Миннесота Юнайтед
Позже
Стадион: Allianz Field
Даллас
4
Аха
Хосе
13
Финлей
Итан
17
Лод
Робин
24
Хеджес
Мэтт
16
Ricardo
Pepi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 Аха ХосеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Финлей ИтанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Лод РобинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
77 Гаспер ЧейзЗащитник
- Полузащитник
-
41 Муса ДжеймсПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
20 Sam Gleadle
-
Главный тренер: Adrian Heath
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Хеджес МэттЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Ricardo PepiНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Хара ФранкоНападающий
- Нападающий
-
22 Ema Twumasi
-
30 Kyle Zobeck
-
-
26 John Nelson
-
31 Dante Sealy
-
Главный тренер: Luchi Gonzalez
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лод Робин
|6
|0.33
|2.
|Молино Кевин
|5 (1)
|0.28
|3.
|Финлей Итан
|4
|0.22
|4.
|Хейс Джекори
|1
|0.06
|5.
|Гаспер Чейз
|1
|0.06
|6.
|Дотсон Хассани
|1
|0.06
|7.
|Шёнфельд Аарон
|1
|0.06
|8.
|Аха Хосе
|1
|0.06
|9.
|Тойе Мейсон
|1
|0.06
|10.
|Emanuel Reynoso2
|0
|0
|11.
|Грегуш Ян
|0
|0
|12.
|Метанир Ромен
|0
|0
|13.
|Эдвардс Рахим
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хара Франко
|7 (1)
|0.37
|2.
|Ryan Hollingshead
|4
|0.21
|3.
|Harold Mosquera
|4
|0.21
|4.
|Пико Фабрис
|3
|0.16
|5.
|Циглер Рето
|2 (2)
|0.11
|6.
|Michael Barrios
|1
|0.05
|7.
|Andres Ricaurte
|1
|0.05
|8.
|Ricardo Pepi
|1
|0.05
|9.
|Jesus Ferreira
|1
|0.05
|10.
|Bryan Reynolds
|0
|0
|11.
|Акоста Бриан
|0
|0
|12.
|Брессан Матеус
|0
|0
|13.
|John Nelson
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Аха Хосе
|6
|0
|2.
|Гаспер Чейз
|6
|0
|3.
|Метанир Ромен
|3
|1
|4.
|Боксолл Михаэл
|4
|0
|5.
|Алонсо Освальдо
|3
|0
|6.
|Лод Робин
|3
|0
|7.
|Грегуш Ян
|1
|1
|8.
|Дотсон Хассани
|2
|0
|9.
|Дибасси Бакай
|1
|0
|10.
|Амарилья Луис
|1
|0
|11.
|Хейс Джекори
|1
|0
|12.
|Тойе Мейсон
|1
|0
|13.
|Хакон Томас
|1
|0
|14.
|Emanuel Reynoso2
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тьяго Сантос
|7
|0
|2.
|Michael Barrios
|5
|0
|3.
|Хара Франко
|4
|0
|4.
|Акоста Бриан
|2
|1
|5.
|Брессан Матеус
|3
|0
|6.
|Jesus Ferreira
|3
|0
|7.
|Циглер Рето
|2
|0
|8.
|Ryan Hollingshead
|2
|0
|9.
|Bryan Reynolds
|2
|0
|10.
|Andres Ricaurte
|1
|0
|11.
|Пико Фабрис
|1
|0
|12.
|Помикал Пакстон
|1
|0
|13.
|Сервания Брандон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Миннесота Юнайтед
|13.64% (3)
|13.64% (3)
|18.18% (4)
|9.09% (2)
|22.73% (5)
|22.73% (5)
|Даллас
|12.5% (3)
|16.67% (4)
|20.83% (5)
|20.83% (5)
|4.17% (1)
|25% (6)
Предыдущие игры
Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: +7 =7 -6Миннесота Юнайтед 2:2 Чикаго Файр Миннесота Юнайтед 2:1 Колорадо Рэпидс Цинциннати 0:1 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:2 Хьюстон Динамо
Нэшвилл 0:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:0 Цинциннати Миннесота Юнайтед 0:0 Реал Солт-Лейк Коламбус Кру 2:1 Миннесота Юнайтед Хьюстон Динамо 2:2 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:2 Даллас Миннесота Юнайтед 4:0 Реал Солт-Лейк Хьюстон Динамо 3:0 Миннесота Юнайтед Даллас 3:1 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:2 Спортинг Канзас-Сити Орландо Сити 3:1 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Миннесота Юнайтед Коламбус Кру 1:1 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 0:0 Миннесота Юнайтед
Даллас Последние 20 матчей: +8 =7 -5Нэшвилл 0:1 Даллас Даллас 3:0 Хьюстон Динамо Даллас 2:1 Интер Майами Реал Солт-Лейк 0:0 Даллас
Нэшвилл 3:0 Даллас Даллас 1:0 Спортинг Канзас-Сити Хьюстон Динамо 2:0 Даллас Даллас 2:2 Коламбус Кру Даллас 0:0 Орландо Сити Атланта Юнайтед 1:0 Даллас Спортинг Канзас-Сити 2:3 Даллас Даллас 4:1 Колорадо Рэпидс Даллас 2:1 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 3:2 Даллас Спортинг Канзас-Сити 1:1 Даллас Даллас 3:1 Миннесота Юнайтед Хьюстон Динамо 0:0 Даллас Даллас 0:0 Нэшвилл Даллас 0:1 Нэшвилл Даллас 2:2 Монреаль Импакт
Последние игры между собой
Миннесота Юнайтед: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 5
Даллас: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 3
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Миннесота Юнайтед» – «Даллас» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Миннесота Юнайтед» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Даллас» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Миннесота Юнайтед» – «Даллас», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|—
|—
|12.00
|1.01
|5.20
|1.14
|4.30
|1.19
|2.55
|1.48
|2.11
|1.75
|2.08
|1.75
|1.83
|1.98
|1.67
|2.21
|—
|—
|1.35
|3.05
|1.25
|3.60
|1.11
|5.80
|1.09
|6.60
|1.02
|11.00
|
|10.00
|1.02
|10.25
|1.01
|4.95
|1.13
|4.15
|1.20
|2.49
|1.51
|—
|—
|2.05
|1.77
|—
|—
|1.72
|2.24
|—
|—
|1.39
|3.00
|1.27
|3.62
|1.12
|5.50
|1.09
|5.90
|1.01
|10.00
|
|—
|—
|—
|—
|5.56
|1.16
|—
|—
|2.53
|1.55
|2.30
|1.67
|2.07
|1.81
|1.86
|2.03
|1.71
|2.23
|1.55
|2.58
|—
|—
|1.28
|3.90
|—
|—
|1.11
|7.26
|—
|—