Астон Вилла
Позже
Стадион: Вилла Парк
Лидс
18
Таргет
Мэтт
17
Трезеге
20
Баркли
Росс
10
Грилиш
Джек
11
Уоткинс
Олли
17
Кошта
Элдер
43
Клих
Матеуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Таргет МэттЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 ТрезегеПолузащитник
-
20 Баркли РоссПолузащитник
-
10 Грилиш ДжекПолузащитник
-
11 Уоткинс ОллиНападающий
- Запасные игроки
-
12 Стир ДжедВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Дэвис КинанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Смит Дин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Кошта ЭлдерПолузащитник
-
43 Клих МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Касилья КикоВратарь
-
24 Дэвис ЛейфЗащитник
-
18 Рафинья ДиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бьелса Марсело
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Грилиш Джек
|3
|0.75
|2.
|Уоткинс Олли
|3
|0.75
|3.
|Баркли Росс
|2
|0.5
|4.
|Макгинн Джон
|1
|0.25
|5.
|Хурихан Конор
|1
|0.25
|6.
|Мингс Тайрон
|1
|0.25
|7.
|Конса Эзри
|1
|0.25
|8.
|Трезеге
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бэмфорд Патрик
|3
|0.6
|2.
|Кошта Элдер
|2
|0.4
|3.
|Клих Матеуш
|2 (1)
|0.4
|4.
|Харрисон Джек
|1
|0.2
|5.
|Морено Родриго
|1
|0.2
|6.
|Филлипс Кэлвин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Макгинн Джон
|3
|0
|2.
|Таргет Мэтт
|2
|0
|3.
|Кэш Мэтти
|2
|0
|4.
|Соарес Дуглас
|2
|0
|5.
|Мингс Тайрон
|1
|0
|6.
|Накамба Марвелус
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Филлипс Кэлвин
|2
|0
|2.
|Эйлинг Люк
|1
|0
|3.
|Клих Матеуш
|1
|0
|4.
|Даллас Стюарт
|1
|0
|5.
|Бэмфорд Патрик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Астон Вилла
|25% (3)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|25% (3)
|8.33% (1)
|Лидс
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
Предыдущие игры
Астон Вилла Последние 20 матчей: + = -Лестер 0:1 Астон Вилла Астон Вилла 7:2 Ливерпуль Астон Вилла 0:1 Сток Сити Фулхэм 0:3 Астон Вилла
Бристоль Сити 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёртон 1:3 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Арсенал Эвертон 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Кристал Пэлас Астон Вилла 0:3 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Челси Астон Вилла 0:0 Шеффилд Юнайтед Лестер 4:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити
Лидс Последние 20 матчей: + = -Лидс 0:1 Вулверхэмптон Лидс 1:1 Манчестер Сити Шеффилд Юнайтед 0:1 Лидс Лидс 4:3 Фулхэм
Лидс 1:1 Халл Сити Ливерпуль 4:3 Лидс Лидс 4:0 Чарльтон Дерби 1:3 Лидс Лидс 1:0 Барнсли Суонси 0:1 Лидс Лидс 5:0 Сток Сити Блэкберн 1:3 Лидс Лидс 1:1 Лутон Таун Лидс 3:0 Фулхэм Кардифф Сити 2:0 Лидс Лидс 2:0 Хаддерсфилд Таун Халл Сити 0:4 Лидс Мидлсбро 0:1 Лидс Лидс 1:0 Рединг Лидс 1:0 Бристоль Сити
Последние игры между собой
Астон Вилла: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
Лидс: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эвертон
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 7
|13
|2.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 2
|12
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 13
|10
|4.
|Лестер
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|12 - 8
|9
|5.
|Арсенал
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|9
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 7
|9
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|15 - 8
|8
|8.
|Челси
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|13 - 9
|8
|9.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|11 - 7
|7
|11.
|Лидс
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 12
|6
|16.
|Брайтон
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|9 - 11
|4
|17.
|Вест Бромвич
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 13
|2
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|19.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 7
|1
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 12
|1
Прогнозы на матч Астон Вилла - Лидс
Исход игры
Астон Вилла
73.6% (117)
Ничья
18.2% (29)
Лидс
8.2% (13)
Тотал 2.5
Больше
61.78% (97)
Меньше
38.22% (60)
Обе команды забьют
Да
74.52% (117)
Нет
25.48% (40)
Популярный счёт
2:1 Астон Вилла
42.1% (67)
1:0 Астон Вилла
15.7% (25)
1:1 Ничья
13.2% (21)
2:0 Астон Вилла
6.9% (11)
1:2 Лидс
5.7% (9)
2:2 Ничья
3.8% (6)
3:1 Астон Вилла
3.1% (5)
3:2 Астон Вилла
3.1% (5)
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