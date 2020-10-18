Шеффилд Юнайтед
0:0
Перерыв
Стадион: Брэмолл Лейн
Фулхэм
21' Желтая карточкаЗамбо-Ангисса Андре-Франк
12
Иган
Джон
13
Лоу
Макс
34
Эйна
Ола
13
Рим
Тим
10
Кэрни
Том
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Иган ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Лоу МаксПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Ампаду ЭтанЗащитник
-
23 Осборн БенПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Брюстер РианНападающий
-
14 Бёрк ОливерНападающий
-
10 Шарп БиллиНападающий
-
Главный тренер: Уайлдер Крис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Эйна ОлаЗащитник
- Защитник
-
13 Рим ТимЗащитник
- Защитник
-
10 Кэрни ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Родак МарекВратарь
- Защитник
-
18 Лемина МариоПолузащитник
-
14 Рид БоббиПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Брайан ДжоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Паркер Скотт
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 3
-
2 Угловые 1
-
3 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макголдрик Дэвид
|1
|0.2
|2.
|Бэлдок Джордж
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Митрович Александр
|2 (1)
|0.4
|2.
|Рид Бобби
|1
|0.2
|3.
|Тете Кенни
|0
|0
|4.
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Иган Джон
|1
|1
|2.
|Ландстрем Джон
|2
|0
|3.
|Бэлдок Джордж
|1
|0
|4.
|Макбарни Оливер
|1
|0
|5.
|Берге Сандер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кэрни Том
|2
|0
|2.
|Ле Маршан Максим
|2
|0
|3.
|Одои Денис
|1
|0
|4.
|Гектор Майкл
|1
|0
|5.
|Рид Бобби
|1
|0
|6.
|Брайан Джо
|1
|0
|7.
|Митрович Александр
|1
|0
|8.
|Тете Кенни
|1
|0
|9.
|Камара Абубакар
|1
|0
|10.
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шеффилд Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|Фулхэм
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|66.67% (2)
|0
Предыдущие игры
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: + = -Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Лидс Астон Вилла 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон Шеффилд Юнайтед 2:2 Престон Норт Энд Дерби 0:2 Шеффилд Юнайтед Данди Юнайтед 0:1 Шеффилд Юнайтед Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Лестер 2:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:0 Челси Шеффилд Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:1 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:2 Арсенал Манчестер Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед Ньюкасл 3:0 Шеффилд Юнайтед Астон Вилла 0:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Норвич
Фулхэм Последние 20 матчей: + = -Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Брентфорд 3:0 Фулхэм Фулхэм 0:3 Астон Вилла Фулхэм 2:0 Шеффилд Уэнсдей
Лидс 4:3 Фулхэм Ипсвич 0:1 Фулхэм Фулхэм 0:3 Арсенал Брентфорд 1:2 Фулхэм Фулхэм 1:2 Кардифф Сити Кардифф Сити 0:2 Фулхэм Уиган 1:1 Фулхэм Фулхэм 5:3 Шеффилд Уэнсдей Вест Бромвич 0:0 Фулхэм Фулхэм 2:0 Кардифф Сити Ноттингем Форест 0:1 Фулхэм Фулхэм 1:0 Бирмингем КПР 1:2 Фулхэм Лидс 3:0 Фулхэм Фулхэм 0:2 Брентфорд Бристоль Сити 1:1 Фулхэм
Последние игры между собой
Шеффилд Юнайтед: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Фулхэм: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эвертон
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 7
|13
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 13
|10
|3.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 2
|9
|4.
|Лестер
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|12 - 7
|9
|5.
|Арсенал
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|9
|6.
|Челси
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|13 - 9
|8
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|12 - 5
|7
|8.
|Лидс
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 8
|7
|9.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|12.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 4
|6
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 7
|6
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 12
|6
|16.
|Брайтон
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|8 - 10
|3
|17.
|Вест Бромвич
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 13
|1
|18.
|Шеффилд Юнайтед
|0:0 Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 6
|1
|19.
|Фулхэм
|0:0 Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|20.
|Бёрнли
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|8.10
|1.08
|—
|—
|6.55
|1.12
|—
|—
|2.96
|1.41
|—
|—
|2.15
|1.72
|—
|—
|1.66
|2.36
|—
|—
|1.31
|3.52
|1.23
|4.30
|1.08
|8.20
|1.07
|9.10
|1.01
|18.00
|—
|—
|3.52
|1.32
|2.87
|1.45
|2.09
|1.80
|1.76
|2.14
|1.53
|2.59
|1.62
|2.38
|1.47
|2.80
|1.66
|2.37
|1.50
|2.81
|—
|—
|1.24
|4.51
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед 0:0 Фулхэм
Исход игры
Шеффилд Юнайтед
65.4% (100)
Ничья
25.5% (39)
Фулхэм
9.2% (14)
Тотал 2.5
Больше
31.13% (47)
Меньше
68.87% (104)
Обе команды забьют
Да
54.97% (83)
Нет
45.03% (68)
Популярный счёт
1:0 Шеффилд Юнайтед
36.6% (56)
2:1 Шеффилд Юнайтед
23.5% (36)
1:1 Ничья
23.5% (36)
0:1 Фулхэм
3.9% (6)
1:2 Фулхэм
3.9% (6)
2:0 Шеффилд Юнайтед
2.6% (4)
3:1 Шеффилд Юнайтед
1.3% (2)
0:0 Ничья
1.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!