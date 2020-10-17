Реал Мадрид
0:1
Первый тайм: 28'
Стадион: Альфредо ди Стефано
Кадис
0:1
16' ГолЛосано Энтони
10
Модрич
Лука
22
Иско
Аларкон
17
Васкес
Лукас
15
Акапо
Карлос
16
Кала
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Иско АларконПолузащитник
-
17 Васкес ЛукасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Лунин АндрейВратарь
-
23 Менди ФерланЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 РодригоНападающий
-
18 Йович ЛукаНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Зидан Зинедин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Акапо КарлосЗащитник
-
16 Кала ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хиль ДавидВратарь
- Защитник
-
12 Бодиже ЯннПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Помбо ХорхеПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Алехо ИванНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Cервера Альваро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
16'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 4
-
1 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
73 Владение мячом, % 27
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Винисиус Жуниор
|2
|0.4
|2.
|Бензема Карим
|1
|0.2
|3.
|Вальверде Федерико
|1
|0.2
|4.
|Рамос Серхио
|1 (1)
|0.2
|5.
|Родриго
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Негредо Альваро
|1
|0.17
|2.
|Лосано Энтони
|1
|0.17
|3.
|Помбо Хорхе
|1
|0.17
|4.
|Санчес Сальвадор
|1
|0.17
|5.
|Алехо Иван
|1
|0.17
|6.
|Малбашич Филип
|0
|0
|7.
|Хименес Альваро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Каземиро Карлос
|2
|0
|2.
|Карвахаль Даниэль
|2
|0
|3.
|Модрич Лука
|1
|0
|4.
|Марсело Виера
|1
|0
|5.
|Менди Ферлан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Негредо Альваро
|1
|1
|2.
|Акапо Карлос
|1
|1
|3.
|Кала Хуан
|2
|0
|4.
|Альфонсо Луис
|2
|0
|5.
|Хименес Фали
|2
|0
|6.
|Аугусто Фернандес
|1
|0
|7.
|Малбашич Филип
|1
|0
|8.
|Мари Хосе
|1
|0
|9.
|Помбо Хорхе
|1
|0
|10.
|Мауро Маркос
|1
|0
|11.
|Алехо Иван
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реал Мадрид
|20% (1)
|20% (1)
|0
|0
|20% (1)
|40% (2)
|Кадис
|25% (1)
|0
|0
|50% (2)
|0
|25% (1)
Предыдущие игры
Реал Мадрид Последние 20 матчей: + = -Леванте 0:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Вальядолид Бетис 2:3 Реал Мадрид Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид
Реал Мадрид 6:0 Хетафе Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид Леганес 2:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Гранада 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Алавес Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Хетафе Эспаньол 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Мальорка Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:0 Валенсия Реал Мадрид 3:1 Эйбар Бетис 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Барселона Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити
Кадис Последние 20 матчей: + = -Кадис 1:1 Гранада Атлетик Б 0:1 Кадис Кадис 1:3 Севилья Уэска 0:2 Кадис
Последние игры между собой
Реал Мадрид: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Кадис: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|0:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|2.
|Гранада
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 8
|10
|3.
|Кадис
|1:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|4.
|Бетис
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 1
|8
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 2
|8
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|8.
|Барселона
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|9.
|Севилья
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|10.
|Хетафе
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|11.
|Валенсия
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|12.
|Осасуна
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|13.
|Сельта
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 9
|5
|14.
|Эльче
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|15.
|Эйбар
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|16.
|Алавес
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|17.
|Уэска
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|2 - 4
|4
|18.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|19.
|Леванте
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|20.
|Вальядолид
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
Тотал
|Букмекер
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|10.50
|1.02
|4.44
|1.21
|3.50
|1.30
|—
|—
|3.60
|1.28
|2.02
|1.85
|2.85
|1.42
|—
|—
|1.92
|1.87
|1.52
|2.52
|1.35
|3.15
|1.16
|5.10
|1.12
|6.10
|—
|—
|4.25
|1.25
|—
|—
|2.57
|1.55
|2.18
|1.74
|1.93
|1.95
|1.68
|2.29
|1.53
|2.63
|1.43
|2.96
|—
|—
|1.16
|5.76
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Реал Мадрид 0:1 Кадис
Исход игры
Реал Мадрид
97.6% (160)
Ничья
2.4% (4)
Кадис
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
46.58% (75)
Меньше
53.42% (86)
Обе команды забьют
Да
14.29% (23)
Нет
85.71% (138)
Популярный счёт
2:0 Реал Мадрид
48.8% (80)
3:0 Реал Мадрид
26.8% (44)
2:1 Реал Мадрид
5.5% (9)
4:0 Реал Мадрид
4.9% (8)
3:1 Реал Мадрид
4.9% (8)
1:0 Реал Мадрид
2.4% (4)
4:1 Реал Мадрид
1.8% (3)
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