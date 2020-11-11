Франция
0:0
Первый тайм: 22'
Стадион: Стад де Франс
Финляндия
20
Дюбуа
Лео
19
Динь
Люка
22
Тюрам
Маркус
15
Вяйсянен
Лео
19
Кауко
Йони
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Динь ЛюкаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Тюрам МаркусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Меньян МайкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Рабио АдриенПолузащитник
-
13 Канте Н'ГолоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дешам Дидье
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Вяйсянен ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кауко ЙониПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
17 Алхо НиколайЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Соири ПюрюПолузащитник
-
18 Уронен ЙереПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Пукки ТеэмуНападающий
-
Главный тренер: Канерва Маркку
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
72 Владение мячом, % 28
Владение мячом
Предыдущие игры
Франция Последние 20 матчей: +15 =3 -2Хорватия 1:2 Франция Франция 0:0 Португалия Франция 7:1 Украина Франция 4:2 Хорватия
Швеция 0:1 Франция Албания 0:2 Франция Франция 2:1 Молдова Франция 1:1 Турция Исландия 0:1 Франция Франция 3:0 Андорра Франция 4:1 Албания Андорра 0:4 Франция Турция 2:0 Франция Франция 2:0 Боливия Франция 4:0 Исландия Молдова 1:4 Франция Франция 1:0 Уругвай Голландия 2:0 Франция Франция 2:1 Германия Франция 2:2 Исландия
Финляндия Последние 20 матчей: +11 =0 -9Финляндия 1:0 Ирландия Финляндия 2:0 Болгария Польша 5:1 Финляндия Ирландия 0:1 Финляндия
Финляндия 0:1 Уэльс Греция 2:1 Финляндия Финляндия 3:0 Лихтенштейн Финляндия 3:0 Армения Босния и Герцеговина 4:1 Финляндия Финляндия 1:2 Италия Финляндия 1:0 Греция Лихтенштейн 0:2 Финляндия Финляндия 2:0 Босния и Герцеговина Армения 0:2 Финляндия Италия 2:0 Финляндия Финляндия 1:2 Эстония Швеция 0:1 Финляндия Венгрия 2:0 Финляндия Греция 1:0 Финляндия Финляндия 2:0 Греция
Последние игры между собой
Франция: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Финляндия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Франция» – «Финляндия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Франция» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Финляндия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Франция» – «Финляндия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|—
|—
|12.00
|1.01
|3.35
|1.31
|2.63
|1.48
|—
|—
|1.85
|1.95
|2.20
|1.72
|1.45
|2.70
|1.79
|2.10
|1.31
|3.35
|1.13
|5.80
|1.10
|6.80
|1.10
|6.20
|1.08
|6.90
|1.02
|11.50
|
|17.00
|1.01
|15.75
|1.02
|5.40
|1.16
|4.40
|1.22
|—
|—
|2.64
|1.54
|—
|—
|2.04
|1.80
|—
|—
|1.65
|2.27
|1.36
|3.20
|1.27
|3.84
|1.12
|6.50
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.54
|1.18
|—
|—
|2.64
|1.47
|2.20
|1.66
|1.96
|1.85
|1.71
|2.12
|1.55
|2.41
|1.45
|2.70
|—
|—
|1.24
|4.04
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Франция 0:0 Финляндия
Исход игры
Франция
97.2% (141)
Ничья
2.8% (4)
Финляндия
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
50% (70)
Меньше
50% (70)
Обе команды забьют
Да
25.71% (36)
Нет
74.29% (104)
Популярный счёт
2:0 Франция
45.5% (66)
3:0 Франция
17.9% (26)
3:1 Франция
13.1% (19)
2:1 Франция
7.6% (11)
4:0 Франция
4.8% (7)
1:0 Франция
2.8% (4)
4:1 Франция
2.1% (3)
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