Газ-Метан Медиаш
1:2
Конец матча
Стадион: Газ Метан
Ботошани
7' Желтая карточкаПамбу Ив Симон
10' Желтая карточкаЛарие Йонуц
26' Желтая карточкаФлореску Эдуард
0:1
34' Гол в свои воротаБутян Михай
38' Желтая карточкаYuri V
45' Желтая карточкаБачо Ондржей
58' Вторая желтая карточкаБачо Ондржей
0:1
59' Не забитый пенальтиОнгенда Эрвин
60' Желтая карточкаШамед Нассер
1:1
68' ГолRonaldo Deaconu
1:2
87' ГолКейта Амиду
90' Желтая карточкаБутян Михай
21
Бутян
Михай
25
Ларие
Йонуц
3
Yuri
V
10
Шамед
Нассер
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Бутян МихайЗащитник
-
25 Ларие ЙонуцЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
3 Yuri VПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Шамед НассерПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
92 Альсё БрианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Зе МануэльНападающий
-
70 Самбу ИдрисаНападающий
-
-
11 Paul Costea
-
Главный тренер: Кошта Жорже
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Шерони АлинЗащитник
- Защитник
-
24 Туту ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Фили РеалдоНападающий
-
-
67 Enriko Papa
-
-
Главный тренер: Кройтору Мариус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
10'
26'
34'
0:1
38'
45'
58'
59'
0:1
60'
68'
87'
1:2
90'
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Думитру Николао
|3
|0.38
|2.
|Ronaldo Deaconu
|2
|0.25
|3.
|Sergiu Ciocan
|2
|0.25
|4.
|Roberto Romeo
|1
|0.13
|5.
|Бачо Ондржей
|1
|0.13
|6.
|Франсишку Жуниор
|0
|0
|7.
|Самбу Идриса
|0
|0
|8.
|Razvan Trif
|0
|0
|9.
|Mihai Velisar
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кейта Амиду
|3
|0.38
|2.
|Дуганджич Марко
|2
|0.25
|3.
|Офусу Риги
|1
|0.13
|4.
|Фили Реалдо
|1
|0.13
|5.
|Роман Михай IV
|1
|0.13
|6.
|Киндриш Андрей
|1
|0.13
|7.
|Чимпану Джордже
|1
|0.13
|8.
|Хольцманн Марсель
|0
|0
|9.
|Туту Юссеф
|0
|0
|10.
|Цигэнашу Александр
|0
|0
|11.
|Патаке Андрей
|0
|0
|12.
|Родригес Хонатан II
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бачо Ондржей
|2
|1
|2.
|Ларие Йонуц
|2
|0
|3.
|Дроппа Лукаш
|2
|0
|4.
|Tomas Smola
|2
|0
|5.
|Moussa Sanoh
|2
|0
|6.
|Памбу Ив Симон
|2
|0
|7.
|Yuri V
|2
|0
|8.
|Бутян Михай
|2
|0
|9.
|Зе Мануэль
|1
|0
|10.
|Думитру Николао
|1
|0
|11.
|Кассай Фернандер
|1
|0
|12.
|Шамед Нассер
|1
|0
|13.
|Roberto Romeo
|1
|0
|14.
|Ronaldo Deaconu
|1
|0
|15.
|Paul Costea
|1
|0
|16.
|Sergiu Ciocan
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Родригес Хонатан II
|3
|1
|2.
|Шерони Алин
|3
|0
|3.
|Juan Bautista Cascini
|1
|1
|4.
|Киндриш Андрей
|1
|1
|5.
|Adrian Moescu
|1
|1
|6.
|Ашковски Стефан
|2
|0
|7.
|Онгенда Эрвин
|1
|0
|8.
|Дуганджич Марко
|1
|0
|9.
|Роман Михай IV
|1
|0
|10.
|Харуц Денис
|1
|0
|11.
|Флореску Эдуард
|1
|0
|12.
