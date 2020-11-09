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Реал Солт-Лейк
0:2
Конец матча

Стадион:
Спортинг Канзас-Сити
0'
39' Желтая карточка
Мартинш Луиш
0:1
45' Гол
Шелтон Кири
0:2
48' Гол
Уртадо Эрик
87' Желтая карточка
Рассел Джонни
90'+3
1
Очоа
Дэвид
22
Эррера
Аарон
30
Сильва
Марсело
14
Онуоха
Недум
4
Тоя
Донни
16
Чанг
Майкель
6
Руис
Пабло
8
Крейлах
Дамир
10
Бэрд
Кори
25
Луис
Эвертон
II
9
Мерам
Джастин
29
Мелия
Тим
26
Линдси
Джейлин
4
Пунчец
Роберто
22
Рид
Уинстон
36
Мартинш
Луиш
6
Санчес
Илье
7
Рассел
Джонни
15
Эспиноза
Роджер
27
Бузио
Джанлука
12
Жерсу
Фернандеш
11
Шелтон
Кири
Реал Солт-Лейк
4-4-2
Спортинг Канзас-Сити
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Реал Солт-Лейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крейлах Дамир 7 0.35
2. Мерам Джастин 3 0.15
3. Руснак Альберт 3 (2) 0.15
4. Бэрд Кори 2 0.1
5. Мартинес Дуглас 2 0.1
6. Чанг Майкель 1 0.05
7. Руис Пабло 1 0.05
8. Росси Джузеппе 1 0.05
9. Глэд Джастин 1 0.05
10. Джонсон Сэм 1 0.05
Спортинг Канзас-Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рассел Джонни 6 0.32
2. Пулидо Алан 4 (1) 0.21
3. Кинда Гади 4 0.21
4. Уртадо Эрик 4 0.21
5. Шелтон Кири 4 0.21
6. Жерсу Фернандеш 3 0.16
7. Бузио Джанлука 1 0.05
8. Эспиноза Роджер 1 0.05
9. Зуси Грэм 1 0.05
10. Рид Уинстон 1 0.05
11. Фонтас Андреу 1 0.05
12. Линдси Джейлин 0 0
13. Санчес Илье 0 0
14. Диа Амаду II 0 0

Карточки

Реал Солт-Лейк
# Игрок      
1. Эррера Аарон 6 0
2. Бекерман Кайл 4 1
3. Крейлах Дамир 4 0
4. Руис Пабло 4 0
5. Тоя Донни 4 0
6. Глэд Джастин 4 0
7. Бэрд Кори 4 0
8. Сильва Марсело 3 0
9. Джонсон Сэм 3 0
10. Мартинес Дуглас 1 1
11. Беслер Ник 2 0
12. Мерам Джастин 1 0
13. Чанг Майкель 1 0
14. Портильо Джастин 1 0
15. Луис Эвертон II 1 0
16. Рамирес Хейсон 1 0
17. Холт Эрик 1 0
Спортинг Канзас-Сити
# Игрок      
1. Бузио Джанлука 5 0
2. Кинда Гади 3 1
3. Санчес Илье 4 0
4. Мелия Тим 2 1
5. Эспиноза Роджер 3 0
6. Рассел Джонни 3 0
7. Шелтон Кири 3 0
8. Диа Амаду II 3 0
9. Рид Уинстон 2 0
10. Пулидо Алан 2 0
11. Пунчец Роберто 2 0
12. Жерсу Фернандеш 2 0
13. Смит Грэм 2 0
14. Беслер Мэтт 1 0
15. Мартинш Луиш 1 0
16. Линдси Джейлин 1 0
17. Дюк Кэмерон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Солт-Лейк 9.09% (2) 13.64% (3) 4.55% (1) 18.18% (4) 9.09% (2) 45.45% (10)
 Спортинг Канзас-Сити 6.67% (2) 6.67% (2) 16.67% (5) 23.33% (7) 20% (6) 26.67% (8)

