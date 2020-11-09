  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
Сиэтл Саундерс
4:1
Конец матча

Стадион:
Сан-Хосе Эрткуэйкс
0'
1:0
52' Гол
Лодейро Николас
2:0
54' Гол
Руидиас Рауль
2:1
57' Гол
Лопес Маркос IV
3:1
74' Гол
Моррис Джордан
4:1
80' Гол в свои ворота
Лопес Маркос IV
90'+3
24
Фрай
Стефан
18
Леердам
Келвин
28
Гомес
Еймар
3
Арреага
Хавьер
5
Толо
Нуху
7
Ролдан
Кристиан
6
Joao
Paulo
I
33
Джонс
Джовин
10
Лодейро
Николас
13
Моррис
Джордан
9
Руидиас
Рауль
18
Марцинковски
Джеймс
24
Лима
Ник
23
Юнгвирт
Флориан
4
Аланис
Освальдо
27
Лопес
Маркос
IV
10
Эспиноса
Кристиан
93
Жудсон
96
Фернандес
Луис
II
6
Салинас
Ши
44
Кауэлл
Кейд
8
Вондоловски
Крис
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Сиэтл Саундерс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Руидиас Рауль 11 0.55
2. Моррис Джордан 8 0.4
3. Лодейро Николас 7 (4) 0.35
4. Леердам Келвин 3 0.15
5. Ролдан Кристиан 2 0.1
6. Joao Paulo I 2 0.1
7. Джонс Джовин 2 0.1
8. Гомес Еймар 2 0.1
9. Брюин Уилл 1 0.05
10. Бвана Хендвалла 1 0.05
11. Арреага Хавьер 0 0
12. Толо Нуху 0 0
13. Рольдан Александер 0 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вондоловски Крис 7 (2) 0.33
2. Риос Андрес 4 (1) 0.19
3. Эспиноса Кристиан 3 0.14
4. Фьерро Карлос 2 0.1
5. Салинас Ши 2 0.1
6. Лима Ник 2 0.1
7. Казаишвили Валерий 2 0.1
8. Лопес Маркос IV 2 0.1
9. Томпсон Томми 1 0.05
10. Юилл Джексон 1 0.05
11. Кауэлл Кейд 1 0.05
12. Хюсен Дэнни 1 0.05
13. Аланис Освальдо 1 0.05
14. Марье Поль 1 0.05
15. Эрикссон Магнус 0 0

Карточки

Сиэтл Саундерс
# Игрок      
1. Гомес Еймар 5 0
2. Арреага Хавьер 4 0
3. О'Нил Шейн 3 0
4. Joao Paulo I 3 0
5. Лодейро Николас 2 0
6. Леердам Келвин 2 0
7. Руидиас Рауль 2 0
8. Брюин Уилл 1 0
9. Моррис Джордан 1 0
10. Ролдан Кристиан 1 0
11. Делем Жорди 1 0
12. Толо Нуху 1 0
13. Хопо Шендон 1 0
14. Рольдан Александер 1 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
# Игрок      
1. Юилл Джексон 4 1
2. Юнгвирт Флориан 5 0
3. Риос Андрес 5 0
4. Жудсон 4 0
5. Эспиноса Кристиан 3 0
6. Фьерро Карлос 2 0
7. Лима Ник 2 0
8. Салинас Ши 1 0
9. Эрикссон Магнус 1 0
10. Хюсен Дэнни 1 0
11. Аланис Освальдо 1 0
12. Томпсон Томми 1 0
13. Лопес Маркос IV 1 0
14. Марье Поль 1 0
15. Марцинковски Джеймс 1 0
16. Бисон Таннер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сиэтл Саундерс 12.82% (5) 15.38% (6) 12.82% (5) 28.21% (11) 12.82% (5) 17.95% (7)
 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3.33% (1) 6.67% (2) 16.67% (5) 20% (6) 16.67% (5) 36.67% (11)

Предыдущие игры

Сиэтл Саундерс Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сиэтл Саундерс Колорадо Рэпидс 3:1 Сиэтл Саундерс Ванкувер Уайткэпс 0:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:1 Портленд Тимберс
Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес 3:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 3:1 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 1:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:0 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 7:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс Реал Солт-Лейк 2:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 0:3 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:4 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 3:0 Ванкувер Уайткэпс Чикаго Файр 2:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Сан-Хосе Эрткуэйкс Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Лос-Анджелес Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Реал Солт-Лейк Ванкувер Уайткэпс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сиэтл Саундерс
Лос-Анджелес Гэлакси 0:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс Портленд Тимберс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Ванкувер Уайткэпс Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:6 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл Саундерс 7:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес 5:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:2 Реал Солт-Лейк Чикаго Файр 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс

Последние игры между собой

Сиэтл Саундерс: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Сан-Хосе Эрткуэйкс: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 7:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сиэтл Саундерс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс МЛС
Сиэтл Саундерс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сиэтл Саундерс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сиэтл Саундерс Открытый Кубок Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сиэтл Саундерс 2:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сиэтл Саундерс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Открытый Кубок Сиэтл Саундерс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Сиэтл Саундерс МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на CenturyLink Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.11 6.50 35.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.46 4.85 6.30
  1.88 2.72 7.15

Самый высокий коэффициент на матч «Сиэтл Саундерс» – «Сан-Хосе Эрткуэйкс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сиэтл Саундерс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сан-Хосе Эрткуэйкс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сиэтл Саундерс» – «Сан-Хосе Эрткуэйкс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
3.75 1.25 1.68 2.11 5.10 1.14 1.18 4.50 2.35 1.60 2.01 1.80 2.11 1.68 1.45 2.60 1.20 4.20 1.16 4.90 1.33 3.15 1.04 9.20 1.02 11.00
5.65 1.10 4.90 1.15 2.78 1.42 2.26 1.64 1.81 2.10 1.44 2.77 1.32 3.26 1.14 5.10 1.10 5.60 1.02 9.30
3.73 1.29 3.10 1.39 2.46 1.58 1.86 2.02 1.60 2.43 1.41 3.02 1.73 2.19 1.54 2.58 1.15 5.73 2.10 1.79 1.84 2.04 1.65 2.33 1.99 1.89 1.64 2.34 1.30 3.68 1.17 5.48 1.12 6.97
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.10 6.25 2.85 1.39 1.11 5.80 1.31 3.25 1.15 5.00
4.05 1.24 2.83 1.43 1.76 2.06 1.33 3.32 1.22 4.30
1.51 2.65 1.29 3.72 2.06 1.82 1.64 2.34 1.45 2.84 1.54 2.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.25 1.60 1.68 2.11 1.40 2.80
5.90 1.13 4.45 1.21 2.22 1.66 1.66 2.22 1.39 3.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
Букмекер Да Нет
2.70 1.47
Где смотреть матч Сиэтл Саундерс 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
11 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный