Реал Мадрид
Позже
Стадион: Альфредо ди Стефано
Кадис
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Винисиус Жуниор
|2
|0.5
|2.
|Бензема Карим
|1
|0.25
|3.
|Вальверде Федерико
|1
|0.25
|4.
|Рамос Серхио
|1 (1)
|0.25
|5.
|Родриго
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Негредо Альваро
|1
|0.2
|2.
|Помбо Хорхе
|1
|0.2
|3.
|Санчес Сальвадор
|1
|0.2
|4.
|Алехо Иван
|1
|0.2
|5.
|Малбашич Филип
|0
|0
|6.
|Хименес Альваро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Каземиро Карлос
|2
|0
|2.
|Карвахаль Даниэль
|2
|0
|3.
|Модрич Лука
|1
|0
|4.
|Марсело Виера
|1
|0
|5.
|Менди Ферлан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Негредо Альваро
|1
|1
|2.
|Акапо Карлос
|1
|1
|3.
|Кала Хуан
|2
|0
|4.
|Альфонсо Луис
|2
|0
|5.
|Хименес Фали
|2
|0
|6.
|Аугусто Фернандес
|1
|0
|7.
|Малбашич Филип
|1
|0
|8.
|Мари Хосе
|1
|0
|9.
|Помбо Хорхе
|1
|0
|10.
|Мауро Маркос
|1
|0
|11.
|Алехо Иван
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реал Мадрид
|20% (1)
|20% (1)
|0
|0
|20% (1)
|40% (2)
|Кадис
|25% (1)
|0
|0
|50% (2)
|0
|25% (1)
Предыдущие игры
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +15 =2 -3Леванте 0:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Вальядолид Бетис 2:3 Реал Мадрид Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид
Реал Мадрид 6:0 Хетафе Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид Леганес 2:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Гранада 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Алавес Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Хетафе Эспаньол 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Мальорка Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:0 Валенсия Реал Мадрид 3:1 Эйбар Бетис 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Барселона Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити
Кадис Последние 20 матчей: +7 =5 -8Кадис 1:1 Гранада Атлетик Б 0:1 Кадис Кадис 1:3 Севилья Уэска 0:2 Кадис
Последние игры между собой
Реал Мадрид: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Кадис: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|2.
|Бетис
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 2
|8
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|5.
|Барселона
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|6.
|Севилья
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|7.
|Хетафе
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|Гранада
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 8
|7
|9.
|Валенсия
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|10.
|Кадис
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|11.
|Осасуна
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|12.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 1
|5
|13.
|Сельта
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|14.
|Эльче
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|15.
|Эйбар
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|16.
|Алавес
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|17.
|Уэска
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|2 - 4
|4
|18.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|19.
|Леванте
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|20.
|Вальядолид
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
Тотал
Прогнозы на матч Реал Мадрид - Кадис
Исход игры
Реал Мадрид
95.5% (63)
Ничья
4.5% (3)
Кадис
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
52.38% (33)
Меньше
47.62% (30)
Обе команды забьют
Да
11.11% (7)
Нет
88.89% (56)
Популярный счёт
2:0 Реал Мадрид
43.9% (29)
3:0 Реал Мадрид
33.3% (22)
4:0 Реал Мадрид
6.1% (4)
3:1 Реал Мадрид
4.5% (3)
2:1 Реал Мадрид
3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!