Сельта
Позже
Стадион: Балаидос
Атлетико М
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аспас Яго
|3
|0.6
|2.
|Нолито Агудо
|0
|0
|3.
|Денис Суарес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Суарес Луис
|2
|0.67
|2.
|Корреа Анхель
|1
|0.33
|3.
|Льоренте Маркос
|1
|0.33
|4.
|Фелиш Жоау
|1
|0.33
|5.
|Коста Диего
|1
|0.33
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тапия Ренато
|3
|0
|2.
|Йокушлу Окай
|2
|0
|3.
|Мурильо Джейсон
|2
|0
|4.
|Пейнадо Франсиско
|2
|0
|5.
|Родригес Мигель
|1
|0
|6.
|Аспас Яго
|1
|0
|7.
|Мальо Уго
|1
|0
|8.
|Нолито Агудо
|1
|0
|9.
|Араухо Нестор
|1
|0
|10.
|Жунка Давид
|1
|0
|11.
|Олаза Лукас
|1
|0
|12.
|Айду Джозеф
|1
|0
|13.
|Мор Эмре
|1
|0
|14.
|Вильяр Иван
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ньигес Сауль
|1
|0
|2.
|Томас Тейе
|1
|0
|3.
|Лоди Ренан
|1
|0
|4.
|Фелиш Жоау
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сельта
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
|Атлетико М
|16.67% (1)
|0
|0
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|33.33% (2)
Предыдущие игры
Сельта Последние 20 матчей: +4 =10 -6Осасуна 2:0 Сельта Сельта 0:3 Барселона Вальядолид 1:1 Сельта Сельта 2:1 Валенсия
Эйбар 0:0 Сельта Сельта 1:1 Спортинг Хихон Сельта 2:0 Луго Эспаньол 0:0 Сельта Сельта 2:3 Леванте Осасуна 2:1 Сельта Сельта 1:1 Атлетико М Сельта 1:1 Бетис Мальорка 5:1 Сельта Сельта 2:2 Барселона Реал Сосьедад 0:1 Сельта Сельта 6:0 Алавес Вальядолид 0:0 Сельта Сельта 0:1 Вильярреал Хетафе 0:0 Сельта Гранада 0:0 Сельта
Атлетико М Последние 20 матчей: +11 =8 -1Атлетико М 0:0 Вильярреал Уэска 0:0 Атлетико М Атлетико М 6:1 Гранада РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М
Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Хетафе 0:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Бетис Сельта 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:0 Мальорка Барселона 2:2 Атлетико М Атлетико М 2:1 Алавес Леванте 0:1 Атлетико М Атлетико М 1:0 Вальядолид Осасуна 0:5 Атлетико М Атлетик Б 1:1 Атлетико М Ливерпуль 2:3 Атлетико М Атлетико М 2:2 Севилья Эспаньол 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:1 Вильярреал Атлетико М 1:0 Ливерпуль
Последние игры между собой
Сельта: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Атлетико М: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Атлетико М 3:0 Сельта Примера Сельта 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 3:2 Сельта Примера Сельта 0:4 Атлетико М Примера Атлетико М 2:0 Сельта Примера Атлетико М 2:3 Сельта Кубок Короля Сельта 0:0 Атлетико М Кубок Короля Сельта 0:2 Атлетико М Примера Сельта 2:0 Атлетико М Примера Атлетико М 2:2 Сельта Примера Сельта 0:2 Атлетико М Примера Атлетико М 2:1 Сельта Примера Сельта 1:3 Атлетико М Примера Атлетико М 1:0 Сельта Примера Сельта 0:1 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 1:1 Сельта Кубок Короля
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|2.
|Бетис
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 2
|8
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|5.
|Барселона
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|6.
|Севилья
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|7.
|Хетафе
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|Гранада
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 8
|7
|9.
|Валенсия
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|10.
|Кадис
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|11.
|Осасуна
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|12.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 1
|5
|13.
|Сельта
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|14.
|Эльче
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|15.
|Эйбар
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|16.
|Алавес
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|17.
|Уэска
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|2 - 4
|4
|18.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|19.
|Леванте
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|20.
|Вальядолид
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|7.90
|1.07
|6.10
|1.13
|2.75
|1.47
|—
|—
|2.05
|1.80
|1.77
|2.11
|1.59
|2.46
|1.28
|3.80
|1.20
|4.60
|1.06
|8.10
|1.05
|8.80
|0.00
|15.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|1.00
|19.00
|7.70
|1.11
|—
|—
|2.88
|1.47
|2.49
|1.59
|2.11
|1.82
|1.77
|2.15
|1.59
|2.49
|—
|—
|1.20
|4.96
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Сельта - Атлетико М
Исход игры
Сельта
6.1% (4)
Ничья
15.2% (10)
Атлетико М
78.8% (52)
Тотал 2.5
Больше
47.62% (30)
Меньше
52.38% (33)
Обе команды забьют
Да
55.56% (35)
Нет
44.44% (28)
Популярный счёт
1:2 Атлетико М
31.8% (21)
0:1 Атлетико М
30.3% (20)
1:1 Ничья
10.6% (7)
0:2 Атлетико М
7.6% (5)
2:1 Сельта
6.1% (4)
0:3 Атлетико М
3% (2)
1:3 Атлетико М
3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!