|Чимпану Джордже
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Газ-Метан Медиаш
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|Ботошани
|10% (1)
|10% (1)
|10% (1)
|10% (1)
|20% (2)
|40% (4)
Предыдущие игры
Газ-Метан Медиаш Последние 20 матчей: + = -Киндия Тырговиште 1:0 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 1:1 Германнштадт Академика Клинчени 2:0 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 1:3 Динамо Бухарест
КСМ Политехника Яссы 1:4 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 2:0 Арджеш Волунтари 2:1 Газ-Метан Медиаш Ботошани 4:1 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 0:1 ФКСБ Газ-Метан Медиаш 0:4 Астра ЧФР Клуж 2:0 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 1:2 Университатя Крайова Газ-Метан Медиаш 0:2 Ботошани ФКСБ 2:2 Газ-Метан Медиаш Астра 0:0 Газ-Метан Медиаш ЧФР Клуж 6:1 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 0:0 ЧФР Клуж Университатя Крайова 2:1 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 1:0 Динамо Бухарест Академика Клинчени 2:3 Газ-Метан Медиаш
Ботошани Последние 20 матчей: + = -ЧФР Клуж 2:1 Ботошани Ботошани 0:2 Киндия Тырговиште Германнштадт 2:1 Ботошани Ботошани 0:0 Академика Клинчени
Ботошани 0:1 Шкендия Динамо Бухарест 1:1 Ботошани Ботошани 4:0 КСМ Политехника Яссы Ордабасы 1:2 Ботошани Арджеш 2:3 Ботошани Ботошани 4:1 Газ-Метан Медиаш ЧФР Клуж 1:0 Ботошани Ботошани 0:2 Университатя Крайова Ботошани 0:0 Астра ФКСБ 1:1 Ботошани Газ-Метан Медиаш 0:2 Ботошани Университатя Крайова 2:1 Ботошани Ботошани 0:2 ЧФР Клуж Астра 1:0 Ботошани Ботошани 2:2 ФКСБ Ботошани 2:1 КСМ Политехника Яссы
Последние игры между собой
Газ-Метан Медиаш: победы: 4, ничьи: 10, поражения: 6
Ботошани: победы: 6, ничьи: 10, поражения: 4
Ботошани 1:0 Газ-Метан Медиаш Лига 1 Газ-Метан Медиаш 2:0 Ботошани Лига 1 Ботошани 1:1 Газ-Метан Медиаш Первая лига Газ-Метан Медиаш 1:2 Ботошани Первая лига Ботошани 2:0 Газ-Метан Медиаш Лига 1 Газ-Метан Медиаш 2:1 Ботошани Лига 1 Ботошани 1:0 Газ-Метан Медиаш Лига 1 Газ-Метан Медиаш 1:0 Ботошани Лига 1 Ботошани 0:0 Газ-Метан Медиаш Лига 1 Газ-Метан Медиаш 0:0 Ботошани Лига 1 Ботошани 0:0 Газ-Метан Медиаш Первая лига Газ-Метан Медиаш 0:0 Ботошани Первая лига Газ-Метан Медиаш 1:1 Ботошани Первая лига Газ-Метан Медиаш 1:1 Ботошани Первая лига Ботошани 0:3 Газ-Метан Медиаш Первая лига Ботошани 2:2 Газ-Метан Медиаш Первая лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|7
|7
|0
|0
|13 - 3
|21
|2.
|ФКСБ
|7
|5
|0
|2
|17 - 9
|15
|3.
|ЧФР Клуж
|7
|4
|3
|0
|8 - 3
|15
|4.
|Сепси
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|5.
|Киндия Тырговиште
|7
|3
|2
|2
|5 - 4
|11
|6.
|Ботошани
|8
|3
|2
|3
|12 - 10
|11
|7.
|Волунтари
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|8.
|Германнштадт
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
|9.
|КСМ Политехника Яссы
|7
|3
|0
|4
|11 - 17
|9
|10.
|Вииторул Констанца
|7
|2
|3
|2
|10 - 11
|9
|11.
|УТА Арад
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|12.
|Академика Клинчени
|7
|1
|4
|2
|5 - 6
|7
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|8
|2
|1
|5
|10 - 12
|7
|14.
|Динамо Бухарест
|7
|1
|2
|4
|7 - 9
|5
|15.
|Арджеш
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|16.
|Астра
|7
|0
|1
|6
|5 - 17
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|4.70
|1.17
|5.90
|1.11
|3.55
|1.27
|—
|—
|2.05
|1.77
|1.75
|2.07
|1.82
|1.92
|—
|—
|1.27
|3.60
|1.12
|5.55
|1.06
|8.00
|1.05
|8.70
|1.01
|15.50
|7.50
|1.05
|6.20
|1.09
|2.77
|1.41
|—
|—
|2.13
|1.70
|—
|—
|1.66
|2.32
|—
|—
|1.30
|3.45
|1.21
|4.10
|1.05
|7.50
|1.04
|8.10
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.18
|1.38
|2.79
|1.48
|2.37
|1.63
|1.95
|1.93
|1.72
|2.21
|1.54
|2.60
|—
|—
|1.26
|4.12
|—
|—
|—
|—
|—
|—