Реал Солт-Лейк
0:2
Конец матча
Стадион: Рио Тинто
Спортинг Канзас-Сити
39' Желтая карточкаМартинш Луиш
0:1
45' ГолШелтон Кири
0:2
48' ГолУртадо Эрик
87' Желтая карточкаРассел Джонни
22
Эррера
Аарон
14
Онуоха
Недум
16
Чанг
Майкель
10
Бэрд
Кори
29
Мелия
Тим
22
Рид
Уинстон
36
Мартинш
Луиш
11
Шелтон
Кири
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Эррера АаронЗащитник
- Защитник
-
14 Онуоха НедумЗащитник
- Защитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бэрд КориПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Макмат ЗакВратарь
-
21 Шмитт ТейтЗащитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
-
20 Холт ЭрикЗащитник
- Защитник
-
13 Беслер НикПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Илоски МиланНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Freddy Juarez
- Основной состав
-
29 Мелия ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Рид УинстонЗащитник
-
36 Мартинш ЛуишЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Шелтон КириНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Смит ГрэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
75 Кузэйн ВанПолузащитник
-
28 Дюк КэмеронПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Уртадо ЭрикНападающий
-
Главный тренер: Peter Vermes
Ход матча
39'
45'
0:1
48'
0:2
62'
87'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крейлах Дамир
|7
|0.35
|2.
|Мерам Джастин
|3
|0.15
|3.
|Руснак Альберт
|3 (2)
|0.15
|4.
|Бэрд Кори
|2
|0.1
|5.
|Мартинес Дуглас
|2
|0.1
|6.
|Чанг Майкель
|1
|0.05
|7.
|Руис Пабло
|1
|0.05
|8.
|Росси Джузеппе
|1
|0.05
|9.
|Глэд Джастин
|1
|0.05
|10.
|Джонсон Сэм
|1
|0.05
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рассел Джонни
|6
|0.32
|2.
|Пулидо Алан
|4 (1)
|0.21
|3.
|Кинда Гади
|4
|0.21
|4.
|Уртадо Эрик
|4
|0.21
|5.
|Шелтон Кири
|4
|0.21
|6.
|Жерсу Фернандеш
|3
|0.16
|7.
|Бузио Джанлука
|1
|0.05
|8.
|Эспиноза Роджер
|1
|0.05
|9.
|Зуси Грэм
|1
|0.05
|10.
|Рид Уинстон
|1
|0.05
|11.
|Фонтас Андреу
|1
|0.05
|12.
|Линдси Джейлин
|0
|0
|13.
|Санчес Илье
|0
|0
|14.
|Диа Амаду II
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эррера Аарон
|6
|0
|2.
|Бекерман Кайл
|4
|1
|3.
|Крейлах Дамир
|4
|0
|4.
|Руис Пабло
|4
|0
|5.
|Тоя Донни
|4
|0
|6.
|Глэд Джастин
|4
|0
|7.
|Бэрд Кори
|4
|0
|8.
|Сильва Марсело
|3
|0
|9.
|Джонсон Сэм
|3
|0
|10.
|Мартинес Дуглас
|1
|1
|11.
|Беслер Ник
|2
|0
|12.
|Мерам Джастин
|1
|0
|13.
|Чанг Майкель
|1
|0
|14.
|Портильо Джастин
|1
|0
|15.
|Луис Эвертон II
|1
|0
|16.
|Рамирес Хейсон
|1
|0
|17.
|Холт Эрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бузио Джанлука
|5
|0
|2.
|Кинда Гади
|3
|1
|3.
|Санчес Илье
|4
|0
|4.
|Мелия Тим
|2
|1
|5.
|Эспиноза Роджер
|3
|0
|6.
|Рассел Джонни
|3
|0
|7.
|Шелтон Кири
|3
|0
|8.
|Диа Амаду II
|3
|0
|9.
|Рид Уинстон
|2
|0
|10.
|Пулидо Алан
|2
|0
|11.
|Пунчец Роберто
|2
|0
|12.
|Жерсу Фернандеш
|2
|0
|13.
