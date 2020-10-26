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Брайтон
 
Позже

Стадион:
Вест Бромвич
1
Райан
Мэтт
34
Вельтман
Йоел
4
Уэбстер
Адам
33
Бёрн
Дэн
2
Лемпти
Тарик
3
Уайт
Бен
III
8
Биссума
Ив
20
Марч
Соломон
14
Лаллана
Адам
11
Троссар
Леандро
9
Мопе
Нил
1
Джонстон
Сэм
2
Ферлонг
Дарнелл
20
Иванович
Бранислав
6
Аджайи
Олувасемилого
14
Таунсед
Конор
8
Ливермо
Джейк
12
Перейра
Матеус
18
Галлахер
Конор
17
Кровинович
Филип
11
Диангана
Грэди
29
Ахерн-Грант
Карлан
Брайтон
3-4-2-1
Вест Бромвич
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мопе Нил 4 (2) 0.8
2. Коннолли Аарон 1 0.2
3. Троссар Леандро 1 0.2
4. Марч Соломон 1 0.2
5. Биссума Ив 1 0.2
6. Макаллистер Алексис 1 0.2
7. Джаханбакш Алиреза 0 0
8. Лемпти Тарик 0 0
Вест Бромвич
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Робинсон Каллум 2 0.4
2. Перейра Матеус 1 0.2
3. Бартли Кайл 1 0.2
4. Диангана Грэди 1 0.2
5. Ферлонг Дарнелл 0 0

Карточки

Брайтон
# Игрок      
1. Данк Льюис 1 1
2. Биссума Ив 1 1
3. Джаханбакш Алиреза 1 0
4. Райан Мэтт 1 0
5. Троссар Леандро 1 0
6. Альсате Стивен 1 0
7. Уайт Бен III 1 0
8. Лемпти Тарик 1 0
Вест Бромвич
# Игрок      
1. Ливермо Джейк 2 0
2. Гиббс Киран 0 1
3. Филлипс Мэтт 1 0
4. Аджайи Олувасемилого 1 0
5. Ферлонг Дарнелл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брайтон 22.22% (2) 0 22.22% (2) 11.11% (1) 0 44.44% (4)
 Вест Бромвич 40% (2) 40% (2) 0 20% (1) 0 0

Предыдущие игры

Брайтон Последние 20 матчей: + = -
Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Эвертон 4:2 Брайтон Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Брайтон 2:3 Манчестер Юнайтед
Престон Норт Энд 0:2 Брайтон Ньюкасл 0:3 Брайтон Брайтон 4:0 Портсмут Брайтон 1:3 Челси Брайтон 0:0 West Brom Брайтон 0:0 Вест Бромвич Брайтон 1:1 Челси Бёрнли 1:2 Брайтон Брайтон 0:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:1 Брайтон Брайтон 0:5 Манчестер Сити Брайтон 1:3 Ливерпуль Норвич 0:1 Брайтон Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Лестер 0:0 Брайтон Брайтон 2:1 Арсенал
Вест Бромвич Последние 20 матчей: + = -
Вест Бромвич 0:0 Бёрнли Саутгемптон 2:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:3 Челси Вест Бромвич 2:2 Брентфорд
Эвертон 5:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:0 Харрогейт Вест Бромвич 0:3 Лестер Брайтон 0:0 Вест Бромвич Ноттингем Форест 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:2 КПР Хаддерсфилд Таун 2:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Фулхэм Блэкберн 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:0 Дерби Вест Бромвич 4:2 Халл Сити Шеффилд Уэнсдей 0:3 Вест Бромвич Брентфорд 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Бирмингем Суонси 0:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:3 Ньюкасл

Последние игры между собой

Брайтон: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Вест Бромвич: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Брайтон 0:0 Вест Бромвич Товарищеские матчи Вест Бромвич 1:3 Брайтон Кубок Брайтон 0:0 Вест Бромвич Кубок Вест Бромвич 2:0 Брайтон Премьер-лига
Брайтон 3:1 Вест Бромвич Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эвертон Заявка 6 4 1 1 14 - 9 13
2. Ливерпуль Заявка 6 4 1 1 15 - 14 13
3. Астон Вилла Заявка 5 4 0 1 12 - 5 12
4. Лестер Заявка 6 4 0 2 13 - 8 12
5. Лидс Заявка 6 3 1 2 12 - 9 10
6. Саутгемптон Заявка 6 3 1 2 10 - 9 10
7. Кристал Пэлас Заявка 6 3 1 2 8 - 9 10
8. Вулверхэмптон Заявка 6 3 1 2 6 - 8 10
9. Арсенал Заявка 6 3 0 3 8 - 7 9
10. Челси Заявка 6 2 3 1 13 - 9 9
11. Тоттенхэм Заявка 5 2 2 1 15 - 8 8
12. Манчестер Сити Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
13. Вест Хэм Заявка 6 2 2 2 12 - 8 8
14. Ньюкасл Заявка 6 2 2 2 8 - 10 8
15. Манчестер Юнайтед Заявка 5 2 1 2 9 - 12 7
16. Брайтон Заявка 5 1 1 3 9 - 11 4
17. Вест Бромвич Заявка 5 0 2 3 5 - 13 2
18. Бёрнли Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 6 0 1 5 3 - 9 1
20. Фулхэм Заявка 6 0 1 5 5 - 14 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Брайтон - Вест Бромвич от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 октября 2020, осталось 37 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 158
    Брайтон 65.8% (104)
    X 26.6% (42)
    Вест Бромвич 7.6% (12)
    Все прогнозы
    1.79 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Брайтон
    Ничья
    Вест Бромвич
    1.71
    4.00
    5.05
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.70 4.00 5.00
    1.71 4.00 5.05

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    11.75 1.04 9.90 1.06 3.68 1.29 2.83 1.44 1.97 1.93 1.52 2.57 1.35 3.26 1.15 5.55 1.12 6.35 1.03 12.25
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.12 1.36 2.03 1.79 1.46 2.72 1.15 5.50 1.10 6.85
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.95 1.25 2.72 1.46 1.70 2.15 1.29 3.60 1.19 4.75
    Где смотреть матч Брайтон - Вест Бромвич онлайн

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    Прогнозы на матч Брайтон - Вест Бромвич

    Исход игры
    Брайтон
    65.8% (104)
    Ничья
    26.6% (42)
    Вест Бромвич
    7.6% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.38% (63)
    Меньше
    59.62% (93)
    Обе команды забьют
    Да
    60.9% (95)
    Нет
    39.1% (61)
    Популярный счёт
    2:1 Брайтон
    32.3% (51)
    1:0 Брайтон
    26.6% (42)
    1:1 Ничья
    20.9% (33)
    2:0 Брайтон
    6.3% (10)
    0:0 Ничья
    3.2% (5)
    1:2 Вест Бромвич
    2.5% (4)
    2:2 Ничья
    1.9% (3)
    0:1 Вест Бромвич
    1.9% (3)
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