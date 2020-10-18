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Шеффилд Юнайтед
0:0
Перерыв

Стадион:
Фулхэм
0'
21' Желтая карточка
Замбо-Ангисса Андре-Франк
1
Ремсдейл
Арон
6
Башам
Крис
12
Иган
Джон
3
Стивенс
Энда
2
Бэлдок
Джордж
8
Берге
Сандер
16
Норвуд
Оливер
7
Ландстрем
Джон
13
Лоу
Макс
9
Макбарни
Оливер
17
Макголдрик
Дэвид
1
Ареола
Альфонс
34
Эйна
Ола
16
Адарабиойо
Олуватосин
13
Рим
Тим
33
Робинсон
Энтони
10
Кэрни
Том
29
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
17
Кавалейру
Иван
15
Лофтус-Чик
Рубен
19
Лукмен
Адемола
9
Митрович
Александр
Шеффилд Юнайтед
3-5-2
Фулхэм
4-2-3-1

Ход матча

19'
Робинсон Джек
Лоу Макс
 
21'
 
Замбо-Ангисса Андре-Франк

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 1
  • 3 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Шеффилд Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макголдрик Дэвид 1 0.2
2. Бэлдок Джордж 0 0
Фулхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Митрович Александр 2 (1) 0.4
2. Рид Бобби 1 0.2
3. Тете Кенни 0 0
4. Замбо-Ангисса Андре-Франк 0 0

Карточки

Шеффилд Юнайтед
# Игрок      
1. Иган Джон 1 1
2. Ландстрем Джон 2 0
3. Бэлдок Джордж 1 0
4. Макбарни Оливер 1 0
5. Берге Сандер 1 0
Фулхэм
# Игрок      
1. Кэрни Том 2 0
2. Ле Маршан Максим 2 0
3. Одои Денис 1 0
4. Гектор Майкл 1 0
5. Рид Бобби 1 0
6. Брайан Джо 1 0
7. Митрович Александр 1 0
8. Тете Кенни 1 0
9. Камара Абубакар 1 0
10. Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шеффилд Юнайтед 0 0 0 0 0 100% (1)
 Фулхэм 0 0 33.33% (1) 0 66.67% (2) 0

Предыдущие игры

Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Лидс Астон Вилла 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон Шеффилд Юнайтед 2:2 Престон Норт Энд Дерби 0:2 Шеффилд Юнайтед Данди Юнайтед 0:1 Шеффилд Юнайтед Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Лестер 2:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:0 Челси Шеффилд Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:1 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:2 Арсенал Манчестер Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед Ньюкасл 3:0 Шеффилд Юнайтед Астон Вилла 0:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Норвич
Фулхэм Последние 20 матчей: + = -
Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Брентфорд 3:0 Фулхэм Фулхэм 0:3 Астон Вилла Фулхэм 2:0 Шеффилд Уэнсдей
Лидс 4:3 Фулхэм Ипсвич 0:1 Фулхэм Фулхэм 0:3 Арсенал Брентфорд 1:2 Фулхэм Фулхэм 1:2 Кардифф Сити Кардифф Сити 0:2 Фулхэм Уиган 1:1 Фулхэм Фулхэм 5:3 Шеффилд Уэнсдей Вест Бромвич 0:0 Фулхэм Фулхэм 2:0 Кардифф Сити Ноттингем Форест 0:1 Фулхэм Фулхэм 1:0 Бирмингем КПР 1:2 Фулхэм Лидс 3:0 Фулхэм Фулхэм 0:2 Брентфорд Бристоль Сити 1:1 Фулхэм

