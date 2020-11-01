  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
Астон Вилла
 
Позже

Стадион:
Саутгемптон
26
Мартинес
Эмилиано
2
Кэш
Мэтти
4
Конса
Эзри
5
Мингс
Тайрон
18
Таргет
Мэтт
7
Макгинн
Джон
6
Соарес
Дуглас
15
Траоре
Бертран
20
Баркли
Росс
10
Грилиш
Джек
11
Уоткинс
Олли
1
Маккарти
Алекс
2
Уокер-Питерс
Кайл
35
Беднарек
Ян
4
Вестергор
Янник
3
Бертранд
Райан
17
Армстронг
Стюарт
8
Уорд-Праус
Джеймс
6
Ромеу
Ориоль
32
Уолкотт
Тео
9
Ингс
Дэнни
10
Адамс
Че
Астон Вилла
4-2-3-1
Саутгемптон
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Грилиш Джек 3 0.6
2. Уоткинс Олли 3 0.6
3. Баркли Росс 2 0.4
4. Макгинн Джон 1 0.2
5. Хурихан Конор 1 0.2
6. Мингс Тайрон 1 0.2
7. Конса Эзри 1 0.2
8. Трезеге 0 0
Саутгемптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ингс Дэнни 4 (1) 0.67
2. Адамс Че 2 0.33
3. Ромеу Ориоль 1 0.17
4. Вестергор Янник 1 0.17
5. Уорд-Праус Джеймс 1 0.17
6. Дженепо Мусса 1 0.17
7. Уолкотт Тео 0 0
8. Армстронг Стюарт 0 0
9. Уокер-Питерс Кайл 0 0

Карточки

Астон Вилла
# Игрок      
1. Макгинн Джон 3 0
2. Мингс Тайрон 2 0
3. Таргет Мэтт 2 0
4. Кэш Мэтти 2 0
5. Соарес Дуглас 2 0
6. Грилиш Джек 1 0
7. Накамба Марвелус 1 0
Саутгемптон
# Игрок      
1. Уокер-Питерс Кайл 3 0
2. Ромеу Ориоль 2 0
3. Бертранд Райан 1 0
4. Стивенс Джек 1 0
5. Адамс Че 1 0
6. Дженепо Мусса 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Астон Вилла 25% (3) 8.33% (1) 16.67% (2) 16.67% (2) 25% (3) 8.33% (1)
 Саутгемптон 10% (1) 10% (1) 40% (4) 10% (1) 10% (1) 20% (2)

Предыдущие игры

Астон Вилла Последние 20 матчей: + = -
Астон Вилла 0:3 Лидс Лестер 0:1 Астон Вилла Астон Вилла 7:2 Ливерпуль Астон Вилла 0:1 Сток Сити
Фулхэм 0:3 Астон Вилла Бристоль Сити 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёртон 1:3 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Арсенал Эвертон 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Кристал Пэлас Астон Вилла 0:3 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Челси Астон Вилла 0:0 Шеффилд Юнайтед Лестер 4:0 Астон Вилла
Саутгемптон Последние 20 матчей: + = -
Саутгемптон 2:0 Эвертон Челси 3:3 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Вест Бромвич Бёрнли 0:1 Саутгемптон
Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм Саутгемптон 0:2 Брентфорд Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед Борнмут 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Брайтон Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон Эвертон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити Уотфорд 1:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:2 Арсенал Норвич 0:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Ньюкасл Вест Хэм 3:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Астон Вилла Саутгемптон 1:2 Бёрнли

