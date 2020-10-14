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Сельта
 
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Стадион:
Атлетико М

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аспас Яго 3 0.6
2. Нолито Агудо 0 0
3. Денис Суарес 0 0
Атлетико М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Суарес Луис 2 0.67
2. Корреа Анхель 1 0.33
3. Льоренте Маркос 1 0.33
4. Фелиш Жоау 1 0.33
5. Коста Диего 1 0.33

Карточки

Сельта
# Игрок      
1. Тапия Ренато 3 0
2. Йокушлу Окай 2 0
3. Мурильо Джейсон 2 0
4. Пейнадо Франсиско 2 0
5. Родригес Мигель 1 0
6. Аспас Яго 1 0
7. Мальо Уго 1 0
8. Нолито Агудо 1 0
9. Араухо Нестор 1 0
10. Жунка Давид 1 0
11. Олаза Лукас 1 0
12. Айду Джозеф 1 0
13. Мор Эмре 1 0
14. Вильяр Иван 1 0
Атлетико М
# Игрок      
1. Ньигес Сауль 1 0
2. Томас Тейе 1 0
3. Лоди Ренан 1 0
4. Фелиш Жоау 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сельта 33.33% (1) 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0
 Атлетико М 16.67% (1) 0 0 16.67% (1) 33.33% (2) 33.33% (2)

Предыдущие игры

Сельта Последние 20 матчей: +4 =10 -6
Осасуна 2:0 Сельта Сельта 0:3 Барселона Вальядолид 1:1 Сельта Сельта 2:1 Валенсия
Эйбар 0:0 Сельта Сельта 1:1 Спортинг Хихон Сельта 2:0 Луго Эспаньол 0:0 Сельта Сельта 2:3 Леванте Осасуна 2:1 Сельта Сельта 1:1 Атлетико М Сельта 1:1 Бетис Мальорка 5:1 Сельта Сельта 2:2 Барселона Реал Сосьедад 0:1 Сельта Сельта 6:0 Алавес Вальядолид 0:0 Сельта Сельта 0:1 Вильярреал Хетафе 0:0 Сельта Гранада 0:0 Сельта
Атлетико М Последние 20 матчей: +11 =8 -1
Атлетико М 0:0 Вильярреал Уэска 0:0 Атлетико М Атлетико М 6:1 Гранада РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М
Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Хетафе 0:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Бетис Сельта 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:0 Мальорка Барселона 2:2 Атлетико М Атлетико М 2:1 Алавес Леванте 0:1 Атлетико М Атлетико М 1:0 Вальядолид Осасуна 0:5 Атлетико М Атлетик Б 1:1 Атлетико М Ливерпуль 2:3 Атлетико М Атлетико М 2:2 Севилья Эспаньол 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:1 Вильярреал Атлетико М 1:0 Ливерпуль

Последние игры между собой

Сельта: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Атлетико М: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Сельта 1:1 Атлетико М Ла Лига Атлетико М 0:0 Сельта Ла Лига Атлетико М 2:0 Сельта Примера Сельта 2:0 Атлетико М Примера
Атлетико М 3:0 Сельта Примера Сельта 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 3:2 Сельта Примера Сельта 0:4 Атлетико М Примера Атлетико М 2:0 Сельта Примера Атлетико М 2:3 Сельта Кубок Короля Сельта 0:0 Атлетико М Кубок Короля Сельта 0:2 Атлетико М Примера Сельта 2:0 Атлетико М Примера Атлетико М 2:2 Сельта Примера Сельта 0:2 Атлетико М Примера Атлетико М 2:1 Сельта Примера Сельта 1:3 Атлетико М Примера Атлетико М 1:0 Сельта Примера Сельта 0:1 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 1:1 Сельта Кубок Короля
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
2. Бетис Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
3. Реал Сосьедад Заявка 5 2 2 1 7 - 2 8
4. Вильярреал Заявка 5 2 2 1 6 - 7 8
5. Барселона Заявка 3 2 1 0 8 - 1 7
6. Севилья Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
7. Хетафе Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8. Гранада Заявка 4 2 1 1 6 - 8 7
9. Валенсия Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
10. Кадис Заявка 5 2 1 2 5 - 6 7
11. Осасуна Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
12. Атлетико М Заявка 3 1 2 0 6 - 1 5
13. Сельта Заявка 5 1 2 2 3 - 7 5
14. Эльче Заявка 3 1 1 1 1 - 3 4
15. Эйбар Заявка 5 1 1 3 4 - 6 4
16. Алавес Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
17. Уэска Заявка 5 0 4 1 2 - 4 4
18. Атлетик Б Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
19. Леванте Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3
20. Вальядолид Заявка 5 0 2 3 3 - 7 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сельта - Атлетико М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 октября 2020, осталось 2 дня 13 часов 38 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 66
    Сельта 6.1% (4)
    X 15.2% (10)
    Атлетико М 78.8% (52)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сельта
    Ничья
    Атлетико М
    5.80
    3.40
    1.81
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    5.30 3.40 1.79
    5.80 3.34 1.81

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    7.90 1.07 6.10 1.13 2.75 1.47 2.05 1.80 1.77 2.11 1.59 2.46 1.28 3.80 1.20 4.60 1.06 8.10 1.05 8.80 0.00 15.50
    1.00 19.00
    7.70 1.11 2.88 1.47 2.49 1.59 2.11 1.82 1.77 2.15 1.59 2.49 1.20 4.96
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
    1.62 2.30 1.30 3.55 1.07 8.30
    2.58 1.55 2.12 1.81 1.63 2.40 1.42 3.09
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
    2.14 1.66 1.49 2.50 1.17 4.70

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.26 1.67
    Букмекер Да Нет
    6.30 1.12
    Букмекер Да Нет
    4.40 1.21
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    Прогнозы на матч Сельта - Атлетико М

    Исход игры
    Сельта
    6.1% (4)
    Ничья
    15.2% (10)
    Атлетико М
    78.8% (52)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.62% (30)
    Меньше
    52.38% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    55.56% (35)
    Нет
    44.44% (28)
    Популярный счёт
    1:2 Атлетико М
    31.8% (21)
    0:1 Атлетико М
    30.3% (20)
    1:1 Ничья
    10.6% (7)
    0:2 Атлетико М
    7.6% (5)
    2:1 Сельта
    6.1% (4)
    0:3 Атлетико М
    3% (2)
    1:3 Атлетико М
    3% (2)
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