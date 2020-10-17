Гранада
Позже
Стадион: Нуэво Лос Карменес
Севилья
15
Нева
Карлос
13
Буну
Яссин
16
Навас
Хесус
10
Ракитич
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Виктор ДиазЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Этеки ЯнПолузащитник
-
11 Мачис ДарвинНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Буну ЯссинВратарь
-
16 Навас ХесусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ракитич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Диас ХавьерВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Видаль АлешНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мачис Дарвин
|1
|0.25
|2.
|Сольдадо Роберто
|1
|0.25
|3.
|Видаль Молина
|1
|0.25
|4.
|Милья Луис
|1
|0.25
|5.
|Санчес Герман
|1
|0.25
|6.
|Эррера Янгель
|1
|0.25
|7.
|Монторо Анхель
|0
|0
|8.
|Кенеди Роберт
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Де Йонг Люк
|2
|0.67
|2.
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0.33
|3.
|Ракитич Иван
|1
|0.33
|4.
|Эн-Несири Юссеф
|1
|0.33
|5.
|Навас Хесус
|0
|0
|6.
|Хордан Хоан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Санчес Герман
|2
|0
|2.
|Монторо Анхель
|1
|0
|3.
|Кенеди Роберт
|1
|0
|4.
|Гоналон Максим
|1
|0
|5.
|Дуарте Домингуш
|1
|0
|6.
|Эррера Янгель
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гудель Неманья
|2
|0
|2.
|Навас Хесус
|1
|0
|3.
|Фернандо Режес
|1
|0
|4.
|Окампос Лукас
|1
|0
|5.
|Сусо Хесус
|1
|0
|6.
|Карлос Диего Сантос
|1
|0
|7.
|Кунде Жюль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гранада
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|0
|33.33% (2)
|Севилья
|20% (1)
|0
|0
|0
|20% (1)
|60% (3)
Предыдущие игры
Гранада Последние 20 матчей: + = -Кадис 1:1 Гранада Мальмё 1:3 Гранада Атлетико М 6:1 Гранада Гранада 2:0 Локомотив Тбилиси
Гранада 2:1 Алавес Теута 0:4 Гранада Гранада 2:0 Атлетик Б Бетис 3:2 Гранада Малага 0:0 Гранада Гранада 0:3 Вальядолид Гранада 4:0 Атлетик Б Мальорка 1:2 Гранада Гранада 1:2 Реал Мадрид Реал Сосьедад 2:3 Гранада Гранада 2:2 Валенсия Алавес 0:2 Гранада Гранада 1:2 Эйбар Леганес 0:0 Гранада Гранада 0:1 Вильярреал Бетис 2:2 Гранада
Севилья Последние 20 матчей: + = -Барселона 1:1 Севилья Севилья 1:0 Леванте Кадис 1:3 Севилья Бавария 2:1 Севилья
Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Атлетик Б Севилья 3:2 Леванте Севилья 3:2 Интер Милан Севилья 2:1 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 0:1 Севилья Севилья 2:0 Рома Севилья 1:0 Валенсия Реал Сосьедад 0:0 Севилья Севилья 2:0 Мальорка Атлетик Б 1:2 Севилья Севилья 1:0 Эйбар Леганес 0:3 Севилья Севилья 1:1 Вальядолид Вильярреал 2:2 Севилья Севилья 0:0 Барселона
Последние игры между собой
Гранада: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 11
Севилья: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 5
Гранада 2:1 Севилья Примера Гранада 0:2 Севилья Товарищеские матчи Севилья 1:4 Гранада Примера Гранада 2:1 Севилья Примера Гранада 1:1 Севилья Примера Севилья 4:0 Гранада Кубок Короля Гранада 1:2 Севилья Кубок Короля Севилья 5:1 Гранада Примера Севилья 4:0 Гранада Примера Гранада 1:2 Севилья Примера Севилья 3:0 Гранада Примера Гранада 1:1 Севилья Примера Гранада 0:3 Севилья Примера Севилья 1:2 Гранада Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|2.
|Бетис
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 2
|8
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|5.
|Барселона
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|6.
|Севилья
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|7.
|Хетафе
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|Гранада
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 8
|7
|9.
|Валенсия
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|10.
|Кадис
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|11.
|Осасуна
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|12.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 1
|5
|13.
|Сельта
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|14.
|Эльче
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|15.
|Эйбар
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|16.
|Алавес
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|17.
|Уэска
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|2 - 4
|4
|18.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|19.
|Леванте
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|20.
|Вальядолид
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|8.10
|1.06
|6.40
|1.12
|2.80
|1.44
|—
|—
|2.14
|1.76
|1.81
|2.07
|1.63
|2.37
|—
|—
|1.29
|3.60
|1.21
|4.40
|1.06
|7.70
|1.05
|8.50
|1.01
|15.00
|—
|—
|—
|—
|3.08
|1.41
|2.70
|1.52
|2.29
|1.68
|1.91
|2.00
|1.68
|2.29
|1.51
|2.70
|—
|—
|1.25
|4.30
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Гранада - Севилья
Исход игры
Гранада
5% (8)
Ничья
12.6% (20)
Севилья
82.4% (131)
Тотал 2.5
Больше
60.9% (95)
Меньше
39.1% (61)
Обе команды забьют
Да
70.51% (110)
Нет
29.49% (46)
Популярный счёт
1:2 Севилья
49.7% (79)
0:1 Севилья
20.8% (33)
1:1 Ничья
9.4% (15)
0:2 Севилья
6.3% (10)
2:1 Гранада
3.8% (6)
1:3 Севилья
3.1% (5)
2:2 Ничья
2.5% (4)
1:0 Гранада
1.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!