Последние игры между собой

Шеффилд Юнайтед: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Фулхэм: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Фулхэм 3:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 4:5 Фулхэм Фулхэм 3:0 Шеффилд Юнайтед Кубок лиги Англии Фулхэм 0:1 Шеффилд Юнайтед Кубок
Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эвертон Заявка 5 4 1 0 14 - 7 13
2. Ливерпуль Заявка 5 3 1 1 13 - 13 10
3. Астон Вилла Заявка 3 3 0 0 11 - 2 9
4. Лестер Заявка 4 3 0 1 12 - 7 9
5. Арсенал Заявка 5 3 0 2 8 - 6 9
6. Челси Заявка 5 2 2 1 13 - 9 8
7. Тоттенхэм Заявка 4 2 1 1 12 - 5 7
8. Лидс Заявка 4 2 1 1 9 - 8 7
9. Манчестер Сити Заявка 4 2 1 1 7 - 7 7
10. Саутгемптон Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
11. Ньюкасл Заявка 5 2 1 2 7 - 9 7
12. Вест Хэм Заявка 4 2 0 2 8 - 4 6
13. Кристал Пэлас Заявка 4 2 0 2 5 - 7 6
14. Вулверхэмптон Заявка 4 2 0 2 4 - 7 6
15. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 0 2 9 - 12 6
16. Брайтон Заявка 4 1 0 3 8 - 10 3
17. Вест Бромвич Заявка 4 0 1 3 5 - 13 1
18. Шеффилд Юнайтед 0:0 Заявка 5 0 1 4 1 - 6 1
19. Фулхэм 0:0 Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
20. Бёрнли Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Счет в матче пока так и не открыт!
  • 45'
    Зацепился за мяч Макголдрик в чужой штрафной и отдал поперек на Стивенса, но до того сфера не дошла. Хорошо в обороне отыграл Рим.
  • 45'
    Подставился в центре поля Макголдрик в борьбе против Замбо-Ангисса и вынудил оппонента нарушить правила.
  • Дополнительное время
    45'
    Судья компенсировал к времени первого тайма три минуты.
  • 44'
    Дальний заброс исполнял Берге в штрафную, но никто из форвардов так и не смог добраться до мяча.
  • 43'
    Зацепился за мяч в чужой штрафной Макголдрик и прострелил поперек на Макбарни, но перехватил этот пас Адерабиойо.
  • 42'
    Со штрафного пробивал низом по воротам Митрович. Мяч полетел сильно, но точно в руки Ремсдейлу.
  • 41'
    Грамотно подставился Замбо-Ангисса перед чужой штрафной и заработал перспективный стандарт для своей команды.
  • 40'
    Долго кружат "дачники" возле чужой штрафной, но пройти массированную оборону им пока не удается.
  • 39'
    Со штрафного навесил Лофтус-Чик на одиннадцатиметровую отметку, но здесь спокойно Иган вынес сферу в аут.
  • 38'
    Получил по ногам Кавалейру от Стивенса на фланге. Судья назначил штрафной удар в пользу гостей.
  • Видеоповтор
    37'
    Догнал мяч в штрафной соперника Берге, и прострелил вдоль ворот, но здесь в попытке прервать пас Адерабиойо срезал его в сетку, но гол был отменен после просмотра повтора.
  • 36'
    Дальний заброс Эйна исполнял на ход Кавалейру, но тот не смог оторваться от защитником и потерял мяч.
  • 34'
    Стивенс простреливал низом в штрафную низом на дальнюю штангу, но никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.
  • 33'
    Низом простреливал в штрафную Берге в направлении Макголдрика, но тому в силовой борьбе не позволил пробить Рим.
  • 32'
    Далеко вбросил мяч Робинсон аж во вратарскую площадку, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить.
  • 30'
    Самостоятельно прорвался Берге к чужой штрафной и пробил низом по воротам, но без проблем справился Ареола.
  • Опасный момент
    29'
    С правого фланга Башам навесил точно на ближний угол вратарской, где головой пробил Макбарни, но каким-то чудом Ареола смог отбить удар в упор.
  • 28'
    Прорвался к чужой штрафной Берге и пробил по воротам издали, но на пути мяча оказался Адарабиойо.
  • 27'
    Мягко забросил в штрафную Башам на ход Макбарни, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Риму.
  • 26'
    С левого фланга низом покатил Лукмен в штрафную на Лофтуса-Чика, но тому пробить в силовой борьбе не позволил Иган.
  • 25'
    Эйна мягко забрасывал в штрафную на Митровича, но тот не смог обработать мяч как следует и подарил его защитникам.
  • 24'
    Протащил мяч по левой бровке Стивенс, сместился в штрафную и пробил низом в дальний угол, но смог Ареола поймать сферу в руки.
  • 23'
    Со штрафного навесил Норвуд на ближнюю штангу, но здесь спокойно Рим головой сбросил мяч в руки Ареола.
  • Желтая карточка
    22'
    Откровенно сбивал Ландстрема в центре поля Замбо-Ангисса. За срыв перспективной контратаки получил нарушитель желтую карточку.
  • 21'
    Ворвался в штрафную соперника Каывалейру и сбросил назад под удар Лукмену, но выстрел последнего накрыли защитники.
  • 20'
    Выиграл верх перед чужой штрафной Макбарни и головой сбросил на Макголдрика, но тому пробить не позволил Рим.
  • Замена
    19'
    Вынужденная замена в составе "Шеффилд Юнайтед". Вместо травмированного Макса Лоу на поле вышел Джек Робинсон.
  • Травма, повреждение
    18'
    Очередная остановка в нашей игре. Снова оказался на газоне Лоу, держась за ногу. Похоже, что-то серьезное у новичка "Шеффилда".
  • 17'
    Сместился с правого фланга в центр штрафной Кавалейру и попытался пробить по воротам, но на пути мяча оказался защитник.
  • 16'
    Лукмен прорвался к штрафной соперника и отдал поперек на Лофтуса-Чика, но выстрел последнего не принес проблем голкиперу.
  • 15'
    В медленном темпе проходит старт нашего поединка. Команды не торопятся раскрываться, присматриваясь друг к другу.
  • 14'
    Рим неудачно вынес мяч из своей штрафной точно на ногу Башаму, который пробил в касание, но не попал в створ ворот.
  • 13'
    Низом простреливал Лоу в штрафную на Макбарни, но тот не смог зацепиться за мяч в борьбе против Рима.
  • Опасный момент
    12'
    Прорвался по правому флангу Башам и навесил в штрафную, где пробил головой Макбарни, но мяч прошел рядом с дальней штангой.
  • 11'
    С углового навесил Стивенс на ближнюю штангу, где пробил Макбарни в касание, но от ноги защитника мяч полетел на еще один угловой.
  • Угловой
    10'
    Отличным пасом Норвуд нашел перед чужой штрафной Ландстрем и тут же пробил по воротам, но Ареола перевел сферу на угловой.
  • 9'
    Выиграл подбор перед чужой штрафной Лукмен, но вместо удара пошел вперед на двоих защитников и мяч у него отобрали.
  • Опасный момент
    8'
    Зацепился за мяч Эйна перед чужой штрафной и сбросил под удар Кэрни, но с выстрелом последнего в дальний угол смог справиться Ремсдейл.
  • 7'
    Диагональным пасом Кэрни искал на левой бровке Митровича, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч за пределы поля.
  • 6'
    В разрез отдавал Эйна в штрафную на ход Лофтусу-Чику, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
  • 5'
    Дальний заброс исполнил Рим на ход Митровичу, но вышел за пределы штрафной площади Ремсдейл и вынес мяч в аут.
  • 4'
    Затянулась остановка в игре. Долгое время уже не могут медики вернуть пострадавшего футболиста в чувства.
  • 3'
    Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Лоу. Потребуется ему помощь медиков.
  • 2'
    Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя бело-красно-черных цветах, гости выбрали себе желтый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые болельщики! Сегодняшний игровой день в АПЛ откроется поединком двух аутсайдеров, "Шеффилд Юнайтед" примет "Фулхэм". Обеим командам нужны очки, так что битва нас ждет нешуточная. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
    • Прогнозы 153
    Шеффилд Юнайтед 65.4% (100)
    X 25.5% (39)
    Фулхэм 9.2% (14)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Шеффилд Юнайтед
    Ничья
    Фулхэм
    2.38
    3.30
    4.25
    Все Коэффициенты
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bramall Lane. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.30 3.05 3.50
2.35 3.30 3.38
2.38 2.56 4.25

