Хьюстон Динамо
1:2
Конец матча
Стадион: BBVA Stadium
Колорадо Рэпидс
42' Желтая карточкаФигероа Мэйнор
57' Желтая карточкаСерен Дарвин
59' Желтая карточкаКабрера Виктор
0:1
61' ГолНамли Юнес
1:1
69' ГолМанотас Мауро
90' Желтая карточкаАбубакар Лалас
1:2
90' ГолРубио Диего
22
Вера
Матиас
24
Серен
Дарвин
13
Винс
Сэмюэл
26
Бассетт
Коул
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Вера МатиасПолузащитник
-
24 Серен ДарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
55 Кроппер КодиВратарь
-
29 Джункуа СэмЗащитник
- Защитник
-
27 Боньек ОскарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Рамос Таб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Винс СэмюэлЗащитник
- Полузащитник
-
26 Бассетт КоулПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
3 Мур ДрюЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Намли ЮнесПолузащитник
-
19 Прайс ДжекПолузащитник
- Нападающий
-
11 Рубио ДиегоНападающий
-
Главный тренер: Robin Fraser
Ход матча
42'
57'
59'
61'
0:1
69'
1:1
90'
90'
1:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кинтеро Дарвин
|7
|0.33
|2.
|Родригес Мемо
|5
|0.24
|3.
|Элис Альберт
|4 (1)
|0.19
|4.
|Ariel Lassiter
|3
|0.14
|5.
|Хансен Николай
|2
|0.1
|6.
|Манотас Мауро
|2
|0.1
|7.
|Кристиан Рамирез
|2
|0.1
|8.
|Фигероа Мэйнор
|2
|0.1
|9.
|Серен Дарвин
|1 (1)
|0.05
|10.
|Джункуа Сэм
|1
|0.05
|11.
|Валентин Зарек
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бассетт Коул
|5
|0.31
|2.
|Льюис Джонатан
|4
|0.25
|3.
|Шиньяшики Андре
|4
|0.25
|4.
|Рубио Диего
|3
|0.19
|5.
|Камара Кей
|2
|0.13
|6.
|Акоста Келлин
|2
|0.13
|7.
|Намли Юнес
|1
|0.06
|8.
|Винс Сэмюэл
|1
|0.06
|9.
|Мескида Николас
|1
|0.06
|10.
|Гальван Бриан
|1
|0.06
|11.
|Розенберри Киган
|1
|0.06
|12.
|Абубакар Лалас
|1
|0.06
|13.
|Прайс Джек
|0
|0
|14.
|Бенезе Николя
|0
|0
|15.
|Трасти Остон
|0
|0
|16.
|Келли Джереми
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Вера Матиас
|6
|1
|2.
|Фигероа Мэйнор
|6
|0
|3.
|Кинтеро Дарвин
|5
|0
|4.
|Струна Альяж
|5
|0
|5.
|Родригес Мемо
|5
|0
|6.
|Боньек Оскар
|4
|0
|7.
|Серен Дарвин
|3
|0
|8.
|Элис Альберт
|1
|1
|9.
|Заибо Вильфред
|2
|0
|10.
|Ariel Lassiter
|2
|0
|11.
|Лундквист Адам
|2
|0
|12.
|Манотас Мауро
|0
|1
|13.
|Мартинес Томас
|1
|0
|14.
|Кабрера Виктор
|1
|0
|15.
|Марко Марич II
|1
|0
|16.
|Бисама Хосе
|1
|0
|17.
|Фуэнмайор Алехандро
|1
|0
|18.
|Лемуан Никколо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Прайс Джек
|4
|1
|2.
|Абубакар Лалас
|5
|0
|3.
|Акоста Келлин
|4
|0
|4.
|Рубио Диего
|3
|0
|5.
|Уилсон Дэнни
|1
|1
|6.
|Камара Кей
|1
|0
|7.
|Мур Дрю
|1
|0
|8.
