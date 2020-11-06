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Грузия
 
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Стадион:
Северная Македония

Предыдущие игры

Грузия Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Северная Македония 1:1 Грузия Армения 2:2 Грузия Грузия 1:0 Беларусь Грузия 1:1 Северная Македония
Эстония 0:1 Грузия Хорватия 2:1 Грузия Швейцария 1:0 Грузия Гибралтар 2:3 Грузия Грузия 0:0 Ирландия Грузия 0:0 Дания Грузия 2:2 Южная Корея Дания 5:1 Грузия Грузия 3:0 Гибралтар Ирландия 1:0 Грузия Грузия 0:2 Швейцария Грузия 2:1 Казахстан Андорра 1:1 Грузия Латвия 0:3 Грузия Грузия 3:0 Андорра Грузия 1:0 Латвия
Северная Македония Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Северная Македония 1:1 Грузия Эстония 3:3 Северная Македония Северная Македония 2:1 Косово Грузия 1:1 Северная Македония
Северная Македония 2:1 Армения Северная Македония 1:0 Израиль Австрия 2:1 Северная Македония Польша 2:0 Северная Македония Северная Македония 2:1 Словения Латвия 0:2 Северная Македония Израиль 1:1 Северная Македония Северная Македония 1:4 Австрия Северная Македония 0:1 Польша Словения 1:1 Северная Македония Северная Македония 3:1 Латвия Северная Македония 4:0 Гибралтар Лихтенштейн 0:2 Северная Македония Армения 4:0 Северная Македония Северная Македония 4:1 Лихтенштейн Северная Македония 2:0 Армения

Последние игры между собой

Грузия: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Северная Македония: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Северная Македония 1:1 Грузия Лига наций УЕФА Грузия 1:1 Северная Македония Лига наций УЕФА
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Грузия - Северная Македония от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 ноября 2020, осталось 2 дня 15 часов 35 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 53
    Грузия 52.8% (28)
    X 32.1% (17)
    Северная Македония 15.1% (8)
    Все прогнозы
    2.12 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Грузия
    Ничья
    Северная Македония
    2.82
    2.93
    3.05
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.75 2.90 2.95
    Бонус: 5 000 ₽ 2.80 2.90 2.85
    Бонус: 5 000 ₽ 2.82 2.92 3.05
      2.79 2.93 3.05

    Самый высокий коэффициент на матч «Грузия» – «Северная Македония» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Грузия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Северная Македония» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Грузия» – «Северная Македония», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    6.40 1.09 5.00 1.18 2.39 1.60 2.08 1.77 1.79 2.08 1.44 2.75 1.18 4.70 1.13 5.60 1.03 10.00 1.02 11.00 0.00 18.50
    5.85 1.12 4.70 1.19 2.46 1.61 1.78 2.04 1.44 2.70 1.18 4.35 1.13 5.10 1.01 9.80 1.01 10.50
    6.51 1.14 3.14 1.40 2.45 1.59 2.13 1.79 1.78 2.12 1.57 2.52 1.44 2.90 1.14 6.28
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.47 2.70 1.22 4.10 1.05 10.50
    2.24 1.65 1.50 2.59 1.26 3.85 1.05 9.70 1.04 11.25
    2.25 1.70 1.85 2.04 1.45 2.92 1.31 3.71
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.92 1.82 1.41 2.75 1.12 5.50
    2.88 1.42 1.90 1.90 1.42 2.88 1.13 6.05 1.09 7.40

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.21 1.67
    Букмекер Да Нет
    6.60 1.11
    Букмекер Да Нет
    4.50 1.21
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    Прогнозы на матч Грузия - Северная Македония

    Исход игры
    Грузия
    52.8% (28)
    Ничья
    32.1% (17)
    Северная Македония
    15.1% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.02% (25)
    Меньше
    50.98% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    78.43% (40)
    Нет
    21.57% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Грузия
    32.1% (17)
    1:1 Ничья
    28.3% (15)
    1:0 Грузия
    15.1% (8)
    1:2 Северная Македония
    11.3% (6)
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