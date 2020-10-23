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Брайтон
 
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Стадион:
Вест Бромвич

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мопе Нил 4 (2) 0.8
2. Коннолли Аарон 1 0.2
3. Троссар Леандро 1 0.2
4. Марч Соломон 1 0.2
5. Биссума Ив 1 0.2
6. Макаллистер Алексис 1 0.2
7. Джаханбакш Алиреза 0 0
8. Лемпти Тарик 0 0
Вест Бромвич
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Робинсон Каллум 2 0.4
2. Перейра Матеус 1 0.2
3. Бартли Кайл 1 0.2
4. Диангана Грэди 1 0.2
5. Ферлонг Дарнелл 0 0

Карточки

Брайтон
# Игрок      
1. Данк Льюис 1 1
2. Биссума Ив 1 1
3. Джаханбакш Алиреза 1 0
4. Райан Мэтт 1 0
5. Троссар Леандро 1 0
6. Альсате Стивен 1 0
7. Уайт Бен III 1 0
8. Лемпти Тарик 1 0
Вест Бромвич
# Игрок      
1. Ливермо Джейк 2 0
2. Гиббс Киран 0 1
3. Филлипс Мэтт 1 0
4. Аджайи Олувасемилого 1 0
5. Ферлонг Дарнелл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брайтон 22.22% (2) 0 22.22% (2) 11.11% (1) 0 44.44% (4)
 Вест Бромвич 40% (2) 40% (2) 0 20% (1) 0 0

Предыдущие игры

Брайтон Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Эвертон 4:2 Брайтон Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Брайтон 2:3 Манчестер Юнайтед
Престон Норт Энд 0:2 Брайтон Ньюкасл 0:3 Брайтон Брайтон 4:0 Портсмут Брайтон 1:3 Челси Брайтон 0:0 West Brom Брайтон 0:0 Вест Бромвич Брайтон 1:1 Челси Бёрнли 1:2 Брайтон Брайтон 0:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:1 Брайтон Брайтон 0:5 Манчестер Сити Брайтон 1:3 Ливерпуль Норвич 0:1 Брайтон Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Лестер 0:0 Брайтон Брайтон 2:1 Арсенал
Вест Бромвич Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Вест Бромвич 0:0 Бёрнли Саутгемптон 2:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:3 Челси Вест Бромвич 2:2 Брентфорд
Эвертон 5:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:0 Харрогейт Вест Бромвич 0:3 Лестер Брайтон 0:0 Вест Бромвич Ноттингем Форест 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:2 КПР Хаддерсфилд Таун 2:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Фулхэм Блэкберн 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:0 Дерби Вест Бромвич 4:2 Халл Сити Шеффилд Уэнсдей 0:3 Вест Бромвич Брентфорд 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Бирмингем Суонси 0:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:3 Ньюкасл

Последние игры между собой

Брайтон: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Вест Бромвич: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Брайтон 0:0 Вест Бромвич Товарищеские матчи Вест Бромвич 1:3 Брайтон Кубок Брайтон 0:0 Вест Бромвич Кубок Вест Бромвич 2:0 Брайтон Премьер-лига
Брайтон 3:1 Вест Бромвич Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эвертон Заявка 5 4 1 0 14 - 7 13
2. Астон Вилла Заявка 5 4 0 1 12 - 5 12
3. Ливерпуль Заявка 5 3 1 1 13 - 13 10
4. Лидс Заявка 6 3 1 2 12 - 9 10
5. Лестер Заявка 5 3 0 2 12 - 8 9
6. Арсенал Заявка 5 3 0 2 8 - 6 9
7. Вулверхэмптон Заявка 5 3 0 2 5 - 7 9
8. Тоттенхэм Заявка 5 2 2 1 15 - 8 8
9. Челси Заявка 5 2 2 1 13 - 9 8
10. Манчестер Сити Заявка 4 2 1 1 7 - 7 7
11. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 11 - 7 7
12. Саутгемптон Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
13. Ньюкасл Заявка 5 2 1 2 7 - 9 7
14. Кристал Пэлас Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
15. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 0 2 9 - 12 6
16. Брайтон Заявка 5 1 1 3 9 - 11 4
17. Вест Бромвич Заявка 5 0 2 3 5 - 13 2
18. Бёрнли Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 5 0 1 4 2 - 7 1
20. Фулхэм Заявка 5 0 1 4 4 - 12 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Брайтон - Вест Бромвич от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 октября 2020, осталось 2 дня 18 часов 14 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 71
    Брайтон 67.6% (48)
    X 23.9% (17)
    Вест Бромвич 8.5% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Брайтон
    Ничья
    Вест Бромвич
    1.75
    3.60
    4.80
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.75 3.60 4.80
    Где смотреть матч Брайтон - Вест Бромвич онлайн

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    Прогнозы на матч Брайтон - Вест Бромвич

    Исход игры
    Брайтон
    67.6% (48)
    Ничья
    23.9% (17)
    Вест Бромвич
    8.5% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.23% (25)
    Меньше
    63.77% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    55.07% (38)
    Нет
    44.93% (31)
    Популярный счёт
    1:0 Брайтон
    31% (22)
    2:1 Брайтон
    28.2% (20)
    1:1 Ничья
    19.7% (14)
    2:0 Брайтон
    7% (5)
    1:2 Вест Бромвич
    2.8% (2)
    0:1 Вест Бромвич
    2.8% (2)
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