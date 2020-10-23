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Астон Вилла
 
Позже

Стадион:
Лидс
26
Мартинес
Эмилиано
2
Кэш
Мэтти
4
Конса
Эзри
5
Мингс
Тайрон
18
Таргет
Мэтт
6
Соарес
Дуглас
7
Макгинн
Джон
17
Трезеге
20
Баркли
Росс
10
Грилиш
Джек
11
Уоткинс
Олли
1
Меслье
Иллан
15
Даллас
Стюарт
2
Эйлинг
Люк
5
Кох
Робин
10
Алиоски
Эгзиян
21
Стрёйк
Паскаль
17
Кошта
Элдер
43
Клих
Матеуш
20
Морено
Родриго
22
Харрисон
Джек
9
Бэмфорд
Патрик
Астон Вилла
4-2-3-1
Лидс
4-1-4-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Грилиш Джек 3 0.75
2. Уоткинс Олли 3 0.75
3. Баркли Росс 2 0.5
4. Макгинн Джон 1 0.25
5. Хурихан Конор 1 0.25
6. Мингс Тайрон 1 0.25
7. Конса Эзри 1 0.25
8. Трезеге 0 0
Лидс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бэмфорд Патрик 3 0.6
2. Кошта Элдер 2 0.4
3. Клих Матеуш 2 (1) 0.4
4. Харрисон Джек 1 0.2
5. Морено Родриго 1 0.2
6. Филлипс Кэлвин 0 0

Карточки

Астон Вилла
# Игрок      
1. Макгинн Джон 3 0
2. Таргет Мэтт 2 0
3. Кэш Мэтти 2 0
4. Соарес Дуглас 2 0
5. Мингс Тайрон 1 0
6. Накамба Марвелус 1 0
Лидс
# Игрок      
1. Филлипс Кэлвин 2 0
2. Эйлинг Люк 1 0
3. Клих Матеуш 1 0
4. Даллас Стюарт 1 0
5. Бэмфорд Патрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Астон Вилла 25% (3) 8.33% (1) 16.67% (2) 16.67% (2) 25% (3) 8.33% (1)
 Лидс 22.22% (2) 11.11% (1) 11.11% (1) 33.33% (3) 11.11% (1) 11.11% (1)

Предыдущие игры

Астон Вилла Последние 20 матчей: + = -
Лестер 0:1 Астон Вилла Астон Вилла 7:2 Ливерпуль Астон Вилла 0:1 Сток Сити Фулхэм 0:3 Астон Вилла
Бристоль Сити 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёртон 1:3 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Арсенал Эвертон 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Кристал Пэлас Астон Вилла 0:3 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Челси Астон Вилла 0:0 Шеффилд Юнайтед Лестер 4:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити
Лидс Последние 20 матчей: + = -
Лидс 0:1 Вулверхэмптон Лидс 1:1 Манчестер Сити Шеффилд Юнайтед 0:1 Лидс Лидс 4:3 Фулхэм
Лидс 1:1 Халл Сити Ливерпуль 4:3 Лидс Лидс 4:0 Чарльтон Дерби 1:3 Лидс Лидс 1:0 Барнсли Суонси 0:1 Лидс Лидс 5:0 Сток Сити Блэкберн 1:3 Лидс Лидс 1:1 Лутон Таун Лидс 3:0 Фулхэм Кардифф Сити 2:0 Лидс Лидс 2:0 Хаддерсфилд Таун Халл Сити 0:4 Лидс Мидлсбро 0:1 Лидс Лидс 1:0 Рединг Лидс 1:0 Бристоль Сити

Последние игры между собой

Астон Вилла: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
Лидс: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
Лидс 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 2:3 Лидс Астон Вилла 1:0 Лидс Лидс 1:1 Астон Вилла
Астон Вилла 1:1 Лидс Лидс 2:0 Астон Вилла
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эвертон Заявка 5 4 1 0 14 - 7 13
2. Астон Вилла Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
3. Ливерпуль Заявка 5 3 1 1 13 - 13 10
4. Лестер Заявка 5 3 0 2 12 - 8 9
5. Арсенал Заявка 5 3 0 2 8 - 6 9
6. Вулверхэмптон Заявка 5 3 0 2 5 - 7 9
7. Тоттенхэм Заявка 5 2 2 1 15 - 8 8
8. Челси Заявка 5 2 2 1 13 - 9 8
9. Манчестер Сити Заявка 4 2 1 1 7 - 7 7
10. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 11 - 7 7
11. Лидс Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
12. Саутгемптон Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
13. Ньюкасл Заявка 5 2 1 2 7 - 9 7
14. Кристал Пэлас Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
15. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 0 2 9 - 12 6
16. Брайтон Заявка 5 1 1 3 9 - 11 4
17. Вест Бромвич Заявка 5 0 2 3 5 - 13 2
18. Бёрнли Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 5 0 1 4 2 - 7 1
20. Фулхэм Заявка 5 0 1 4 4 - 12 1
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Villa Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.10 3.85 3.40
2.04 3.94 3.61

Тотал

Основное времяПервый тайм
Букмекер 1.5 1.5 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4.5 4.5
5.25 1.19 2.78 1.50 2.53 1.59 2.25 1.72 1.97 1.95 1.74 2.23 1.60 2.51 1.22 4.77
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75
3.40 1.36 3.12 1.41 2.49 1.59 1.89 2.02 1.62 2.42 1.43 3.04
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Прогнозы на матч Астон Вилла - Лидс

Исход игры
Астон Вилла
73.6% (117)
Ничья
18.2% (29)
Лидс
8.2% (13)
Тотал 2.5
Больше
61.78% (97)
Меньше
38.22% (60)
Обе команды забьют
Да
74.52% (117)
Нет
25.48% (40)
Популярный счёт
2:1 Астон Вилла
42.1% (67)
1:0 Астон Вилла
15.7% (25)
1:1 Ничья
13.2% (21)
2:0 Астон Вилла
6.9% (11)
1:2 Лидс
5.7% (9)
2:2 Ничья
3.8% (6)
3:1 Астон Вилла
3.1% (5)
3:2 Астон Вилла
3.1% (5)
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