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Гранада
 
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Стадион:
Севилья
1
Силва
Руи
2
Фулкье
Димитри
6
Санчес
Герман
22
Дуарте
Домингуш
15
Нева
Карлос
5
Милья
Луис
19
Монторо
Анхель
10
Пуэртас
Антонио
4
Гоналон
Максим
24
Кенеди
Роберт
9
Сольдадо
Роберто
13
Буну
Яссин
16
Навас
Хесус
3
Серхи
Гомес
20
Карлос
Диего
Сантос
18
Эскудеро
Серхио
10
Ракитич
Иван
25
Фернандо
Режес
8
Хордан
Хоан
7
Сусо
Хесус
24
Фернандес
Карлос
11
Мунир
Эль-Хаддади
Гранада
4-2-3-1
Севилья
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Гранада
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мачис Дарвин 1 0.25
2. Сольдадо Роберто 1 0.25
3. Видаль Молина 1 0.25
4. Милья Луис 1 0.25
5. Санчес Герман 1 0.25
6. Эррера Янгель 1 0.25
7. Монторо Анхель 0 0
8. Кенеди Роберт 0 0
Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Йонг Люк 2 0.67
2. Мунир Эль-Хаддади 1 0.33
3. Ракитич Иван 1 0.33
4. Эн-Несири Юссеф 1 0.33
5. Навас Хесус 0 0
6. Хордан Хоан 0 0

Карточки

Гранада
# Игрок      
1. Санчес Герман 2 0
2. Монторо Анхель 1 0
3. Кенеди Роберт 1 0
4. Гоналон Максим 1 0
5. Дуарте Домингуш 1 0
6. Эррера Янгель 1 0
Севилья
# Игрок      
1. Гудель Неманья 2 0
2. Навас Хесус 1 0
3. Фернандо Режес 1 0
4. Окампос Лукас 1 0
5. Сусо Хесус 1 0
6. Карлос Диего Сантос 1 0
7. Кунде Жюль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гранада 16.67% (1) 16.67% (1) 0 33.33% (2) 0 33.33% (2)
 Севилья 20% (1) 0 0 0 20% (1) 60% (3)

Предыдущие игры

Гранада Последние 20 матчей: + = -
Кадис 1:1 Гранада Мальмё 1:3 Гранада Атлетико М 6:1 Гранада Гранада 2:0 Локомотив Тбилиси
Гранада 2:1 Алавес Теута 0:4 Гранада Гранада 2:0 Атлетик Б Бетис 3:2 Гранада Малага 0:0 Гранада Гранада 0:3 Вальядолид Гранада 4:0 Атлетик Б Мальорка 1:2 Гранада Гранада 1:2 Реал Мадрид Реал Сосьедад 2:3 Гранада Гранада 2:2 Валенсия Алавес 0:2 Гранада Гранада 1:2 Эйбар Леганес 0:0 Гранада Гранада 0:1 Вильярреал Бетис 2:2 Гранада
Севилья Последние 20 матчей: + = -
Барселона 1:1 Севилья Севилья 1:0 Леванте Кадис 1:3 Севилья Бавария 2:1 Севилья
Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Атлетик Б Севилья 3:2 Леванте Севилья 3:2 Интер Милан Севилья 2:1 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 0:1 Севилья Севилья 2:0 Рома Севилья 1:0 Валенсия Реал Сосьедад 0:0 Севилья Севилья 2:0 Мальорка Атлетик Б 1:2 Севилья Севилья 1:0 Эйбар Леганес 0:3 Севилья Севилья 1:1 Вальядолид Вильярреал 2:2 Севилья Севилья 0:0 Барселона

Последние игры между собой

Гранада: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 11
Севилья: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 5
Севилья 2:0 Гранада Ла Лига Гранада 0:1 Севилья Ла Лига Гранада 2:1 Севилья Товарищеские матчи Севилья 2:0 Гранада Примера
Гранада 2:1 Севилья Примера Гранада 0:2 Севилья Товарищеские матчи Севилья 1:4 Гранада Примера Гранада 2:1 Севилья Примера Гранада 1:1 Севилья Примера Севилья 4:0 Гранада Кубок Короля Гранада 1:2 Севилья Кубок Короля Севилья 5:1 Гранада Примера Севилья 4:0 Гранада Примера Гранада 1:2 Севилья Примера Севилья 3:0 Гранада Примера Гранада 1:1 Севилья Примера Гранада 0:3 Севилья Примера Севилья 1:2 Гранада Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
2. Бетис Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
3. Реал Сосьедад Заявка 5 2 2 1 7 - 2 8
4. Вильярреал Заявка 5 2 2 1 6 - 7 8
5. Барселона Заявка 3 2 1 0 8 - 1 7
6. Севилья Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
7. Хетафе Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8. Гранада Заявка 4 2 1 1 6 - 8 7
9. Валенсия Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
10. Кадис Заявка 5 2 1 2 5 - 6 7
11. Осасуна Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
12. Атлетико М Заявка 3 1 2 0 6 - 1 5
13. Сельта Заявка 5 1 2 2 3 - 7 5
14. Эльче Заявка 3 1 1 1 1 - 3 4
15. Эйбар Заявка 5 1 1 3 4 - 6 4
16. Алавес Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
17. Уэска Заявка 5 0 4 1 2 - 4 4
18. Атлетик Б Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
19. Леванте Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3
20. Вальядолид Заявка 5 0 2 3 3 - 7 2
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая трансляция встречи 6-го тура Ла Лиги между "Гранадой" и "Севильей" Проведёт текстовую онлайн трансляцию Прокофьев Сергей.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Los Carmenes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.90 3.30 2.10
4.22 3.46 2.01

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
8.10 1.06 6.40 1.12 2.80 1.44 2.14 1.76 1.81 2.07 1.63 2.37 1.29 3.60 1.21 4.40 1.06 7.70 1.05 8.50 1.01 15.00
3.08 1.41 2.70 1.52 2.29 1.68 1.91 2.00 1.68 2.29 1.51 2.70 1.25 4.30
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
1.61 2.31 1.30 3.55 1.07 8.30
2.71 1.51 2.23 1.74 1.72 2.24 1.47 2.88 1.35 3.48
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.23 1.61 1.52 2.41 1.18 4.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.05 1.77
Букмекер Да Нет
5.90 1.13
Букмекер Да Нет
3.95 1.27
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Прогнозы на матч Гранада - Севилья

Исход игры
Гранада
5% (8)
Ничья
12.6% (20)
Севилья
82.4% (131)
Тотал 2.5
Больше
60.9% (95)
Меньше
39.1% (61)
Обе команды забьют
Да
70.51% (110)
Нет
29.49% (46)
Популярный счёт
1:2 Севилья
49.7% (79)
0:1 Севилья
20.8% (33)
1:1 Ничья
9.4% (15)
0:2 Севилья
6.3% (10)
2:1 Гранада
3.8% (6)
1:3 Севилья
3.1% (5)
2:2 Ничья
2.5% (4)
1:0 Гранада
1.3% (2)
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