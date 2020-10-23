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Газ-Метан Медиаш
1:2
Конец матча

Стадион:
Ботошани
0'
7' Желтая карточка
Памбу Ив Симон
10' Желтая карточка
Ларие Йонуц
26' Желтая карточка
Флореску Эдуард
0:1
34' Гол в свои ворота
Бутян Михай
38' Желтая карточка
Yuri V
45' Желтая карточка
Бачо Ондржей
58' Вторая желтая карточка
Бачо Ондржей
0:1
59' Не забитый пенальти
Онгенда Эрвин
60' Желтая карточка
Шамед Нассер
1:1
68' Гол
Ronaldo Deaconu
1:2
87' Гол
Кейта Амиду
90' Желтая карточка
Бутян Михай
90'+4
31
Бузбуки
Александру
21
Бутян
Михай
25
Ларие
Йонуц
5
Бачо
Ондржей
98
Mihai
Velisar
3
Yuri
V
20
Памбу
Ив
Симон
22
Хоршия
Овидиу
13
Ronaldo
Deaconu
10
Шамед
Нассер
27
Думитру
Николао
1
Пап
Эдуард
19
Патаке
Андрей
6
Киндриш
Андрей
30
Цигэнашу
Александр
90
Хольцманн
Марсель
27
Флореску
Эдуард
8
Родригес
Хонатан
II
26
Онгенда
Эрвин
11
Роман
Михай
IV
7
Кейта
Амиду
69
Bogdan
Melinte
Газ-Метан Медиаш
Ботошани

Бомбардиры внутри турнира

Газ-Метан Медиаш
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Думитру Николао 3 0.38
2. Ronaldo Deaconu 2 0.25
3. Sergiu Ciocan 2 0.25
4. Roberto Romeo 1 0.13
5. Бачо Ондржей 1 0.13
6. Франсишку Жуниор 0 0
7. Самбу Идриса 0 0
8. Razvan Trif 0 0
9. Mihai Velisar 0 0
Ботошани
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кейта Амиду 3 0.38
2. Дуганджич Марко 2 0.25
3. Офусу Риги 1 0.13
4. Фили Реалдо 1 0.13
5. Роман Михай IV 1 0.13
6. Киндриш Андрей 1 0.13
7. Чимпану Джордже 1 0.13
8. Хольцманн Марсель 0 0
9. Туту Юссеф 0 0
10. Цигэнашу Александр 0 0
11. Патаке Андрей 0 0
12. Родригес Хонатан II 0 0

Карточки

Газ-Метан Медиаш
# Игрок      
1. Бачо Ондржей 2 1
2. Ларие Йонуц 2 0
3. Дроппа Лукаш 2 0
4. Tomas Smola 2 0
5. Moussa Sanoh 2 0
6. Памбу Ив Симон 2 0
7. Yuri V 2 0
8. Бутян Михай 2 0
9. Зе Мануэль 1 0
10. Думитру Николао 1 0
11. Кассай Фернандер 1 0
12. Шамед Нассер 1 0
13. Roberto Romeo 1 0
14. Ronaldo Deaconu 1 0
15. Paul Costea 1 0
16. Sergiu Ciocan 1 0
Ботошани
# Игрок      
1. Родригес Хонатан II 3 1
2. Шерони Алин 3 0
3. Juan Bautista Cascini 1 1
4. Киндриш Андрей 1 1
5. Adrian Moescu 1 1
6. Ашковски Стефан 2 0
7. Онгенда Эрвин 1 0
8. Дуганджич Марко 1 0
9. Роман Михай IV 1 0
10. Харуц Денис 1 0
11. Флореску Эдуард 1 0
12. Чимпану Джордже 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Газ-Метан Медиаш 11.11% (1) 11.11% (1) 22.22% (2) 22.22% (2) 11.11% (1) 22.22% (2)
 Ботошани 10% (1) 10% (1) 10% (1) 10% (1) 20% (2) 40% (4)

