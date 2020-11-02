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  3. Англия
Фулхэм
0:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
Вест Бромвич
0' 15'
1
Ареола
Альфонс
34
Эйна
Ола
5
Андерсен
Йоаким
16
Адарабиойо
Олуватосин
33
Робинсон
Энтони
29
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
18
Лемина
Марио
14
Рид
Бобби
10
Кэрни
Том
19
Лукмен
Адемола
9
Митрович
Александр
1
Джонстон
Сэм
2
Ферлонг
Дарнелл
20
Иванович
Бранислав
6
Аджайи
Олувасемилого
14
Таунсед
Конор
8
Ливермор
Джейк
12
Перейра
Матеус
18
Галлахер
Конор
17
Кровинович
Филип
11
Диангана
Грэди
29
Ахерн-Грант
Карлан
Фулхэм
4-2-3-1
Вест Бромвич
4-1-4-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Фулхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Митрович Александр 2 (1) 0.29
2. Кэрни Том 1 0.14
3. Рид Бобби 1 0.14
4. Лукмен Адемола 1 0.14
5. Тете Кенни 0 0
6. Рид Харрисон 0 0
7. Замбо-Ангисса Андре-Франк 0 0
Вест Бромвич
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Робинсон Каллум 2 0.29
2. Перейра Матеус 1 0.14
3. Бартли Кайл 1 0.14
4. Ахерн-Грант Карлан 1 0.14
5. Диангана Грэди 1 0.14
6. Ферлонг Дарнелл 0 0

Карточки

Фулхэм
# Игрок      
1. Камара Абубакар 1 1
2. Кэрни Том 2 0
3. Ле Маршан Максим 2 0
4. Одои Денис 1 0
5. Гектор Майкл 1 0
6. Рид Бобби 1 0
7. Брайан Джо 1 0
8. Митрович Александр 1 0
9. Кавалейру Иван 1 0
10. Тете Кенни 1 0
11. Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0
Вест Бромвич
# Игрок      
1. Ливермо Джейк 2 0
2. Гиббс Киран 0 1
3. Филлипс Мэтт 1 0
4. Аджайи Олувасемилого 1 0
5. Ферлонг Дарнелл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фулхэм 0 0 20% (1) 0 40% (2) 40% (2)
 Вест Бромвич 33.33% (2) 33.33% (2) 0 16.67% (1) 0 16.67% (1)

Предыдущие игры

Фулхэм Последние 20 матчей: + = -
Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Брентфорд 3:0 Фулхэм
Фулхэм 0:3 Астон Вилла Фулхэм 2:0 Шеффилд Уэнсдей Лидс 4:3 Фулхэм Ипсвич 0:1 Фулхэм Фулхэм 0:3 Арсенал Брентфорд 1:2 Фулхэм Фулхэм 1:2 Кардифф Сити Кардифф Сити 0:2 Фулхэм Уиган 1:1 Фулхэм Фулхэм 5:3 Шеффилд Уэнсдей Вест Бромвич 0:0 Фулхэм Фулхэм 2:0 Кардифф Сити Ноттингем Форест 0:1 Фулхэм Фулхэм 1:0 Бирмингем КПР 1:2 Фулхэм Лидс 3:0 Фулхэм
Вест Бромвич Последние 20 матчей: + = -
Брайтон 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Бёрнли Саутгемптон 2:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:3 Челси
Вест Бромвич 2:2 Брентфорд Эвертон 5:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:0 Харрогейт Вест Бромвич 0:3 Лестер Брайтон 0:0 Вест Бромвич Ноттингем Форест 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:2 КПР Хаддерсфилд Таун 2:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Фулхэм Блэкберн 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:0 Дерби Вест Бромвич 4:2 Халл Сити Шеффилд Уэнсдей 0:3 Вест Бромвич Брентфорд 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Бирмингем Суонси 0:0 Вест Бромвич