|Смит Грэм
|2
|0
|14.
|Беслер Мэтт
|1
|0
|15.
|Мартинш Луиш
|1
|0
|16.
|Линдси Джейлин
|1
|0
|17.
|Дюк Кэмерон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реал Солт-Лейк
|9.09% (2)
|13.64% (3)
|4.55% (1)
|18.18% (4)
|9.09% (2)
|45.45% (10)
|Спортинг Канзас-Сити
|6.67% (2)
|6.67% (2)
|16.67% (5)
|23.33% (7)
|20% (6)
|26.67% (8)
Предыдущие игры
Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: +5 =5 -10Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:0 Даллас Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс
Ванкувер Уайткэпс 2:1 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:3 Лос-Анджелес Миннесота Юнайтед 0:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 1:2 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 0:5 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 3:0 Лос-Анджелес Миннесота Юнайтед 4:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:2 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 4:4 Реал Солт-Лейк Колорадо Рэпидс 1:4 Реал Солт-Лейк Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:2 Спортинг Канзас-Сити Реал Солт-Лейк 0:0 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс
Спортинг Канзас-Сити Последние 20 матчей: +10 =3 -7Цинциннати 0:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 4:0 Колорадо Рэпидс Чикаго Файр 2:2 Спортинг Канзас-Сити Даллас 1:0 Спортинг Канзас-Сити
Спортинг Канзас-Сити 2:1 Нэшвилл Спортинг Канзас-Сити 1:0 Чикаго Файр Хьюстон Динамо 1:2 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:2 Орландо Сити Спортинг Канзас-Сити 2:3 Даллас Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед Хьюстон Динамо 2:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:1 Даллас Колорадо Рэпидс 1:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 2:5 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 1:2 Спортинг Канзас-Сити Филадельфия Юнион 3:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 0:0 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 0:2 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 3:2 Колорадо Рэпидс Спортинг Канзас-Сити 1:2 Миннесота Юнайтед
Последние игры между собой
Реал Солт-Лейк: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Спортинг Канзас-Сити: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Реал Солт-Лейк 1:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 1:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 4:2 Спортинг Канзас-Сити МЛС Реал Солт-Лейк 0:2 Спортинг Канзас-Сити Открытый Кубок Реал Солт-Лейк 2:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Реал Солт-Лейк 1:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 3:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 0:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 1:3 Реал Солт-Лейк МЛС Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк МЛС Спортинг Канзас-Сити 3:1 Реал Солт-Лейк Открытый Кубок Реал Солт-Лейк 2:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Реал Солт-Лейк 2:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 0:0 Реал Солт-Лейк МЛС Спортинг Канзас-Сити 0:0 Реал Солт-Лейк МЛС Спортинг Канзас-Сити 1:1 Реал Солт-Лейк МЛС
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Реал Солт-Лейк» – «Спортинг Канзас-Сити» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реал Солт-Лейк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Спортинг Канзас-Сити» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реал Солт-Лейк» – «Спортинг Канзас-Сити», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|4.70
|1.17
|10.50
|1.02
|1.92
|1.82
|—
|—
|3.55
|1.29
|—
|—
|1.18
|4.50
|2.04
|1.78
|1.79
|2.02
|—
|—
|1.20
|4.20
|—
|—
|1.27
|3.75
|1.02
|11.00
|1.08
|7.50
|1.04
|9.00
|
|—
|—
|11.00
|1.01
|4.20
|1.17
|—
|—
|3.40
|1.28
|—
|—
|2.22
|1.63
|—
|—
|1.78
|2.04
|—
|—
|1.53
|2.67
|—
|—
|1.26
|3.85
|1.18
|4.60
|1.06
|7.80
|1.04
|8.50
|
|6.96
|1.12
|—
|—
|4.76
|1.20
|2.21
|1.71
|3.43
|1.33
|2.41
|1.61
|1.87
|2.01
|1.55
|2.53
|1.25
|4.10
|1.84
|2.04
|1.15
|5.96
|1.40
|3.05
|—
|—
|1.15
|5.96
|—
|—
|—
|—