Предыдущие игры

Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:0 Даллас Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс
Ванкувер Уайткэпс 2:1 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:3 Лос-Анджелес Миннесота Юнайтед 0:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 1:2 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 0:5 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 3:0 Лос-Анджелес Миннесота Юнайтед 4:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:2 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 4:4 Реал Солт-Лейк Колорадо Рэпидс 1:4 Реал Солт-Лейк Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:2 Спортинг Канзас-Сити Реал Солт-Лейк 0:0 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс
Спортинг Канзас-Сити Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Цинциннати 0:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 4:0 Колорадо Рэпидс Чикаго Файр 2:2 Спортинг Канзас-Сити Даллас 1:0 Спортинг Канзас-Сити
Спортинг Канзас-Сити 2:1 Нэшвилл Спортинг Канзас-Сити 1:0 Чикаго Файр Хьюстон Динамо 1:2 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:2 Орландо Сити Спортинг Канзас-Сити 2:3 Даллас Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед Хьюстон Динамо 2:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:1 Даллас Колорадо Рэпидс 1:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 2:5 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 1:2 Спортинг Канзас-Сити Филадельфия Юнион 3:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 0:0 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 0:2 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 3:2 Колорадо Рэпидс Спортинг Канзас-Сити 1:2 Миннесота Юнайтед

Последние игры между собой

Реал Солт-Лейк: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Спортинг Канзас-Сити: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Реал Солт-Лейк 0:2 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 4:2 Реал Солт-Лейк МЛС
Реал Солт-Лейк 1:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 1:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 4:2 Спортинг Канзас-Сити МЛС Реал Солт-Лейк 0:2 Спортинг Канзас-Сити Открытый Кубок Реал Солт-Лейк 2:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Реал Солт-Лейк 1:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 3:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 0:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 1:3 Реал Солт-Лейк МЛС Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк МЛС Спортинг Канзас-Сити 3:1 Реал Солт-Лейк Открытый Кубок Реал Солт-Лейк 2:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Реал Солт-Лейк 2:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 0:0 Реал Солт-Лейк МЛС Спортинг Канзас-Сити 0:0 Реал Солт-Лейк МЛС Спортинг Канзас-Сити 1:1 Реал Солт-Лейк МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Шелтон Кири бьет в цель!
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Мартинш Луиш получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rio Tinto Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 68.00 19.00 1.01
Бонус: 5 000 ₽ 3.22 3.78 2.11
  10.02 5.13 1.34

Самый высокий коэффициент на матч «Реал Солт-Лейк» – «Спортинг Канзас-Сити» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реал Солт-Лейк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Спортинг Канзас-Сити» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реал Солт-Лейк» – «Спортинг Канзас-Сити», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
4.70 1.17 10.50 1.02 1.92 1.82 3.55 1.29 1.18 4.50 2.04 1.78 1.79 2.02 1.20 4.20 1.27 3.75 1.02 11.00 1.08 7.50 1.04 9.00
11.00 1.01 4.20 1.17 3.40 1.28 2.22 1.63 1.78 2.04 1.53 2.67 1.26 3.85 1.18 4.60 1.06 7.80 1.04 8.50
6.96 1.12 4.76 1.20 2.21 1.71 3.43 1.33 2.41 1.61 1.87 2.01 1.55 2.53 1.25 4.10 1.84 2.04 1.15 5.96 1.40 3.05 1.15 5.96
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.07 7.50 2.35 1.63 1.07 7.50 1.20 4.50 1.08 7.00
3.52 1.30 2.34 1.60 1.56 2.43 1.22 4.30 1.14 5.70
1.50 2.70 1.28 3.80 1.72 2.20 1.46 2.83 1.58 2.48 1.40 3.13
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.25 1.32 1.86 1.88 1.39 2.85 1.29 3.40
4.75 1.19 3.30 1.33 1.89 1.91 1.41 2.91 1.26 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
2.85 1.39
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