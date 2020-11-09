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Лос-Анджелес
1:1
Конец матча

Стадион:
Портленд Тимберс
0'
1:0
5' Гол
Вела Карлос
27' Желтая карточка
Блессинг Латиф
31' Желтая карточка
Валери Диего
63' Желтая карточка
Christian Torres
81' Желтая карточка
Асприлья Дайрон
1:1
90' Гол
Вильяфана Хорхе
90' Желтая карточка
Мабьяла Ларрис
90'+7
1
Фермеер
Кеннет
27
Блэкмон
Тристан
94
Jesus
Murillo
4
Сегура
Эдди
2
Харви
Джордан
11
Сифуэнтес
Хосе
20
Атуэста
Эдуард
7
Блессинг
Латиф
21
Christian
Torres
9
Росси
Диего
10
Вела
Карлос
12
Кларк
Стив
15
Дювалл
Крис
33
Мабьяла
Ларрис
13
Жупарич
Дарио
4
Вильяфана
Хорхе
30
Уильямсон
Эрик
22
Паредес
Кристиан
8
Валери
Диего
23
Чара
Йимми
9
Мора
Фелипе
44
Лориа
Марвин
Лос-Анджелес
4-3-3
Портленд Тимберс
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Росси Диего 13 (1) 0.65
2. Райт-Филлипс Брэдли 8 0.4
3. Мусовски Дэниел 5 0.25
4. Кайе Марк-Энтони 3 0.15
5. Родригес Брайан II 2 0.1
6. Вела Карлос 2 0.1
7. Хинелья Франсиско 1 0.05
8. Блессинг Латиф 1 0.05
9. Сифуэнтес Хосе 1 0.05
10. Атуэста Эдуард 1 (1) 0.05
11. Эль-Мунир Мохаммед 1 0.05
12. Якович Деян 1 0.05
13. Сегура Эдди 1 0.05
14. Christian Torres 1 0.05
15. Найяр Энди 0 0
16. Jesus Murillo 0 0
17. Kwadwo Opoku 0 0
Портленд Тимберс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эбобисс Жереми 8 0.38
2. Мора Фелипе 7 0.33
3. Незгода Ярослав 7 0.33
4. Валери Диего 6 (2) 0.29
5. Чара Йимми 4 0.19
6. Уильямсон Эрик 3 0.14
7. Бланко Себастьян 2 0.1
8. Чара Диего 1 0.05
9. Вильяфана Хорхе 1 0.05
10. Туилома Билл 1 0.05
11. Мабьяла Ларрис 1 0.05
12. Поло Энди 1 0.05
13. Касканте Хулио 1 0.05
14. Флорес Андрес 1 0.05
15. Бонилья Пабло 0 0

Карточки

Лос-Анджелес
# Игрок      
1. Блессинг Латиф 4 0
2. Сифуэнтес Хосе 4 0
3. Харви Джордан 3 0
4. Сегура Эдди 3 0
5. Хинелья Франсиско 3 0
6. Кайе Марк-Энтони 1 1
7. Якович Деян 2 0
8. Атуэста Эдуард 2 0
9. Блэкмон Тристан 2 0
10. Эль-Мунир Мохаммед 2 0
11. Найяр Энди 1 0
12. Сисниего Пабло 1 0
13. Jesus Murillo 1 0
14. Паласиос Диего 1 0
15. Дуэньяс Эрик 1 0
16. Christian Torres 1 0
17. Kwadwo Opoku 1 0
Портленд Тимберс
# Игрок      
1. Уильямсон Эрик 7 0
2. Чара Диего 6 0
3. Жупарич Дарио 3 1
4. Паредес Кристиан 4 0
5. Бонилья Пабло 4 0
6. Мабьяла Ларрис 2 0
7. Вильяфана Хорхе 2 0
8. Дювалл Крис 2 0
9. Фарфан Марко 2 0
10. Валери Диего 1 0
11. Бланко Себастьян 1 0
12. Кларк Стив 1 0
13. Самбрано Ренсо 1 0
14. Асприлья Дайрон 1 0
15. Конечни Томас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лос-Анджелес 17.07% (7) 14.63% (6) 19.51% (8) 12.2% (5) 14.63% (6) 21.95% (9)
 Портленд Тимберс 18.18% (8) 15.91% (7) 6.82% (3) 18.18% (8) 18.18% (8) 22.73% (10)

