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Астон Вилла
 
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Стадион:
Лидс

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Грилиш Джек 3 0.75
2. Уоткинс Олли 3 0.75
3. Баркли Росс 2 0.5
4. Макгинн Джон 1 0.25
5. Хурихан Конор 1 0.25
6. Мингс Тайрон 1 0.25
7. Конса Эзри 1 0.25
8. Трезеге 0 0
Лидс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бэмфорд Патрик 3 0.6
2. Кошта Элдер 2 0.4
3. Клих Матеуш 2 (1) 0.4
4. Харрисон Джек 1 0.2
5. Морено Родриго 1 0.2
6. Филлипс Кэлвин 0 0

Карточки

Астон Вилла
# Игрок      
1. Макгинн Джон 3 0
2. Таргет Мэтт 2 0
3. Кэш Мэтти 2 0
4. Соарес Дуглас 2 0
5. Мингс Тайрон 1 0
6. Накамба Марвелус 1 0
Лидс
# Игрок      
1. Филлипс Кэлвин 2 0
2. Эйлинг Люк 1 0
3. Клих Матеуш 1 0
4. Даллас Стюарт 1 0
5. Бэмфорд Патрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Астон Вилла 25% (3) 8.33% (1) 16.67% (2) 16.67% (2) 25% (3) 8.33% (1)
 Лидс 22.22% (2) 11.11% (1) 11.11% (1) 33.33% (3) 11.11% (1) 11.11% (1)

Предыдущие игры

Астон Вилла Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Лестер 0:1 Астон Вилла Астон Вилла 7:2 Ливерпуль Астон Вилла 0:1 Сток Сити Фулхэм 0:3 Астон Вилла
Бристоль Сити 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёртон 1:3 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Арсенал Эвертон 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Кристал Пэлас Астон Вилла 0:3 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Челси Астон Вилла 0:0 Шеффилд Юнайтед Лестер 4:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити
Лидс Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Лидс 0:1 Вулверхэмптон Лидс 1:1 Манчестер Сити Шеффилд Юнайтед 0:1 Лидс Лидс 4:3 Фулхэм
Лидс 1:1 Халл Сити Ливерпуль 4:3 Лидс Лидс 4:0 Чарльтон Дерби 1:3 Лидс Лидс 1:0 Барнсли Суонси 0:1 Лидс Лидс 5:0 Сток Сити Блэкберн 1:3 Лидс Лидс 1:1 Лутон Таун Лидс 3:0 Фулхэм Кардифф Сити 2:0 Лидс Лидс 2:0 Хаддерсфилд Таун Халл Сити 0:4 Лидс Мидлсбро 0:1 Лидс Лидс 1:0 Рединг Лидс 1:0 Бристоль Сити

Последние игры между собой

Астон Вилла: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
Лидс: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
Лидс 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 2:3 Лидс Астон Вилла 1:0 Лидс Лидс 1:1 Астон Вилла
Астон Вилла 1:1 Лидс Лидс 2:0 Астон Вилла
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эвертон Заявка 5 4 1 0 14 - 7 13
2. Астон Вилла Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
3. Ливерпуль Заявка 5 3 1 1 13 - 13 10
4. Лестер Заявка 5 3 0 2 12 - 8 9
5. Арсенал Заявка 5 3 0 2 8 - 6 9
6. Вулверхэмптон Заявка 5 3 0 2 5 - 7 9
7. Тоттенхэм Заявка 5 2 2 1 15 - 8 8
8. Челси Заявка 5 2 2 1 13 - 9 8
9. Манчестер Сити Заявка 4 2 1 1 7 - 7 7
10. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 11 - 7 7
11. Лидс Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
12. Саутгемптон Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
13. Ньюкасл Заявка 5 2 1 2 7 - 9 7
14. Кристал Пэлас Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
15. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 0 2 9 - 12 6
16. Брайтон Заявка 5 1 1 3 9 - 11 4
17. Вест Бромвич Заявка 5 0 2 3 5 - 13 2
18. Бёрнли Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 5 0 1 4 2 - 7 1
20. Фулхэм Заявка 5 0 1 4 4 - 12 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Астон Вилла - Лидс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 октября 2020, осталось 2 дня 13 часов 38 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 60
    Астон Вилла 70% (42)
    X 20% (12)
    Лидс 10% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Астон Вилла
    Ничья
    Лидс
    2.40
    3.65
    3.17
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    2.40 3.50 2.90
    2.33 3.65 3.17

    Тотал

    Основное времяПервый тайм
    Букмекер 1.5 1.5 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4.5 4.5
    4.37 1.25 2.57 1.57 2.16 1.78 1.93 2.00 1.67 2.35 1.53 2.70 1.43 3.02 1.16 6.13
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5
    3.32 1.37 2.73 1.51 2.14 1.79 1.69 2.29 1.49 2.79
    Где смотреть матч Астон Вилла - Лидс онлайн

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    Прогнозы на матч Астон Вилла - Лидс

    Исход игры
    Астон Вилла
    70% (42)
    Ничья
    20% (12)
    Лидс
    10% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.52% (38)
    Меньше
    34.48% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    79.31% (46)
    Нет
    20.69% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Астон Вилла
    40% (24)
    1:1 Ничья
    13.3% (8)
    2:0 Астон Вилла
    8.3% (5)
    1:0 Астон Вилла
    8.3% (5)
    3:1 Астон Вилла
    6.7% (4)
    1:2 Лидс
    6.7% (4)
    2:2 Ничья
    5% (3)
    0:1 Лидс
    3.3% (2)
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