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Тоттенхэм
 
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Стадион:
Брайтон
1
Льорис
Уго
2
Доэрти
Мэтт
4
Алдервейрельд
Тоби
15
Дайер
Эрик
3
Регилон
Серхио
17
Сиссоко
Мусса
5
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
11
Ламела
Эрик
28
Н'Домбеле
Тангай
7
Сон
Хынмин
10
Кейн
Гарри
26
Санчес
Роберт
4
Уэбстер
Адам
34
Вельтман
Йоел
33
Бёрн
Дэн
2
Лемпти
Тарик
3
Уайт
Бен
8
Биссума
Ив
20
Марч
Соломон
13
Гросс
Паскаль
14
Лаллана
Адам
11
Троссар
Леандро
Тоттенхэм
4-2-3-1
Брайтон
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сон Хынмин 8 1.33
2. Кейн Гарри 5 (1) 0.83
3. Орье Серж 1 0.17
4. Лукас Моура 1 0.17
5. Н'Домбеле Тангай 1 0.17
6. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 0 0
7. Регилон Серхио 0 0
Брайтон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мопе Нил 4 (2) 0.67
2. Коннолли Аарон 1 0.17
3. Троссар Леандро 1 0.17
4. Марч Соломон 1 0.17
5. Биссума Ив 1 0.17
6. Макаллистер Алексис 1 0.17
7. Джаханбакш Алиреза 0 0
8. Лемпти Тарик 0 0

Карточки

Тоттенхэм
# Игрок      
1. Ламела Эрик 1 0
2. Доэрти Мэтт 1 0
3. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
4. Уинкс Гарри 1 0
5. Ло Чельсо Джовани 1 0
6. Н'Домбеле Тангай 1 0
Брайтон
# Игрок      
1. Данк Льюис 1 1
2. Биссума Ив 1 1
3. Лемпти Тарик 2 0
4. Уэбстер Адам 1 0
5. Джаханбакш Алиреза 1 0
6. Райан Мэтт 1 0
7. Троссар Леандро 1 0
8. Уайт Бен 1 0
9. Альсате Стивен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тоттенхэм 25% (4) 18.75% (3) 12.5% (2) 12.5% (2) 12.5% (2) 18.75% (3)
 Брайтон 22.22% (2) 0 22.22% (2) 11.11% (1) 0 44.44% (4)

Предыдущие игры

Тоттенхэм Последние 20 матчей: + = -
Антверпен 1:0 Тоттенхэм Бёрнли 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 ЛАСК Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм
Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм Тоттенхэм 7:2 Маккаби Хайфа Тоттенхэм 1:1 Челси Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл Шкендия 1:3 Тоттенхэм Лейтон Ориент 0:3 Тоттенхэм Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм Локомотив Пловдив 1:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 Эвертон Уотфорд 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Бирмингем Тоттенхэм 4:1 Рединг Тоттенхэм 3:0 Ипсвич Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 Лестер Ньюкасл 1:3 Тоттенхэм
Брайтон Последние 20 матчей: + = -
Брайтон 1:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Эвертон 4:2 Брайтон Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед
Брайтон 2:3 Манчестер Юнайтед Престон Норт Энд 0:2 Брайтон Ньюкасл 0:3 Брайтон Брайтон 4:0 Портсмут Брайтон 1:3 Челси Брайтон 0:0 West Brom Брайтон 0:0 Вест Бромвич Брайтон 1:1 Челси Бёрнли 1:2 Брайтон Брайтон 0:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:1 Брайтон Брайтон 0:5 Манчестер Сити Брайтон 1:3 Ливерпуль Норвич 0:1 Брайтон Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Лестер 0:0 Брайтон

