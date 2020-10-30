  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
Вулверхэмптон
 
Позже

Стадион:
Кристал Пэлас
11
Патрисиу
Руй
15
Боли
Вийи
16
Коди
Конор
49
Килман
Макс
22
Семеду
Нелсон
32
Дендонкер
Леандер
8
Невеш
Рубен
3
Аит-Нури
Раян
10
Поденсе
Даниэл
9
Хименес
Рауль
7
Нету
Педру
31
Гуаита
Висенте
17
Клайн
Натаниэль
8
Куйяте
Шейку
6
Дэнн
Скотт
3
Ван
Анхольт
Патрик
10
Таунсенд
Андрос
4
Миливоевич
Лука
44
Ридевальд
Жайро
15
Шлупп
Джеффри
23
Бачуайи
Миши
11
Заха
Уилфрид
Вулверхэмптон
3-4-3
Кристал Пэлас
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хименес Рауль 4 0.67
2. Нету Педру 1 0.17
3. Саисс Ромен 1 0.17
4. Поденсе Даниэл 0 0
5. Килман Макс 0 0
Кристал Пэлас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Заха Уилфрид 5 (2) 0.83
2. Таунсенд Андрос 1 0.17
3. Куйяте Шейку 1 0.17
4. Ридевальд Жайро 1 0.17
5. Бачуайи Миши 0 0
6. Шлупп Джеффри 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
# Игрок      
1. Коди Конор 1 0
2. Моутинью Жоау 1 0
3. Марсал Фернандо 1 0
4. Невеш Рубен 1 0
Кристал Пэлас
# Игрок      
1. Макартур Джеймс 2 0
2. Гуаита Висенте 2 0
3. Уорд Джоэл 2 0
4. Маккарти Джеймс 1 0
5. Заха Уилфрид 1 0
6. Шлупп Джеффри 1 0
7. Митчелл Тайрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вулверхэмптон 33.33% (2) 0 0 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2)
 Кристал Пэлас 37.5% (3) 25% (2) 0 0 25% (2) 12.5% (1)

Предыдущие игры

Вулверхэмптон Последние 20 матчей: + = -
Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Лидс 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон
Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:1 Сток Сити Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Севилья Вулверхэмптон 1:0 Олимпиакос Челси 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Эвертон Шеффилд Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Арсенал Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Борнмут Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон Олимпиакос 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:0 Брайтон
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: + = -
Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Челси 4:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:2 Эвертон
Манчестер Юнайтед 1:3 Кристал Пэлас Борнмут 0:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Кристал Пэлас 1:1 Брондбю Миллуолл 0:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3:0 Чарльтон Кристал Пэлас 2:1 Оксфорд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:3 Челси Лестер 3:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:1 Бёрнли Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас Борнмут 0:2 Кристал Пэлас

Последние игры между собой

Вулверхэмптон: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 5
Кристал Пэлас: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 5
Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 0:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Вулверхэмптон Премьер-лига
Кристал Пэлас 3:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3:1 Вулверхэмптон Кубок Вулверхэмптон 2:2 Кристал Пэлас Кубок Кристал Пэлас 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:3 Кристал Пэлас
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эвертон Заявка 6 4 1 1 14 - 9 13
2. Ливерпуль Заявка 6 4 1 1 15 - 14 13
3. Астон Вилла Заявка 5 4 0 1 12 - 5 12
4. Лестер Заявка 6 4 0 2 13 - 8 12
5. Тоттенхэм Заявка 6 3 2 1 16 - 8 11
6. Лидс Заявка 6 3 1 2 12 - 9 10
7. Саутгемптон Заявка 6 3 1 2 10 - 9 10
8. Кристал Пэлас Заявка 6 3 1 2 8 - 9 10
9. Вулверхэмптон Заявка 6 3 1 2 6 - 8 10
10. Арсенал Заявка 6 3 0 3 8 - 7 9
11. Челси Заявка 6 2 3 1 13 - 9 9
12. Манчестер Сити Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
13. Вест Хэм Заявка 6 2 2 2 12 - 8 8
14. Ньюкасл Заявка 6 2 2 2 8 - 10 8
15. Манчестер Юнайтед Заявка 5 2 1 2 9 - 12 7
16. Брайтон Заявка 6 1 2 3 10 - 12 5
17. Вест Бромвич Заявка 6 0 3 3 6 - 14 3
18. Бёрнли Заявка 5 0 1 4 3 - 9 1
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 6 0 1 5 3 - 9 1
20. Фулхэм Заявка 6 0 1 5 5 - 14 1
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола! Приглашаю Вас на матч открытия седьмого тура АПЛ, в котором встретятся "Вулверхэмптон" и "Кристал Пэлас". Команды идут в середине турнирной таблицы и нуждаются в очках, потому будут играть только на победу. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
Прогнозы 155
Вулверхэмптон 70.3% (109)
X 23.9% (37)
Кристал Пэлас 5.8% (9)
Все прогнозы
1.92 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вулверхэмптон
Ничья
Кристал Пэлас
2.10
3.20
4.55
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.10 3.20 4.30
Бонус: 5 000 ₽ 2.07 3.10 4.10
Бонус: 5 000 ₽ 2.07 3.15 4.55
  2.09 3.19 4.39

Самый высокий коэффициент на матч «Вулверхэмптон» – «Кристал Пэлас» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вулверхэмптон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кристал Пэлас» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вулверхэмптон» – «Кристал Пэлас», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
6.80 1.08 5.30 1.16 2.50 1.57 2.21 1.69 1.88 1.98 1.70 2.20 1.49 2.65 1.21 4.40 1.16 5.30 1.04 9.20 1.03 9.90 0.00 18.00
7.10 1.10 5.50 1.16 2.46 1.56 1.84 1.97 1.51 2.74 1.21 4.55 1.16 5.50 1.04 11.25 1.04 12.25 1.00 19.75
7.18 1.13 2.56 1.58 2.22 1.74 1.89 2.04 1.65 2.39 1.51 2.75 1.18 5.47
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.51 2.60 1.25 3.90 1.05 9.40
2.40 1.57 1.56 2.43 1.27 3.76 1.06 9.30 1.04 11.00
2.39 1.64 1.97 1.93 1.53 2.67 1.36 3.41
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.99 1.79 1.42 2.70 1.13 5.40
2.91 1.41 1.93 1.87 1.42 2.88 1.13 6.00 1.09 7.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.21 1.64
Букмекер Да Нет
6.60 1.11
Букмекер Да Нет
4.50 1.22
Где смотреть матч Вулверхэмптон - Кристал Пэлас онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Как смотреть матчи АПЛ на Олимпе?

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Олимп Матчи АПЛ


Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Кристал Пэлас

Исход игры
Вулверхэмптон
70.3% (109)
Ничья
23.9% (37)
Кристал Пэлас
5.8% (9)
Тотал 2.5
Больше
38.56% (59)
Меньше
61.44% (94)
Обе команды забьют
Да
58.17% (89)
Нет
41.83% (64)
Популярный счёт
2:1 Вулверхэмптон
30.3% (47)
1:0 Вулверхэмптон
30.3% (47)
1:1 Ничья
20% (31)
2:0 Вулверхэмптон
6.5% (10)
2:2 Ничья
2.6% (4)
1:2 Кристал Пэлас
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
3:1 Вулверхэмптон
1.3% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
11 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
10 Бонус: 3 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный