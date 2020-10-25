23
Луис
Давид
34
Джака
Гранит
18
Парти
Томас
26
Прает
Деннис
15
Барнс
Харви
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Джака ГранитПолузащитник
-
18 Парти ТомасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Нкетиа ЭддиНападающий
-
28 Уиллок ДжоНападающий
-
19 Пепе НиколяНападающий
-
Главный тренер: Артета Микель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Прает ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Барнс ХарвиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Чодури ХамзаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Роджерс Брендан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ляказетт Александр
|3
|0.6
|2.
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|0.2
|3.
|Пепе Николя
|1
|0.2
|4.
|Габриэль дос Сантос
|1
|0.2
|5.
|Нкетиа Эдди
|1
|0.2
|6.
|Сака Букайо
|1
|0.2
|7.
|Виллиан Боргес
|0
|0
|8.
|Бельерин Эктор
|0
|0
|9.
|Себальос Дани
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Варди Джейми
|5 (4)
|1
|2.
|Кастань Тимоти
|1
|0.2
|3.
|Прает Деннис
|1
|0.2
|4.
|Барнс Харви
|1
|0.2
|5.
|Мэддисон Джеймс
|1
|0.2
|6.
|Джастин Джеймс
|1
|0.2
|7.
|Тилеманс Юри
|1 (1)
|0.2
|8.
|Менди Нампалис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бельерин Эктор
|2
|0
|2.
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|0
|3.
|Себальос Дани
|1
|0
|4.
|Парти Томас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эванс Джонни
|2
|0
|2.
|Менди Нампалис
|2
|0
|3.
|Тилеманс Юри
|2
|0
|4.
|Перес Айосе
|1
|0
|5.
|Амарти Даниэль
|1
|0
|6.
|Кастань Тимоти
|1
|0
|7.
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0
|8.
|Джастин Джеймс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Арсенал
|12.5% (1)
|25% (2)
|0
|25% (2)
|25% (2)
|12.5% (1)
|Лестер
|0
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|36.36% (4)
Предыдущие игры
Арсенал Последние 20 матчей: + = -Рапид Вена 1:2 Арсенал Манчестер Сити 1:0 Арсенал Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед Ливерпуль 0:0 Арсенал
Ливерпуль 3:1 Арсенал Лестер 0:2 Арсенал Арсенал 2:1 Вест Хэм Фулхэм 0:3 Арсенал Арсенал 4:3 КПР Арсенал 1:1 Ливерпуль Милтон-Кейнс Донс 1:4 Арсенал Арсенал 2:1 Челси Арсенал 3:2 Уотфорд Астон Вилла 1:0 Арсенал Арсенал 2:0 Манчестер Сити Арсенал 2:1 Ливерпуль Тоттенхэм 2:1 Арсенал Арсенал 1:1 Лестер Вулверхэмптон 0:2 Арсенал Арсенал 4:0 Норвич
Лестер Последние 20 матчей: + = -Лестер 3:0 Заря Лестер 0:1 Астон Вилла Лестер 0:3 Вест Хэм Манчестер Сити 2:5 Лестер
Лестер 0:2 Арсенал Лестер 4:2 Бёрнли Вест Бромвич 0:3 Лестер Лестер 1:1 Блэкберн Лестер 0:0 Шеффилд Уэнсдей Бирмингем 0:2 Лестер Лестер 0:2 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 3:0 Лестер Лестер 2:0 Шеффилд Юнайтед Борнмут 4:1 Лестер Арсенал 1:1 Лестер Лестер 3:0 Кристал Пэлас Эвертон 2:1 Лестер Лестер 0:1 Челси Лестер 0:0 Брайтон Уотфорд 1:1 Лестер
Последние игры между собой
Арсенал: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 3
Лестер: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эвертон
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 9
|13
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 14
|13
|3.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 5
|12
|4.
|Лидс
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|5.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|6.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 8
|10
|8.
|Лестер
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|12 - 8
|9
|9.
|Арсенал
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|9
|10.
|Челси
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|13 - 9
|9
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|15 - 8
|8
|12.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|13.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 8
|8
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 12
|7
|16.
|Брайтон
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|9 - 11
|4
|17.
|Вест Бромвич
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 13
|2
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|19.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 9
|1
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 14
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|12.50
|1.01
|9.00
|1.04
|3.80
|1.27
|2.95
|1.40
|—
|—
|2.01
|1.86
|1.79
|2.08
|1.58
|2.48
|—
|—
|1.37
|3.10
|1.17
|5.00
|1.12
|5.50
|1.03
|9.80
|1.03
|9.20
|10.25
|1.00
|9.30
|1.03
|3.70
|1.26
|2.95
|1.40
|—
|—
|2.09
|1.91
|—
|—
|1.56
|2.43
|—
|—
|1.36
|3.04
|1.15
|4.95
|1.13
|4.85
|1.01
|10.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.24
|1.26
|3.22
|1.40
|2.42
|1.64
|2.05
|1.88
|1.81
|2.11
|1.59
|2.52
|1.50
|2.78
|1.40
|3.19
|—
|—
|1.15
|6.23
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Арсенал - Лестер
Исход игры
Арсенал
79% (124)
Ничья
17.2% (27)
Лестер
3.8% (6)
Тотал 2.5
Больше
76.77% (119)
Меньше
23.23% (36)
Обе команды забьют
Да
87.74% (136)
Нет
12.26% (19)
Популярный счёт
2:1 Арсенал
63.1% (99)
1:1 Ничья
11.5% (18)
1:0 Арсенал
7% (11)
2:2 Ничья
4.5% (7)
2:0 Арсенал
3.8% (6)
3:1 Арсенал
3.2% (5)
2:3 Лестер
1.3% (2)
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