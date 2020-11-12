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Грузия
 
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Стадион:
Северная Македония
1
Лория
Гиорги
2
Какабадзе
Отар
5
Кверквелия
Соломон
4
Кашия
Гурам
23
Двали
Лаша
7
Канкава
Джаба
16
Квеквескири
Ника
8
Казаишвили
Валерий
21
Гвилия
Валериане
10
Окриашвили
Торнике
13
Качарава
Ника
1
Димитриевски
Столе
2
Бейтулаи
Эгзон
6
Муслиу
Визар
14
Велкоски
Дарко
13
Ристовски
Стефан
5
Адеми
Ариян
16
Николов
Бобан
8
Алиоски
Эгзиян
21
Элмас
Элиф
23
Несторовски
Илья
10
Пандев
Горан
Грузия
4-2-3-1
Северная Македония
3-4-1-2

Предыдущие игры

Грузия Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Северная Македония 1:1 Грузия Армения 2:2 Грузия Грузия 1:0 Беларусь Грузия 1:1 Северная Македония
Эстония 0:1 Грузия Хорватия 2:1 Грузия Швейцария 1:0 Грузия Гибралтар 2:3 Грузия Грузия 0:0 Ирландия Грузия 0:0 Дания Грузия 2:2 Южная Корея Дания 5:1 Грузия Грузия 3:0 Гибралтар Ирландия 1:0 Грузия Грузия 0:2 Швейцария Грузия 2:1 Казахстан Андорра 1:1 Грузия Латвия 0:3 Грузия Грузия 3:0 Андорра Грузия 1:0 Латвия
Северная Македония Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Северная Македония 1:1 Грузия Эстония 3:3 Северная Македония Северная Македония 2:1 Косово Грузия 1:1 Северная Македония
Северная Македония 2:1 Армения Северная Македония 1:0 Израиль Австрия 2:1 Северная Македония Польша 2:0 Северная Македония Северная Македония 2:1 Словения Латвия 0:2 Северная Македония Израиль 1:1 Северная Македония Северная Македония 1:4 Австрия Северная Македония 0:1 Польша Словения 1:1 Северная Македония Северная Македония 3:1 Латвия Северная Македония 4:0 Гибралтар Лихтенштейн 0:2 Северная Македония Армения 4:0 Северная Македония Северная Македония 4:1 Лихтенштейн Северная Македония 2:0 Армения

Последние игры между собой

Грузия: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Северная Македония: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Северная Македония 1:1 Грузия Лига наций УЕФА Грузия 1:1 Северная Македония Лига наций УЕФА
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Грузия - Северная Македония от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 ноября 2020, осталось 22 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 156
    Грузия 48.1% (75)
    X 40.4% (63)
    Северная Македония 11.5% (18)
    Все прогнозы
    2.12 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Грузия
    Ничья
    Северная Македония
    2.69
    2.85
    3.34
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.65 2.80 3.15
    Бонус: 5 000 ₽ 2.60 2.75 3.30
    Бонус: 5 000 ₽ 2.62 2.85 3.34
      2.69 2.82 3.31

    Самый высокий коэффициент на матч «Грузия» – «Северная Македония» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Грузия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Северная Македония» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Грузия» – «Северная Македония», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    5.30 1.15 4.20 1.22 2.25 1.69 1.99 1.87 1.68 2.26 1.39 3.00 1.15 5.30 1.10 6.10 1.01 12.00 1.01 12.50 0.00 20.00
    5.35 1.14 4.05 1.24 2.28 1.70 1.65 2.24 1.38 2.94 1.14 5.10 1.09 5.70 1.00 11.25 1.00 11.25
    5.90 1.16 2.89 1.45 2.29 1.67 1.99 1.89 1.68 2.29 1.50 2.70 1.40 3.10 1.13 6.78
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.38 3.05 1.20 4.60 1.03 12.00
    2.14 1.71 1.43 2.83 1.23 4.20 1.04 11.00 1.03 12.50
    2.28 1.68 1.88 2.01 1.47 2.82 1.32 3.58
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.77 1.98 1.36 3.00 1.10 6.30
    2.72 1.46 1.78 2.04 1.37 3.10 1.10 6.70 1.07 8.20

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.35 1.58
    Букмекер Да Нет
    7.40 1.09
    Букмекер Да Нет
    4.90 1.18
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    Прогнозы на матч Грузия - Северная Македония

    Исход игры
    Грузия
    48.1% (75)
    Ничья
    40.4% (63)
    Северная Македония
    11.5% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.26% (62)
    Меньше
    59.74% (92)
    Обе команды забьют
    Да
    76.62% (118)
    Нет
    23.38% (36)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.5% (57)
    2:1 Грузия
    28.8% (45)
    1:0 Грузия
    15.4% (24)
    1:2 Северная Македония
    7.7% (12)
    0:0 Ничья
    3.2% (5)
    0:1 Северная Македония
    2.6% (4)
    3:1 Грузия
    1.3% (2)
    2:0 Грузия
    1.3% (2)
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