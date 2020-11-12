Грузия
Позже
Стадион: Борис Пайчадзе
Северная Македония
23
Двали
Лаша
21
Элмас
Элиф
10
Пандев
Горан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Двали ЛашаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вайсс Владимир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Элмас ЭлифПолузащитник
- Нападающий
-
10 Пандев ГоранНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Зайков ДжокоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ангеловски Игор
Предыдущие игры
Грузия Последние 20 матчей: +8 =7 -5Северная Македония 1:1 Грузия Армения 2:2 Грузия Грузия 1:0 Беларусь Грузия 1:1 Северная Македония
Эстония 0:1 Грузия Хорватия 2:1 Грузия Швейцария 1:0 Грузия Гибралтар 2:3 Грузия Грузия 0:0 Ирландия Грузия 0:0 Дания Грузия 2:2 Южная Корея Дания 5:1 Грузия Грузия 3:0 Гибралтар Ирландия 1:0 Грузия Грузия 0:2 Швейцария Грузия 2:1 Казахстан Андорра 1:1 Грузия Латвия 0:3 Грузия Грузия 3:0 Андорра Грузия 1:0 Латвия
Северная Македония Последние 20 матчей: +10 =5 -5Северная Македония 1:1 Грузия Эстония 3:3 Северная Македония Северная Македония 2:1 Косово Грузия 1:1 Северная Македония
Северная Македония 2:1 Армения Северная Македония 1:0 Израиль Австрия 2:1 Северная Македония Польша 2:0 Северная Македония Северная Македония 2:1 Словения Латвия 0:2 Северная Македония Израиль 1:1 Северная Македония Северная Македония 1:4 Австрия Северная Македония 0:1 Польша Словения 1:1 Северная Македония Северная Македония 3:1 Латвия Северная Македония 4:0 Гибралтар Лихтенштейн 0:2 Северная Македония Армения 4:0 Северная Македония Северная Македония 4:1 Лихтенштейн Северная Македония 2:0 Армения
Последние игры между собой
Грузия: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Северная Македония: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Грузия» – «Северная Македония» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Грузия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Северная Македония» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Грузия» – «Северная Македония», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|5.30
|1.15
|4.20
|1.22
|—
|—
|2.25
|1.69
|1.99
|1.87
|1.68
|2.26
|—
|—
|1.39
|3.00
|1.15
|5.30
|1.10
|6.10
|1.01
|12.00
|1.01
|12.50
|0.00
|20.00
|
|5.35
|1.14
|4.05
|1.24
|—
|—
|2.28
|1.70
|—
|—
|1.65
|2.24
|—
|—
|1.38
|2.94
|1.14
|5.10
|1.09
|5.70
|1.00
|11.25
|1.00
|11.25
|—
|—
|
|5.90
|1.16
|—
|—
|2.89
|1.45
|2.29
|1.67
|1.99
|1.89
|1.68
|2.29
|1.50
|2.70
|1.40
|3.10
|—
|—
|1.13
|6.78
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Грузия - Северная Македония
Исход игры
Грузия
48.1% (75)
Ничья
40.4% (63)
Северная Македония
11.5% (18)
Тотал 2.5
Больше
40.26% (62)
Меньше
59.74% (92)
Обе команды забьют
Да
76.62% (118)
Нет
23.38% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.5% (57)
2:1 Грузия
28.8% (45)
1:0 Грузия
15.4% (24)
1:2 Северная Македония
7.7% (12)
0:0 Ничья
3.2% (5)
0:1 Северная Македония
2.6% (4)
3:1 Грузия
1.3% (2)
2:0 Грузия
1.3% (2)
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