|1.03
|7.60
|1.06
|3.20
|1.33
|—
|—
|2.48
|1.54
|—
|—
|1.82
|2.09
|—
|—
|1.41
|2.91
|—
|—
|1.28
|3.54
|1.10
|6.10
|1.07
|6.65
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|1.60
|2.42
|1.35
|3.32
|1.11
|7.31
|1.49
|2.74
|1.35
|3.36
|1.47
|2.77
|1.42
|2.98
|1.65
|2.31
|1.18
|5.15
|—
|—
|1.16
|5.72
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Риу Аве 2:0 Морейренсе
Исход игры
Риу Аве
66.7% (96)
Ничья
28.5% (41)
Морейренсе
4.9% (7)
Тотал 2.5
Больше
26.57% (38)
Меньше
73.43% (105)
Обе команды забьют
Да
48.95% (70)
Нет
51.05% (73)
Популярный счёт
1:0 Риу Аве
37.5% (54)
1:1 Ничья
22.9% (33)
2:1 Риу Аве
20.8% (30)
2:0 Риу Аве
7.6% (11)
0:0 Ничья
4.2% (6)
1:2 Морейренсе
3.5% (5)
2:2 Ничья
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!