Предыдущие игры

Газ-Метан Медиаш Последние 20 матчей: + = -
Киндия Тырговиште 1:0 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 1:1 Германнштадт Академика Клинчени 2:0 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 1:3 Динамо Бухарест
КСМ Политехника Яссы 1:4 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 2:0 Арджеш Волунтари 2:1 Газ-Метан Медиаш Ботошани 4:1 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 0:1 ФКСБ Газ-Метан Медиаш 0:4 Астра ЧФР Клуж 2:0 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 1:2 Университатя Крайова Газ-Метан Медиаш 0:2 Ботошани ФКСБ 2:2 Газ-Метан Медиаш Астра 0:0 Газ-Метан Медиаш ЧФР Клуж 6:1 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 0:0 ЧФР Клуж Университатя Крайова 2:1 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 1:0 Динамо Бухарест Академика Клинчени 2:3 Газ-Метан Медиаш
Ботошани Последние 20 матчей: + = -
ЧФР Клуж 2:1 Ботошани Ботошани 0:2 Киндия Тырговиште Германнштадт 2:1 Ботошани Ботошани 0:0 Академика Клинчени
Ботошани 0:1 Шкендия Динамо Бухарест 1:1 Ботошани Ботошани 4:0 КСМ Политехника Яссы Ордабасы 1:2 Ботошани Арджеш 2:3 Ботошани Ботошани 4:1 Газ-Метан Медиаш ЧФР Клуж 1:0 Ботошани Ботошани 0:2 Университатя Крайова Ботошани 0:0 Астра ФКСБ 1:1 Ботошани Газ-Метан Медиаш 0:2 Ботошани Университатя Крайова 2:1 Ботошани Ботошани 0:2 ЧФР Клуж Астра 1:0 Ботошани Ботошани 2:2 ФКСБ Ботошани 2:1 КСМ Политехника Яссы

Последние игры между собой

Газ-Метан Медиаш: победы: 4, ничьи: 10, поражения: 6
Ботошани: победы: 6, ничьи: 10, поражения: 4
Ботошани 4:1 Газ-Метан Медиаш Лига 1 Газ-Метан Медиаш 0:2 Ботошани Лига 1 Газ-Метан Медиаш 0:0 Ботошани Первая лига Ботошани 1:1 Газ-Метан Медиаш Первая лига
Ботошани 1:0 Газ-Метан Медиаш Лига 1 Газ-Метан Медиаш 2:0 Ботошани Лига 1 Ботошани 1:1 Газ-Метан Медиаш Первая лига Газ-Метан Медиаш 1:2 Ботошани Первая лига Ботошани 2:0 Газ-Метан Медиаш Лига 1 Газ-Метан Медиаш 2:1 Ботошани Лига 1 Ботошани 1:0 Газ-Метан Медиаш Лига 1 Газ-Метан Медиаш 1:0 Ботошани Лига 1 Ботошани 0:0 Газ-Метан Медиаш Лига 1 Газ-Метан Медиаш 0:0 Ботошани Лига 1 Ботошани 0:0 Газ-Метан Медиаш Первая лига Газ-Метан Медиаш 0:0 Ботошани Первая лига Газ-Метан Медиаш 1:1 Ботошани Первая лига Газ-Метан Медиаш 1:1 Ботошани Первая лига Ботошани 0:3 Газ-Метан Медиаш Первая лига Ботошани 2:2 Газ-Метан Медиаш Первая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 7 7 0 0 13 - 3 21
2. ФКСБ 7 5 0 2 17 - 9 15
3. ЧФР Клуж 7 4 3 0 8 - 3 15
4. Сепси 7 3 3 1 10 - 6 12
5. Киндия Тырговиште 7 3 2 2 5 - 4 11
6. Ботошани 8 3 2 3 12 - 10 11
7. Волунтари 7 3 1 3 9 - 10 10
8. Германнштадт 7 2 4 1 10 - 8 10
9. КСМ Политехника Яссы 7 3 0 4 11 - 17 9
10. Вииторул Констанца 7 2 3 2 10 - 11 9
11. УТА Арад 7 1 5 1 6 - 6 8
12. Академика Клинчени 7 1 4 2 5 - 6 7
13. Газ-Метан Медиаш 8 2 1 5 10 - 12 7
14. Динамо Бухарест 7 1 2 4 7 - 9 5
15. Арджеш 7 1 1 5 5 - 12 4
16. Астра 7 0 1 6 5 - 17 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Gaz Metan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 1.03
7.77 1.66 1.37
3.26 3.24 2.25
3.31 3.09 2.49

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
4.70 1.17 5.90 1.11 3.55 1.27 2.05 1.77 1.75 2.07 1.82 1.92 1.27 3.60 1.12 5.55 1.06 8.00 1.05 8.70 1.01 15.50
7.50 1.05 6.20 1.09 2.77 1.41 2.13 1.70 1.66 2.32 1.30 3.45 1.21 4.10 1.05 7.50 1.04 8.10
3.18 1.38 2.79 1.48 2.37 1.63 1.95 1.93 1.72 2.21 1.54 2.60 1.26 4.12
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.35 3.05 1.60 2.33 1.14 5.20 1.06 7.90
2.61 1.48 1.70 2.13 1.33 3.26 1.08 7.50 1.06 8.80
2.84 1.47 2.32 1.66 1.79 2.12 1.50 2.73 1.36 3.35
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.18 1.64 1.51 2.46 1.18 4.60
3.26 1.33 2.19 1.66 1.52 2.50 1.18 4.80 1.12 6.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.62 1.45
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.85 1.23
Где смотреть матч Газ-Метан Медиаш 1:2 Ботошани онлайн

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