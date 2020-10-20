Астон Вилла
Позже
Стадион: Вилла Парк
Лидс
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Грилиш Джек
|3
|0.75
|2.
|Уоткинс Олли
|3
|0.75
|3.
|Баркли Росс
|2
|0.5
|4.
|Макгинн Джон
|1
|0.25
|5.
|Хурихан Конор
|1
|0.25
|6.
|Мингс Тайрон
|1
|0.25
|7.
|Конса Эзри
|1
|0.25
|8.
|Трезеге
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бэмфорд Патрик
|3
|0.6
|2.
|Кошта Элдер
|2
|0.4
|3.
|Клих Матеуш
|2 (1)
|0.4
|4.
|Харрисон Джек
|1
|0.2
|5.
|Морено Родриго
|1
|0.2
|6.
|Филлипс Кэлвин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Макгинн Джон
|3
|0
|2.
|Таргет Мэтт
|2
|0
|3.
|Кэш Мэтти
|2
|0
|4.
|Соарес Дуглас
|2
|0
|5.
|Мингс Тайрон
|1
|0
|6.
|Накамба Марвелус
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Филлипс Кэлвин
|2
|0
|2.
|Эйлинг Люк
|1
|0
|3.
|Клих Матеуш
|1
|0
|4.
|Даллас Стюарт
|1
|0
|5.
|Бэмфорд Патрик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Астон Вилла
|25% (3)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|25% (3)
|8.33% (1)
|Лидс
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
Предыдущие игры
Астон Вилла Последние 20 матчей: +9 =4 -7Лестер 0:1 Астон Вилла Астон Вилла 7:2 Ливерпуль Астон Вилла 0:1 Сток Сити Фулхэм 0:3 Астон Вилла
Бристоль Сити 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёртон 1:3 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Арсенал Эвертон 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Кристал Пэлас Астон Вилла 0:3 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Челси Астон Вилла 0:0 Шеффилд Юнайтед Лестер 4:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити
Лидс Последние 20 матчей: +14 =2 -4Лидс 0:1 Вулверхэмптон Лидс 1:1 Манчестер Сити Шеффилд Юнайтед 0:1 Лидс Лидс 4:3 Фулхэм
Лидс 1:1 Халл Сити Ливерпуль 4:3 Лидс Лидс 4:0 Чарльтон Дерби 1:3 Лидс Лидс 1:0 Барнсли Суонси 0:1 Лидс Лидс 5:0 Сток Сити Блэкберн 1:3 Лидс Лидс 1:1 Лутон Таун Лидс 3:0 Фулхэм Кардифф Сити 2:0 Лидс Лидс 2:0 Хаддерсфилд Таун Халл Сити 0:4 Лидс Мидлсбро 0:1 Лидс Лидс 1:0 Рединг Лидс 1:0 Бристоль Сити
Последние игры между собой
Астон Вилла: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
Лидс: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эвертон
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 7
|13
|2.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 2
|12
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 13
|10
|4.
|Лестер
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|12 - 8
|9
|5.
|Арсенал
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|9
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 7
|9
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|15 - 8
|8
|8.
|Челси
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|13 - 9
|8
|9.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|11 - 7
|7
|11.
|Лидс
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 12
|6
|16.
|Брайтон
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|9 - 11
|4
|17.
|Вест Бромвич
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 13
|2
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|19.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 7
|1
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 12
|1
Прогнозы на матч Астон Вилла - Лидс
Исход игры
Астон Вилла
70% (42)
Ничья
20% (12)
Лидс
10% (6)
Тотал 2.5
Больше
65.52% (38)
Меньше
34.48% (20)
Обе команды забьют
Да
79.31% (46)
Нет
20.69% (12)
Популярный счёт
2:1 Астон Вилла
40% (24)
1:1 Ничья
13.3% (8)
2:0 Астон Вилла
8.3% (5)
1:0 Астон Вилла
8.3% (5)
3:1 Астон Вилла
6.7% (4)
1:2 Лидс
6.7% (4)
2:2 Ничья
5% (3)
0:1 Лидс
3.3% (2)
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