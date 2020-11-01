Астон Вилла
Позже
Стадион: Вилла Парк
Саутгемптон
18
Таргет
Мэтт
20
Баркли
Росс
10
Грилиш
Джек
11
Уоткинс
Олли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Таргет МэттЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Баркли РоссПолузащитник
-
10 Грилиш ДжекПолузащитник
-
11 Уоткинс ОллиНападающий
- Запасные игроки
-
12 Стир ДжедВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Дэвис КинанНападающий
-
17 ТрезегеНападающий
-
Главный тренер: Смит Дин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Беднарек ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Уолкотт ТеоПолузащитник
- Нападающий
-
10 Адамс ЧеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Грилиш Джек
|3
|0.6
|2.
|Уоткинс Олли
|3
|0.6
|3.
|Баркли Росс
|2
|0.4
|4.
|Макгинн Джон
|1
|0.2
|5.
|Хурихан Конор
|1
|0.2
|6.
|Мингс Тайрон
|1
|0.2
|7.
|Конса Эзри
|1
|0.2
|8.
|Трезеге
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ингс Дэнни
|4 (1)
|0.67
|2.
|Адамс Че
|2
|0.33
|3.
|Ромеу Ориоль
|1
|0.17
|4.
|Вестергор Янник
|1
|0.17
|5.
|Уорд-Праус Джеймс
|1
|0.17
|6.
|Дженепо Мусса
|1
|0.17
|7.
|Уолкотт Тео
|0
|0
|8.
|Армстронг Стюарт
|0
|0
|9.
|Уокер-Питерс Кайл
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Макгинн Джон
|3
|0
|2.
|Мингс Тайрон
|2
|0
|3.
|Таргет Мэтт
|2
|0
|4.
|Кэш Мэтти
|2
|0
|5.
|Соарес Дуглас
|2
|0
|6.
|Грилиш Джек
|1
|0
|7.
|Накамба Марвелус
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Уокер-Питерс Кайл
|3
|0
|2.
|Ромеу Ориоль
|2
|0
|3.
|Бертранд Райан
|1
|0
|4.
|Стивенс Джек
|1
|0
|5.
|Адамс Че
|1
|0
|6.
|Дженепо Мусса
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Астон Вилла
|25% (3)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|25% (3)
|8.33% (1)
|Саутгемптон
|10% (1)
|10% (1)
|40% (4)
|10% (1)
|10% (1)
|20% (2)
Предыдущие игры
Астон Вилла Последние 20 матчей: + = -Астон Вилла 0:3 Лидс Лестер 0:1 Астон Вилла Астон Вилла 7:2 Ливерпуль Астон Вилла 0:1 Сток Сити
Фулхэм 0:3 Астон Вилла Бристоль Сити 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёртон 1:3 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Арсенал Эвертон 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Кристал Пэлас Астон Вилла 0:3 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Челси Астон Вилла 0:0 Шеффилд Юнайтед Лестер 4:0 Астон Вилла
Саутгемптон Последние 20 матчей: + = -Саутгемптон 2:0 Эвертон Челси 3:3 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Вест Бромвич Бёрнли 0:1 Саутгемптон
Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм Саутгемптон 0:2 Брентфорд Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед Борнмут 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Брайтон Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон Эвертон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити Уотфорд 1:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:2 Арсенал Норвич 0:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Ньюкасл Вест Хэм 3:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Астон Вилла Саутгемптон 1:2 Бёрнли
Последние игры между собой
Астон Вилла: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 7
Саутгемптон: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 15
|16
|2.
|Эвертон
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 9
|13
|3.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 8
|13
|4.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 5
|12
|5.
|Лестер
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 8
|12
|6.
|Челси
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|16 - 9
|12
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|16 - 8
|11
|8.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 8
|11
|9.
|Лидс
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 11
|10
|12.
|Арсенал
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|14.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|13 - 10
|8
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 12
|7
|16.
|Брайтон
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 12
|5
|17.
|Вест Бромвич
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 14
|3
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 14
|1
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 10
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Астон Вилла» – «Саутгемптон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Астон Вилла» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Саутгемптон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Астон Вилла» – «Саутгемптон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|—
|—
|10.50
|1.03
|4.60
|1.21
|3.50
|1.30
|—
|—
|2.26
|1.68
|2.06
|1.85
|1.80
|2.11
|—
|—
|1.48
|2.65
|1.25
|4.10
|1.17
|4.60
|1.07
|7.80
|1.06
|8.50
|
|14.00
|1.03
|12.50
|1.04
|4.80
|1.20
|3.68
|1.29
|—
|—
|2.26
|1.71
|—
|—
|1.76
|2.09
|—
|—
|1.53
|2.54
|1.28
|3.72
|1.19
|4.80
|1.07
|8.50
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.86
|1.22
|—
|—
|2.82
|1.49
|2.33
|1.68
|2.08
|1.85
|1.81
|2.11
|1.64
|2.41
|1.52
|2.70
|—
|—
|1.19
|5.24
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Астон Вилла - Саутгемптон
Исход игры
Астон Вилла
62.5% (95)
Ничья
28.9% (44)
Саутгемптон
8.6% (13)
Тотал 2.5
Больше
51.35% (76)
Меньше
48.65% (72)
Обе команды забьют
Да
75.68% (112)
Нет
24.32% (36)
Популярный счёт
2:1 Астон Вилла
38.8% (59)
1:1 Ничья
25% (38)
1:0 Астон Вилла
13.2% (20)
2:0 Астон Вилла
7.2% (11)
1:2 Саутгемптон
3.9% (6)
2:2 Ничья
3.3% (5)
0:3 Саутгемптон
1.3% (2)
0:1 Саутгемптон
1.3% (2)
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