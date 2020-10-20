Вулверхэмптон
Позже
Стадион: Молинью
Кристал Пэлас
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хименес Рауль
|4
|0.67
|2.
|Нету Педру
|1
|0.17
|3.
|Саисс Ромен
|1
|0.17
|4.
|Поденсе Даниэл
|0
|0
|5.
|Килман Макс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Заха Уилфрид
|5 (2)
|0.83
|2.
|Таунсенд Андрос
|1
|0.17
|3.
|Куйяте Шейку
|1
|0.17
|4.
|Ридевальд Жайро
|1
|0.17
|5.
|Бачуайи Миши
|0
|0
|6.
|Шлупп Джеффри
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Коди Конор
|1
|0
|2.
|Моутинью Жоау
|1
|0
|3.
|Марсал Фернандо
|1
|0
|4.
|Невеш Рубен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Макартур Джеймс
|2
|0
|2.
|Гуаита Висенте
|2
|0
|3.
|Уорд Джоэл
|2
|0
|4.
|Маккарти Джеймс
|1
|0
|5.
|Заха Уилфрид
|1
|0
|6.
|Шлупп Джеффри
|1
|0
|7.
|Митчелл Тайрик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вулверхэмптон
|33.33% (2)
|0
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|Кристал Пэлас
|37.5% (3)
|25% (2)
|0
|0
|25% (2)
|12.5% (1)
Предыдущие игры
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +9 =4 -7Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Лидс 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон
Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:1 Сток Сити Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Севилья Вулверхэмптон 1:0 Олимпиакос Челси 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Эвертон Шеффилд Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Арсенал Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Борнмут Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон Олимпиакос 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:0 Брайтон
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +7 =3 -10Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Челси 4:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:2 Эвертон
Манчестер Юнайтед 1:3 Кристал Пэлас Борнмут 0:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Кристал Пэлас 1:1 Брондбю Миллуолл 0:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3:0 Чарльтон Кристал Пэлас 2:1 Оксфорд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:3 Челси Лестер 3:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:1 Бёрнли Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас Борнмут 0:2 Кристал Пэлас
Последние игры между собой
Вулверхэмптон: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 5
Кристал Пэлас: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эвертон
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 9
|13
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 14
|13
|3.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 5
|12
|4.
|Лестер
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 8
|12
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|16 - 8
|11
|6.
|Лидс
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|7.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|8.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 8
|10
|10.
|Арсенал
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|11.
|Челси
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|13 - 9
|9
|12.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|13.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 8
|8
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 12
|7
|16.
|Брайтон
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 12
|5
|17.
|Вест Бромвич
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 14
|3
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|19.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 9
|1
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 14
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|7.70
|1.06
|6.10
|1.13
|2.70
|1.47
|—
|—
|2.05
|1.82
|1.76
|2.14
|1.59
|2.45
|1.27
|3.80
|1.20
|4.60
|1.06
|8.30
|1.04
|9.00
|0.00
|16.00
|7.90
|1.09
|6.15
|1.13
|2.69
|1.48
|—
|—
|2.01
|1.82
|—
|—
|1.60
|2.49
|1.28
|3.75
|1.19
|4.70
|1.06
|9.30
|1.05
|9.80
|1.00
|19.75
|8.24
|1.11
|—
|—
|2.79
|1.50
|2.43
|1.63
|2.07
|1.86
|1.76
|2.19
|1.59
|2.52
|—
|—
|1.20
|5.11
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Кристал Пэлас
Исход игры
Вулверхэмптон
69% (40)
Ничья
19% (11)
Кристал Пэлас
12.1% (7)
Тотал 2.5
Больше
44.64% (25)
Меньше
55.36% (31)
Обе команды забьют
Да
64.29% (36)
Нет
35.71% (20)
Популярный счёт
2:1 Вулверхэмптон
34.5% (20)
1:0 Вулверхэмптон
22.4% (13)
1:1 Ничья
19% (11)
2:0 Вулверхэмптон
6.9% (4)
0:2 Кристал Пэлас
3.4% (2)
1:3 Кристал Пэлас
3.4% (2)
1:2 Кристал Пэлас
3.4% (2)
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