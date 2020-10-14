Лестер
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Стадион: Кинг Пауэр
Астон Вилла
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Варди Джейми
|5 (4)
|1.25
|2.
|Кастань Тимоти
|1
|0.25
|3.
|Прает Деннис
|1
|0.25
|4.
|Барнс Харви
|1
|0.25
|5.
|Мэддисон Джеймс
|1
|0.25
|6.
|Джастин Джеймс
|1
|0.25
|7.
|Тилеманс Юри
|1 (1)
|0.25
|8.
|Менди Нампалис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Грилиш Джек
|3
|1
|2.
|Уоткинс Олли
|3
|1
|3.
|Макгинн Джон
|1
|0.33
|4.
|Хурихан Конор
|1
|0.33
|5.
|Мингс Тайрон
|1
|0.33
|6.
|Баркли Росс
|1
|0.33
|7.
|Конса Эзри
|1
|0.33
|8.
|Трезеге
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Менди Нампалис
|2
|0
|2.
|Эванс Джонни
|1
|0
|3.
|Амарти Даниэль
|1
|0
|4.
|Тилеманс Юри
|1
|0
|5.
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0
|6.
|Джастин Джеймс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Макгинн Джон
|2
|0
|2.
|Таргет Мэтт
|2
|0
|3.
|Мингс Тайрон
|1
|0
|4.
|Накамба Марвелус
|1
|0
|5.
|Кэш Мэтти
|1
|0
|6.
|Соарес Дуглас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лестер
|0
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|36.36% (4)
|Астон Вилла
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|0
Предыдущие игры
Лестер Последние 20 матчей: +8 =5 -7Лестер 0:3 Вест Хэм Манчестер Сити 2:5 Лестер Лестер 0:2 Арсенал Лестер 4:2 Бёрнли
Вест Бромвич 0:3 Лестер Лестер 1:1 Блэкберн Лестер 0:0 Шеффилд Уэнсдей Бирмингем 0:2 Лестер Лестер 0:2 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 3:0 Лестер Лестер 2:0 Шеффилд Юнайтед Борнмут 4:1 Лестер Арсенал 1:1 Лестер Лестер 3:0 Кристал Пэлас Эвертон 2:1 Лестер Лестер 0:1 Челси Лестер 0:0 Брайтон Уотфорд 1:1 Лестер Лестер 4:0 Астон Вилла Лестер 1:0 Бирмингем
Астон Вилла Последние 20 матчей: +8 =4 -8Астон Вилла 7:2 Ливерпуль Астон Вилла 0:1 Сток Сити Фулхэм 0:3 Астон Вилла Бристоль Сити 0:3 Астон Вилла
Астон Вилла 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёртон 1:3 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Арсенал Эвертон 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Кристал Пэлас Астон Вилла 0:3 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Челси Астон Вилла 0:0 Шеффилд Юнайтед Лестер 4:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Саутгемптон 2:0 Астон Вилла
Последние игры между собой
Лестер: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
Астон Вилла: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эвертон
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 5
|12
|2.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 2
|9
|3.
|Лестер
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|12 - 7
|9
|4.
|Арсенал
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 11
|9
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|12 - 5
|7
|7.
|Челси
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 6
|7
|8.
|Ньюкасл
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|9.
|Лидс
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 8
|7
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 4
|6
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 7
|6
|14.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 11
|3
|16.
|Брайтон
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|8 - 10
|3
|17.
|Вест Бромвич
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 13
|1
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|19.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 6
|0
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 11
|0
Прогнозы на матч Лестер - Астон Вилла
Исход игры
Лестер
81.3% (52)
Ничья
9.4% (6)
Астон Вилла
9.4% (6)
Тотал 2.5
Больше
62.3% (38)
Меньше
37.7% (23)
Обе команды забьют
Да
65.57% (40)
Нет
34.43% (21)
Популярный счёт
2:1 Лестер
40.6% (26)
2:0 Лестер
15.6% (10)
1:0 Лестер
14.1% (9)
3:1 Лестер
7.8% (5)
1:1 Ничья
4.7% (3)
2:2 Ничья
3.1% (2)
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