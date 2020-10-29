Тоттенхэм
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Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
Брайтон
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сон Хынмин
|8
|1.33
|2.
|Кейн Гарри
|5 (1)
|0.83
|3.
|Орье Серж
|1
|0.17
|4.
|Лукас Моура
|1
|0.17
|5.
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0.17
|6.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|0
|0
|7.
|Регилон Серхио
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мопе Нил
|4 (2)
|0.67
|2.
|Коннолли Аарон
|1
|0.17
|3.
|Троссар Леандро
|1
|0.17
|4.
|Марч Соломон
|1
|0.17
|5.
|Биссума Ив
|1
|0.17
|6.
|Макаллистер Алексис
|1
|0.17
|7.
|Джаханбакш Алиреза
|0
|0
|8.
|Лемпти Тарик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ламела Эрик
|1
|0
|2.
|Доэрти Мэтт
|1
|0
|3.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0
|4.
|Уинкс Гарри
|1
|0
|5.
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0
|6.
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Данк Льюис
|1
|1
|2.
|Биссума Ив
|1
|1
|3.
|Лемпти Тарик
|2
|0
|4.
|Уэбстер Адам
|1
|0
|5.
|Джаханбакш Алиреза
|1
|0
|6.
|Райан Мэтт
|1
|0
|7.
|Троссар Леандро
|1
|0
|8.
|Уайт Бен
|1
|0
|9.
|Альсате Стивен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Тоттенхэм
|25% (4)
|18.75% (3)
|12.5% (2)
|12.5% (2)
|12.5% (2)
|18.75% (3)
|Брайтон
|22.22% (2)
|0
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|0
|44.44% (4)
Предыдущие игры
Тоттенхэм Последние 20 матчей: + = -Антверпен 1:0 Тоттенхэм Бёрнли 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 ЛАСК Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм
Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм Тоттенхэм 7:2 Маккаби Хайфа Тоттенхэм 1:1 Челси Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл Шкендия 1:3 Тоттенхэм Лейтон Ориент 0:3 Тоттенхэм Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм Локомотив Пловдив 1:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 Эвертон Уотфорд 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Бирмингем Тоттенхэм 4:1 Рединг Тоттенхэм 3:0 Ипсвич Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 Лестер Ньюкасл 1:3 Тоттенхэм
Брайтон Последние 20 матчей: + = -Брайтон 1:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Эвертон 4:2 Брайтон Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед
Брайтон 2:3 Манчестер Юнайтед Престон Норт Энд 0:2 Брайтон Ньюкасл 0:3 Брайтон Брайтон 4:0 Портсмут Брайтон 1:3 Челси Брайтон 0:0 West Brom Брайтон 0:0 Вест Бромвич Брайтон 1:1 Челси Бёрнли 1:2 Брайтон Брайтон 0:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:1 Брайтон Брайтон 0:5 Манчестер Сити Брайтон 1:3 Ливерпуль Норвич 0:1 Брайтон Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Лестер 0:0 Брайтон
Последние игры между собой
Тоттенхэм: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 1
Брайтон: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эвертон
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 9
|13
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 14
|13
|3.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 5
|12
|4.
|Лестер
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 8
|12
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|16 - 8
|11
|6.
|Лидс
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|7.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|8.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 8
|10
|10.
|Арсенал
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|11.
|Челси
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|13 - 9
|9
|12.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|13.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 8
|8
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 12
|7
|16.
|Брайтон
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 12
|5
|17.
|Вест Бромвич
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 14
|3
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|19.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 9
|1
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 14
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Тоттенхэм» – «Брайтон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Тоттенхэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брайтон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Тоттенхэм» – «Брайтон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|—
|—
|10.50
|1.02
|4.30
|1.21
|3.40
|1.30
|—
|—
|2.23
|1.68
|1.98
|1.85
|1.75
|2.12
|—
|—
|1.49
|2.65
|1.23
|4.00
|1.19
|4.60
|1.06
|7.80
|1.05
|8.50
|
|14.50
|1.02
|13.00
|1.03
|4.70
|1.20
|3.68
|1.29
|—
|—
|2.30
|1.69
|—
|—
|1.77
|2.07
|—
|—
|1.51
|2.60
|1.27
|3.84
|1.19
|4.80
|1.07
|8.20
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.78
|1.22
|—
|—
|2.78
|1.50
|2.31
|1.69
|2.06
|1.88
|1.79
|2.15
|1.62
|2.46
|1.50
|2.76
|—
|—
|1.19
|5.24
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Тоттенхэм - Брайтон
Исход игры
Тоттенхэм
94.2% (49)
Ничья
3.8% (2)
Брайтон
1.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
38% (19)
Меньше
62% (31)
Обе команды забьют
Да
36% (18)
Нет
64% (32)
Популярный счёт
2:0 Тоттенхэм
46.2% (24)
3:1 Тоттенхэм
15.4% (8)
2:1 Тоттенхэм
15.4% (8)
1:0 Тоттенхэм
7.7% (4)
3:0 Тоттенхэм
3.8% (2)
1:1 Ничья
3.8% (2)
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