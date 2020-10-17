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  3. Испания
Реал Мадрид
0:1
Первый тайм: 28'

Стадион:
Кадис
0'
0:1
16' Гол
Лосано Энтони
28'
1
Куртуа
Тибо
6
Начо
Игнасио
5
Варан
Рафаэль
4
Рамос
Серхио
12
Марсело
Виера
10
Модрич
Лука
8
Кроос
Тони
22
Иско
Аларкон
17
Васкес
Лукас
9
Бензема
Карим
20
Винисиус
Жуниор
1
Ледесма
Херемиас
15
Акапо
Карлос
16
Кала
Хуан
3
Хименес
Фали
22
Альфонсо
Луис
7
Санчес
Сальвадор
6
Мари
Хосе
2
Йонссон
Йенс
8
Алекс
Фернандес
9
Лосано
Энтони
18
Негредо
Альваро
Реал Мадрид
4-3-3
Кадис
4-4-2

Ход матча

16'
0:1
Лосано Энтони
(Негредо Альваро)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 73 Владение мячом, % 27

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Винисиус Жуниор 2 0.4
2. Бензема Карим 1 0.2
3. Вальверде Федерико 1 0.2
4. Рамос Серхио 1 (1) 0.2
5. Родриго 0 0
Кадис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Негредо Альваро 1 0.17
2. Лосано Энтони 1 0.17
3. Помбо Хорхе 1 0.17
4. Санчес Сальвадор 1 0.17
5. Алехо Иван 1 0.17
6. Малбашич Филип 0 0
7. Хименес Альваро 0 0

Карточки

Реал Мадрид
# Игрок      
1. Каземиро Карлос 2 0
2. Карвахаль Даниэль 2 0
3. Модрич Лука 1 0
4. Марсело Виера 1 0
5. Менди Ферлан 1 0
Кадис
# Игрок      
1. Негредо Альваро 1 1
2. Акапо Карлос 1 1
3. Кала Хуан 2 0
4. Альфонсо Луис 2 0
5. Хименес Фали 2 0
6. Аугусто Фернандес 1 0
7. Малбашич Филип 1 0
8. Мари Хосе 1 0
9. Помбо Хорхе 1 0
10. Мауро Маркос 1 0
11. Алехо Иван 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Мадрид 20% (1) 20% (1) 0 0 20% (1) 40% (2)
 Кадис 25% (1) 0 0 50% (2) 0 25% (1)

Предыдущие игры

Реал Мадрид Последние 20 матчей: + = -
Леванте 0:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Вальядолид Бетис 2:3 Реал Мадрид Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид
Реал Мадрид 6:0 Хетафе Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид Леганес 2:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Гранада 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Алавес Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Хетафе Эспаньол 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Мальорка Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:0 Валенсия Реал Мадрид 3:1 Эйбар Бетис 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Барселона Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити
Кадис Последние 20 матчей: + = -
Кадис 1:1 Гранада Атлетик Б 0:1 Кадис Кадис 1:3 Севилья Уэска 0:2 Кадис
Кадис 0:2 Осасуна Кадис 1:1 Альмерия Кадис 1:0 Эспаньол Малага 1:2 Кадис Малага 1:2 Кадис Бетис 1:0 Кадис Бетис 1:0 Кадис Кадис 0:1 Альбасете Жирона 2:1 Кадис Кадис 0:1 Фуэнлабрада Экстремадура 0:1 Кадис Кадис 2:0 Реал Овьедо Эльче 0:0 Кадис Кадис 0:2 Тенерифе Уэска 1:1 Кадис Кадис 1:1 Алькоркон

