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Миннесота Юнайтед
 
Позже

Стадион:
Даллас
97
Сен
Клер
Дейн
19
Метанир
Ромен
4
Аха
Хосе
14
Коллман
Брент
21
Дибасси
Бакай
8
Грегуш
Ян
94
Хэрстон
Марлон
13
Финлей
Итан
10
Emanuel
Reynoso2
7
Молино
Кевин
17
Лод
Робин
99
Фелипе
Мегиоларо
14
Bryan
Reynolds
24
Хеджес
Мэтт
4
Брессан
Матеус
12
Ryan
Hollingshead
10
Andres
Ricaurte
5
Тьяго
Сантос
21
Michael
Barrios
7
Jesus
Ferreira
11
Harold
Mosquera
16
Ricardo
Pepi
Миннесота Юнайтед
4-2-3-1
Даллас
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Миннесота Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лод Робин 6 0.33
2. Молино Кевин 5 (1) 0.28
3. Финлей Итан 4 0.22
4. Хейс Джекори 1 0.06
5. Гаспер Чейз 1 0.06
6. Дотсон Хассани 1 0.06
7. Шёнфельд Аарон 1 0.06
8. Аха Хосе 1 0.06
9. Тойе Мейсон 1 0.06
10. Emanuel Reynoso2 0 0
11. Грегуш Ян 0 0
12. Метанир Ромен 0 0
13. Эдвардс Рахим 0 0
Даллас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хара Франко 7 (1) 0.37
2. Ryan Hollingshead 4 0.21
3. Harold Mosquera 4 0.21
4. Пико Фабрис 3 0.16
5. Циглер Рето 2 (2) 0.11
6. Michael Barrios 1 0.05
7. Andres Ricaurte 1 0.05
8. Ricardo Pepi 1 0.05
9. Jesus Ferreira 1 0.05
10. Bryan Reynolds 0 0
11. Акоста Бриан 0 0
12. Брессан Матеус 0 0
13. John Nelson 0 0

Карточки

Миннесота Юнайтед
# Игрок      
1. Аха Хосе 6 0
2. Гаспер Чейз 6 0
3. Метанир Ромен 3 1
4. Боксолл Михаэл 4 0
5. Алонсо Освальдо 3 0
6. Лод Робин 3 0
7. Грегуш Ян 1 1
8. Дотсон Хассани 2 0
9. Дибасси Бакай 1 0
10. Амарилья Луис 1 0
11. Хейс Джекори 1 0
12. Тойе Мейсон 1 0
13. Хакон Томас 1 0
14. Emanuel Reynoso2 1 0
Даллас
# Игрок      
1. Тьяго Сантос 7 0
2. Michael Barrios 5 0
3. Хара Франко 4 0
4. Акоста Бриан 2 1
5. Брессан Матеус 3 0
6. Jesus Ferreira 3 0
7. Циглер Рето 2 0
8. Ryan Hollingshead 2 0
9. Bryan Reynolds 2 0
10. Andres Ricaurte 1 0
11. Пико Фабрис 1 0
12. Помикал Пакстон 1 0
13. Сервания Брандон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Миннесота Юнайтед 13.64% (3) 13.64% (3) 18.18% (4) 9.09% (2) 22.73% (5) 22.73% (5)
 Даллас 12.5% (3) 16.67% (4) 20.83% (5) 20.83% (5) 4.17% (1) 25% (6)

Предыдущие игры

Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Миннесота Юнайтед 2:2 Чикаго Файр Миннесота Юнайтед 2:1 Колорадо Рэпидс Цинциннати 0:1 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:2 Хьюстон Динамо
Нэшвилл 0:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:0 Цинциннати Миннесота Юнайтед 0:0 Реал Солт-Лейк Коламбус Кру 2:1 Миннесота Юнайтед Хьюстон Динамо 2:2 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:2 Даллас Миннесота Юнайтед 4:0 Реал Солт-Лейк Хьюстон Динамо 3:0 Миннесота Юнайтед Даллас 3:1 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:2 Спортинг Канзас-Сити Орландо Сити 3:1 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Миннесота Юнайтед Коламбус Кру 1:1 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 0:0 Миннесота Юнайтед
Даллас Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Нэшвилл 0:1 Даллас Даллас 3:0 Хьюстон Динамо Даллас 2:1 Интер Майами Реал Солт-Лейк 0:0 Даллас
Нэшвилл 3:0 Даллас Даллас 1:0 Спортинг Канзас-Сити Хьюстон Динамо 2:0 Даллас Даллас 2:2 Коламбус Кру Даллас 0:0 Орландо Сити Атланта Юнайтед 1:0 Даллас Спортинг Канзас-Сити 2:3 Даллас Даллас 4:1 Колорадо Рэпидс Даллас 2:1 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 3:2 Даллас Спортинг Канзас-Сити 1:1 Даллас Даллас 3:1 Миннесота Юнайтед Хьюстон Динамо 0:0 Даллас Даллас 0:0 Нэшвилл Даллас 0:1 Нэшвилл Даллас 2:2 Монреаль Импакт

Последние игры между собой

Миннесота Юнайтед: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 5
Даллас: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 3
Миннесота Юнайтед 3:2 Даллас МЛС Даллас 3:1 Миннесота Юнайтед МЛС Даллас 5:3 Миннесота Юнайтед МЛС Миннесота Юнайтед 1:0 Даллас МЛС
Даллас 2:0 Миннесота Юнайтед МЛС Миннесота Юнайтед 0:1 Даллас МЛС Миннесота Юнайтед 4:1 Даллас МЛС Даллас 2:0 Миннесота Юнайтед МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Миннесота Юнайтед
Ничья
Даллас
2.36
3.72
3.20
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.20 3.60 3.15
Бонус: 5 000 ₽ 2.35 3.60 3.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.36 3.35 3.20
  2.36 3.72 2.98

Самый высокий коэффициент на матч «Миннесота Юнайтед» – «Даллас» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Миннесота Юнайтед» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Даллас» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Миннесота Юнайтед» – «Даллас», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
12.00 1.01 5.20 1.14 4.30 1.19 2.55 1.48 2.11 1.75 2.08 1.75 1.83 1.98 1.67 2.21 1.35 3.05 1.25 3.60 1.11 5.80 1.09 6.60 1.02 11.00
10.00 1.02 10.25 1.01 4.95 1.13 4.15 1.20 2.49 1.51 2.05 1.77 1.72 2.24 1.39 3.00 1.27 3.62 1.12 5.50 1.09 5.90 1.01 10.00
5.56 1.16 2.53 1.55 2.30 1.67 2.07 1.81 1.86 2.03 1.71 2.23 1.55 2.58 1.28 3.90 1.11 7.26
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.46 1.52 1.63 2.26 1.23 3.65
3.30 1.33 2.38 1.58 1.67 2.21 1.27 3.76 1.18 4.90
3.42 1.35 2.73 1.50 2.00 1.89 1.68 2.27 1.48 2.80
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.10 1.69 1.57 2.33 1.33 3.10
5.45 1.15 3.95 1.25 2.15 1.70 1.61 2.31 1.37 3.10 1.16 5.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.42 2.70
Букмекер Да Нет
3.45 1.31
Букмекер Да Нет
2.48 1.50
Где смотреть матч Миннесота Юнайтед - Даллас онлайн

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