Последние игры между собой

Фулхэм: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 2
Вест Бромвич: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 4
Вест Бромвич 0:0 Фулхэм Фулхэм 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 1:1 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 1:1 Вест Бромвич Премьер-лига
Вест Бромвич 1:2 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 3:0 Вест Бромвич Премьер-лига Фулхэм 1:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 3:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 2:1 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 2:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:0 Фулхэм Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 7 5 1 1 17 - 15 16
2. Тоттенхэм Заявка 7 4 2 1 18 - 9 14
3. Эвертон Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
4. Саутгемптон Заявка 7 4 1 2 14 - 12 13
5. Вулверхэмптон Заявка 7 4 1 2 8 - 8 13
6. Астон Вилла Заявка 6 4 0 2 15 - 9 12
7. Лестер Заявка 6 4 0 2 13 - 8 12
8. Арсенал Заявка 7 4 0 3 9 - 7 12
9. Челси Заявка 7 3 3 1 16 - 9 12
10. Манчестер Сити Заявка 6 3 2 1 9 - 8 11
11. Ньюкасл Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
12. Лидс Заявка 6 3 1 2 12 - 9 10
13. Кристал Пэлас Заявка 7 3 1 3 8 - 11 10
14. Вест Хэм Заявка 7 2 2 3 13 - 10 8
15. Манчестер Юнайтед Заявка 6 2 1 3 9 - 13 7
16. Брайтон Заявка 7 1 2 4 11 - 14 5
17. Вест Бромвич 0:0 Заявка 7 0 4 3 6 - 14 4
18. Фулхэм 0:0 Заявка 7 0 2 5 5 - 14 2
19. Бёрнли Заявка 6 0 1 5 3 - 12 1
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 7 0 1 6 3 - 10 1
  • Первый тайм
  • 14'
    Робинсон с левого фланга выполнил безадресную передачу к правому углу вратарской, там был только Джонстон. 
  • 13'
    По движению игроки "Фулхэма" пока выглядят чуть лучше, но в атаке у лондонского клуба всё же далеко не всё получается. 
  • 12'
    Эйна прошёл вперёд по правому флангу, а затем Ола выполнил подачу во вратарскую, Джонстон вновь перехватил мяч без всякого труда. 
  • Фол, нарушение
    11'
    Робинсон в центре поля нарушил правила против Ливермора. Игроки "Вест Бромвича" довольно быстро разыграли стандарт. 
  • 10'
    Из центра поля последовал слишком сильный заброс на левый угол штрафной площади "Вест Бромвича" на ход Митровичу, Джонстон вовремя вышел из ворот и спокойно перехватил мяч. 
  • 9'
    Диангана с левого фланга вошёл в штрафную площадь, но затем Грэди передержал мяч и в итоге в борьбе с двумя соперниками потерял его. 
  • 8'
    Лукмен вошёл в штрафную площадь с левого фланга, а затем выполнил прострел во вратарскую, мяч попал в Аджайи, а со второй попытки Адемола направил мяч точно в руки Джонстону. 
  • 7'
    Игроки "Фулхэма" перехватили контроль над мячом, но пока дальше центра поля им пройти довольно трудно. 
  • 6'
    Сегодня команды могут показать нам довольно весёлый футбол, в обороне есть проблемы в обороне у обеих команд, но при этом и реализация моментов далеко не всегда удачная, это также нужно помнить. 
  • 5'
    Лемина с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, Рид неудачно поставил ногу, мяч в итоге отскочил к Джонстону. 
  • 4'
    Диангана выполнил передачу на левый угол штрафной площади на ход Ахерн-Гранта, Ареола вовремя вышел из ворот и перехватил мяч. 
  • Штанга
    3'
    Таунсенд с левого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, мяч полетел по очень непредсказуемой траектории и в итоге попал в каркас ворот, далее игроки "Фулхэма" в суматохе всё же смогли отбиться. 
  • 2'
    Спокойно начинается наша игра, пока "Фулхэм" и "Вест Бромвича" присматриваются друг к другу и ищут слабые места в обороне. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт интересная битва за очки. "Фулхэм" пока набрал лишь одно очко, у "Вест Бромвича" их три, команды отчаянно ведут борьбу за выживание и поэтому даже ничья в этот вечер будет не самым плохим исходом. 
  • До матча
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче седьмого тура чемпионата Англии между лондонским "Фулхэмом" и "Вест Бромвичем". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • Главным арбитром на этот матч назначен Саймон Хупер из Уилтшира. Помогать ему на бровках будут Дерет Итон и Нил Дэвис. Резервным арбитром на этот матч назначены Эндрю Мэдли из Западного Йоркшира. 
    • Прогнозы 163
    Фулхэм 54% (88)
    X 41.1% (67)
    Вест Бромвич 4.9% (8)
    0
    матч окончится ничьей, со счетом 1:1
    Нет
    Valenciana #
    Все прогнозы
    1.92 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Фулхэм
    Ничья
    Вест Бромвич
    2.51
    3.30
    3.18
    Все Коэффициенты
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Craven Cottage. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.50 3.30 2.95
Бонус: 5 000 ₽ 2.51 3.22 3.18

Самый высокий коэффициент на матч «Фулхэм» – «Вест Бромвич» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фулхэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вест Бромвич» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фулхэм» – «Вест Бромвич», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
9.10 1.07 7.60 1.09 3.10 1.38 2.38 1.60 1.88 2.02 1.47 2.72 1.32 3.45 1.14 6.05 1.11 6.90 1.03 12.75
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.75 1.45 1.88 1.92 1.38 3.04 1.13 6.05 1.07 8.10
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.52 1.30 2.59 1.50 1.67 2.21 1.22 4.25 1.18 4.80
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Прогнозы на матч Фулхэм 0:0 Вест Бромвич

Исход игры
Фулхэм
54% (88)
Ничья
41.1% (67)
Вест Бромвич
4.9% (8)
Тотал 2.5
Больше
32.05% (50)
Меньше
67.95% (106)
Обе команды забьют
Да
67.95% (106)
Нет
32.05% (50)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35% (57)
2:1 Фулхэм
23.9% (39)
1:0 Фулхэм
21.5% (35)
0:0 Ничья
3.7% (6)
2:0 Фулхэм
3.1% (5)
0:1 Вест Бромвич
1.8% (3)
1:2 Вест Бромвич
1.8% (3)
2:2 Ничья
1.8% (3)
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