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Арсенал
 
Позже

Стадион:
Лестер
1
Лено
Бернд
2
Бельерин
Эктор
23
Луис
Давид
6
Габриэль
дос
Сантос
3
Тирни
Киран
8
Себальос
Дани
34
Джака
Гранит
18
Парти
Томас
7
Сака
Букайо
9
Ляказетт
Александр
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик
1
Шмейхель
Каспер
3
Фофана
Уэсли
6
Эванс
Джонни
28
Фухс
Кристиан
27
Кастань
Тимоти
8
Тилеманс
Юри
24
Менди
Нампалис
2
Джастин
Джеймс
26
Прает
Деннис
10
Мэддисон
Джеймс
15
Барнс
Харви
Арсенал
4-3-3
Лестер
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ляказетт Александр 3 0.6
2. Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0.2
3. Пепе Николя 1 0.2
4. Габриэль дос Сантос 1 0.2
5. Нкетиа Эдди 1 0.2
6. Сака Букайо 1 0.2
7. Виллиан Боргес 0 0
8. Бельерин Эктор 0 0
9. Себальос Дани 0 0
Лестер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Варди Джейми 5 (4) 1
2. Кастань Тимоти 1 0.2
3. Прает Деннис 1 0.2
4. Барнс Харви 1 0.2
5. Мэддисон Джеймс 1 0.2
6. Джастин Джеймс 1 0.2
7. Тилеманс Юри 1 (1) 0.2
8. Менди Нампалис 0 0

Карточки

Арсенал
# Игрок      
1. Бельерин Эктор 2 0
2. Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0
3. Себальос Дани 1 0
4. Парти Томас 1 0
Лестер
# Игрок      
1. Эванс Джонни 2 0
2. Менди Нампалис 2 0
3. Тилеманс Юри 2 0
4. Перес Айосе 1 0
5. Амарти Даниэль 1 0
6. Кастань Тимоти 1 0
7. Сёюнджю Чаглар 1 0
8. Джастин Джеймс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арсенал 12.5% (1) 25% (2) 0 25% (2) 25% (2) 12.5% (1)
 Лестер 0 9.09% (1) 9.09% (1) 27.27% (3) 18.18% (2) 36.36% (4)

Предыдущие игры

Арсенал Последние 20 матчей: + = -
Рапид Вена 1:2 Арсенал Манчестер Сити 1:0 Арсенал Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед Ливерпуль 0:0 Арсенал
Ливерпуль 3:1 Арсенал Лестер 0:2 Арсенал Арсенал 2:1 Вест Хэм Фулхэм 0:3 Арсенал Арсенал 4:3 КПР Арсенал 1:1 Ливерпуль Милтон-Кейнс Донс 1:4 Арсенал Арсенал 2:1 Челси Арсенал 3:2 Уотфорд Астон Вилла 1:0 Арсенал Арсенал 2:0 Манчестер Сити Арсенал 2:1 Ливерпуль Тоттенхэм 2:1 Арсенал Арсенал 1:1 Лестер Вулверхэмптон 0:2 Арсенал Арсенал 4:0 Норвич
Лестер Последние 20 матчей: + = -
Лестер 3:0 Заря Лестер 0:1 Астон Вилла Лестер 0:3 Вест Хэм Манчестер Сити 2:5 Лестер
Лестер 0:2 Арсенал Лестер 4:2 Бёрнли Вест Бромвич 0:3 Лестер Лестер 1:1 Блэкберн Лестер 0:0 Шеффилд Уэнсдей Бирмингем 0:2 Лестер Лестер 0:2 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 3:0 Лестер Лестер 2:0 Шеффилд Юнайтед Борнмут 4:1 Лестер Арсенал 1:1 Лестер Лестер 3:0 Кристал Пэлас Эвертон 2:1 Лестер Лестер 0:1 Челси Лестер 0:0 Брайтон Уотфорд 1:1 Лестер

