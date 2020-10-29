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Фулхэм
 
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Стадион:
Вест Бромвич

Бомбардиры внутри турнира

Фулхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Митрович Александр 2 (1) 0.33
2. Кэрни Том 1 0.17
3. Рид Бобби 1 0.17
4. Лукмен Адемола 1 0.17
5. Тете Кенни 0 0
6. Рид Харрисон 0 0
7. Замбо-Ангисса Андре-Франк 0 0
Вест Бромвич
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Робинсон Каллум 2 0.33
2. Перейра Матеус 1 0.17
3. Бартли Кайл 1 0.17
4. Ахерн-Грант Карлан 1 0.17
5. Диангана Грэди 1 0.17
6. Ферлонг Дарнелл 0 0

Карточки

Фулхэм
# Игрок      
1. Камара Абубакар 1 1
2. Кэрни Том 2 0
3. Ле Маршан Максим 2 0
4. Одои Денис 1 0
5. Гектор Майкл 1 0
6. Рид Бобби 1 0
7. Брайан Джо 1 0
8. Митрович Александр 1 0
9. Кавалейру Иван 1 0
10. Тете Кенни 1 0
11. Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0
Вест Бромвич
# Игрок      
1. Ливермо Джейк 2 0
2. Гиббс Киран 0 1
3. Филлипс Мэтт 1 0
4. Аджайи Олувасемилого 1 0
5. Ферлонг Дарнелл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фулхэм 0 0 20% (1) 0 40% (2) 40% (2)
 Вест Бромвич 33.33% (2) 33.33% (2) 0 16.67% (1) 0 16.67% (1)

Предыдущие игры

Фулхэм Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Брентфорд 3:0 Фулхэм
Фулхэм 0:3 Астон Вилла Фулхэм 2:0 Шеффилд Уэнсдей Лидс 4:3 Фулхэм Ипсвич 0:1 Фулхэм Фулхэм 0:3 Арсенал Брентфорд 1:2 Фулхэм Фулхэм 1:2 Кардифф Сити Кардифф Сити 0:2 Фулхэм Уиган 1:1 Фулхэм Фулхэм 5:3 Шеффилд Уэнсдей Вест Бромвич 0:0 Фулхэм Фулхэм 2:0 Кардифф Сити Ноттингем Форест 0:1 Фулхэм Фулхэм 1:0 Бирмингем КПР 1:2 Фулхэм Лидс 3:0 Фулхэм
Вест Бромвич Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Брайтон 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Бёрнли Саутгемптон 2:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:3 Челси
Вест Бромвич 2:2 Брентфорд Эвертон 5:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:0 Харрогейт Вест Бромвич 0:3 Лестер Брайтон 0:0 Вест Бромвич Ноттингем Форест 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:2 КПР Хаддерсфилд Таун 2:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Фулхэм Блэкберн 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:0 Дерби Вест Бромвич 4:2 Халл Сити Шеффилд Уэнсдей 0:3 Вест Бромвич Брентфорд 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Бирмингем Суонси 0:0 Вест Бромвич

Последние игры между собой

Фулхэм: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 2
Вест Бромвич: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 4
Вест Бромвич 0:0 Фулхэм Фулхэм 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 1:1 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 1:1 Вест Бромвич Премьер-лига
Вест Бромвич 1:2 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 3:0 Вест Бромвич Премьер-лига Фулхэм 1:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 3:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 2:1 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 2:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:0 Фулхэм Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эвертон Заявка 6 4 1 1 14 - 9 13
2. Ливерпуль Заявка 6 4 1 1 15 - 14 13
3. Вулверхэмптон Заявка 7 4 1 2 8 - 8 13
4. Астон Вилла Заявка 5 4 0 1 12 - 5 12
5. Лестер Заявка 6 4 0 2 13 - 8 12
6. Тоттенхэм Заявка 6 3 2 1 16 - 8 11
7. Лидс Заявка 6 3 1 2 12 - 9 10
8. Саутгемптон Заявка 6 3 1 2 10 - 9 10
9. Кристал Пэлас Заявка 7 3 1 3 8 - 11 10
10. Арсенал Заявка 6 3 0 3 8 - 7 9
11. Челси Заявка 6 2 3 1 13 - 9 9
12. Манчестер Сити Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
13. Вест Хэм Заявка 6 2 2 2 12 - 8 8
14. Ньюкасл Заявка 6 2 2 2 8 - 10 8
15. Манчестер Юнайтед Заявка 5 2 1 2 9 - 12 7
16. Брайтон Заявка 6 1 2 3 10 - 12 5
17. Вест Бромвич Заявка 6 0 3 3 6 - 14 3
18. Бёрнли Заявка 5 0 1 4 3 - 9 1
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 6 0 1 5 3 - 9 1
20. Фулхэм Заявка 6 0 1 5 5 - 14 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Фулхэм - Вест Бромвич от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 ноября 2020, осталось 2 дня 17 часов 18 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 68
    Фулхэм 51.5% (35)
    X 42.6% (29)
    Вест Бромвич 5.9% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Фулхэм
    Ничья
    Вест Бромвич
    2.40
    3.48
    3.12
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.40 3.35 3.00
    Бонус: 5 000 ₽ 2.40 3.48 3.12

    Самый высокий коэффициент на матч «Фулхэм» – «Вест Бромвич» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фулхэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вест Бромвич» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фулхэм» – «Вест Бромвич», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    9.80 1.06 8.20 1.08 3.26 1.35 2.49 1.55 1.82 2.10 1.42 2.91 1.29 3.68 1.12 6.55 1.09 7.50 1.02 14.50
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.79 1.44 1.87 1.93 1.40 2.95 1.11 6.35 1.08 7.70
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.60 1.29 2.48 1.54 1.63 2.28 1.23 4.20 1.16 5.20
    Где смотреть матч Фулхэм - Вест Бромвич онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

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    Прогнозы на матч Фулхэм - Вест Бромвич

    Исход игры
    Фулхэм
    51.5% (35)
    Ничья
    42.6% (29)
    Вест Бромвич
    5.9% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.31% (21)
    Меньше
    67.69% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    70.77% (46)
    Нет
    29.23% (19)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.2% (26)
    2:1 Фулхэм
    22.1% (15)
    1:0 Фулхэм
    20.6% (14)
    1:2 Вест Бромвич
    4.4% (3)
    2:0 Фулхэм
    2.9% (2)
    0:0 Ничья
    2.9% (2)
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