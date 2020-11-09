Лос-Анджелес
1:1
Конец матча
Стадион: Banc of California Stadium
Портленд Тимберс
1:0
5' ГолВела Карлос
27' Желтая карточкаБлессинг Латиф
31' Желтая карточкаВалери Диего
63' Желтая карточкаChristian Torres
81' Желтая карточкаАсприлья Дайрон
1:1
90' ГолВильяфана Хорхе
90' Желтая карточкаМабьяла Ларрис
10
Вела
Карлос
12
Кларк
Стив
15
Дювалл
Крис
23
Чара
Йимми
44
Лориа
Марвин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Вела КарлосНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Дуэньяс ЭрикПолузащитник
-
19 Дюк БрайсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Tony Leone
-
Главный тренер: Брэдли Боб
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
-
15 Дювалл КрисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Чара ЙиммиНападающий
- Нападающий
-
44 Лориа МарвинНападающий
- Запасные игроки
-
31 Ивачич АльязВратарь
-
32 Фарфан МаркоЗащитник
- Защитник
-
25 Туилома БиллЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Giovanni Savarese
Ход матча
5'
1:0
27'
31'
63'
81'
90'
1:1
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Росси Диего
|13 (1)
|0.65
|2.
|Райт-Филлипс Брэдли
|8
|0.4
|3.
|Мусовски Дэниел
|5
|0.25
|4.
|Кайе Марк-Энтони
|3
|0.15
|5.
|Родригес Брайан II
|2
|0.1
|6.
|Вела Карлос
|2
|0.1
|7.
|Хинелья Франсиско
|1
|0.05
|8.
|Блессинг Латиф
|1
|0.05
|9.
|Сифуэнтес Хосе
|1
|0.05
|10.
|Атуэста Эдуард
|1 (1)
|0.05
|11.
|Эль-Мунир Мохаммед
|1
|0.05
|12.
|Якович Деян
|1
|0.05
|13.
|Сегура Эдди
|1
|0.05
|14.
|Christian Torres
|1
|0.05
|15.
|Найяр Энди
|0
|0
|16.
|Jesus Murillo
|0
|0
|17.
|Kwadwo Opoku
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эбобисс Жереми
|8
|0.38
|2.
|Мора Фелипе
|7
|0.33
|3.
|Незгода Ярослав
|7
|0.33
|4.
|Валери Диего
|6 (2)
|0.29
|5.
|Чара Йимми
|4
|0.19
|6.
|Уильямсон Эрик
|3
|0.14
|7.
|Бланко Себастьян
|2
|0.1
|8.
|Чара Диего
|1
|0.05
|9.
|Вильяфана Хорхе
|1
|0.05
|10.
|Туилома Билл
|1
|0.05
|11.
|Мабьяла Ларрис
|1
|0.05
|12.
|Поло Энди
|1
|0.05
|13.
|Касканте Хулио
|1
|0.05
|14.
|Флорес Андрес
|1
|0.05
|15.
|Бонилья Пабло
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Блессинг Латиф
|4
|0
|2.
|Сифуэнтес Хосе
|4
|0
|3.
|Харви Джордан
|3
|0
|4.
|Сегура Эдди
|3
|0
|5.
|Хинелья Франсиско
|3
|0
|6.
|Кайе Марк-Энтони
|1
|1
|7.
|Якович Деян
|2
|0
|8.
|Атуэста Эдуард
|2
|0
|9.
|Блэкмон Тристан
|2
|0
|10.
|Эль-Мунир Мохаммед
|2
|0
|11.
|Найяр Энди
|1
|0
|12.
|Сисниего Пабло
|1
|0
|13.
|Jesus Murillo
|1
|0
|14.
|Паласиос Диего
|1
|0
|15.
|Дуэньяс Эрик
|1
|0
|16.
|Christian Torres
|1
|0
|17.
|Kwadwo Opoku
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Уильямсон Эрик
|7
|0
|2.
|Чара Диего
|6
|0
|3.
|Жупарич Дарио
|3
|1
|4.
|Паредес Кристиан
|4
|0
|5.
|Бонилья Пабло
|4
|0
|6.
|Мабьяла Ларрис
|2
|0
|7.
|Вильяфана Хорхе
|2
|0
|8.
|Дювалл Крис
|2
|0
|9.
|Фарфан Марко
|2
|0
|10.
|Валери Диего
|1
|0
|11.
|Бланко Себастьян
|1
|0
|12.
|Кларк Стив
|1
|0
|13.
|Самбрано Ренсо
|1
|0
|14.
|Асприлья Дайрон
|1
|0
|15.
|Конечни Томас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лос-Анджелес
|17.07% (7)
|14.63% (6)
|19.51% (8)
|12.2% (5)
|14.63% (6)
|21.95% (9)
|Портленд Тимберс
|18.18% (8)
|15.91% (7)
|6.82% (3)
|18.18% (8)
|18.18% (8)
|22.73% (10)
Предыдущие игры
Лос-Анджелес Последние 20 матчей: +9 =2 -9Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес
Ванкувер Уайткэпс 2:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 3:1 Сиэтл Саундерс Реал Солт-Лейк 1:3 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес 6:0 Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс 3:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:2 Портленд Тимберс Реал Солт-Лейк 3:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 5:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Орландо Сити 1:1 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 1:4 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:2 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси
Портленд Тимберс Последние 20 матчей: +11 =4 -5Портленд Тимберс 0:1 Колорадо Рэпидс Портленд Тимберс 1:0 Ванкувер Уайткэпс Портленд Тимберс 5:2 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл Саундерс 1:1 Портленд Тимберс
Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 3:6 Портленд Тимберс Ванкувер Уайткэпс 0:1 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 1:0 Сиэтл Саундерс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:6 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 4:2 Портленд Тимберс Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси Портленд Тимберс 4:4 Реал Солт-Лейк Портленд Тимберс 0:3 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 2:1 Орландо Сити Филадельфия Юнион 1:2 Портленд Тимберс Нью-Йорк Сити 1:3 Портленд Тимберс
Последние игры между собой
Лос-Анджелес: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
Портленд Тимберс: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лос-Анджелес» – «Портленд Тимберс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лос-Анджелес» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Портленд Тимберс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лос-Анджелес» – «Портленд Тимберс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|7.5
|7.5
|
|1.35
|3.05
|—
|—
|7.40
|1.07
|—
|—
|1.01
|12.60
|—
|—
|3.20
|1.32
|—
|—
|1.05
|8.50
|2.05
|1.77
|1.84
|1.97
|—
|—
|1.10
|6.25
|—
|—
|1.31
|3.25
|1.01
|12.60
|1.11
|5.90
|1.03
|10.00
|1.02
|11.00
|
|8.00
|1.04
|—
|—
|7.40
|1.06
|—
|—
|3.78
|1.25
|—
|—
|3.20
|1.35
|—
|—
|2.28
|1.70
|—
|—
|1.81
|2.00
|—
|—
|1.54
|2.41
|—
|—
|1.29
|3.32
|1.22
|3.74
|1.09
|5.95
|—
|—
|—
|—
|
|2.24
|1.69
|1.85
|2.03
|1.45
|2.85
|1.31
|3.59
|1.23
|4.33
|1.75
|2.16
|1.46
|2.82
|1.52
|2.62
|1.28
|3.86
|1.62
|2.38
|1.43
|2.95
|2.05
|1.83
|1.30
|3.70
|1.65
|2.32
|1.47
|2.80
|1.33
|3.48
|—
|—
|—
|—
|—
|—