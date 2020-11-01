Тоттенхэм
Позже
Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
Брайтон
15
Дайер
Эрик
11
Ламела
Эрик
10
Кейн
Гарри
33
Бёрн
Дэн
3
Уайт
Бен
20
Марч
Соломон
14
Лаллана
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Дайер ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ламела ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кейн ГарриНападающий
- Запасные игроки
-
12 Харт ДжоВратарь
-
33 Дэвис БенЗащитник
-
14 Родон ДжоЗащитник
-
27 Лукас МоураПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Моуринью Жозе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Бёрн ДэнЗащитник
- Полузащитник
-
3 Уайт БенПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Марч СоломонПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Лаллана АдамПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Прёппер ДэвиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Зачири АндиНападающий
-
18 Уэлбек ДанниНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Поттер Грэм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сон Хынмин
|8
|1.33
|2.
|Кейн Гарри
|5 (1)
|0.83
|3.
|Орье Серж
|1
|0.17
|4.
|Лукас Моура
|1
|0.17
|5.
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0.17
|6.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|0
|0
|7.
|Регилон Серхио
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мопе Нил
|4 (2)
|0.67
|2.
|Коннолли Аарон
|1
|0.17
|3.
|Троссар Леандро
|1
|0.17
|4.
|Марч Соломон
|1
|0.17
|5.
|Биссума Ив
|1
|0.17
|6.
|Макаллистер Алексис
|1
|0.17
|7.
|Джаханбакш Алиреза
|0
|0
|8.
|Лемпти Тарик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ламела Эрик
|1
|0
|2.
|Доэрти Мэтт
|1
|0
|3.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0
|4.
|Уинкс Гарри
|1
|0
|5.
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0
|6.
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Данк Льюис
|1
|1
|2.
|Биссума Ив
|1
|1
|3.
|Лемпти Тарик
|2
|0
|4.
|Уэбстер Адам
|1
|0
|5.
|Джаханбакш Алиреза
|1
|0
|6.
|Райан Мэтт
|1
|0
|7.
|Троссар Леандро
|1
|0
|8.
|Уайт Бен
|1
|0
|9.
|Альсате Стивен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Тоттенхэм
|25% (4)
|18.75% (3)
|12.5% (2)
|12.5% (2)
|12.5% (2)
|18.75% (3)
|Брайтон
|22.22% (2)
|0
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|0
|44.44% (4)
Предыдущие игры
Тоттенхэм Последние 20 матчей: + = -Антверпен 1:0 Тоттенхэм Бёрнли 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 ЛАСК Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм
Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм Тоттенхэм 7:2 Маккаби Хайфа Тоттенхэм 1:1 Челси Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл Шкендия 1:3 Тоттенхэм Лейтон Ориент 0:3 Тоттенхэм Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм Локомотив Пловдив 1:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 Эвертон Уотфорд 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Бирмингем Тоттенхэм 4:1 Рединг Тоттенхэм 3:0 Ипсвич Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 Лестер Ньюкасл 1:3 Тоттенхэм
Брайтон Последние 20 матчей: + = -Брайтон 1:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Эвертон 4:2 Брайтон Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед
Брайтон 2:3 Манчестер Юнайтед Престон Норт Энд 0:2 Брайтон Ньюкасл 0:3 Брайтон Брайтон 4:0 Портсмут Брайтон 1:3 Челси Брайтон 0:0 West Brom Брайтон 0:0 Вест Бромвич Брайтон 1:1 Челси Бёрнли 1:2 Брайтон Брайтон 0:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:1 Брайтон Брайтон 0:5 Манчестер Сити Брайтон 1:3 Ливерпуль Норвич 0:1 Брайтон Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Лестер 0:0 Брайтон
Последние игры между собой
Тоттенхэм: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 1
Брайтон: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 15
|16
|2.
|Эвертон
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 11
|13
|3.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 12
|13
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 8
|13
|5.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|15 - 9
|12
|6.
|Лестер
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 8
|12
|7.
|Арсенал
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 7
|12
|8.
|Челси
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|16 - 9
|12
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|16 - 8
|11
|10.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 8
|11
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 11
|11
|12.
|Лидс
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 11
|10
|14.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|13 - 10
|8
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 13
|7
|16.
|Брайтон
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 12
|5
|17.
|Вест Бромвич
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 14
|3
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 14
|1
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 10
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Тоттенхэм» – «Брайтон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Тоттенхэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брайтон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Тоттенхэм» – «Брайтон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|—
|—
|9.80
|1.03
|4.10
|1.23
|3.20
|1.31
|—
|—
|2.15
|1.70
|1.99
|1.87
|1.67
|2.15
|—
|—
|1.42
|2.85
|1.21
|4.10
|1.15
|5.00
|1.05
|8.00
|1.04
|8.60
|
|13.50
|1.03
|12.00
|1.04
|4.15
|1.24
|3.26
|1.35
|—
|—
|2.17
|1.77
|—
|—
|1.66
|2.25
|—
|—
|1.43
|2.88
|1.21
|4.55
|1.16
|5.40
|1.06
|9.90
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.73
|1.22
|—
|—
|2.76
|1.51
|2.29
|1.70
|2.04
|1.89
|1.77
|2.18
|1.60
|2.49
|1.49
|2.79
|—
|—
|1.18
|5.34
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Тоттенхэм - Брайтон
Исход игры
Тоттенхэм
96.9% (155)
Ничья
2.5% (4)
Брайтон
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
47.74% (74)
Меньше
52.26% (81)
Обе команды забьют
Да
41.94% (65)
Нет
58.06% (90)
Популярный счёт
2:0 Тоттенхэм
40% (64)
2:1 Тоттенхэм
20% (32)
3:1 Тоттенхэм
15.6% (25)
1:0 Тоттенхэм
8.8% (14)
3:0 Тоттенхэм
5.6% (9)
3:2 Тоттенхэм
1.3% (2)
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