Дальний заброс исполнял Берге в штрафную, но никто из форвардов так и не смог добраться до мяча.

Судья компенсировал к времени первого тайма три минуты.

Подставился в центре поля Макголдрик в борьбе против Замбо-Ангисса и вынудил оппонента нарушить правила.

Зацепился за мяч Макголдрик в чужой штрафной и отдал поперек на Стивенса, но до того сфера не дошла. Хорошо в обороне отыграл Рим.

Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Счет в матче пока так и не открыт!

43' Зацепился за мяч в чужой штрафной Макголдрик и прострелил поперек на Макбарни, но перехватил этот пас Адерабиойо.

42' Со штрафного пробивал низом по воротам Митрович. Мяч полетел сильно, но точно в руки Ремсдейлу.

41' Грамотно подставился Замбо-Ангисса перед чужой штрафной и заработал перспективный стандарт для своей команды.

40' Долго кружат "дачники" возле чужой штрафной, но пройти массированную оборону им пока не удается.

39' Со штрафного навесил Лофтус-Чик на одиннадцатиметровую отметку, но здесь спокойно Иган вынес сферу в аут.

38' Получил по ногам Кавалейру от Стивенса на фланге. Судья назначил штрафной удар в пользу гостей.

37' Догнал мяч в штрафной соперника Берге, и прострелил вдоль ворот, но здесь в попытке прервать пас Адерабиойо срезал его в сетку, но гол был отменен после просмотра повтора.

36' Дальний заброс Эйна исполнял на ход Кавалейру, но тот не смог оторваться от защитником и потерял мяч.

34' Стивенс простреливал низом в штрафную низом на дальнюю штангу, но никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.

33' Низом простреливал в штрафную Берге в направлении Макголдрика, но тому в силовой борьбе не позволил пробить Рим.

32' Далеко вбросил мяч Робинсон аж во вратарскую площадку, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить.

30' Самостоятельно прорвался Берге к чужой штрафной и пробил низом по воротам, но без проблем справился Ареола.

29' С правого фланга Башам навесил точно на ближний угол вратарской, где головой пробил Макбарни, но каким-то чудом Ареола смог отбить удар в упор.

28' Прорвался к чужой штрафной Берге и пробил по воротам издали, но на пути мяча оказался Адарабиойо.

27' Мягко забросил в штрафную Башам на ход Макбарни, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Риму.

26' С левого фланга низом покатил Лукмен в штрафную на Лофтуса-Чика, но тому пробить в силовой борьбе не позволил Иган.

25' Эйна мягко забрасывал в штрафную на Митровича, но тот не смог обработать мяч как следует и подарил его защитникам.

24' Протащил мяч по левой бровке Стивенс, сместился в штрафную и пробил низом в дальний угол, но смог Ареола поймать сферу в руки.

23' Со штрафного навесил Норвуд на ближнюю штангу, но здесь спокойно Рим головой сбросил мяч в руки Ареола.

22' Откровенно сбивал Ландстрема в центре поля Замбо-Ангисса. За срыв перспективной контратаки получил нарушитель желтую карточку.

21' Ворвался в штрафную соперника Каывалейру и сбросил назад под удар Лукмену, но выстрел последнего накрыли защитники.

20' Выиграл верх перед чужой штрафной Макбарни и головой сбросил на Макголдрика, но тому пробить не позволил Рим.

19' Вынужденная замена в составе "Шеффилд Юнайтед". Вместо травмированного Макса Лоу на поле вышел Джек Робинсон.

18' Очередная остановка в нашей игре. Снова оказался на газоне Лоу, держась за ногу. Похоже, что-то серьезное у новичка "Шеффилда".

17' Сместился с правого фланга в центр штрафной Кавалейру и попытался пробить по воротам, но на пути мяча оказался защитник.

16' Лукмен прорвался к штрафной соперника и отдал поперек на Лофтуса-Чика, но выстрел последнего не принес проблем голкиперу.

15' В медленном темпе проходит старт нашего поединка. Команды не торопятся раскрываться, присматриваясь друг к другу.

14' Рим неудачно вынес мяч из своей штрафной точно на ногу Башаму, который пробил в касание, но не попал в створ ворот.

13' Низом простреливал Лоу в штрафную на Макбарни, но тот не смог зацепиться за мяч в борьбе против Рима.

12' Прорвался по правому флангу Башам и навесил в штрафную, где пробил головой Макбарни, но мяч прошел рядом с дальней штангой.

11' С углового навесил Стивенс на ближнюю штангу, где пробил Макбарни в касание, но от ноги защитника мяч полетел на еще один угловой.

10' Отличным пасом Норвуд нашел перед чужой штрафной Ландстрем и тут же пробил по воротам, но Ареола перевел сферу на угловой.

9' Выиграл подбор перед чужой штрафной Лукмен, но вместо удара пошел вперед на двоих защитников и мяч у него отобрали.

8' Зацепился за мяч Эйна перед чужой штрафной и сбросил под удар Кэрни, но с выстрелом последнего в дальний угол смог справиться Ремсдейл.

7' Диагональным пасом Кэрни искал на левой бровке Митровича, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч за пределы поля.

6' В разрез отдавал Эйна в штрафную на ход Лофтусу-Чику, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.

5' Дальний заброс исполнил Рим на ход Митровичу, но вышел за пределы штрафной площади Ремсдейл и вынес мяч в аут.

4' Затянулась остановка в игре. Долгое время уже не могут медики вернуть пострадавшего футболиста в чувства.

3' Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Лоу. Потребуется ему помощь медиков.

2' Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя бело-красно-черных цветах, гости выбрали себе желтый комплект формы.