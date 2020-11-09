Сиэтл Саундерс
4:1
Конец матча
Стадион: СэнчуриЛинк Филд
Сан-Хосе Эрткуэйкс
1:0
52' ГолЛодейро Николас
2:0
54' ГолРуидиас Рауль
2:1
57' ГолЛопес Маркос IV
3:1
74' ГолМоррис Джордан
4:1
80' Гол в свои воротаЛопес Маркос IV
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
33
Джонс
Джовин
24
Лима
Ник
93
Жудсон
44
Кауэлл
Кейд
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Джонс ДжовинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Торрес РоманЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
75 Лейва ДэнниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Хопо ШендонНападающий
-
17 Брюин УиллНападающий
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Лима НикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
93 ЖудсонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Кауэлл КейдНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Даниель ВегаВратарь
-
33 Марье ПольЗащитник
- Защитник
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
- Защитник
-
19 Хаджи СиадПолузащитник
-
16 Скахен ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Matias Almeyda
Ход матча
52'
1:0
54'
2:0
57'
2:1
74'
80'
4:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Руидиас Рауль
|11
|0.55
|2.
|Моррис Джордан
|8
|0.4
|3.
|Лодейро Николас
|7 (4)
|0.35
|4.
|Леердам Келвин
|3
|0.15
|5.
|Ролдан Кристиан
|2
|0.1
|6.
|Joao Paulo I
|2
|0.1
|7.
|Джонс Джовин
|2
|0.1
|8.
|Гомес Еймар
|2
|0.1
|9.
|Брюин Уилл
|1
|0.05
|10.
|Бвана Хендвалла
|1
|0.05
|11.
|Арреага Хавьер
|0
|0
|12.
|Толо Нуху
|0
|0
|13.
|Рольдан Александер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вондоловски Крис
|7 (2)
|0.33
|2.
|Риос Андрес
|4 (1)
|0.19
|3.
|Эспиноса Кристиан
|3
|0.14
|4.
|Фьерро Карлос
|2
|0.1
|5.
|Салинас Ши
|2
|0.1
|6.
|Лима Ник
|2
|0.1
|7.
|Казаишвили Валерий
|2
|0.1
|8.
|Лопес Маркос IV
|2
|0.1
|9.
|Томпсон Томми
|1
|0.05
|10.
|Юилл Джексон
|1
|0.05
|11.
|Кауэлл Кейд
|1
|0.05
|12.
|Хюсен Дэнни
|1
|0.05
|13.
|Аланис Освальдо
|1
|0.05
|14.
|Марье Поль
|1
|0.05
|15.
|Эрикссон Магнус
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гомес Еймар
|5
|0
|2.
|Арреага Хавьер
|4
|0
|3.
|О'Нил Шейн
|3
|0
|4.
|Joao Paulo I
|3
|0
|5.
|Лодейро Николас
|2
|0
|6.
|Леердам Келвин
|2
|0
|7.
|Руидиас Рауль
|2
|0
|8.
|Брюин Уилл
|1
|0
|9.
|Моррис Джордан
|1
|0
|10.
|Ролдан Кристиан
|1
|0
|11.
|Делем Жорди
|1
|0
|12.
|Толо Нуху
|1
|0
|13.
|Хопо Шендон
|1
|0
|14.
|Рольдан Александер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Юилл Джексон
|4
|1
|2.
|Юнгвирт Флориан
|5
|0
|3.
|Риос Андрес
|5
|0
|4.
|Жудсон
|4
|0
|5.
|Эспиноса Кристиан
|3
|0
|6.
|Фьерро Карлос
|2
|0
|7.
|Лима Ник
|2
|0
|8.
|Салинас Ши
|1
|0
|9.
|Эрикссон Магнус
|1
|0
|10.
|Хюсен Дэнни
|1
|0
|11.
|Аланис Освальдо
|1
|0
|12.
|Томпсон Томми
|1
|0
|13.
|Лопес Маркос IV
|1
|0
|14.
|Марье Поль
|1
|0
|15.
|Марцинковски Джеймс
|1
|0
|16.
|Бисон Таннер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сиэтл Саундерс
|12.82% (5)
|15.38% (6)
|12.82% (5)
|28.21% (11)
|12.82% (5)
|17.95% (7)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|3.33% (1)
|6.67% (2)
|16.67% (5)
|20% (6)
|16.67% (5)
|36.67% (11)
Предыдущие игры
Сиэтл Саундерс Последние 20 матчей: +9 =5 -6Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сиэтл Саундерс Колорадо Рэпидс 3:1 Сиэтл Саундерс Ванкувер Уайткэпс 0:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:1 Портленд Тимберс
Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес 3:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 3:1 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 1:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:0 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 7:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс Реал Солт-Лейк 2:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 0:3 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:4 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 3:0 Ванкувер Уайткэпс Чикаго Файр 2:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Сан-Хосе Эрткуэйкс Последние 20 матчей: +8 =4 -8Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Лос-Анджелес Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Реал Солт-Лейк Ванкувер Уайткэпс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сиэтл Саундерс
Лос-Анджелес Гэлакси 0:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс Портленд Тимберс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Ванкувер Уайткэпс Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:6 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл Саундерс 7:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес 5:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:2 Реал Солт-Лейк Чикаго Файр 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Последние игры между собой
Сиэтл Саундерс: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Сан-Хосе Эрткуэйкс: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Сиэтл Саундерс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сиэтл Саундерс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сиэтл Саундерс Открытый Кубок Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сиэтл Саундерс 2:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сиэтл Саундерс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Открытый Кубок Сиэтл Саундерс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Сиэтл Саундерс МЛС
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Сиэтл Саундерс» – «Сан-Хосе Эрткуэйкс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сиэтл Саундерс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сан-Хосе Эрткуэйкс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сиэтл Саундерс» – «Сан-Хосе Эрткуэйкс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|
|3.75
|1.25
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|1.68
|2.11
|—
|—
|5.10
|1.14
|—
|—
|1.18
|4.50
|—
|—
|2.35
|1.60
|2.01
|1.80
|2.11
|1.68
|—
|—
|1.45
|2.60
|1.20
|4.20
|1.16
|4.90
|1.33
|3.15
|1.04
|9.20
|1.02
|11.00
|
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|5.65
|1.10
|—
|—
|4.90
|1.15
|—
|—
|2.78
|1.42
|—
|—
|2.26
|1.64
|—
|—
|1.81
|2.10
|—
|—
|1.44
|2.77
|1.32
|3.26
|1.14
|5.10
|1.10
|5.60
|1.02
|9.30
|—
|—
|
|3.73
|1.29
|3.10
|1.39
|2.46
|1.58
|1.86
|2.02
|1.60
|2.43
|1.41
|3.02
|1.73
|2.19
|1.54
|2.58
|1.15
|5.73
|2.10
|1.79
|1.84
|2.04
|1.65
|2.33
|1.99
|1.89
|1.64
|2.34
|1.30
|3.68
|1.17
|5.48
|—
|—
|1.12
|6.97
|—
|—
|—
|—