Последние игры между собой

Астон Вилла: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 7
Саутгемптон: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 1
Саутгемптон 2:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:3 Саутгемптон Премьер-лига Астон Вилла 2:4 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:1 Астон Вилла Премьер-лига
Саутгемптон 2:1 Астон Вилла Кубок лиги Саутгемптон 6:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Астон Вилла 0:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:3 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 4:1 Астон Вилла Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 7 5 1 1 17 - 15 16
2. Эвертон Заявка 6 4 1 1 14 - 9 13
3. Вулверхэмптон Заявка 7 4 1 2 8 - 8 13
4. Астон Вилла Заявка 5 4 0 1 12 - 5 12
5. Лестер Заявка 6 4 0 2 13 - 8 12
6. Челси Заявка 7 3 3 1 16 - 9 12
7. Тоттенхэм Заявка 6 3 2 1 16 - 8 11
8. Манчестер Сити Заявка 6 3 2 1 9 - 8 11
9. Лидс Заявка 6 3 1 2 12 - 9 10
10. Саутгемптон Заявка 6 3 1 2 10 - 9 10
11. Кристал Пэлас Заявка 7 3 1 3 8 - 11 10
12. Арсенал Заявка 6 3 0 3 8 - 7 9
13. Ньюкасл Заявка 6 2 2 2 8 - 10 8
14. Вест Хэм Заявка 7 2 2 3 13 - 10 8
15. Манчестер Юнайтед Заявка 5 2 1 2 9 - 12 7
16. Брайтон Заявка 6 1 2 3 10 - 12 5
17. Вест Бромвич Заявка 6 0 3 3 6 - 14 3
18. Бёрнли Заявка 6 0 1 5 3 - 12 1
19. Фулхэм Заявка 6 0 1 5 5 - 14 1
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 7 0 1 6 3 - 10 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Астон Вилла - Саутгемптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 ноября 2020, осталось 33 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 152
    Астон Вилла 62.5% (95)
    X 28.9% (44)
    Саутгемптон 8.6% (13)
    -1
    выиграет Астон Вилла
    Вилла будет в лидерах.
    Олег Чижиков #
    Все прогнозы
    1.78 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Астон Вилла
    Ничья
    Саутгемптон
    2.59
    3.68
    2.80
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.45 3.60 2.80
    Бонус: 5 000 ₽ 2.55 3.55 2.70
    Бонус: 5 000 ₽ 2.55 3.68 2.80
      2.59 3.66 2.78

    Самый высокий коэффициент на матч «Астон Вилла» – «Саутгемптон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Астон Вилла» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Саутгемптон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Астон Вилла» – «Саутгемптон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    10.50 1.03 4.60 1.21 3.50 1.30 2.26 1.68 2.06 1.85 1.80 2.11 1.48 2.65 1.25 4.10 1.17 4.60 1.07 7.80 1.06 8.50
    14.00 1.03 12.50 1.04 4.80 1.20 3.68 1.29 2.26 1.71 1.76 2.09 1.53 2.54 1.28 3.72 1.19 4.80 1.07 8.50
    4.86 1.22 2.82 1.49 2.33 1.68 2.08 1.85 1.81 2.11 1.64 2.41 1.52 2.70 1.19 5.24
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.17 1.69 1.50 2.55 1.17 4.90
    3.45 1.31 2.31 1.61 1.57 2.38 1.23 4.20 1.14 5.75
    2.89 1.46 2.27 1.70 1.76 2.18 1.53 2.64 1.36 3.39
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.35 1.30 1.90 1.84 1.41 2.75 1.28 3.45
    4.80 1.19 3.52 1.30 1.92 1.88 1.44 2.77 1.29 3.60

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.57 2.46
    Букмекер Да Нет
    4.00 1.25
    Букмекер Да Нет
    2.85 1.45
    Где смотреть матч Астон Вилла - Саутгемптон онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Как смотреть матчи АПЛ на Олимпе?

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Олимп Матчи АПЛ


    Прогнозы на матч Астон Вилла - Саутгемптон

    Исход игры
    Астон Вилла
    62.5% (95)
    Ничья
    28.9% (44)
    Саутгемптон
    8.6% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.35% (76)
    Меньше
    48.65% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    75.68% (112)
    Нет
    24.32% (36)
    Популярный счёт
    2:1 Астон Вилла
    38.8% (59)
    1:1 Ничья
    25% (38)
    1:0 Астон Вилла
    13.2% (20)
    2:0 Астон Вилла
    7.2% (11)
    1:2 Саутгемптон
    3.9% (6)
    2:2 Ничья
    3.3% (5)
    0:3 Саутгемптон
    1.3% (2)
    0:1 Саутгемптон
    1.3% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    11 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    10 Бонус: 3 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный