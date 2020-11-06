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Белененсеш
0:0
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Риу Аве
0'
15' Желтая карточка
Боревкович Тони
45'+1
23
Крицюк
Станислав
13
Эшгаю
Тьягу
26
Henrique
XIV
4
Рибейро
Томас
5
Лима
Рубен
6
Бруно
Алмейда
21
Теофилус
Тибанг
20
Тайра
Альфонсу
28
Afonso
Sousa
10
Варела
Силвештре
9
Касьерра
Матео
1
Кишек
Павел
25
Пинту
Иву
6
Боревкович
Тони
33
Сантос
Адерлан
24
Амарал
Педру
18
Пеле
Мамаду
5
Филипе
Аугусто
21
Мане
Карлуш
10
Диего
Лопес
III
14
Пиазон
Лукас
77
Перейра
Андре
Белененсеш
4-4-2
Риу Аве
4-2-3-1

Ход матча

15'
 
Боревкович Тони

Бомбардиры внутри турнира

Белененсеш
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бруно Алмейда 1 0.14
2. Теофилус Тибанг 1 0.14
3. Касьерра Матео 1 0.14
4. Лима Рубен 0 0
5. Кардозу Мигел 0 0
6. Henrique XIV 0 0
Риу Аве
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пиазон Лукас 2 (1) 0.29
2. Мане Карлуш 1 0.14
3. Сантос Адерлан 1 0.14
4. Ryotaro Meshino 1 0.14
5. Диего Лопес III 0 0
6. Пеле Мамаду 0 0

Карточки

Белененсеш
# Игрок      
1. Тайра Альфонсу 3 0
2. Henrique XIV 3 0
3. Caue I 2 0
4. Эшгаю Тьягу 2 0
5. Варела Силвештре 1 0
6. Лима Рубен 1 0
7. Кардозу Мигел 1 0
8. Теофилус Тибанг 1 0
Риу Аве
# Игрок      
1. Пеле Мамаду 2 0
2. Боревкович Тони 2 0
3. Пинту Иву 1 0
4. Филипе Аугусто 1 0
5. Диего Лопес III 1 0
6. Ронан 1 0
7. Сантос Адерлан 1 0
8. Ямбор Никола 1 0
9. Амарал Педру 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Белененсеш 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 33.33% (1)
 Риу Аве 20% (1) 20% (1) 0 0 0 60% (3)

Предыдущие игры

Белененсеш Последние 20 матчей: +3 =8 -9
Белененсеш 1:1 Фаренсе Бенфика 2:0 Белененсеш Белененсеш 0:0 Морейренсе Насьонал Мадейра 0:0 Белененсеш
Белененсеш 1:2 Фамаликан Витория Гимарайнш 0:1 Белененсеш Спортинг Л 3:1 Белененсеш Спортинг 3:1 Белененсеш Витория Сетубал 2:0 Белененсеш Белененсеш 1:0 Жил Висенте Брага 1:1 Белененсеш Белененсеш 0:1 Морейренсе Порту 5:0 Белененсеш Белененсеш 1:1 Тондела Белененсеш 1:3 Спортинг Л Пасуш де Феррейра 2:1 Белененсеш Белененсеш 1:1 Витория Гимарайнш Авеш 0:2 Белененсеш Белененсеш 0:0 Фамаликан Риу Аве 0:0 Белененсеш
Риу Аве Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Риу Аве 2:0 Морейренсе Фаренсе 0:1 Риу Аве Риу Аве 0:3 Бенфика Фамаликан 1:1 Риу Аве
Риу Аве 2:2 Милан Риу Аве 0:0 Витория Гимарайнш Бешикташ 1:1 Риу Аве Тондела 1:1 Риу Аве Борац Баня-Лука 0:2 Риу Аве Маритиму 2:1 Риу Аве Пасуш де Феррейра 1:2 Риу Аве Риу Аве 0:0 Маритиму Боавишта 0:2 Риу Аве Риу Аве 2:2 Санта-Клара Маритиму 0:0 Риу Аве Риу Аве 2:1 Портимоненсе Жил Висенте 1:0 Риу Аве Риу Аве 4:3 Брага Витория Сетубал 1:2 Риу Аве Риу Аве 1:2 Бенфика