|Уорнер Коллен
|1
|0
|9.
|Бенезе Николя
|1
|0
|10.
|Мескида Николас
|1
|0
|11.
|Ирвин Клинт
|1
|0
|12.
|Льюис Джонатан
|1
|0
|13.
|Бассетт Коул
|1
|0
|14.
|Шиньяшики Андре
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хьюстон Динамо
|3.45% (1)
|17.24% (5)
|13.79% (4)
|24.14% (7)
|20.69% (6)
|20.69% (6)
|Колорадо Рэпидс
|15.38% (4)
|3.85% (1)
|11.54% (3)
|19.23% (5)
|15.38% (4)
|34.62% (9)
Предыдущие игры
Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: +4 =8 -8Даллас 3:0 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 2:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:1 Коламбус Кру Миннесота Юнайтед 2:2 Хьюстон Динамо
Хьюстон Динамо 1:3 Нэшвилл Интер Майами 1:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:0 Даллас Хьюстон Динамо 1:2 Спортинг Канзас-Сити Нэшвилл 1:1 Хьюстон Динамо Чикаго Файр 4:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:2 Миннесота Юнайтед Даллас 2:1 Хьюстон Динамо Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Спортинг Канзас-Сити Хьюстон Динамо 3:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 2:5 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 0:0 Даллас Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Хьюстон Динамо Портленд Тимберс 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:3 Хьюстон Динамо
Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: +9 =4 -7Портленд Тимберс 0:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:1 Сиэтл Саундерс Миннесота Юнайтед 2:1 Колорадо Рэпидс Спортинг Канзас-Сити 4:0 Колорадо Рэпидс
Колорадо Рэпидс 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Колорадо Рэпидс Даллас 4:1 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 0:5 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:1 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 1:4 Реал Солт-Лейк Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 3:2 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 1:2 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес 3:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас Спортинг Канзас-Сити 2:3 Колорадо Рэпидс
Последние игры между собой
Хьюстон Динамо: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
Колорадо Рэпидс: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Хьюстон Динамо 2:0 Колорадо Рэпидс МЛС Хьюстон Динамо 0:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 3:1 Хьюстон Динамо МЛС Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:3 Колорадо Рэпидс МЛС Хьюстон Динамо 3:2 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:0 Колорадо Рэпидс Открытый Кубок Хьюстон Динамо 0:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 3:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:0 Хьюстон Динамо МЛС Колорадо Рэпидс 0:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:2 Колорадо Рэпидс МЛС Хьюстон Динамо 2:2 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Хьюстон Динамо МЛС
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Хьюстон Динамо» – «Колорадо Рэпидс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хьюстон Динамо» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Колорадо Рэпидс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хьюстон Динамо» – «Колорадо Рэпидс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|
|4.40
|1.18
|—
|—
|—
|—
|1.90
|1.85
|—
|—
|5.50
|1.13
|—
|—
|2.62
|3.55
|—
|—
|2.45
|1.51
|2.11
|1.73
|1.02
|11.00
|—
|—
|1.53
|2.50
|1.05
|8.50
|1.18
|4.50
|1.02
|11.00
|1.05
|8.40
|1.03
|10.00
|
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|6.05
|1.08
|—
|—
|5.30
|1.13
|—
|—
|2.94
|1.38
|—
|—
|2.40
|1.57
|—
|—
|1.88
|2.02
|—
|—
|1.50
|2.59
|1.35
|3.10
|1.16
|4.75
|1.12
|5.25
|1.03
|8.70
|—
|—
|
|4.30
|1.24
|3.01
|1.41
|2.18
|1.74
|1.83
|2.05
|1.60
|2.43
|1.37
|3.20
|1.44
|2.89
|2.25
|1.68
|1.88
|2.00
|1.49
|2.72
|1.34
|3.40
|1.26
|4.06
|1.72
|2.21
|1.51
|2.68
|1.21
|4.67
|—
|—
|1.13
|6.59
|—
|—
|—
|—