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Реал Мадрид
 
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Стадион:
Кадис

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Винисиус Жуниор 2 0.5
2. Бензема Карим 1 0.25
3. Вальверде Федерико 1 0.25
4. Рамос Серхио 1 (1) 0.25
5. Родриго 0 0
Кадис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Негредо Альваро 1 0.2
2. Помбо Хорхе 1 0.2
3. Санчес Сальвадор 1 0.2
4. Алехо Иван 1 0.2
5. Малбашич Филип 0 0
6. Хименес Альваро 0 0

Карточки

Реал Мадрид
# Игрок      
1. Каземиро Карлос 2 0
2. Карвахаль Даниэль 2 0
3. Модрич Лука 1 0
4. Марсело Виера 1 0
5. Менди Ферлан 1 0
Кадис
# Игрок      
1. Негредо Альваро 1 1
2. Акапо Карлос 1 1
3. Кала Хуан 2 0
4. Альфонсо Луис 2 0
5. Хименес Фали 2 0
6. Аугусто Фернандес 1 0
7. Малбашич Филип 1 0
8. Мари Хосе 1 0
9. Помбо Хорхе 1 0
10. Мауро Маркос 1 0
11. Алехо Иван 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Мадрид 20% (1) 20% (1) 0 0 20% (1) 40% (2)
 Кадис 25% (1) 0 0 50% (2) 0 25% (1)

Предыдущие игры

Реал Мадрид Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Леванте 0:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Вальядолид Бетис 2:3 Реал Мадрид Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид
Реал Мадрид 6:0 Хетафе Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид Леганес 2:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Гранада 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Алавес Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Хетафе Эспаньол 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Мальорка Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:0 Валенсия Реал Мадрид 3:1 Эйбар Бетис 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Барселона Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити
Кадис Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Кадис 1:1 Гранада Атлетик Б 0:1 Кадис Кадис 1:3 Севилья Уэска 0:2 Кадис
Кадис 0:2 Осасуна Кадис 1:1 Альмерия Кадис 1:0 Эспаньол Малага 1:2 Кадис Малага 1:2 Кадис Бетис 1:0 Кадис Бетис 1:0 Кадис Кадис 0:1 Альбасете Жирона 2:1 Кадис Кадис 0:1 Фуэнлабрада Экстремадура 0:1 Кадис Кадис 2:0 Реал Овьедо Эльче 0:0 Кадис Кадис 0:2 Тенерифе Уэска 1:1 Кадис Кадис 1:1 Алькоркон

Последние игры между собой

Реал Мадрид: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Кадис: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Реал Мадрид 0:3 Кадис Кубок Короля Кадис 3:0 Реал Мадрид Кубок Короля
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
2. Бетис Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
3. Реал Сосьедад Заявка 5 2 2 1 7 - 2 8
4. Вильярреал Заявка 5 2 2 1 6 - 7 8
5. Барселона Заявка 3 2 1 0 8 - 1 7
6. Севилья Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
7. Хетафе Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8. Гранада Заявка 4 2 1 1 6 - 8 7
9. Валенсия Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
10. Кадис Заявка 5 2 1 2 5 - 6 7
11. Осасуна Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
12. Атлетико М Заявка 3 1 2 0 6 - 1 5
13. Сельта Заявка 5 1 2 2 3 - 7 5
14. Эльче Заявка 3 1 1 1 1 - 3 4
15. Эйбар Заявка 5 1 1 3 4 - 6 4
16. Алавес Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
17. Уэска Заявка 5 0 4 1 2 - 4 4
18. Атлетик Б Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
19. Леванте Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3
20. Вальядолид Заявка 5 0 2 3 3 - 7 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Кадис от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 октября 2020, осталось 2 дня 16 часов 8 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 66
    Реал Мадрид 95.5% (63)
    X 4.5% (3)
    Кадис 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реал Мадрид
    Ничья
    Кадис
    1.27
    6.89
    13.21
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.27 6.30 11.50
    1.22 6.89 13.21

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    11.00 1.02 4.50 1.18 3.60 1.27 2.35 1.64 2.10 1.79 1.84 2.03 1.52 2.55 1.25 3.80 1.19 4.50 1.07 7.30 1.06 8.00
    4.74 1.20 2.37 1.62 2.10 1.78 1.83 2.05 1.64 2.34 1.51 2.64 1.20 4.81
    Букмекер 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
    2.35 1.59 1.57 2.40 1.20 4.40
    3.02 1.41 2.38 1.62 1.81 2.07 1.56 2.50 1.38 3.17
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.40 1.29 1.92 1.83 1.44 2.70 1.28 3.45

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.23 1.66
    Букмекер Да Нет
    5.40 1.15
    Букмекер Да Нет
    4.10 1.23
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    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Кадис

    Исход игры
    Реал Мадрид
    95.5% (63)
    Ничья
    4.5% (3)
    Кадис
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.38% (33)
    Меньше
    47.62% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    11.11% (7)
    Нет
    88.89% (56)
    Популярный счёт
    2:0 Реал Мадрид
    43.9% (29)
    3:0 Реал Мадрид
    33.3% (22)
    4:0 Реал Мадрид
    6.1% (4)
    3:1 Реал Мадрид
    4.5% (3)
    2:1 Реал Мадрид
    3% (2)
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