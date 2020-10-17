Шеффилд Юнайтед
Позже
Стадион: Брэмолл Лейн
Фулхэм
22
Ампаду
Этан
23
Осборн
Бен
24
Брюстер
Риан
34
Эйна
Ола
13
Рим
Тим
10
Кэрни
Том
23
Брайан
Джо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Ампаду ЭтанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Осборн БенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Брюстер РианНападающий
-
Главный тренер: Уайлдер Крис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Эйна ОлаЗащитник
-
13 Рим ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Кэрни ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Брайан ДжоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Паркер Скотт
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макголдрик Дэвид
|1
|0.25
|2.
|Бэлдок Джордж
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Митрович Александр
|2 (1)
|0.5
|2.
|Рид Бобби
|1
|0.25
|3.
|Тете Кенни
|0
|0
|4.
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Иган Джон
|1
|1
|2.
|Ландстрем Джон
|2
|0
|3.
|Бэлдок Джордж
|1
|0
|4.
|Макбарни Оливер
|1
|0
|5.
|Берге Сандер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кэрни Том
|2
|0
|2.
|Ле Маршан Максим
|2
|0
|3.
|Одои Денис
|1
|0
|4.
|Гектор Майкл
|1
|0
|5.
|Рид Бобби
|1
|0
|6.
|Брайан Джо
|1
|0
|7.
|Митрович Александр
|1
|0
|8.
|Тете Кенни
|1
|0
|9.
|Камара Абубакар
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шеффилд Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|Фулхэм
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|66.67% (2)
|0
Предыдущие игры
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: + = -Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Лидс Астон Вилла 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон Шеффилд Юнайтед 2:2 Престон Норт Энд Дерби 0:2 Шеффилд Юнайтед Данди Юнайтед 0:1 Шеффилд Юнайтед Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Лестер 2:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:0 Челси Шеффилд Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:1 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:2 Арсенал Манчестер Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед Ньюкасл 3:0 Шеффилд Юнайтед Астон Вилла 0:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Норвич
Фулхэм Последние 20 матчей: + = -Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Брентфорд 3:0 Фулхэм Фулхэм 0:3 Астон Вилла Фулхэм 2:0 Шеффилд Уэнсдей
Лидс 4:3 Фулхэм Ипсвич 0:1 Фулхэм Фулхэм 0:3 Арсенал Брентфорд 1:2 Фулхэм Фулхэм 1:2 Кардифф Сити Кардифф Сити 0:2 Фулхэм Уиган 1:1 Фулхэм Фулхэм 5:3 Шеффилд Уэнсдей Вест Бромвич 0:0 Фулхэм Фулхэм 2:0 Кардифф Сити Ноттингем Форест 0:1 Фулхэм Фулхэм 1:0 Бирмингем КПР 1:2 Фулхэм Лидс 3:0 Фулхэм Фулхэм 0:2 Брентфорд Бристоль Сити 1:1 Фулхэм
Последние игры между собой
Шеффилд Юнайтед: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Фулхэм: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эвертон
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 7
|13
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 13
|10
|3.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 2
|9
|4.
|Лестер
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|12 - 7
|9
|5.
|Арсенал
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|9
|6.
|Челси
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|13 - 9
|8
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|12 - 5
|7
|8.
|Лидс
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 8
|7
|9.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|12.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 4
|6
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 7
|6
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 12
|6
|16.
|Брайтон
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|8 - 10
|3
|17.
|Вест Бромвич
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 13
|1
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|19.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 6
|0
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 11
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|8.50
|1.08
|6.85
|1.11
|2.96
|1.41
|—
|—
|2.21
|1.68
|—
|—
|1.70
|2.28
|—
|—
|1.33
|3.36
|1.23
|4.30
|1.09
|7.80
|1.07
|8.70
|1.01
|17.00
|—
|—
|—
|—
|3.04
|1.43
|2.66
|1.54
|2.26
|1.72
|1.89
|2.04
|1.68
|2.33
|1.50
|2.78
|—
|—
|1.24
|4.52
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед - Фулхэм
Исход игры
Шеффилд Юнайтед
66.9% (85)
Ничья
22.8% (29)
Фулхэм
10.2% (13)
Тотал 2.5
Больше
32% (40)
Меньше
68% (85)
Обе команды забьют
Да
53.6% (67)
Нет
46.4% (58)
Популярный счёт
1:0 Шеффилд Юнайтед
38.6% (49)
2:1 Шеффилд Юнайтед
23.6% (30)
1:1 Ничья
21.3% (27)
1:2 Фулхэм
4.7% (6)
0:1 Фулхэм
3.9% (5)
3:1 Шеффилд Юнайтед
1.6% (2)
2:0 Шеффилд Юнайтед
1.6% (2)
0:0 Ничья
1.6% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!