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
8.10 1.08 6.55 1.12 2.96 1.41 2.15 1.72 1.66 2.36 1.31 3.52 1.23 4.30 1.08 8.20 1.07 9.10 1.01 18.00
3.52 1.32 2.87 1.45 2.09 1.80 1.76 2.14 1.53 2.59 1.62 2.38 1.47 2.80 1.66 2.37 1.50 2.81 1.24 4.51
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.59 1.50 1.69 2.17 1.33 3.30 1.08 7.60 1.06 9.00
1.20 4.79 1.10 7.72 1.19 4.99 1.45 2.93 1.34 3.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.32 1.33 2.21 1.67 1.53 2.50 1.19 4.80 1.13 6.00
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Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед 0:0 Фулхэм

Исход игры
Шеффилд Юнайтед
65.4% (100)
Ничья
25.5% (39)
Фулхэм
9.2% (14)
Тотал 2.5
Больше
31.13% (47)
Меньше
68.87% (104)
Обе команды забьют
Да
54.97% (83)
Нет
45.03% (68)
Популярный счёт
1:0 Шеффилд Юнайтед
36.6% (56)
2:1 Шеффилд Юнайтед
23.5% (36)
1:1 Ничья
23.5% (36)
0:1 Фулхэм
3.9% (6)
1:2 Фулхэм
3.9% (6)
2:0 Шеффилд Юнайтед
2.6% (4)
3:1 Шеффилд Юнайтед
1.3% (2)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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