Вулверхэмптон
Позже
Стадион: Молинью
Кристал Пэлас
11
Патрисиу
Руй
15
Боли
Вийи
16
Коди
Конор
49
Килман
Макс
23
Бачуайи
Миши
11
Заха
Уилфрид
- Основной состав
-
11 Патрисиу РуйВратарь
-
15 Боли ВийиЗащитник
-
16 Коди КонорЗащитник
-
49 Килман МаксЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Радди ДжонВратарь
- Защитник
-
37 Траоре АдамаПолузащитник
-
54 Отасоуи ОуэнПолузащитник
-
27 Саисс РоменПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Силва ФабиоНападающий
-
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Бачуайи МишиНападающий
-
11 Заха УилфридНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Сахо МамадуЗащитник
-
34 Келли МартинЗащитник
-
25 Эзе ЭберечиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ходжсон Рой
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хименес Рауль
|4
|0.67
|2.
|Нету Педру
|1
|0.17
|3.
|Саисс Ромен
|1
|0.17
|4.
|Поденсе Даниэл
|0
|0
|5.
|Килман Макс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Заха Уилфрид
|5 (2)
|0.83
|2.
|Таунсенд Андрос
|1
|0.17
|3.
|Куйяте Шейку
|1
|0.17
|4.
|Ридевальд Жайро
|1
|0.17
|5.
|Бачуайи Миши
|0
|0
|6.
|Шлупп Джеффри
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Коди Конор
|1
|0
|2.
|Моутинью Жоау
|1
|0
|3.
|Марсал Фернандо
|1
|0
|4.
|Невеш Рубен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Макартур Джеймс
|2
|0
|2.
|Гуаита Висенте
|2
|0
|3.
|Уорд Джоэл
|2
|0
|4.
|Маккарти Джеймс
|1
|0
|5.
|Заха Уилфрид
|1
|0
|6.
|Шлупп Джеффри
|1
|0
|7.
|Митчелл Тайрик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вулверхэмптон
|33.33% (2)
|0
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|Кристал Пэлас
|37.5% (3)
|25% (2)
|0
|0
|25% (2)
|12.5% (1)
Предыдущие игры
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: + = -Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Лидс 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон
Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:1 Сток Сити Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Севилья Вулверхэмптон 1:0 Олимпиакос Челси 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Эвертон Шеффилд Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Арсенал Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Борнмут Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон Олимпиакос 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:0 Брайтон
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: + = -Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Челси 4:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:2 Эвертон
Манчестер Юнайтед 1:3 Кристал Пэлас Борнмут 0:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Кристал Пэлас 1:1 Брондбю Миллуолл 0:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3:0 Чарльтон Кристал Пэлас 2:1 Оксфорд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:3 Челси Лестер 3:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:1 Бёрнли Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас Борнмут 0:2 Кристал Пэлас
Последние игры между собой
Вулверхэмптон: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 5
Кристал Пэлас: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эвертон
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 9
|13
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 14
|13
|3.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 5
|12
|4.
|Лестер
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 8
|12
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|16 - 8
|11
|6.
|Лидс
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|7.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|8.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 8
|10
|10.
|Арсенал
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|11.
|Челси
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|13 - 9
|9
|12.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|13.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 8
|8
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 12
|7
|16.
|Брайтон
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 12
|5
|17.
|Вест Бромвич
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 14
|3
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|19.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 9
|1
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 14
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Вулверхэмптон» – «Кристал Пэлас» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вулверхэмптон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кристал Пэлас» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вулверхэмптон» – «Кристал Пэлас», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|6.80
|1.08
|5.30
|1.16
|2.50
|1.57
|2.21
|1.69
|1.88
|1.98
|1.70
|2.20
|1.49
|2.65
|1.21
|4.40
|1.16
|5.30
|1.04
|9.20
|1.03
|9.90
|0.00
|18.00
|
|7.10
|1.10
|5.50
|1.16
|2.46
|1.56
|—
|—
|1.84
|1.97
|—
|—
|1.51
|2.74
|1.21
|4.55
|1.16
|5.50
|1.04
|11.25
|1.04
|12.25
|1.00
|19.75
|
|7.18
|1.13
|—
|—
|2.56
|1.58
|2.22
|1.74
|1.89
|2.04
|1.65
|2.39
|1.51
|2.75
|—
|—
|1.18
|5.47
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Кристал Пэлас
Исход игры
Вулверхэмптон
70.3% (109)
Ничья
23.9% (37)
Кристал Пэлас
5.8% (9)
Тотал 2.5
Больше
38.56% (59)
Меньше
61.44% (94)
Обе команды забьют
Да
58.17% (89)
Нет
41.83% (64)
Популярный счёт
2:1 Вулверхэмптон
30.3% (47)
1:0 Вулверхэмптон
30.3% (47)
1:1 Ничья
20% (31)
2:0 Вулверхэмптон
6.5% (10)
2:2 Ничья
2.6% (4)
1:2 Кристал Пэлас
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
3:1 Вулверхэмптон
1.3% (2)
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