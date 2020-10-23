Этот гол претендует на звание "Гола года"!

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Киндриш Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Киндриш Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Как он промахнулся? Онгенда Эрвин имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

40' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Yuri - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

38' Киндриш Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Удар от ворот произведет Ботошани

34' Г О О О О Л - Бутян Михай уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

34' Удар от ворот произведет Ботошани

32' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе

30' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе

27' Матч возобновлен

27' Тактическая замена. Ovidiu Horsia уходит с поля и его заменяет Зе Мануэль

26' Ох, нехорошо это выглядит. Флореску Эдуард получил травму и медбригада забирает его с поля.

26' Ох, нехорошо это выглядит. Yuri получил травму и медбригада забирает его с поля.

26' Флореску Эдуард получил желтую карточку от судьи

25' Yuri на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Флореску Эдуард на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Флореску Эдуард решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

23' Думитру Николао бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв

21' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Ovidiu Horsia из команды Газ-Метан Медиаш сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.

19' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Роман Михай IV выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Кейта Амиду оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

14' Киндриш Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Ovidiu Horsia из команды Газ-Метан Медиаш отправил кросс в штрафную...

13' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Ботошани имеет хороший шанс забить.

10' Ларие Йонуц получил желтую карточку от судьи

10' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

10' Хольцманн Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Ботошани имеет хороший шанс забить.

8' Матч возобновлен

7' Патаке Андрей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Матч возобновлен

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе

3' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе

3' Шамед Нассер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

2' Шамед Нассер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

2' Матч возобновлен

2' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

1' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Ботошани начинает с центра поля