Тюрам на левом фланге вновь удачно отыгрался с Динем, а затем и с Бен-Йеддером, затем Маркус с левого угла штрафной площади выполнил передачу к линии вратарской на Жиру, О'Шоунесси пришлось выбивать мяч на очередной угловой.

Динь с углового выполнил подачу к левому углу вратарской, Валакари головой выбил мяч к линии штрафной площади, Тюрам в касание пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

Погба выиграл борьбу за мяч у штрафной площади сборной Финляндии, а затем Поль выполнил передачу к левому углу штрафной площади, Тюрам набежал на мяч и в касание пробил по воротам, мяч в очередной раз полетел слишком высоко.

Шуллер на своей половине поля нарушил правила против Бен-Йеддера. Игроки сборной Франции на этот раз не стали торопиться с розыгрышем мяча.

Н'Зонзи проиграл позиционную борьбу в центре поля Кауко, а затем Стивен и вовсе нарушил правила.

21' Дюбуа с правого фланга выполнил отличную подачу в центр штрафной площади, Тюрам в касание пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.

20' О'Шоунесси в центре поля нарушил правила против Сиссоко. Игроки сборной Франции быстро разыграли стандарт.

19' Динь с углового выполнил подачу к линии вратарской, Тюрам удачно выпрыгнул и головой пробил по воротам, перекладина спасла Финляндию от первого пропущенного мяча, а игравший на добивании Жиру головой отправил мяч точно в руки Йоронену.

18' Тюрам совершил хороший проход вперёд по левому флангу после паса от Диня, далее Маркус выполнил прострел к линии вратарской на Жиру, Вяйсянен оказался первым на мяче и выбил его на угловой.

17' Погба в центре поля нарушил правила против Кауко. Игроки сборной Финляндии не стали торопиться при розыгрыше мяча.

16' Тюрам перестарался в борьбе за верховой мяч на левом фланге у штрафной площади сборной Финляндии, правила были нарушены против Вяйсянена.

15' Динь с левого фланга выполнил подачу к левому углу вратарской, Ояла головой выбил мяч обратно на левый фланг.

14' Сборная Финляндии старается действовать пока за счёт длинных забросов вперёд, но они у гостей совсем не работают.

13' Динь сместился в центр с левого фланга, а затем пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел точно по центру, Йоронен забрал его без особого труда.

12' Тюрам, Динь и Жиру с левого фланга довели мяч до центра штрафной площади, Бен-Йеддер зацепился за мяч, а затем пробил по воротам, мяч попал в одного из защитников сборной Финляндии.

11' Нисканен с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Зума головой выбил мяч подальше от своих ворот.

10' Тюрам при смещении в штрафную площадь с левого фланга выполнил передачу на левый её угол на Жиру, Оливье обработал мяч и попытался пяткой отдать ответный пас на ход быстрому Маркусу, но пас вышел далеко не самым лучшим, мяч был перехвачен.

9' Динь совершил хороший проход вперёд по левому флангу, затем Люка выполнил подачу к левому углу вратарской, Жиру неплохо выпрыгнул, но в борьбе с соперником Оливье не смог головой пробить точно в правый угол ворот.

8' Н'Зонзи перестарался в борьбе за мяч на половине поля сборной Финляндии, правила были нарушены против Кауко.

7' Нисканен с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

6' А вот на этот раз Хамяляйнен разогнал атаку через левый фланг и затем выполнил передачу к линии штрафной площади, Карялайнен зацепился за мяч, при смещении в левую сторону обыграл Н'Зонзи, а затем Расмус пробил в левый угол ворот, мяч попал в Зума и ушёл на угловой.

5' Финляндия попыталась что-то придумать в атаке на правом фланге, но пока Франция очень грамотно держит оборону и не подпускает соперника к своей штрафной площади.

4' Дюбуа с правого фланга выполнил хорошую передачу на ход Бен-Йеддеру к правому углу штрафной площади, совсем немного не хватило скорости Виссаму, чтобы завершить момент ударом по воротам, а так мяч вновь оказался в руках у Йоронена.

3' Дюбуа после вброса мяча из аута получил ответный пас и с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Йоронен грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

2' Сиссоко попытался пройти вперёд по правому флангу, но его накрыл О'Шоунесси и выбил мяч в аут.