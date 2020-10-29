Фулхэм
Позже
Стадион: Крэйвен Коттедж
Вест Бромвич
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Митрович Александр
|2 (1)
|0.33
|2.
|Кэрни Том
|1
|0.17
|3.
|Рид Бобби
|1
|0.17
|4.
|Лукмен Адемола
|1
|0.17
|5.
|Тете Кенни
|0
|0
|6.
|Рид Харрисон
|0
|0
|7.
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Робинсон Каллум
|2
|0.33
|2.
|Перейра Матеус
|1
|0.17
|3.
|Бартли Кайл
|1
|0.17
|4.
|Ахерн-Грант Карлан
|1
|0.17
|5.
|Диангана Грэди
|1
|0.17
|6.
|Ферлонг Дарнелл
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Камара Абубакар
|1
|1
|2.
|Кэрни Том
|2
|0
|3.
|Ле Маршан Максим
|2
|0
|4.
|Одои Денис
|1
|0
|5.
|Гектор Майкл
|1
|0
|6.
|Рид Бобби
|1
|0
|7.
|Брайан Джо
|1
|0
|8.
|Митрович Александр
|1
|0
|9.
|Кавалейру Иван
|1
|0
|10.
|Тете Кенни
|1
|0
|11.
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ливермо Джейк
|2
|0
|2.
|Гиббс Киран
|0
|1
|3.
|Филлипс Мэтт
|1
|0
|4.
|Аджайи Олувасемилого
|1
|0
|5.
|Ферлонг Дарнелл
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фулхэм
|0
|0
|20% (1)
|0
|40% (2)
|40% (2)
|Вест Бромвич
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|0
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Фулхэм Последние 20 матчей: +9 =3 -8Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Брентфорд 3:0 Фулхэм
Фулхэм 0:3 Астон Вилла Фулхэм 2:0 Шеффилд Уэнсдей Лидс 4:3 Фулхэм Ипсвич 0:1 Фулхэм Фулхэм 0:3 Арсенал Брентфорд 1:2 Фулхэм Фулхэм 1:2 Кардифф Сити Кардифф Сити 0:2 Фулхэм Уиган 1:1 Фулхэм Фулхэм 5:3 Шеффилд Уэнсдей Вест Бромвич 0:0 Фулхэм Фулхэм 2:0 Кардифф Сити Ноттингем Форест 0:1 Фулхэм Фулхэм 1:0 Бирмингем КПР 1:2 Фулхэм Лидс 3:0 Фулхэм
Вест Бромвич Последние 20 матчей: +4 =9 -7Брайтон 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Бёрнли Саутгемптон 2:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:3 Челси
Вест Бромвич 2:2 Брентфорд Эвертон 5:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:0 Харрогейт Вест Бромвич 0:3 Лестер Брайтон 0:0 Вест Бромвич Ноттингем Форест 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:2 КПР Хаддерсфилд Таун 2:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Фулхэм Блэкберн 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:0 Дерби Вест Бромвич 4:2 Халл Сити Шеффилд Уэнсдей 0:3 Вест Бромвич Брентфорд 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Бирмингем Суонси 0:0 Вест Бромвич
Последние игры между собой
Фулхэм: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 2
Вест Бромвич: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эвертон
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 9
|13
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 14
|13
|3.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 8
|13
|4.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 5
|12
|5.
|Лестер
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 8
|12
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|16 - 8
|11
|7.
|Лидс
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|8.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 11
|10
|10.
|Арсенал
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|11.
|Челси
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|13 - 9
|9
|12.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|13.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 8
|8
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 12
|7
|16.
|Брайтон
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 12
|5
|17.
|Вест Бромвич
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 14
|3
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|19.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 9
|1
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 14
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Фулхэм» – «Вест Бромвич» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фулхэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вест Бромвич» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фулхэм» – «Вест Бромвич», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Фулхэм - Вест Бромвич
Исход игры
Фулхэм
51.5% (35)
Ничья
42.6% (29)
Вест Бромвич
5.9% (4)
Тотал 2.5
Больше
32.31% (21)
Меньше
67.69% (44)
Обе команды забьют
Да
70.77% (46)
Нет
29.23% (19)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.2% (26)
2:1 Фулхэм
22.1% (15)
1:0 Фулхэм
20.6% (14)
1:2 Вест Бромвич
4.4% (3)
2:0 Фулхэм
2.9% (2)
0:0 Ничья
2.9% (2)
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