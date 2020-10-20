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Арсенал
 
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Стадион:
Лестер

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ляказетт Александр 3 0.6
2. Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0.2
3. Пепе Николя 1 0.2
4. Габриэль дос Сантос 1 0.2
5. Нкетиа Эдди 1 0.2
6. Сака Букайо 1 0.2
7. Виллиан Боргес 0 0
8. Бельерин Эктор 0 0
9. Себальос Дани 0 0
Лестер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Варди Джейми 5 (4) 1
2. Кастань Тимоти 1 0.2
3. Прает Деннис 1 0.2
4. Барнс Харви 1 0.2
5. Мэддисон Джеймс 1 0.2
6. Джастин Джеймс 1 0.2
7. Тилеманс Юри 1 (1) 0.2
8. Менди Нампалис 0 0

Карточки

Арсенал
# Игрок      
1. Бельерин Эктор 2 0
2. Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0
3. Себальос Дани 1 0
4. Парти Томас 1 0
Лестер
# Игрок      
1. Эванс Джонни 2 0
2. Менди Нампалис 2 0
3. Тилеманс Юри 2 0
4. Перес Айосе 1 0
5. Амарти Даниэль 1 0
6. Кастань Тимоти 1 0
7. Сёюнджю Чаглар 1 0
8. Джастин Джеймс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арсенал 12.5% (1) 25% (2) 0 25% (2) 25% (2) 12.5% (1)
 Лестер 0 9.09% (1) 9.09% (1) 27.27% (3) 18.18% (2) 36.36% (4)

Предыдущие игры

Арсенал Последние 20 матчей: +15 =1 -4
Рапид Вена 1:2 Арсенал Манчестер Сити 1:0 Арсенал Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед Ливерпуль 0:0 Арсенал
Ливерпуль 3:1 Арсенал Лестер 0:2 Арсенал Арсенал 2:1 Вест Хэм Фулхэм 0:3 Арсенал Арсенал 4:3 КПР Арсенал 1:1 Ливерпуль Милтон-Кейнс Донс 1:4 Арсенал Арсенал 2:1 Челси Арсенал 3:2 Уотфорд Астон Вилла 1:0 Арсенал Арсенал 2:0 Манчестер Сити Арсенал 2:1 Ливерпуль Тоттенхэм 2:1 Арсенал Арсенал 1:1 Лестер Вулверхэмптон 0:2 Арсенал Арсенал 4:0 Норвич
Лестер Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Лестер 3:0 Заря Лестер 0:1 Астон Вилла Лестер 0:3 Вест Хэм Манчестер Сити 2:5 Лестер
Лестер 0:2 Арсенал Лестер 4:2 Бёрнли Вест Бромвич 0:3 Лестер Лестер 1:1 Блэкберн Лестер 0:0 Шеффилд Уэнсдей Бирмингем 0:2 Лестер Лестер 0:2 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 3:0 Лестер Лестер 2:0 Шеффилд Юнайтед Борнмут 4:1 Лестер Арсенал 1:1 Лестер Лестер 3:0 Кристал Пэлас Эвертон 2:1 Лестер Лестер 0:1 Челси Лестер 0:0 Брайтон Уотфорд 1:1 Лестер

Последние игры между собой

Арсенал: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 3
Лестер: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 7
Лестер 0:2 Арсенал Кубок лиги Арсенал 1:1 Лестер Премьер-лига Лестер 2:0 Арсенал Премьер-лига Лестер 3:0 Арсенал Премьер-лига
Арсенал 3:1 Лестер Премьер-лига Лестер 3:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 4:3 Лестер Премьер-лига Арсенал 1:0 Лестер Премьер-лига Лестер 0:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:1 Лестер Премьер-лига Лестер 2:5 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:1 Лестер Премьер-лига Лестер 1:1 Арсенал Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эвертон Заявка 5 4 1 0 14 - 7 13
2. Астон Вилла Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
3. Ливерпуль Заявка 5 3 1 1 13 - 13 10
4. Лестер Заявка 5 3 0 2 12 - 8 9
5. Арсенал Заявка 5 3 0 2 8 - 6 9
6. Вулверхэмптон Заявка 5 3 0 2 5 - 7 9
7. Тоттенхэм Заявка 5 2 2 1 15 - 8 8
8. Челси Заявка 5 2 2 1 13 - 9 8
9. Манчестер Сити Заявка 4 2 1 1 7 - 7 7
10. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 11 - 7 7
11. Лидс Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
12. Саутгемптон Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
13. Ньюкасл Заявка 5 2 1 2 7 - 9 7
14. Кристал Пэлас Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
15. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 0 2 9 - 12 6
16. Брайтон Заявка 5 1 1 3 9 - 11 4
17. Вест Бромвич Заявка 5 0 2 3 5 - 13 2
18. Бёрнли Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 5 0 1 4 2 - 7 1
20. Фулхэм Заявка 5 0 1 4 4 - 12 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Лестер от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 октября 2020, осталось 2 дня 12 часов 34 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 58
    Арсенал 84.5% (49)
    X 12.1% (7)
    Лестер 3.4% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал
    Ничья
    Лестер
    2.00
    3.88
    4.15
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.90 3.80 3.80
    2.00 3.88 4.15
    1.97 3.80 3.99

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    10.25 1.01 9.60 1.03 3.98 1.21 3.20 1.34 2.30 1.82 1.68 2.22 1.43 2.74 1.19 4.25 1.14 4.85 1.03 8.40
    4.59 1.23 2.59 1.56 2.16 1.78 1.93 1.99 1.68 2.32 1.55 2.64 1.45 2.94 1.18 5.60
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.15 1.36 2.14 1.71 1.53 2.50 1.18 4.80 1.12 6.05
    2.84 1.48 2.23 1.72 1.75 2.22 1.52 2.68 1.35 3.46
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.65 1.20 3.10 1.37 1.83 1.97 1.38 3.04 1.25 3.95
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    Прогнозы на матч Арсенал - Лестер

    Исход игры
    Арсенал
    84.5% (49)
    Ничья
    12.1% (7)
    Лестер
    3.4% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.79% (43)
    Меньше
    23.21% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    85.71% (48)
    Нет
    14.29% (8)
    Популярный счёт
    2:1 Арсенал
    63.8% (37)
    1:1 Ничья
    8.6% (5)
    1:0 Арсенал
    6.9% (4)
    2:0 Арсенал
    6.9% (4)
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