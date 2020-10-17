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Шеффилд Юнайтед
 
Позже

Стадион:
Фулхэм
1
Ремсдейл
Арон
6
Башам
Крис
22
Ампаду
Этан
19
Робинсон
Джек
2
Бэлдок
Джордж
7
Ландстрем
Джон
8
Берге
Сандер
23
Осборн
Бен
3
Стивенс
Энда
9
Макбарни
Оливер
24
Брюстер
Риан
1
Ареола
Альфонс
34
Эйна
Ола
13
Рим
Тим
20
Ле
Маршан
Максим
33
Робинсон
Энтони
10
Кэрни
Том
29
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
19
Лукмен
Адемола
15
Лофтус-Чик
Рубен
23
Брайан
Джо
9
Митрович
Александр
Шеффилд Юнайтед
3-5-2
Фулхэм
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Шеффилд Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макголдрик Дэвид 1 0.25
2. Бэлдок Джордж 0 0
Фулхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Митрович Александр 2 (1) 0.5
2. Рид Бобби 1 0.25
3. Тете Кенни 0 0
4. Замбо-Ангисса Андре-Франк 0 0

Карточки

Шеффилд Юнайтед
# Игрок      
1. Иган Джон 1 1
2. Ландстрем Джон 2 0
3. Бэлдок Джордж 1 0
4. Макбарни Оливер 1 0
5. Берге Сандер 1 0
Фулхэм
# Игрок      
1. Кэрни Том 2 0
2. Ле Маршан Максим 2 0
3. Одои Денис 1 0
4. Гектор Майкл 1 0
5. Рид Бобби 1 0
6. Брайан Джо 1 0
7. Митрович Александр 1 0
8. Тете Кенни 1 0
9. Камара Абубакар 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шеффилд Юнайтед 0 0 0 0 0 100% (1)
 Фулхэм 0 0 33.33% (1) 0 66.67% (2) 0

Предыдущие игры

Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Лидс Астон Вилла 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон Шеффилд Юнайтед 2:2 Престон Норт Энд Дерби 0:2 Шеффилд Юнайтед Данди Юнайтед 0:1 Шеффилд Юнайтед Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Лестер 2:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:0 Челси Шеффилд Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:1 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:2 Арсенал Манчестер Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед Ньюкасл 3:0 Шеффилд Юнайтед Астон Вилла 0:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Норвич
Фулхэм Последние 20 матчей: + = -
Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Брентфорд 3:0 Фулхэм Фулхэм 0:3 Астон Вилла Фулхэм 2:0 Шеффилд Уэнсдей
Лидс 4:3 Фулхэм Ипсвич 0:1 Фулхэм Фулхэм 0:3 Арсенал Брентфорд 1:2 Фулхэм Фулхэм 1:2 Кардифф Сити Кардифф Сити 0:2 Фулхэм Уиган 1:1 Фулхэм Фулхэм 5:3 Шеффилд Уэнсдей Вест Бромвич 0:0 Фулхэм Фулхэм 2:0 Кардифф Сити Ноттингем Форест 0:1 Фулхэм Фулхэм 1:0 Бирмингем КПР 1:2 Фулхэм Лидс 3:0 Фулхэм Фулхэм 0:2 Брентфорд Бристоль Сити 1:1 Фулхэм

Последние игры между собой

Шеффилд Юнайтед: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Фулхэм: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Фулхэм 3:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 4:5 Фулхэм Фулхэм 3:0 Шеффилд Юнайтед Кубок лиги Англии Фулхэм 0:1 Шеффилд Юнайтед Кубок
Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эвертон Заявка 5 4 1 0 14 - 7 13
2. Ливерпуль Заявка 5 3 1 1 13 - 13 10
3. Астон Вилла Заявка 3 3 0 0 11 - 2 9
4. Лестер Заявка 4 3 0 1 12 - 7 9
5. Арсенал Заявка 5 3 0 2 8 - 6 9
6. Челси Заявка 5 2 2 1 13 - 9 8
7. Тоттенхэм Заявка 4 2 1 1 12 - 5 7
8. Лидс Заявка 4 2 1 1 9 - 8 7
9. Манчестер Сити Заявка 4 2 1 1 7 - 7 7
10. Саутгемптон Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
11. Ньюкасл Заявка 5 2 1 2 7 - 9 7
12. Вест Хэм Заявка 4 2 0 2 8 - 4 6
13. Кристал Пэлас Заявка 4 2 0 2 5 - 7 6
14. Вулверхэмптон Заявка 4 2 0 2 4 - 7 6
15. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 0 2 9 - 12 6
16. Брайтон Заявка 4 1 0 3 8 - 10 3
17. Вест Бромвич Заявка 4 0 1 3 5 - 13 1
18. Бёрнли Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 4 0 0 4 1 - 6 0
20. Фулхэм Заявка 4 0 0 4 3 - 11 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шеффилд Юнайтед - Фулхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 октября 2020, осталось 2 часа 59 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 127
    Шеффилд Юнайтед 66.9% (85)
    X 22.8% (29)
    Фулхэм 10.2% (13)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Шеффилд Юнайтед
    Ничья
    Фулхэм
    2.21
    3.40
    3.78
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    2.10 3.35 3.70
    2.19 3.40 3.68
    2.21 3.31 3.78

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    8.50 1.08 6.85 1.11 2.96 1.41 2.21 1.68 1.70 2.28 1.33 3.36 1.23 4.30 1.09 7.80 1.07 8.70 1.01 17.00
    3.04 1.43 2.66 1.54 2.26 1.72 1.89 2.04 1.68 2.33 1.50 2.78 1.24 4.52
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.59 1.50 1.73 2.11 1.34 3.26 1.09 7.30 1.07 8.70
    2.70 1.52 2.21 1.75 1.70 2.26 1.46 2.91 1.34 3.50
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.32 1.33 2.28 1.63 1.55 2.45 1.20 4.60 1.14 5.80
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    Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед - Фулхэм

    Исход игры
    Шеффилд Юнайтед
    66.9% (85)
    Ничья
    22.8% (29)
    Фулхэм
    10.2% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    32% (40)
    Меньше
    68% (85)
    Обе команды забьют
    Да
    53.6% (67)
    Нет
    46.4% (58)
    Популярный счёт
    1:0 Шеффилд Юнайтед
    38.6% (49)
    2:1 Шеффилд Юнайтед
    23.6% (30)
    1:1 Ничья
    21.3% (27)
    1:2 Фулхэм
    4.7% (6)
    0:1 Фулхэм
    3.9% (5)
    3:1 Шеффилд Юнайтед
    1.6% (2)
    2:0 Шеффилд Юнайтед
    1.6% (2)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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