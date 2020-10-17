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Сельта
 
Позже

Стадион:
Атлетико М
1
Вильяр
Иван
34
Каррейра
Серхио
24
Мурильо
Джейсон
4
Араухо
Нестор
15
Олаза
Лукас
29
Фонтан
Хосе
22
Мина
Сантьяго
14
Тапия
Ренато
8
Пейнадо
Франсиско
9
Нолито
Агудо
10
Аспас
Яго
13
Облак
Ян
23
Триппьер
Киран
15
Савич
Стефан
22
Эрмосо
Марио
3
Санчес
Мануэль
10
Корреа
Анхель
5
Торрейра
Лукас
6
Коке
Хорхе
11
Лемар
Тома
19
Коста
Диего
9
Суарес
Луис
Сельта
5-4-1
Атлетико М
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аспас Яго 3 0.6
2. Нолито Агудо 0 0
3. Денис Суарес 0 0
Атлетико М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Суарес Луис 2 0.67
2. Корреа Анхель 1 0.33
3. Льоренте Маркос 1 0.33
4. Фелиш Жоау 1 0.33
5. Коста Диего 1 0.33

Карточки

Сельта
# Игрок      
1. Тапия Ренато 3 0
2. Йокушлу Окай 2 0
3. Мурильо Джейсон 2 0
4. Пейнадо Франсиско 2 0
5. Родригес Мигель 1 0
6. Аспас Яго 1 0
7. Мальо Уго 1 0
8. Нолито Агудо 1 0
9. Араухо Нестор 1 0
10. Жунка Давид 1 0
11. Олаза Лукас 1 0
12. Айду Джозеф 1 0
13. Мор Эмре 1 0
14. Вильяр Иван 1 0
Атлетико М
# Игрок      
1. Ньигес Сауль 1 0
2. Томас Тейе 1 0
3. Лоди Ренан 1 0
4. Фелиш Жоау 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сельта 33.33% (1) 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0
 Атлетико М 16.67% (1) 0 0 16.67% (1) 33.33% (2) 33.33% (2)

Предыдущие игры

Сельта Последние 20 матчей: + = -
Осасуна 2:0 Сельта Сельта 0:3 Барселона Вальядолид 1:1 Сельта Сельта 2:1 Валенсия
Эйбар 0:0 Сельта Сельта 1:1 Спортинг Хихон Сельта 2:0 Луго Эспаньол 0:0 Сельта Сельта 2:3 Леванте Осасуна 2:1 Сельта Сельта 1:1 Атлетико М Сельта 1:1 Бетис Мальорка 5:1 Сельта Сельта 2:2 Барселона Реал Сосьедад 0:1 Сельта Сельта 6:0 Алавес Вальядолид 0:0 Сельта Сельта 0:1 Вильярреал Хетафе 0:0 Сельта Гранада 0:0 Сельта
Атлетико М Последние 20 матчей: + = -
Атлетико М 0:0 Вильярреал Уэска 0:0 Атлетико М Атлетико М 6:1 Гранада РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М
Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Хетафе 0:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Бетис Сельта 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:0 Мальорка Барселона 2:2 Атлетико М Атлетико М 2:1 Алавес Леванте 0:1 Атлетико М Атлетико М 1:0 Вальядолид Осасуна 0:5 Атлетико М Атлетик Б 1:1 Атлетико М Ливерпуль 2:3 Атлетико М Атлетико М 2:2 Севилья Эспаньол 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:1 Вильярреал Атлетико М 1:0 Ливерпуль

Последние игры между собой

Сельта: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Атлетико М: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Сельта 1:1 Атлетико М Ла Лига Атлетико М 0:0 Сельта Ла Лига Атлетико М 2:0 Сельта Примера Сельта 2:0 Атлетико М Примера
Атлетико М 3:0 Сельта Примера Сельта 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 3:2 Сельта Примера Сельта 0:4 Атлетико М Примера Атлетико М 2:0 Сельта Примера Атлетико М 2:3 Сельта Кубок Короля Сельта 0:0 Атлетико М Кубок Короля Сельта 0:2 Атлетико М Примера Сельта 2:0 Атлетико М Примера Атлетико М 2:2 Сельта Примера Сельта 0:2 Атлетико М Примера Атлетико М 2:1 Сельта Примера Сельта 1:3 Атлетико М Примера Атлетико М 1:0 Сельта Примера Сельта 0:1 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 1:1 Сельта Кубок Короля
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
2. Гранада Заявка 5 3 1 1 7 - 8 10
3. Бетис Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
4. Реал Сосьедад Заявка 5 2 2 1 7 - 2 8
5. Вильярреал Заявка 5 2 2 1 6 - 7 8
6. Барселона Заявка 3 2 1 0 8 - 1 7
7. Севилья Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
8. Хетафе Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
9. Валенсия Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
10. Кадис Заявка 5 2 1 2 5 - 6 7
11. Осасуна Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
12. Атлетико М Заявка 3 1 2 0 6 - 1 5
13. Сельта Заявка 5 1 2 2 3 - 7 5
14. Эльче Заявка 3 1 1 1 1 - 3 4
15. Эйбар Заявка 5 1 1 3 4 - 6 4
16. Алавес Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
17. Уэска Заявка 5 0 4 1 2 - 4 4
18. Атлетик Б Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
19. Леванте Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3
20. Вальядолид Заявка 5 0 2 3 3 - 7 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abanca Balaidos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
4.80 3.30 1.85
5.05 3.50 1.85

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
7.50 1.07 5.80 1.14 2.65 1.48 2.01 1.82 1.76 2.14 1.59 2.45 1.28 3.95 1.20 4.80 1.06 8.50 1.05 8.90 0.00 16.50
1.00 19.75
8.20 1.10 2.83 1.48 2.46 1.61 2.09 1.83 1.76 2.16 1.59 2.49 1.20 5.07
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
1.61 2.37 1.30 3.55 1.07 8.70
2.57 1.56 2.11 1.82 1.62 2.42 1.41 3.11
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.12 1.67 1.47 2.50 1.15 4.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.17 1.69
Букмекер Да Нет
6.30 1.12
Букмекер Да Нет
4.40 1.22
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Прогнозы на матч Сельта - Атлетико М

Исход игры
Сельта
2.5% (4)
Ничья
14.8% (24)
Атлетико М
82.7% (134)
Тотал 2.5
Больше
37.74% (60)
Меньше
62.26% (99)
Обе команды забьют
Да
47.17% (75)
Нет
52.83% (84)
Популярный счёт
0:1 Атлетико М
40.7% (66)
1:2 Атлетико М
29.6% (48)
1:1 Ничья
10.5% (17)
0:2 Атлетико М
6.8% (11)
1:3 Атлетико М
3.1% (5)
0:0 Ничья
3.1% (5)
2:1 Сельта
2.5% (4)
0:3 Атлетико М
1.2% (2)
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