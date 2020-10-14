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Лестер
 
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Стадион:
Астон Вилла

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Варди Джейми 5 (4) 1.25
2. Кастань Тимоти 1 0.25
3. Прает Деннис 1 0.25
4. Барнс Харви 1 0.25
5. Мэддисон Джеймс 1 0.25
6. Джастин Джеймс 1 0.25
7. Тилеманс Юри 1 (1) 0.25
8. Менди Нампалис 0 0
Астон Вилла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Грилиш Джек 3 1
2. Уоткинс Олли 3 1
3. Макгинн Джон 1 0.33
4. Хурихан Конор 1 0.33
5. Мингс Тайрон 1 0.33
6. Баркли Росс 1 0.33
7. Конса Эзри 1 0.33
8. Трезеге 0 0

Карточки

Лестер
# Игрок      
1. Менди Нампалис 2 0
2. Эванс Джонни 1 0
3. Амарти Даниэль 1 0
4. Тилеманс Юри 1 0
5. Сёюнджю Чаглар 1 0
6. Джастин Джеймс 1 0
Астон Вилла
# Игрок      
1. Макгинн Джон 2 0
2. Таргет Мэтт 2 0
3. Мингс Тайрон 1 0
4. Накамба Марвелус 1 0
5. Кэш Мэтти 1 0
6. Соарес Дуглас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лестер 0 9.09% (1) 9.09% (1) 27.27% (3) 18.18% (2) 36.36% (4)
 Астон Вилла 27.27% (3) 9.09% (1) 18.18% (2) 18.18% (2) 27.27% (3) 0

Предыдущие игры

Лестер Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Лестер 0:3 Вест Хэм Манчестер Сити 2:5 Лестер Лестер 0:2 Арсенал Лестер 4:2 Бёрнли
Вест Бромвич 0:3 Лестер Лестер 1:1 Блэкберн Лестер 0:0 Шеффилд Уэнсдей Бирмингем 0:2 Лестер Лестер 0:2 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 3:0 Лестер Лестер 2:0 Шеффилд Юнайтед Борнмут 4:1 Лестер Арсенал 1:1 Лестер Лестер 3:0 Кристал Пэлас Эвертон 2:1 Лестер Лестер 0:1 Челси Лестер 0:0 Брайтон Уотфорд 1:1 Лестер Лестер 4:0 Астон Вилла Лестер 1:0 Бирмингем
Астон Вилла Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Астон Вилла 7:2 Ливерпуль Астон Вилла 0:1 Сток Сити Фулхэм 0:3 Астон Вилла Бристоль Сити 0:3 Астон Вилла
Астон Вилла 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёртон 1:3 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Арсенал Эвертон 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Кристал Пэлас Астон Вилла 0:3 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Челси Астон Вилла 0:0 Шеффилд Юнайтед Лестер 4:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Саутгемптон 2:0 Астон Вилла

Последние игры между собой

Лестер: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
Астон Вилла: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
Лестер 4:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:1 Лестер Кубок лиги Лестер 1:1 Астон Вилла Кубок лиги Астон Вилла 1:4 Лестер Премьер-лига
Астон Вилла 1:1 Лестер Премьер-лига Лестер 3:2 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:1 Лестер Кубок Лестер 1:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:1 Лестер Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эвертон Заявка 4 4 0 0 12 - 5 12
2. Астон Вилла Заявка 3 3 0 0 11 - 2 9
3. Лестер Заявка 4 3 0 1 12 - 7 9
4. Арсенал Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
5. Ливерпуль Заявка 4 3 0 1 11 - 11 9
6. Тоттенхэм Заявка 4 2 1 1 12 - 5 7
7. Челси Заявка 4 2 1 1 10 - 6 7
8. Ньюкасл Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
9. Лидс Заявка 4 2 1 1 9 - 8 7
10. Вест Хэм Заявка 4 2 0 2 8 - 4 6
11. Саутгемптон Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
12. Кристал Пэлас Заявка 4 2 0 2 5 - 7 6
13. Вулверхэмптон Заявка 4 2 0 2 4 - 7 6
14. Манчестер Сити Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
15. Манчестер Юнайтед Заявка 3 1 0 2 5 - 11 3
16. Брайтон Заявка 4 1 0 3 8 - 10 3
17. Вест Бромвич Заявка 4 0 1 3 5 - 13 1
18. Бёрнли Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 4 0 0 4 1 - 6 0
20. Фулхэм Заявка 4 0 0 4 3 - 11 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лестер - Астон Вилла от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 октября 2020, осталось 2 дня 17 часов 45 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 64
    Лестер 81.3% (52)
    X 9.4% (6)
    Астон Вилла 9.4% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лестер
    Ничья
    Астон Вилла
    1.93
    3.83
    4.14
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.93 3.83 4.14

    Тотал

    Основное времяПервый тайм
    Букмекер 1.5 1.5 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4.5 4.5
    5.01 1.21 2.85 1.48 2.35 1.67 2.09 1.85 1.82 2.10 1.64 2.41 1.52 2.70 1.20 5.10
    Букмекер 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75
    3.00 1.44 2.36 1.65 1.81 2.11 1.57 2.55 1.39 3.25
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    Прогнозы на матч Лестер - Астон Вилла

    Исход игры
    Лестер
    81.3% (52)
    Ничья
    9.4% (6)
    Астон Вилла
    9.4% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.3% (38)
    Меньше
    37.7% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    65.57% (40)
    Нет
    34.43% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Лестер
    40.6% (26)
    2:0 Лестер
    15.6% (10)
    1:0 Лестер
    14.1% (9)
    3:1 Лестер
    7.8% (5)
    1:1 Ничья
    4.7% (3)
    2:2 Ничья
    3.1% (2)
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