Последние игры между собой

Арсенал: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 3
Лестер: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 7
Лестер 0:2 Арсенал Кубок лиги Арсенал 1:1 Лестер Премьер-лига Лестер 2:0 Арсенал Премьер-лига Лестер 3:0 Арсенал Премьер-лига
Арсенал 3:1 Лестер Премьер-лига Лестер 3:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 4:3 Лестер Премьер-лига Арсенал 1:0 Лестер Премьер-лига Лестер 0:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:1 Лестер Премьер-лига Лестер 2:5 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:1 Лестер Премьер-лига Лестер 1:1 Арсенал Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эвертон Заявка 6 4 1 1 14 - 9 13
2. Ливерпуль Заявка 6 4 1 1 15 - 14 13
3. Астон Вилла Заявка 5 4 0 1 12 - 5 12
4. Лидс Заявка 6 3 1 2 12 - 9 10
5. Саутгемптон Заявка 6 3 1 2 10 - 9 10
6. Кристал Пэлас Заявка 6 3 1 2 8 - 9 10
7. Вулверхэмптон Заявка 6 3 1 2 6 - 8 10
8. Лестер Заявка 5 3 0 2 12 - 8 9
9. Арсенал Заявка 5 3 0 2 8 - 6 9
10. Челси Заявка 6 2 3 1 13 - 9 9
11. Тоттенхэм Заявка 5 2 2 1 15 - 8 8
12. Манчестер Сити Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
13. Вест Хэм Заявка 6 2 2 2 12 - 8 8
14. Ньюкасл Заявка 6 2 2 2 8 - 10 8
15. Манчестер Юнайтед Заявка 5 2 1 2 9 - 12 7
16. Брайтон Заявка 5 1 1 3 9 - 11 4
17. Вест Бромвич Заявка 5 0 2 3 5 - 13 2
18. Бёрнли Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 6 0 1 5 3 - 9 1
20. Фулхэм Заявка 6 0 1 5 5 - 14 1

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.00 3.90 4.00
1.88 3.60 4.20
1.95 3.84 4.35
1.89 3.83 4.32

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
12.50 1.01 9.00 1.04 3.80 1.27 2.95 1.40 2.01 1.86 1.79 2.08 1.58 2.48 1.37 3.10 1.17 5.00 1.12 5.50 1.03 9.80 1.03 9.20
10.25 1.00 9.30 1.03 3.70 1.26 2.95 1.40 2.09 1.91 1.56 2.43 1.36 3.04 1.15 4.95 1.13 4.85 1.01 10.00
4.24 1.26 3.22 1.40 2.42 1.64 2.05 1.88 1.81 2.11 1.59 2.52 1.50 2.78 1.40 3.19 1.15 6.23
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.06 1.77 1.47 2.70 1.16 5.30
3.32 1.33 2.11 1.73 1.48 2.65 1.17 5.00 1.11 6.55
3.28 1.38 2.71 1.51 2.13 1.80 1.69 2.29 1.49 2.78 1.35 3.43
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.80 1.40 1.72 2.05 1.30 3.30
4.05 1.24 2.83 1.43 1.73 2.11 1.30 3.52 1.20 4.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.75 2.08
Букмекер Да Нет
4.40 1.21
Букмекер Да Нет
3.35 1.33
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Прогнозы на матч Арсенал - Лестер

Исход игры
Арсенал
79% (124)
Ничья
17.2% (27)
Лестер
3.8% (6)
Тотал 2.5
Больше
76.77% (119)
Меньше
23.23% (36)
Обе команды забьют
Да
87.74% (136)
Нет
12.26% (19)
Популярный счёт
2:1 Арсенал
63.1% (99)
1:1 Ничья
11.5% (18)
1:0 Арсенал
7% (11)
2:2 Ничья
4.5% (7)
2:0 Арсенал
3.8% (6)
3:1 Арсенал
3.2% (5)
2:3 Лестер
1.3% (2)
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