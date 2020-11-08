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Хьюстон Динамо
 
Позже

Стадион:
Колорадо Рэпидс
1
Марко
Марич
II
4
Валентин
Зарек
36
Кабрера
Виктор
15
Фигероа
Мэйнор
3
Лундквист
Адам
11
Ariel
Lassiter
8
Родригес
Мемо
22
Вера
Матиас
24
Серен
Дарвин
23
Кинтеро
Дарвин
9
Манотас
Мауро
50
Ярброуг
Вильям
18
Келли
Джереми
5
Трасти
Остон
6
Абубакар
Лалас
13
Винс
Сэмюэл
10
Акоста
Келлин
26
Бассетт
Коул
20
Мескида
Николас
7
Льюис
Джонатан
52
Гальван
Бриан
99
Шиньяшики
Андре
Хьюстон Динамо
4-5-1
Колорадо Рэпидс
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Хьюстон Динамо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кинтеро Дарвин 7 0.35
2. Родригес Мемо 5 0.25
3. Элис Альберт 4 (1) 0.2
4. Ariel Lassiter 3 0.15
5. Хансен Николай 2 0.1
6. Кристиан Рамирез 2 0.1
7. Фигероа Мэйнор 2 0.1
8. Серен Дарвин 1 (1) 0.05
9. Манотас Мауро 1 0.05
10. Джункуа Сэм 1 0.05
11. Валентин Зарек 0 0
Колорадо Рэпидс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бассетт Коул 5 0.33
2. Льюис Джонатан 4 0.27
3. Шиньяшики Андре 4 0.27
4. Рубио Диего 2 0.13
5. Камара Кей 2 0.13
6. Акоста Келлин 2 0.13
7. Винс Сэмюэл 1 0.07
8. Мескида Николас 1 0.07
9. Гальван Бриан 1 0.07
10. Розенберри Киган 1 0.07
11. Абубакар Лалас 1 0.07
12. Намли Юнес 0 0
13. Прайс Джек 0 0
14. Бенезе Николя 0 0
15. Трасти Остон 0 0
16. Келли Джереми 0 0

Карточки

Хьюстон Динамо
# Игрок      
1. Вера Матиас 6 1
2. Кинтеро Дарвин 5 0
3. Фигероа Мэйнор 5 0
4. Струна Альяж 5 0
5. Родригес Мемо 5 0
6. Боньек Оскар 4 0
7. Элис Альберт 1 1
8. Заибо Вильфред 2 0
9. Серен Дарвин 2 0
10. Ariel Lassiter 2 0
11. Лундквист Адам 2 0
12. Манотас Мауро 0 1
13. Мартинес Томас 1 0
14. Марко Марич II 1 0
15. Бисама Хосе 1 0
16. Фуэнмайор Алехандро 1 0
17. Лемуан Никколо 1 0
Колорадо Рэпидс
# Игрок      
1. Прайс Джек 4 1
2. Акоста Келлин 4 0
3. Абубакар Лалас 4 0
4. Рубио Диего 3 0
5. Уилсон Дэнни 1 1
6. Камара Кей 1 0
7. Мур Дрю 1 0
8. Уорнер Коллен 1 0
9. Бенезе Николя 1 0
10. Мескида Николас 1 0
11. Ирвин Клинт 1 0
12. Льюис Джонатан 1 0
13. Бассетт Коул 1 0
14. Шиньяшики Андре 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хьюстон Динамо 3.57% (1) 17.86% (5) 14.29% (4) 25% (7) 17.86% (5) 21.43% (6)
 Колорадо Рэпидс 16.67% (4) 4.17% (1) 12.5% (3) 20.83% (5) 12.5% (3) 33.33% (8)

Предыдущие игры

Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Даллас 3:0 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 2:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:1 Коламбус Кру Миннесота Юнайтед 2:2 Хьюстон Динамо
Хьюстон Динамо 1:3 Нэшвилл Интер Майами 1:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:0 Даллас Хьюстон Динамо 1:2 Спортинг Канзас-Сити Нэшвилл 1:1 Хьюстон Динамо Чикаго Файр 4:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:2 Миннесота Юнайтед Даллас 2:1 Хьюстон Динамо Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Спортинг Канзас-Сити Хьюстон Динамо 3:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 2:5 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 0:0 Даллас Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Хьюстон Динамо Портленд Тимберс 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:3 Хьюстон Динамо
Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Портленд Тимберс 0:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:1 Сиэтл Саундерс Миннесота Юнайтед 2:1 Колорадо Рэпидс Спортинг Канзас-Сити 4:0 Колорадо Рэпидс
Колорадо Рэпидс 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Колорадо Рэпидс Даллас 4:1 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 0:5 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:1 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 1:4 Реал Солт-Лейк Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 3:2 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 1:2 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес 3:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас Спортинг Канзас-Сити 2:3 Колорадо Рэпидс

Последние игры между собой

Хьюстон Динамо: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
Колорадо Рэпидс: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:2 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:4 Хьюстон Динамо МЛС Колорадо Рэпидс 0:0 Хьюстон Динамо МЛС
Хьюстон Динамо 2:0 Колорадо Рэпидс МЛС Хьюстон Динамо 0:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 3:1 Хьюстон Динамо МЛС Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:3 Колорадо Рэпидс МЛС Хьюстон Динамо 3:2 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:0 Колорадо Рэпидс Открытый Кубок Хьюстон Динамо 0:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 3:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:0 Хьюстон Динамо МЛС Колорадо Рэпидс 0:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:2 Колорадо Рэпидс МЛС Хьюстон Динамо 2:2 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Хьюстон Динамо МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BBVA Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Хьюстон Динамо
Ничья
Колорадо Рэпидс
2.01
4.49
3.48
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 1.90 3.95 3.40
Бонус: 5 000 ₽ 2.01 4.10 3.24
  1.93 4.49 3.48

Самый высокий коэффициент на матч «Хьюстон Динамо» – «Колорадо Рэпидс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хьюстон Динамо» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Колорадо Рэпидс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хьюстон Динамо» – «Колорадо Рэпидс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
6.25 1.09 5.50 1.13 3.05 1.35 2.45 1.51 2.11 1.73 1.82 1.92 1.53 2.50 1.37 2.95 1.18 4.50 1.15 5.10 1.05 8.40 1.04 9.00
6.05 1.08 5.30 1.13 2.94 1.38 2.40 1.57 1.88 2.02 1.50 2.59 1.35 3.10 1.16 4.75 1.12 5.25 1.03 8.70
6.98 1.12 3.25 1.37 2.67 1.52 2.60 1.54 2.18 1.74 1.93 1.95 1.72 2.21 1.51 2.68 1.35 3.37 1.13 6.59
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
4.20 1.20 3.00 1.36 1.81 1.97 1.35 3.10 1.22 4.00
4.30 1.22 3.04 1.38 1.81 2.00 1.36 3.15 1.23 4.20
3.73 1.31 3.20 1.38 2.21 1.72 1.83 2.07 1.58 2.48 1.35 3.41
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.35 1.55 1.75 2.00 1.44 2.70
5.80 1.14 4.70 1.19 2.28 1.63 1.70 2.15 1.42 2.88 1.17 5.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.38 2.90
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
Букмекер Да Нет
2.26 1.59
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