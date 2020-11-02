Из центра поля последовал слишком сильный заброс на левый угол штрафной площади "Вест Бромвича" на ход Митровичу, Джонстон вовремя вышел из ворот и спокойно перехватил мяч.

Робинсон в центре поля нарушил правила против Ливермора. Игроки "Вест Бромвича" довольно быстро разыграли стандарт.

Эйна прошёл вперёд по правому флангу, а затем Ола выполнил подачу во вратарскую, Джонстон вновь перехватил мяч без всякого труда.

По движению игроки "Фулхэма" пока выглядят чуть лучше, но в атаке у лондонского клуба всё же далеко не всё получается.

Робинсон с левого фланга выполнил безадресную передачу к правому углу вратарской, там был только Джонстон.

9' Диангана с левого фланга вошёл в штрафную площадь, но затем Грэди передержал мяч и в итоге в борьбе с двумя соперниками потерял его.

8' Лукмен вошёл в штрафную площадь с левого фланга, а затем выполнил прострел во вратарскую, мяч попал в Аджайи, а со второй попытки Адемола направил мяч точно в руки Джонстону.

7' Игроки "Фулхэма" перехватили контроль над мячом, но пока дальше центра поля им пройти довольно трудно.

6' Сегодня команды могут показать нам довольно весёлый футбол, в обороне есть проблемы в обороне у обеих команд, но при этом и реализация моментов далеко не всегда удачная, это также нужно помнить.

5' Лемина с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, Рид неудачно поставил ногу, мяч в итоге отскочил к Джонстону.

4' Диангана выполнил передачу на левый угол штрафной площади на ход Ахерн-Гранта, Ареола вовремя вышел из ворот и перехватил мяч.

3' Таунсенд с левого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, мяч полетел по очень непредсказуемой траектории и в итоге попал в каркас ворот, далее игроки "Фулхэма" в суматохе всё же смогли отбиться.

2' Спокойно начинается наша игра, пока "Фулхэм" и "Вест Бромвича" присматриваются друг к другу и ищут слабые места в обороне.