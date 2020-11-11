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Франция
0:0
Первый тайм: 22'

Стадион:
Финляндия
0' 22'
16
Манданда
Стив
20
Дюбуа
Лео
2
Зума
Курт
5
Ленгле
Клеман
19
Динь
Люка
17
Сиссоко
Мусса
15
Н'Зонзи
Стивен
6
Погба
Поль
22
Тюрам
Маркус
18
Бен-Йеддер
Виссам
9
Жиру
Оливье
12
Йоронен
Йессе
15
Вяйсянен
Лео
3
О'Шоунесси
Даниэль
5
Ояла
Юхани
22
Хямяляйнен
Нико
21
Нисканен
Ильмари
14
Валакари
Онни
11
Шуллер
Расмус
19
Кауко
Йони
9
Форсс
Маркус
7
Карялайнен
Расмус
Франция
Финляндия

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 72 Владение мячом, % 28

Владение мячом

Предыдущие игры

Франция Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Хорватия 1:2 Франция Франция 0:0 Португалия Франция 7:1 Украина Франция 4:2 Хорватия
Швеция 0:1 Франция Албания 0:2 Франция Франция 2:1 Молдова Франция 1:1 Турция Исландия 0:1 Франция Франция 3:0 Андорра Франция 4:1 Албания Андорра 0:4 Франция Турция 2:0 Франция Франция 2:0 Боливия Франция 4:0 Исландия Молдова 1:4 Франция Франция 1:0 Уругвай Голландия 2:0 Франция Франция 2:1 Германия Франция 2:2 Исландия
Финляндия Последние 20 матчей: +11 =0 -9
Финляндия 1:0 Ирландия Финляндия 2:0 Болгария Польша 5:1 Финляндия Ирландия 0:1 Финляндия
Финляндия 0:1 Уэльс Греция 2:1 Финляндия Финляндия 3:0 Лихтенштейн Финляндия 3:0 Армения Босния и Герцеговина 4:1 Финляндия Финляндия 1:2 Италия Финляндия 1:0 Греция Лихтенштейн 0:2 Финляндия Финляндия 2:0 Босния и Герцеговина Армения 0:2 Финляндия Италия 2:0 Финляндия Финляндия 1:2 Эстония Швеция 0:1 Финляндия Венгрия 2:0 Финляндия Греция 1:0 Финляндия Финляндия 2:0 Греция

