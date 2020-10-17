Наконец-то хозяева стали больше двигаться, агрессивнее, напористее. Конечно, хаоса стало больше, но изменение игры присутствует.

А Альваро Сервера спокоен, пока игра команды не дает ему поводов для расстройства. Однако прижиматься к своим воротам не следует.

У нас пока все без перемен. Хозяева владеют мячом и строят атаки, "Кадис" обороняется.

Рамос и Энтони Лосано столкнулись, последний виноват. Капитан "Реала" пока не может подняться, держится за колено.

А пока пауза, Зидан беседует с Васкесом, француз недоумевает от происходящего на поле.

25' Кроос решается на удар по воротам, до которых было около 27 метров. Немец в цель не попадает, выше створа.

25' Атака "Реала" завершается первым для них в матче угловым. Подача углового получилась неудачной, игроки гостей замысел соперника раскусили.

24' "Реал", если и атакует, то малыми силами. Никакого навала, никаких попыток забить.

23' Модрич сделал слишком сильную передачу, Иско к мячу не успел.

22' Лукас Васкес вновь в кадре, на этот раз опасно сыграл 17 номер "Реала".

21' Бензема сравнивает счет, но Лукас Васкес до этого получил мяч в офсайде.

20' "Реал" приподнимает линию прессинга, пытаясь накрывать и защитников соперника. Это создает больше динамики, но и больше хаоса в игре.

19' Чуть ли не впервые "Реал" долго владеет мячом, перекатывая его поперек поля и понемногу двигаясь в наступление.

18' "Реал" вроде много двигается, комбинирует, но пользы нет. Если атаки и доходят до удара, то голы не забиваются.

17' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Энтони Лосано!!!

Вот это провал в центре обороны. Негредо головой скинул мяч на Лосано, который спокойно вбежал в штрафную и перекинул Куртуа. Всё по делу.

17' Пошли ошибки у "Реала", одна за одной. То передача неточная, то просто хозяева позволяют сопернику отобрать мяч. Что такое с коллективом Зидана?

16' Подача была исполнена не лучшим образом, и мяч потерян.

15' И ещё один момент у ворот "Реала". Кала пробил в нижний угол с 26 метров, Куртуа отбивает мяч, будет угловой.

14' Перехват мяча, атака правым флангом у "Кадиса", следует подача в центр штрафной, головой пробил Негредо, мяч летит мимо.

14' И очередное долгое позиционное нападение "Реала" заставляет гостей в полном составе подойти к своей штрафной.

13' А вот это куда опаснее, Лукас Васкес сместился к линии штрафной и пробил по воротам. Мяч просвистел над перекладиной.

12' А вот и первый удар по воротам "Кадиса". Бензема слабо покатил мяч в сторону ворот, Ледесма спокоен.

11' Гости все чаще играют на перехватах, раз за разом получая шансы на стремительные контратаки.

10' Кала выпрыгнул выше всех, но точно в цель не удалось ему отправить мяч. Удар от ворот.

9' Куртуа вступает в игру, отбивает он удар Энтони Лосано, будет угловой.

8' Зидан задумчиво наблюдает за игрой. Нужно что-то менять по такому началу, и наставнику "Реала" необходимо понять, что именно. Времени ещё достаточно.

7' "Реал" просто держит мяч, чтобы не допустить неприятных моментов у своих ворот. Об атаках даже пока и не думают.

6' Стартовое давление "Кадиса" немного ослабло, но они гораздо интереснее впереди. Больше вариантов читается. Хотя это может просто стартовая активность, которая скоро сойдет на нет.

5' Скорости постепенно возрастают, но защитники пока чувствуют себя спокойно, надежно играют. Рамос уже это показал.

4' Интересное начало. "Кадис" захватывает территориальное преимущество, оставляя сопернику возможность для встречных выпадов.

3' "Кадис" бросается в очередную атаку и зарабатывает угловой. Но вот извлечь пользу из подачи со стандарта не удалось.

2' Гости первыми приблизились к штрафной соперника, опасная атака "Кадиса" была, Негредо пробил мимо Куртуа, однако Серхио Рамос выносит мяч с ленточки ворот.

1' Мадридский "Реал" проводит матч в комплекте формы розового цвета, в жёлтой игроки "Кадиса".