Белененсеш
0:0
Первый тайм: 45+'
Стадион: Насиональ
Риу Аве
15' Желтая карточкаБоревкович Тони
13
Эшгаю
Тьягу
26
Henrique
XIV
28
Afonso
Sousa
25
Пинту
Иву
24
Амарал
Педру
18
Пеле
Мамаду
21
Мане
Карлуш
14
Пиазон
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Эшгаю ТьягуЗащитник
-
26 Henrique XIVЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Afonso SousaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 РобиньоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
8 Caue I
-
-
Главный тренер: Petit
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Пинту ИвуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Амарал ПедруЗащитник
-
18 Пеле МамадуПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Мане КарлушПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Пиазон ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Лео ЛеонардоВратарь
-
20 КоштиньяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Ямбор НиколаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Mario Silva
Ход матча
15'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бруно Алмейда
|1
|0.14
|2.
|Теофилус Тибанг
|1
|0.14
|3.
|Касьерра Матео
|1
|0.14
|4.
|Лима Рубен
|0
|0
|5.
|Кардозу Мигел
|0
|0
|6.
|Henrique XIV
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пиазон Лукас
|2 (1)
|0.29
|2.
|Мане Карлуш
|1
|0.14
|3.
|Сантос Адерлан
|1
|0.14
|4.
|Ryotaro Meshino
|1
|0.14
|5.
|Диего Лопес III
|0
|0
|6.
|Пеле Мамаду
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тайра Альфонсу
|3
|0
|2.
|Henrique XIV
|3
|0
|3.
|Caue I
|2
|0
|4.
|Эшгаю Тьягу
|2
|0
|5.
|Варела Силвештре
|1
|0
|6.
|Лима Рубен
|1
|0
|7.
|Кардозу Мигел
|1
|0
|8.
|Теофилус Тибанг
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пеле Мамаду
|2
|0
|2.
|Боревкович Тони
|2
|0
|3.
|Пинту Иву
|1
|0
|4.
|Филипе Аугусто
|1
|0
|5.
|Диего Лопес III
|1
|0
|6.
|Ронан
|1
|0
|7.
|Сантос Адерлан
|1
|0
|8.
|Ямбор Никола
|1
|0
|9.
|Амарал Педру
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Белененсеш
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|Риу Аве
|20% (1)
|20% (1)
|0
|0
|0
|60% (3)
Предыдущие игры
Белененсеш Последние 20 матчей: +3 =8 -9Белененсеш 1:1 Фаренсе Бенфика 2:0 Белененсеш Белененсеш 0:0 Морейренсе Насьонал Мадейра 0:0 Белененсеш
Белененсеш 1:2 Фамаликан Витория Гимарайнш 0:1 Белененсеш Спортинг Л 3:1 Белененсеш Спортинг 3:1 Белененсеш Витория Сетубал 2:0 Белененсеш Белененсеш 1:0 Жил Висенте Брага 1:1 Белененсеш Белененсеш 0:1 Морейренсе Порту 5:0 Белененсеш Белененсеш 1:1 Тондела Белененсеш 1:3 Спортинг Л Пасуш де Феррейра 2:1 Белененсеш Белененсеш 1:1 Витория Гимарайнш Авеш 0:2 Белененсеш Белененсеш 0:0 Фамаликан Риу Аве 0:0 Белененсеш
Риу Аве Последние 20 матчей: +9 =6 -5Риу Аве 2:0 Морейренсе Фаренсе 0:1 Риу Аве Риу Аве 0:3 Бенфика Фамаликан 1:1 Риу Аве
Риу Аве 2:2 Милан Риу Аве 0:0 Витория Гимарайнш Бешикташ 1:1 Риу Аве Тондела 1:1 Риу Аве Борац Баня-Лука 0:2 Риу Аве Маритиму 2:1 Риу Аве Пасуш де Феррейра 1:2 Риу Аве Риу Аве 0:0 Маритиму Боавишта 0:2 Риу Аве Риу Аве 2:2 Санта-Клара Маритиму 0:0 Риу Аве Риу Аве 2:1 Портимоненсе Жил Висенте 1:0 Риу Аве Риу Аве 4:3 Брага Витория Сетубал 1:2 Риу Аве Риу Аве 1:2 Бенфика
Последние игры между собой
Белененсеш: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Риу Аве: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Белененсеш 1:2 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 1:0 Белененсеш Примейра-лига Риу Аве 2:0 Белененсеш Примейра-лига Белененсеш 1:0 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 1:1 Белененсеш Кубок лиги Риу Аве 1:2 Белененсеш Примейра-лига Белененсеш 3:3 Риу Аве Примейра-лига Белененсеш 1:3 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 0:0 Белененсеш Примейра-лига Риу Аве 1:0 Белененсеш Примейра-лига Белененсеш 0:3 Риу Аве Примейра-лига Белененсеш 0:0 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 0:0 Белененсеш Примейра-лига Риу Аве 1:0 Белененсеш Кубок лиги Белененсеш 1:0 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 0:1 Белененсеш Примейра-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 4
|16
|2.
|Бенфика
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 6
|15
|3.
|Брага
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 5
|12
|4.
|Порту
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|15 - 9
|10
|5.
|Санта-Клара
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|6.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|4 - 3
|10
|7.
|Риу Аве
|0:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|5 - 5
|10
|8.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|9.
|Морейренсе
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|10.
|Маритиму
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|11.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|12.
|Белененсеш
|0:0 Заявка
|7
|1
|4
|2
|3 - 5
|7
|13.
|Боавишта
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 12
|6
|14.
|Фамаликан
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 13
|6
|15.
|Жил Висенте
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 7
|5
|16.
|Тондела
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 12
|5
|17.
|Портимоненсе
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|18.
|Фаренсе
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 11
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Белененсеш» – «Риу Аве» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Белененсеш» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Риу Аве» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Белененсеш» – «Риу Аве», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|4.70
|1.17
|—
|—
|5.50
|1.12
|—
|—
|1.92
|1.82
|—
|—
|1.96
|1.84
|1.70
|2.15
|1.27
|3.55
|—
|—
|1.23
|3.85
|1.07
|7.50
|1.05
|8.60
|1.04
|9.00
|1.01
|16.50
|
|7.40
|1.05
|—
|—
|6.00
|1.10
|—
|—
|2.78
|1.42
|—
|—
|2.06
|1.76
|—
|—
|1.65
|2.38
|—
|—
|1.30
|3.52
|1.19
|4.20
|1.05
|7.80
|1.03
|8.30
|—
|—
|
|7.85
|1.10
|3.68
|1.31
|3.05
|1.42
|2.22
|1.72
|1.87
|2.03
|1.62
|2.41
|1.38
|3.24
|1.30
|3.78
|1.48
|2.80
|1.34
|3.46
|—
|—
|1.20
|4.94
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Белененсеш 0:0 Риу Аве
Исход игры
Белененсеш
19.2% (30)
Ничья
38.5% (60)
Риу Аве
42.3% (66)
Тотал 2.5
Больше
31.61% (49)
Меньше
68.39% (106)
Обе команды забьют
Да
63.87% (99)
Нет
36.13% (56)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.1% (50)
0:1 Риу Аве
20.5% (32)
1:2 Риу Аве
19.9% (31)
1:0 Белененсеш
10.3% (16)
2:1 Белененсеш
8.3% (13)
0:0 Ничья
3.8% (6)
2:2 Ничья
1.9% (3)
0:2 Риу Аве
1.3% (2)
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