Последние игры между собой

Франция: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Финляндия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Франция 3:0 Финляндия Чемпионат Мира Финляндия 0:1 Франция Чемпионат Мира Финляндия 1:3 Франция Международные матчи Финляндия 0:3 Франция Международные матчи
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    26'
    Н'Зонзи проиграл позиционную борьбу в центре поля Кауко, а затем Стивен и вовсе нарушил правила. 
  • Фол, нарушение
    25'
    Шуллер на своей половине поля нарушил правила против Бен-Йеддера. Игроки сборной Франции на этот раз не стали торопиться с розыгрышем мяча. 
  • 24'
    Погба выиграл борьбу за мяч у штрафной площади сборной Финляндии, а затем Поль выполнил передачу к левому углу штрафной площади, Тюрам набежал на мяч и в касание пробил по воротам, мяч в очередной раз полетел слишком высоко. 
  • Угловой
    23'
    Динь с углового выполнил подачу к левому углу вратарской, Валакари головой выбил мяч к линии штрафной площади, Тюрам в касание пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
  • 22'
    Тюрам на левом фланге вновь удачно отыгрался с Динем, а затем и с Бен-Йеддером, затем Маркус с левого угла штрафной площади выполнил передачу к линии вратарской на Жиру, О'Шоунесси пришлось выбивать мяч на очередной угловой. 
  • Опасный момент
    21'
    Дюбуа с правого фланга выполнил отличную подачу в центр штрафной площади, Тюрам в касание пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной. 
  • Фол, нарушение
    20'
    О'Шоунесси в центре поля нарушил правила против Сиссоко. Игроки сборной Франции быстро разыграли стандарт. 
  • Штанга
    19'
    Динь с углового выполнил подачу к линии вратарской, Тюрам удачно выпрыгнул и головой пробил по воротам, перекладина спасла Финляндию от первого пропущенного мяча, а игравший на добивании Жиру головой отправил мяч точно в руки Йоронену. 
  • 18'
    Тюрам совершил хороший проход вперёд по левому флангу после паса от Диня, далее Маркус выполнил прострел к линии вратарской на Жиру, Вяйсянен оказался первым на мяче и выбил его на угловой. 
  • Фол, нарушение
    17'
    Погба в центре поля нарушил правила против Кауко. Игроки сборной Финляндии не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • Фол, нарушение
    16'
    Тюрам перестарался в борьбе за верховой мяч на левом фланге у штрафной площади сборной Финляндии, правила были нарушены против Вяйсянена. 
  • 15'
    Динь с левого фланга выполнил подачу к левому углу вратарской, Ояла головой выбил мяч обратно на левый фланг. 
  • 14'
    Сборная Финляндии старается действовать пока за счёт длинных забросов вперёд, но они у гостей совсем не работают. 
  • 13'
    Динь сместился в центр с левого фланга, а затем пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел точно по центру, Йоронен забрал его без особого труда. 
  • 12'
    Тюрам, Динь и Жиру с левого фланга довели мяч до центра штрафной площади, Бен-Йеддер зацепился за мяч, а затем пробил по воротам, мяч попал в одного из защитников сборной Финляндии. 
  • 11'
    Нисканен с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Зума головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • 10'
    Тюрам при смещении в штрафную площадь с левого фланга выполнил передачу на левый её угол на Жиру, Оливье обработал мяч и попытался пяткой отдать ответный пас на ход быстрому Маркусу, но пас вышел далеко не самым лучшим, мяч был перехвачен. 
  • 9'
    Динь совершил хороший проход вперёд по левому флангу, затем Люка выполнил подачу к левому углу вратарской, Жиру неплохо выпрыгнул, но в борьбе с соперником Оливье не смог головой пробить точно в правый угол ворот. 
  • Фол, нарушение
    8'
    Н'Зонзи перестарался в борьбе за мяч на половине поля сборной Финляндии, правила были нарушены против Кауко. 
  • Угловой
    7'
    Нисканен с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • 6'
    А вот на этот раз Хамяляйнен разогнал атаку через левый фланг и затем выполнил передачу к линии штрафной площади, Карялайнен зацепился за мяч, при смещении в левую сторону обыграл Н'Зонзи, а затем Расмус пробил в левый угол ворот, мяч попал в Зума и ушёл на угловой. 
  • 5'
    Финляндия попыталась что-то придумать в атаке на правом фланге, но пока Франция очень грамотно держит оборону и не подпускает соперника к своей штрафной площади. 
  • 4'
    Дюбуа с правого фланга выполнил хорошую передачу на ход Бен-Йеддеру к правому углу штрафной площади, совсем немного не хватило скорости Виссаму, чтобы завершить момент ударом по воротам, а так мяч вновь оказался в руках у Йоронена. 
  • 3'
    Дюбуа после вброса мяча из аута получил ответный пас и с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Йоронен грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • 2'
    Сиссоко попытался пройти вперёд по правому флангу, но его накрыл О'Шоунесси и выбил мяч в аут. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт интересная игра, Финляндия конечно же на уровне французов выглядит заветным аутсайдером, но так как команда Маркку Канервы пробилась в финальную часть Евро, ей придётся учиться играть против таких больших команд. 
  • До матча
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на товарищеском матче между сборными Франции и Финляндии. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • Рассудит этот матч болгарская бригада арбитров во главе с Николой Поповым. Помогать ему на бровках будут Денис Соколов и Георги Дойнов. Резервным арбитром на этот матч назначен Драгомир Драганов. 
    • Прогнозы 145
    Франция 97.2% (141)
    X 2.8% (4)
    Финляндия 0% (0)
    Все прогнозы
    1.84 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Франция
    Ничья
    Финляндия
    1.15
    8.30
    21.75
    Все Коэффициенты
    Новости
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de France. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.15 7.90 18.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.15 8.10 19.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.14 8.30 19.75
  1.14 7.00 21.75

Самый высокий коэффициент на матч «Франция» – «Финляндия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Франция» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Финляндия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Франция» – «Финляндия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
12.00 1.01 3.35 1.31 2.63 1.48 1.85 1.95 2.20 1.72 1.45 2.70 1.79 2.10 1.31 3.35 1.13 5.80 1.10 6.80 1.10 6.20 1.08 6.90 1.02 11.50
17.00 1.01 15.75 1.02 5.40 1.16 4.40 1.22 2.64 1.54 2.04 1.80 1.65 2.27 1.36 3.20 1.27 3.84 1.12 6.50
4.54 1.18 2.64 1.47 2.20 1.66 1.96 1.85 1.71 2.12 1.55 2.41 1.45 2.70 1.24 4.04
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.08 1.72 1.37 3.05 1.19 4.60 1.28 3.70
3.85 1.26 2.65 1.48 1.67 2.20 1.28 3.68 1.18 4.85
3.03 1.37 2.49 1.52 1.95 1.85 1.57 2.37 1.40 2.88 1.46 2.71
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.03 1.73 1.52 2.44 1.32 3.25
5.35 1.15 3.85 1.26 2.06 1.76 1.54 2.48 1.33 3.32

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.25 1.33
Букмекер Да Нет
13.00 1.02
Букмекер Да Нет
4.75 1.22
Где смотреть матч Франция 0:0 Финляндия онлайн

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Прогнозы на матч Франция 0:0 Финляндия

Исход игры
Франция
97.2% (141)
Ничья
2.8% (4)
Финляндия
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
50% (70)
Меньше
50% (70)
Обе команды забьют
Да
25.71% (36)
Нет
74.29% (104)
Популярный счёт
2:0 Франция
45.5% (66)
3:0 Франция
17.9% (26)
3:1 Франция
13.1% (19)
2:1 Франция
7.6% (11)
4:0 Франция
4.8% (7)
1:0 Франция
2.8% (4)
4:1 Франция
2.1% (3)
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