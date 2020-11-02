Фулхэм
0:0
Первый тайм: 15'
Стадион: Крэйвен Коттедж
Вест Бромвич
34
Эйна
Ола
18
Лемина
Марио
14
Рид
Бобби
10
Кэрни
Том
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Эйна ОлаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Лемина МариоПолузащитник
-
14 Рид БоббиПолузащитник
-
10 Кэрни ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Родак МарекВратарь
-
13 Рим ТимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Рид ХаррисонПолузащитник
-
23 Брайан ДжоПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Паркер Скотт
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Баттон ДэвидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Эдвардс КайлПолузащитник
-
10 Филлипс МэттПолузащитник
-
19 Сойерс РоменПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Билич Славен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Митрович Александр
|2 (1)
|0.29
|2.
|Кэрни Том
|1
|0.14
|3.
|Рид Бобби
|1
|0.14
|4.
|Лукмен Адемола
|1
|0.14
|5.
|Тете Кенни
|0
|0
|6.
|Рид Харрисон
|0
|0
|7.
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Робинсон Каллум
|2
|0.29
|2.
|Перейра Матеус
|1
|0.14
|3.
|Бартли Кайл
|1
|0.14
|4.
|Ахерн-Грант Карлан
|1
|0.14
|5.
|Диангана Грэди
|1
|0.14
|6.
|Ферлонг Дарнелл
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Камара Абубакар
|1
|1
|2.
|Кэрни Том
|2
|0
|3.
|Ле Маршан Максим
|2
|0
|4.
|Одои Денис
|1
|0
|5.
|Гектор Майкл
|1
|0
|6.
|Рид Бобби
|1
|0
|7.
|Брайан Джо
|1
|0
|8.
|Митрович Александр
|1
|0
|9.
|Кавалейру Иван
|1
|0
|10.
|Тете Кенни
|1
|0
|11.
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ливермо Джейк
|2
|0
|2.
|Гиббс Киран
|0
|1
|3.
|Филлипс Мэтт
|1
|0
|4.
|Аджайи Олувасемилого
|1
|0
|5.
|Ферлонг Дарнелл
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фулхэм
|0
|0
|20% (1)
|0
|40% (2)
|40% (2)
|Вест Бромвич
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|0
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Фулхэм Последние 20 матчей: + = -Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Брентфорд 3:0 Фулхэм
Фулхэм 0:3 Астон Вилла Фулхэм 2:0 Шеффилд Уэнсдей Лидс 4:3 Фулхэм Ипсвич 0:1 Фулхэм Фулхэм 0:3 Арсенал Брентфорд 1:2 Фулхэм Фулхэм 1:2 Кардифф Сити Кардифф Сити 0:2 Фулхэм Уиган 1:1 Фулхэм Фулхэм 5:3 Шеффилд Уэнсдей Вест Бромвич 0:0 Фулхэм Фулхэм 2:0 Кардифф Сити Ноттингем Форест 0:1 Фулхэм Фулхэм 1:0 Бирмингем КПР 1:2 Фулхэм Лидс 3:0 Фулхэм
Вест Бромвич Последние 20 матчей: + = -Брайтон 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Бёрнли Саутгемптон 2:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:3 Челси
Вест Бромвич 2:2 Брентфорд Эвертон 5:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:0 Харрогейт Вест Бромвич 0:3 Лестер Брайтон 0:0 Вест Бромвич Ноттингем Форест 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:2 КПР Хаддерсфилд Таун 2:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Фулхэм Блэкберн 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:0 Дерби Вест Бромвич 4:2 Халл Сити Шеффилд Уэнсдей 0:3 Вест Бромвич Брентфорд 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Бирмингем Суонси 0:0 Вест Бромвич
Последние игры между собой
Фулхэм: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 2
Вест Бромвич: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 15
|16
|2.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 9
|14
|3.
|Эвертон
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 11
|13
|4.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 12
|13
|5.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 8
|13
|6.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|15 - 9
|12
|7.
|Лестер
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 8
|12
|8.
|Арсенал
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 7
|12
|9.
|Челси
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|16 - 9
|12
|10.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 8
|11
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 11
|11
|12.
|Лидс
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 11
|10
|14.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|13 - 10
|8
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 13
|7
|16.
|Брайтон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|11 - 14
|5
|17.
|Вест Бромвич
|0:0 Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 14
|4
|18.
|Фулхэм
|0:0 Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 14
|2
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 10
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Фулхэм» – «Вест Бромвич» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фулхэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вест Бромвич» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фулхэм» – «Вест Бромвич», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Фулхэм 0:0 Вест Бромвич
Исход игры
Фулхэм
54% (88)
Ничья
41.1% (67)
Вест Бромвич
4.9% (8)
Тотал 2.5
Больше
32.05% (50)
Меньше
67.95% (106)
Обе команды забьют
Да
67.95% (106)
Нет
32.05% (50)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35% (57)
2:1 Фулхэм
23.9% (39)
1:0 Фулхэм
21.5% (35)
0:0 Ничья
3.7% (6)
2:0 Фулхэм
3.1% (5)
0:1 Вест Бромвич
1.8% (3)
1:2 Вест Бромвич
1.8% (3)
2:2 Ничья
1.8% (3)
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