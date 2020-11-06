Грузия
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Стадион: Борис Пайчадзе
Северная Македония
Предыдущие игры
Грузия Последние 20 матчей: +8 =7 -5Северная Македония 1:1 Грузия Армения 2:2 Грузия Грузия 1:0 Беларусь Грузия 1:1 Северная Македония
Эстония 0:1 Грузия Хорватия 2:1 Грузия Швейцария 1:0 Грузия Гибралтар 2:3 Грузия Грузия 0:0 Ирландия Грузия 0:0 Дания Грузия 2:2 Южная Корея Дания 5:1 Грузия Грузия 3:0 Гибралтар Ирландия 1:0 Грузия Грузия 0:2 Швейцария Грузия 2:1 Казахстан Андорра 1:1 Грузия Латвия 0:3 Грузия Грузия 3:0 Андорра Грузия 1:0 Латвия
Северная Македония Последние 20 матчей: +10 =5 -5Северная Македония 1:1 Грузия Эстония 3:3 Северная Македония Северная Македония 2:1 Косово Грузия 1:1 Северная Македония
Северная Македония 2:1 Армения Северная Македония 1:0 Израиль Австрия 2:1 Северная Македония Польша 2:0 Северная Македония Северная Македония 2:1 Словения Латвия 0:2 Северная Македония Израиль 1:1 Северная Македония Северная Македония 1:4 Австрия Северная Македония 0:1 Польша Словения 1:1 Северная Македония Северная Македония 3:1 Латвия Северная Македония 4:0 Гибралтар Лихтенштейн 0:2 Северная Македония Армения 4:0 Северная Македония Северная Македония 4:1 Лихтенштейн Северная Македония 2:0 Армения
Последние игры между собой
Грузия: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Северная Македония: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Грузия» – «Северная Македония» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Грузия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Северная Македония» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Грузия» – «Северная Македония», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|6.40
|1.09
|5.00
|1.18
|—
|—
|2.39
|1.60
|2.08
|1.77
|1.79
|2.08
|—
|—
|1.44
|2.75
|1.18
|4.70
|1.13
|5.60
|1.03
|10.00
|1.02
|11.00
|0.00
|18.50
|
|5.85
|1.12
|4.70
|1.19
|—
|—
|2.46
|1.61
|—
|—
|1.78
|2.04
|—
|—
|1.44
|2.70
|1.18
|4.35
|1.13
|5.10
|1.01
|9.80
|1.01
|10.50
|—
|—
|
|6.51
|1.14
|—
|—
|3.14
|1.40
|2.45
|1.59
|2.13
|1.79
|1.78
|2.12
|1.57
|2.52
|1.44
|2.90
|—
|—
|1.14
|6.28
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Грузия - Северная Македония
Исход игры
Грузия
52.8% (28)
Ничья
32.1% (17)
Северная Македония
15.1% (8)
Тотал 2.5
Больше
49.02% (25)
Меньше
50.98% (26)
Обе команды забьют
Да
78.43% (40)
Нет
21.57% (11)
Популярный счёт
2:1 Грузия
32.1% (17)
1:1 Ничья
28.3% (15)
1:0 Грузия
15.1% (8)
1:2 Северная Македония
11.3% (6)
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