Последние игры между собой

Тоттенхэм: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 1
Брайтон: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 6
Тоттенхэм 2:1 Брайтон Премьер-лига Брайтон 3:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Брайтон Премьер-лига Брайтон 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига
Брайтон 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:0 Брайтон Премьер-лига Тоттенхэм 2:0 Брайтон Кубок лиги Брайтон 2:3 Тоттенхэм Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 7 5 1 1 17 - 15 16
2. Эвертон Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
3. Саутгемптон Заявка 7 4 1 2 14 - 12 13
4. Вулверхэмптон Заявка 7 4 1 2 8 - 8 13
5. Астон Вилла Заявка 6 4 0 2 15 - 9 12
6. Лестер Заявка 6 4 0 2 13 - 8 12
7. Арсенал Заявка 7 4 0 3 9 - 7 12
8. Челси Заявка 7 3 3 1 16 - 9 12
9. Тоттенхэм Заявка 6 3 2 1 16 - 8 11
10. Манчестер Сити Заявка 6 3 2 1 9 - 8 11
11. Ньюкасл Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
12. Лидс Заявка 6 3 1 2 12 - 9 10
13. Кристал Пэлас Заявка 7 3 1 3 8 - 11 10
14. Вест Хэм Заявка 7 2 2 3 13 - 10 8
15. Манчестер Юнайтед Заявка 6 2 1 3 9 - 13 7
16. Брайтон Заявка 6 1 2 3 10 - 12 5
17. Вест Бромвич Заявка 6 0 3 3 6 - 14 3
18. Бёрнли Заявка 6 0 1 5 3 - 12 1
19. Фулхэм Заявка 6 0 1 5 5 - 14 1
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 7 0 1 6 3 - 10 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Брайтон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 ноября 2020, осталось 16 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 160
    Тоттенхэм 96.9% (155)
    X 2.5% (4)
    Брайтон 0.6% (1)
    0
    выиграет Тоттенхэм
    Бейл забьёт 2 гола и победа за Тоттенхэмом
    Олег Чижиков #
    Все прогнозы
    1.66 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Тоттенхэм
    Ничья
    Брайтон
    1.68
    4.36
    5.80
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.68 4.00 5.40
    Бонус: 5 000 ₽ 1.68 4.30 5.70
    Бонус: 5 000 ₽ 1.68 4.30 5.50
      1.61 4.36 5.80

    Самый высокий коэффициент на матч «Тоттенхэм» – «Брайтон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Тоттенхэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брайтон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Тоттенхэм» – «Брайтон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    9.80 1.03 4.10 1.23 3.20 1.31 2.15 1.70 1.99 1.87 1.67 2.15 1.42 2.85 1.21 4.10 1.15 5.00 1.05 8.00 1.04 8.60
    13.50 1.03 12.00 1.04 4.15 1.24 3.26 1.35 2.17 1.77 1.66 2.25 1.43 2.88 1.21 4.55 1.16 5.40 1.06 9.90
    4.73 1.22 2.76 1.51 2.29 1.70 2.04 1.89 1.77 2.18 1.60 2.49 1.49 2.79 1.18 5.34
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.20 1.67 1.50 2.65 1.16 5.00
    3.38 1.32 2.22 1.66 1.52 2.53 1.19 4.85 1.12 6.10
    3.43 1.35 2.94 1.45 2.31 1.68 1.79 2.15 1.55 2.59 1.38 3.31
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.10 1.33 1.88 1.86 1.37 2.80
    4.30 1.22 3.04 1.38 1.81 2.00 1.36 3.15 1.23 4.20

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.75 2.08
    Букмекер Да Нет
    4.60 1.20
    Букмекер Да Нет
    3.25 1.35
    Где смотреть матч Тоттенхэм - Брайтон онлайн

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    Прогнозы на матч Тоттенхэм - Брайтон

    Исход игры
    Тоттенхэм
    96.9% (155)
    Ничья
    2.5% (4)
    Брайтон
    0.6% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.74% (74)
    Меньше
    52.26% (81)
    Обе команды забьют
    Да
    41.94% (65)
    Нет
    58.06% (90)
    Популярный счёт
    2:0 Тоттенхэм
    40% (64)
    2:1 Тоттенхэм
    20% (32)
    3:1 Тоттенхэм
    15.6% (25)
    1:0 Тоттенхэм
    8.8% (14)
    3:0 Тоттенхэм
    5.6% (9)
    3:2 Тоттенхэм
    1.3% (2)
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