Последние игры между собой

Белененсеш: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Риу Аве: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Риу Аве 0:0 Белененсеш Примейра-лига Белененсеш 0:2 Риу Аве Примейра-лига Белененсеш 1:3 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 2:2 Белененсеш Примейра-лига
Белененсеш 1:2 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 1:0 Белененсеш Примейра-лига Риу Аве 2:0 Белененсеш Примейра-лига Белененсеш 1:0 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 1:1 Белененсеш Кубок лиги Риу Аве 1:2 Белененсеш Примейра-лига Белененсеш 3:3 Риу Аве Примейра-лига Белененсеш 1:3 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 0:0 Белененсеш Примейра-лига Риу Аве 1:0 Белененсеш Примейра-лига Белененсеш 0:3 Риу Аве Примейра-лига Белененсеш 0:0 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 0:0 Белененсеш Примейра-лига Риу Аве 1:0 Белененсеш Кубок лиги Белененсеш 1:0 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 0:1 Белененсеш Примейра-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 6 5 1 0 15 - 4 16
2. Бенфика Заявка 6 5 0 1 15 - 6 15
3. Брага Заявка 6 4 0 2 9 - 5 12
4. Порту Заявка 6 3 1 2 15 - 9 10
5. Санта-Клара Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
6. Витория Гимарайнш Заявка 6 3 1 2 4 - 3 10
7. Риу Аве 0:0 Заявка 7 2 4 1 5 - 5 10
8. Пасуш де Феррейра Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
9. Морейренсе Заявка 6 2 2 2 5 - 6 8
10. Маритиму Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
11. Насьонал Мадейра Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
12. Белененсеш 0:0 Заявка 7 1 4 2 3 - 5 7
13. Боавишта Заявка 6 1 3 2 9 - 12 6
14. Фамаликан Заявка 6 1 3 2 9 - 13 6
15. Жил Висенте Заявка 6 1 2 3 4 - 7 5
16. Тондела Заявка 6 1 2 3 4 - 12 5
17. Портимоненсе Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
18. Фаренсе Заявка 6 0 2 4 6 - 11 2
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    15'
    Боревкович Тони получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nacional. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 156
Белененсеш 19.2% (30)
X 38.5% (60)
Риу Аве 42.3% (66)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Белененсеш
Ничья
Риу Аве
3.84
3.25
2.59
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.50 3.20 2.20
Бонус: 5 000 ₽ 3.30 2.70 2.37
Бонус: 5 000 ₽ 3.44 3.25 2.22
  3.84 2.54 2.59

Самый высокий коэффициент на матч «Белененсеш» – «Риу Аве» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Белененсеш» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Риу Аве» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Белененсеш» – «Риу Аве», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
4.70 1.17 5.50 1.12 1.92 1.82 1.96 1.84 1.70 2.15 1.27 3.55 1.23 3.85 1.07 7.50 1.05 8.60 1.04 9.00 1.01 16.50
7.40 1.05 6.00 1.10 2.78 1.42 2.06 1.76 1.65 2.38 1.30 3.52 1.19 4.20 1.05 7.80 1.03 8.30
7.85 1.10 3.68 1.31 3.05 1.42 2.22 1.72 1.87 2.03 1.62 2.41 1.38 3.24 1.30 3.78 1.48 2.80 1.34 3.46 1.20 4.94
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.67 2.12 1.55 2.45 1.08 7.00 1.05 8.40 1.04 9.00
2.59 1.50 1.67 2.20 1.31 3.45 1.08 7.70 1.06 9.10
1.45 2.87 1.25 4.13 1.45 2.87 1.30 3.67 1.22 4.45
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.11 1.68 1.48 2.55 1.16 4.80
3.30 1.33 2.19 1.68 1.52 2.53 1.17 4.90 1.12 6.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.65 1.44
Букмекер Да Нет
5.40 1.11
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
Где смотреть матч Белененсеш 0:0 Риу Аве онлайн

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Прогнозы на матч Белененсеш 0:0 Риу Аве

Исход игры
Белененсеш
19.2% (30)
Ничья
38.5% (60)
Риу Аве
42.3% (66)
Тотал 2.5
Больше
31.61% (49)
Меньше
68.39% (106)
Обе команды забьют
Да
63.87% (99)
Нет
36.13% (56)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.1% (50)
0:1 Риу Аве
20.5% (32)
1:2 Риу Аве
19.9% (31)
1:0 Белененсеш
10.3% (16)
2:1 Белененсеш
8.3% (13)
0:0 Ничья
3.8% (6)
2:2 Ничья
1.9% (3)
0:2 Риу Аве
1.3% (2)
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