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Тоттенхэм
 
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Стадион:
Брайтон

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сон Хынмин 8 1.33
2. Кейн Гарри 5 (1) 0.83
3. Орье Серж 1 0.17
4. Лукас Моура 1 0.17
5. Н'Домбеле Тангай 1 0.17
6. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 0 0
7. Регилон Серхио 0 0
Брайтон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мопе Нил 4 (2) 0.67
2. Коннолли Аарон 1 0.17
3. Троссар Леандро 1 0.17
4. Марч Соломон 1 0.17
5. Биссума Ив 1 0.17
6. Макаллистер Алексис 1 0.17
7. Джаханбакш Алиреза 0 0
8. Лемпти Тарик 0 0

Карточки

Тоттенхэм
# Игрок      
1. Ламела Эрик 1 0
2. Доэрти Мэтт 1 0
3. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
4. Уинкс Гарри 1 0
5. Ло Чельсо Джовани 1 0
6. Н'Домбеле Тангай 1 0
Брайтон
# Игрок      
1. Данк Льюис 1 1
2. Биссума Ив 1 1
3. Лемпти Тарик 2 0
4. Уэбстер Адам 1 0
5. Джаханбакш Алиреза 1 0
6. Райан Мэтт 1 0
7. Троссар Леандро 1 0
8. Уайт Бен 1 0
9. Альсате Стивен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тоттенхэм 25% (4) 18.75% (3) 12.5% (2) 12.5% (2) 12.5% (2) 18.75% (3)
 Брайтон 22.22% (2) 0 22.22% (2) 11.11% (1) 0 44.44% (4)

Предыдущие игры

Тоттенхэм Последние 20 матчей: + = -
Антверпен 1:0 Тоттенхэм Бёрнли 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 ЛАСК Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм
Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм Тоттенхэм 7:2 Маккаби Хайфа Тоттенхэм 1:1 Челси Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл Шкендия 1:3 Тоттенхэм Лейтон Ориент 0:3 Тоттенхэм Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм Локомотив Пловдив 1:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 Эвертон Уотфорд 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Бирмингем Тоттенхэм 4:1 Рединг Тоттенхэм 3:0 Ипсвич Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 Лестер Ньюкасл 1:3 Тоттенхэм
Брайтон Последние 20 матчей: + = -
Брайтон 1:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Эвертон 4:2 Брайтон Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед
Брайтон 2:3 Манчестер Юнайтед Престон Норт Энд 0:2 Брайтон Ньюкасл 0:3 Брайтон Брайтон 4:0 Портсмут Брайтон 1:3 Челси Брайтон 0:0 West Brom Брайтон 0:0 Вест Бромвич Брайтон 1:1 Челси Бёрнли 1:2 Брайтон Брайтон 0:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:1 Брайтон Брайтон 0:5 Манчестер Сити Брайтон 1:3 Ливерпуль Норвич 0:1 Брайтон Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Лестер 0:0 Брайтон

Последние игры между собой

Тоттенхэм: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 1
Брайтон: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 6
Тоттенхэм 2:1 Брайтон Премьер-лига Брайтон 3:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Брайтон Премьер-лига Брайтон 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига
Брайтон 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:0 Брайтон Премьер-лига Тоттенхэм 2:0 Брайтон Кубок лиги Брайтон 2:3 Тоттенхэм Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эвертон Заявка 6 4 1 1 14 - 9 13
2. Ливерпуль Заявка 6 4 1 1 15 - 14 13
3. Астон Вилла Заявка 5 4 0 1 12 - 5 12
4. Лестер Заявка 6 4 0 2 13 - 8 12
5. Тоттенхэм Заявка 6 3 2 1 16 - 8 11
6. Лидс Заявка 6 3 1 2 12 - 9 10
7. Саутгемптон Заявка 6 3 1 2 10 - 9 10
8. Кристал Пэлас Заявка 6 3 1 2 8 - 9 10
9. Вулверхэмптон Заявка 6 3 1 2 6 - 8 10
10. Арсенал Заявка 6 3 0 3 8 - 7 9
11. Челси Заявка 6 2 3 1 13 - 9 9
12. Манчестер Сити Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
13. Вест Хэм Заявка 6 2 2 2 12 - 8 8
14. Ньюкасл Заявка 6 2 2 2 8 - 10 8
15. Манчестер Юнайтед Заявка 5 2 1 2 9 - 12 7
16. Брайтон Заявка 6 1 2 3 10 - 12 5
17. Вест Бромвич Заявка 6 0 3 3 6 - 14 3
18. Бёрнли Заявка 5 0 1 4 3 - 9 1
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 6 0 1 5 3 - 9 1
20. Фулхэм Заявка 6 0 1 5 5 - 14 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Брайтон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 ноября 2020, осталось 2 дня 22 часа 4 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 52
    Тоттенхэм 94.2% (49)
    X 3.8% (2)
    Брайтон 1.9% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Тоттенхэм
    Ничья
    Брайтон
    1.68
    4.26
    5.55
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.65 4.00 5.20
    Бонус: 5 000 ₽ 1.62 4.20 5.40
    Бонус: 5 000 ₽ 1.68 4.15 5.20
      1.65 4.26 5.55

    Самый высокий коэффициент на матч «Тоттенхэм» – «Брайтон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Тоттенхэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брайтон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Тоттенхэм» – «Брайтон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    10.50 1.02 4.30 1.21 3.40 1.30 2.23 1.68 1.98 1.85 1.75 2.12 1.49 2.65 1.23 4.00 1.19 4.60 1.06 7.80 1.05 8.50
    14.50 1.02 13.00 1.03 4.70 1.20 3.68 1.29 2.30 1.69 1.77 2.07 1.51 2.60 1.27 3.84 1.19 4.80 1.07 8.20
    4.78 1.22 2.78 1.50 2.31 1.69 2.06 1.88 1.79 2.15 1.62 2.46 1.50 2.76 1.19 5.24
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.28 1.66 1.53 2.50 1.19 4.70
    3.60 1.29 2.36 1.57 1.57 2.38 1.22 4.25 1.14 5.65
    2.96 1.45 2.32 1.67 1.79 2.14 1.55 2.59 1.38 3.31
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.30 1.30 1.89 1.85 1.41 2.75
    4.80 1.19 3.38 1.32 1.91 1.89 1.43 2.83 1.28 3.68

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.70 2.12
    Букмекер Да Нет
    4.30 1.22
    Букмекер Да Нет
    3.10 1.38
    Где смотреть матч Тоттенхэм - Брайтон онлайн

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    Прогнозы на матч Тоттенхэм - Брайтон

    Исход игры
    Тоттенхэм
    94.2% (49)
    Ничья
    3.8% (2)
    Брайтон
    1.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    38% (19)
    Меньше
    62% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    36% (18)
    Нет
    64% (32)
    Популярный счёт
    2:0 Тоттенхэм
    46.2% (24)
    3:1 Тоттенхэм
    15.4% (8)
    2:1 Тоттенхэм
    15.4% (8)
    1:0 Тоттенхэм
    7.7% (4)
    3:0 Тоттенхэм
    3.8% (2)
    1:1 Ничья
    3.8% (2)
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