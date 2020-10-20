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Вулверхэмптон
 
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Стадион:
Кристал Пэлас

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хименес Рауль 4 0.67
2. Нету Педру 1 0.17
3. Саисс Ромен 1 0.17
4. Поденсе Даниэл 0 0
5. Килман Макс 0 0
Кристал Пэлас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Заха Уилфрид 5 (2) 0.83
2. Таунсенд Андрос 1 0.17
3. Куйяте Шейку 1 0.17
4. Ридевальд Жайро 1 0.17
5. Бачуайи Миши 0 0
6. Шлупп Джеффри 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
# Игрок      
1. Коди Конор 1 0
2. Моутинью Жоау 1 0
3. Марсал Фернандо 1 0
4. Невеш Рубен 1 0
Кристал Пэлас
# Игрок      
1. Макартур Джеймс 2 0
2. Гуаита Висенте 2 0
3. Уорд Джоэл 2 0
4. Маккарти Джеймс 1 0
5. Заха Уилфрид 1 0
6. Шлупп Джеффри 1 0
7. Митчелл Тайрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вулверхэмптон 33.33% (2) 0 0 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2)
 Кристал Пэлас 37.5% (3) 25% (2) 0 0 25% (2) 12.5% (1)

Предыдущие игры

Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Лидс 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон
Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:1 Сток Сити Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Севилья Вулверхэмптон 1:0 Олимпиакос Челси 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Эвертон Шеффилд Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Арсенал Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Борнмут Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон Олимпиакос 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:0 Брайтон
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Челси 4:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:2 Эвертон
Манчестер Юнайтед 1:3 Кристал Пэлас Борнмут 0:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Кристал Пэлас 1:1 Брондбю Миллуолл 0:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3:0 Чарльтон Кристал Пэлас 2:1 Оксфорд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:3 Челси Лестер 3:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:1 Бёрнли Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас Борнмут 0:2 Кристал Пэлас

Последние игры между собой

Вулверхэмптон: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 5
Кристал Пэлас: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 5
Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 0:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Вулверхэмптон Премьер-лига
Кристал Пэлас 3:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3:1 Вулверхэмптон Кубок Вулверхэмптон 2:2 Кристал Пэлас Кубок Кристал Пэлас 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:3 Кристал Пэлас
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эвертон Заявка 6 4 1 1 14 - 9 13
2. Ливерпуль Заявка 6 4 1 1 15 - 14 13
3. Астон Вилла Заявка 5 4 0 1 12 - 5 12
4. Лестер Заявка 6 4 0 2 13 - 8 12
5. Тоттенхэм Заявка 6 3 2 1 16 - 8 11
6. Лидс Заявка 6 3 1 2 12 - 9 10
7. Саутгемптон Заявка 6 3 1 2 10 - 9 10
8. Кристал Пэлас Заявка 6 3 1 2 8 - 9 10
9. Вулверхэмптон Заявка 6 3 1 2 6 - 8 10
10. Арсенал Заявка 6 3 0 3 8 - 7 9
11. Челси Заявка 6 2 3 1 13 - 9 9
12. Манчестер Сити Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
13. Вест Хэм Заявка 6 2 2 2 12 - 8 8
14. Ньюкасл Заявка 6 2 2 2 8 - 10 8
15. Манчестер Юнайтед Заявка 5 2 1 2 9 - 12 7
16. Брайтон Заявка 6 1 2 3 10 - 12 5
17. Вест Бромвич Заявка 6 0 3 3 6 - 14 3
18. Бёрнли Заявка 5 0 1 4 3 - 9 1
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 6 0 1 5 3 - 9 1
20. Фулхэм Заявка 6 0 1 5 5 - 14 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вулверхэмптон - Кристал Пэлас от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 октября 2020, осталось 2 дня 21 час 41 минуту.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 58
    Вулверхэмптон 69% (40)
    X 19% (11)
    Кристал Пэлас 12.1% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вулверхэмптон
    Ничья
    Кристал Пэлас
    2.01
    3.40
    4.56
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.90 3.40 4.50
    1.99 3.20 4.30
    2.01 3.40 4.15
    2.00 3.33 4.56

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    7.70 1.06 6.10 1.13 2.70 1.47 2.05 1.82 1.76 2.14 1.59 2.45 1.27 3.80 1.20 4.60 1.06 8.30 1.04 9.00 0.00 16.00
    7.90 1.09 6.15 1.13 2.69 1.48 2.01 1.82 1.60 2.49 1.28 3.75 1.19 4.70 1.06 9.30 1.05 9.80 1.00 19.75
    8.24 1.11 2.79 1.50 2.43 1.63 2.07 1.86 1.76 2.19 1.59 2.52 1.20 5.11
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.62 2.31 1.30 3.55 1.07 8.40
    2.56 1.51 1.64 2.26 1.32 3.38 1.07 8.30 1.05 9.70
    2.57 1.56 2.11 1.82 1.62 2.42 1.41 3.12
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.10 1.69 1.48 2.55 1.16 4.80
    3.20 1.35 2.12 1.73 1.48 2.65 1.16 5.25 1.11 6.50

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.14 1.71
    Букмекер Да Нет
    5.90 1.13
    Букмекер Да Нет
    4.10 1.22
    Где смотреть матч Вулверхэмптон - Кристал Пэлас онлайн

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    Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Кристал Пэлас

    Исход игры
    Вулверхэмптон
    69% (40)
    Ничья
    19% (11)
    Кристал Пэлас
    12.1% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.64% (25)
    Меньше
    55.36% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    64.29% (36)
    Нет
    35.71% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Вулверхэмптон
    34.5% (20)
    1:0 Вулверхэмптон
    22.4% (13)
    1:1 Ничья
    19% (11)
    2:0 Вулверхэмптон
    6.9% (4)
    0:2 Кристал Пэлас
    3.4% (2)
    1:3 Кристал Пэлас
    3.4% (2)
    1:2 Кристал Пэлас
    3.4% (2)
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