Последние игры между собой

Реал Мадрид: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Кадис: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Реал Мадрид 0:3 Кадис Кубок Короля Кадис 3:0 Реал Мадрид Кубок Короля
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 0:1 Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
2. Гранада Заявка 5 3 1 1 7 - 8 10
3. Кадис 1:0 Заявка 6 3 1 2 6 - 6 10
4. Бетис Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
5. Атлетико М Заявка 4 2 2 0 8 - 1 8
6. Реал Сосьедад Заявка 5 2 2 1 7 - 2 8
7. Вильярреал Заявка 5 2 2 1 6 - 7 8
8. Барселона Заявка 3 2 1 0 8 - 1 7
9. Севилья Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
10. Хетафе Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
11. Валенсия Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
12. Осасуна Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
13. Сельта Заявка 6 1 2 3 3 - 9 5
14. Эльче Заявка 3 1 1 1 1 - 3 4
15. Эйбар Заявка 5 1 1 3 4 - 6 4
16. Алавес Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
17. Уэска Заявка 5 0 4 1 2 - 4 4
18. Атлетик Б Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
19. Леванте Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3
20. Вальядолид Заявка 5 0 2 3 3 - 7 2
  • Первый тайм
  • 30'
    А пока пауза, Зидан беседует с Васкесом, француз недоумевает от происходящего на поле.
  • Травма, повреждение
    29'
    Рамос и Энтони Лосано столкнулись, последний виноват. Капитан "Реала" пока не может подняться, держится за колено.
  • 28'
    У нас пока все без перемен. Хозяева владеют мячом и строят атаки, "Кадис" обороняется.
  • 27'
    А Альваро Сервера спокоен, пока игра команды не дает ему поводов для расстройства. Однако прижиматься к своим воротам не следует.
  • 26'
    Наконец-то хозяева стали больше двигаться, агрессивнее, напористее. Конечно, хаоса стало больше, но изменение игры присутствует.
  • 25'
    Кроос решается на удар по воротам, до которых было около 27 метров. Немец в цель не попадает, выше створа.
  • Угловой
    25'
    Атака "Реала" завершается первым для них в матче угловым. Подача углового получилась неудачной, игроки гостей замысел соперника раскусили.
  • 24'
    "Реал", если и атакует, то малыми силами. Никакого навала, никаких попыток забить.
  • 23'
    Модрич сделал слишком сильную передачу, Иско к мячу не успел.
  • Фол, нарушение
    22'
    Лукас Васкес вновь в кадре, на этот раз опасно сыграл 17 номер "Реала".
  • Офсайд
    21'
    Бензема сравнивает счет, но Лукас Васкес до этого получил мяч в офсайде.
  • 20'
    "Реал" приподнимает линию прессинга, пытаясь накрывать и защитников соперника. Это создает больше динамики, но и больше хаоса в игре.
  • 19'
    Чуть ли не впервые "Реал" долго владеет мячом, перекатывая его поперек поля и понемногу двигаясь в наступление.
  • 18'
    "Реал" вроде много двигается, комбинирует, но пользы нет. Если атаки и доходят до удара, то голы не забиваются.
  • Описание гола
    17'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Энтони Лосано!!!
    Вот это провал в центре обороны. Негредо головой скинул мяч на Лосано, который спокойно вбежал в штрафную и перекинул Куртуа. Всё по делу.
  • 17'
     Пошли ошибки у "Реала", одна за одной. То передача неточная, то просто хозяева позволяют сопернику отобрать мяч. Что такое с коллективом Зидана?
  • Угловой
    16'
    Подача была исполнена не лучшим образом, и мяч потерян.
  • Опасный момент
    15'
    И ещё один момент у ворот "Реала". Кала пробил в нижний угол с 26 метров, Куртуа отбивает мяч, будет угловой.
  • Опасный момент
    14'
    Перехват мяча, атака правым флангом у "Кадиса", следует подача в центр штрафной, головой пробил Негредо, мяч летит мимо.
  • 14'
    И очередное долгое позиционное нападение "Реала" заставляет гостей в полном составе подойти к своей штрафной.
  • Опасный момент
    13'
    А вот это куда опаснее, Лукас Васкес сместился к линии штрафной и пробил по воротам. Мяч просвистел над перекладиной.
  • 12'
    А вот и первый удар по воротам "Кадиса". Бензема слабо покатил мяч в сторону ворот, Ледесма спокоен.
  • 11'
    Гости все чаще играют на перехватах, раз за разом получая шансы на стремительные контратаки.
  • Угловой
    10'
    Кала выпрыгнул выше всех, но точно в цель не удалось ему отправить мяч. Удар от ворот.
  • Опасный момент
    9'
    Куртуа вступает в игру, отбивает он удар Энтони Лосано, будет угловой.
  • 8'
    Зидан задумчиво наблюдает за игрой. Нужно что-то менять по такому началу, и наставнику "Реала" необходимо понять, что именно. Времени ещё достаточно.
  • 7'
    "Реал" просто держит мяч, чтобы не допустить неприятных моментов у своих ворот. Об атаках даже пока и не думают.
  • 6'
    Стартовое давление "Кадиса" немного ослабло, но они гораздо интереснее впереди. Больше вариантов читается. Хотя это может просто стартовая активность, которая скоро сойдет на нет.
  • 5'
    Скорости постепенно возрастают, но защитники пока чувствуют себя спокойно, надежно играют. Рамос уже это показал.
  • 4'
    Интересное начало. "Кадис" захватывает территориальное преимущество, оставляя сопернику возможность для встречных выпадов.
  • Угловой
    3'
    "Кадис" бросается в очередную атаку и зарабатывает угловой. Но вот извлечь пользу из подачи со стандарта не удалось.
  • Опасный момент
    2'
    Гости первыми приблизились к штрафной соперника, опасная атака "Кадиса" была, Негредо пробил мимо Куртуа, однако Серхио Рамос выносит мяч с ленточки ворот.
  • 1'
    Мадридский "Реал" проводит матч в комплекте формы розового цвета, в жёлтой игроки "Кадиса".
  • Первый тайм начался
    Матч начался! Первыми с центра поля встречу начали футболисты гостей.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alfredo Di Stefano. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.92 3.90 3.60
1.29 5.88 10.72

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
10.50 1.02 4.44 1.21 3.50 1.30 3.60 1.28 2.02 1.85 2.85 1.42 1.92 1.87 1.52 2.52 1.35 3.15 1.16 5.10 1.12 6.10
4.25 1.25 2.57 1.55 2.18 1.74 1.93 1.95 1.68 2.29 1.53 2.63 1.43 2.96 1.16 5.76
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.60 1.28 2.45 1.64 2.22 1.65 1.45 2.70 1.23 4.05
3.18 1.38 2.62 1.52 2.05 1.83 1.64 2.35 1.45 2.85 1.29 3.74
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.25 1.32 2.18 1.68 1.60 2.33 1.37 3.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.10 6.80
Букмекер Да Нет
1.95 1.85
Букмекер Да Нет
3.60 1.28
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Прогнозы на матч Реал Мадрид 0:1 Кадис

Исход игры
Реал Мадрид
97.6% (160)
Ничья
2.4% (4)
Кадис
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
46.58% (75)
Меньше
53.42% (86)
Обе команды забьют
Да
14.29% (23)
Нет
85.71% (138)
Популярный счёт
2:0 Реал Мадрид
48.8% (80)
3:0 Реал Мадрид
26.8% (44)
2:1 Реал Мадрид
5.5% (9)
4:0 Реал Мадрид
4.9% (8)
3:1 Реал Мадрид
4.9% (8)
1:0 Реал Мадрид
2.4% (4)
4:1 Реал Мадрид
1.8% (3)
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