Предыдущие игры

Лос-Анджелес Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес
Ванкувер Уайткэпс 2:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 3:1 Сиэтл Саундерс Реал Солт-Лейк 1:3 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес 6:0 Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс 3:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:2 Портленд Тимберс Реал Солт-Лейк 3:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 5:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Орландо Сити 1:1 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 1:4 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:2 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси
Портленд Тимберс Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Портленд Тимберс 0:1 Колорадо Рэпидс Портленд Тимберс 1:0 Ванкувер Уайткэпс Портленд Тимберс 5:2 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл Саундерс 1:1 Портленд Тимберс
Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 3:6 Портленд Тимберс Ванкувер Уайткэпс 0:1 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 1:0 Сиэтл Саундерс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:6 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 4:2 Портленд Тимберс Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси Портленд Тимберс 4:4 Реал Солт-Лейк Портленд Тимберс 0:3 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 2:1 Орландо Сити Филадельфия Юнион 1:2 Портленд Тимберс Нью-Йорк Сити 1:3 Портленд Тимберс

Последние игры между собой

Лос-Анджелес: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
Портленд Тимберс: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес МЛС Лос-Анджелес 4:2 Портленд Тимберс МЛС Лос-Анджелес 2:2 Портленд Тимберс МЛС Лос-Анджелес 0:1 Портленд Тимберс Открытый Кубок
Портленд Тимберс 2:3 Лос-Анджелес МЛС Лос-Анджелес 4:1 Портленд Тимберс МЛС Лос-Анджелес 3:2 Портленд Тимберс Открытый Кубок Лос-Анджелес 0:0 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 2:1 Лос-Анджелес МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    31'
    Валери Диего получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Блессинг Латиф получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Вела Карлос бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Banc of California Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.12 6.80 40.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.06 8.50 56.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.43 5.40 6.05
  1.17 6.81 25.10

Самый высокий коэффициент на матч «Лос-Анджелес» – «Портленд Тимберс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лос-Анджелес» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Портленд Тимберс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лос-Анджелес» – «Портленд Тимберс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7.5 7.5
1.35 3.05 7.40 1.07 1.01 12.60 3.20 1.32 1.05 8.50 2.05 1.77 1.84 1.97 1.10 6.25 1.31 3.25 1.01 12.60 1.11 5.90 1.03 10.00 1.02 11.00
8.00 1.04 7.40 1.06 3.78 1.25 3.20 1.35 2.28 1.70 1.81 2.00 1.54 2.41 1.29 3.32 1.22 3.74 1.09 5.95
2.24 1.69 1.85 2.03 1.45 2.85 1.31 3.59 1.23 4.33 1.75 2.16 1.46 2.82 1.52 2.62 1.28 3.86 1.62 2.38 1.43 2.95 2.05 1.83 1.30 3.70 1.65 2.32 1.47 2.80 1.33 3.48
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75
5.30 1.13 3.45 1.29 1.10 6.25 1.49 2.50 1.17 4.70
5.35 1.16 3.85 1.26 2.04 1.78 1.53 2.50 1.33 3.32
3.94 1.28 2.64 1.53 1.67 2.28 1.40 3.05 1.14 6.04 1.85 2.03 1.59 2.44 1.40 3.07
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.75 1.42 2.06 1.71 1.58 2.28
6.10 1.12 2.68 1.47 2.01 1.80 1.57 2.40 1.27 3.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
Букмекер Да Нет
2.35 1.58
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