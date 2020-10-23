Брайтон
Позже
Стадион: Фалмер
Вест Бромвич
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мопе Нил
|4 (2)
|0.8
|2.
|Коннолли Аарон
|1
|0.2
|3.
|Троссар Леандро
|1
|0.2
|4.
|Марч Соломон
|1
|0.2
|5.
|Биссума Ив
|1
|0.2
|6.
|Макаллистер Алексис
|1
|0.2
|7.
|Джаханбакш Алиреза
|0
|0
|8.
|Лемпти Тарик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Робинсон Каллум
|2
|0.4
|2.
|Перейра Матеус
|1
|0.2
|3.
|Бартли Кайл
|1
|0.2
|4.
|Диангана Грэди
|1
|0.2
|5.
|Ферлонг Дарнелл
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Данк Льюис
|1
|1
|2.
|Биссума Ив
|1
|1
|3.
|Джаханбакш Алиреза
|1
|0
|4.
|Райан Мэтт
|1
|0
|5.
|Троссар Леандро
|1
|0
|6.
|Альсате Стивен
|1
|0
|7.
|Уайт Бен III
|1
|0
|8.
|Лемпти Тарик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ливермо Джейк
|2
|0
|2.
|Гиббс Киран
|0
|1
|3.
|Филлипс Мэтт
|1
|0
|4.
|Аджайи Олувасемилого
|1
|0
|5.
|Ферлонг Дарнелл
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брайтон
|22.22% (2)
|0
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|0
|44.44% (4)
|Вест Бромвич
|40% (2)
|40% (2)
|0
|20% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Брайтон Последние 20 матчей: +6 =7 -7Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Эвертон 4:2 Брайтон Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Брайтон 2:3 Манчестер Юнайтед
Престон Норт Энд 0:2 Брайтон Ньюкасл 0:3 Брайтон Брайтон 4:0 Портсмут Брайтон 1:3 Челси Брайтон 0:0 West Brom Брайтон 0:0 Вест Бромвич Брайтон 1:1 Челси Бёрнли 1:2 Брайтон Брайтон 0:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:1 Брайтон Брайтон 0:5 Манчестер Сити Брайтон 1:3 Ливерпуль Норвич 0:1 Брайтон Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Лестер 0:0 Брайтон Брайтон 2:1 Арсенал
Вест Бромвич Последние 20 матчей: +4 =8 -8Вест Бромвич 0:0 Бёрнли Саутгемптон 2:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:3 Челси Вест Бромвич 2:2 Брентфорд
Эвертон 5:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:0 Харрогейт Вест Бромвич 0:3 Лестер Брайтон 0:0 Вест Бромвич Ноттингем Форест 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:2 КПР Хаддерсфилд Таун 2:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Фулхэм Блэкберн 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:0 Дерби Вест Бромвич 4:2 Халл Сити Шеффилд Уэнсдей 0:3 Вест Бромвич Брентфорд 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Бирмингем Суонси 0:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:3 Ньюкасл
Последние игры между собой
Брайтон: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Вест Бромвич: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эвертон
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 7
|13
|2.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 5
|12
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 13
|10
|4.
|Лидс
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|5.
|Лестер
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|12 - 8
|9
|6.
|Арсенал
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|9
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 7
|9
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|15 - 8
|8
|9.
|Челси
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|13 - 9
|8
|10.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|11 - 7
|7
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 12
|6
|16.
|Брайтон
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|9 - 11
|4
|17.
|Вест Бромвич
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 13
|2
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|19.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 7
|1
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 12
|1
Прогнозы на матч Брайтон - Вест Бромвич
Исход игры
Брайтон
67.6% (48)
Ничья
23.9% (17)
Вест Бромвич
8.5% (6)
Тотал 2.5
Больше
36.23% (25)
Меньше
63.77% (44)
Обе команды забьют
Да
55.07% (38)
Нет
44.93% (31)
Популярный счёт
1:0 Брайтон
31% (22)
2:1 Брайтон
28.2% (20)
1:1 Ничья
19.7% (14)
2:0 Брайтон
7% (5)
1:2 Вест Бромвич
2.8% (2)
0:1 Вест Бромвич
2.8% (2)
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