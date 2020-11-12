Венгрия
0:1
Первый тайм: 20'
Стадион: Имени Ференца Пушкаша
Исландия
5' Желтая карточкаСигурдссон Гильфи
0:1
11' ГолСигурдссон Гильфи
15
Ботка
Эндре
13
Кальмар
Жолт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Ботка ЭндреПолузащитник
-
13 Кальмар ЖолтПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Дибус ДенешВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Шигер ДавидПолузащитник
-
16 Варга КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Шефер АндрашПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Cosimo Inguscio
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Арнасон КариЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
23 Скуласон АриЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хамрен Эрик
Ход матча
11'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сцалай Адам
|4
|0.33
|2.
|Шаллаи Роланд
|2
|0.17
|3.
|Орбан Вилли
|2
|0.17
|4.
|Николич Неманья III
|2
|0.17
|5.
|Кальмар Жолт
|1
|0.08
|6.
|Кляйнхайслер Ласло
|1
|0.08
|7.
|Надь Адам
|1
|0.08
|8.
|Конывес Норберт
|1
|0.08
|9.
|Надь Доминик
|1
|0.08
|10.
|Собослаи Доминик
|1
|0.08
|11.
|Беше Барнабаш
|0
|0
|12.
|Ковач Иштван
|0
|0
|13.
|Хандья Силвестер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сигурдссон Гильфи
|3
|0.3
|2.
|Финнбогасон Альфред
|1
|0.1
|3.
|Севарссон Биркир
|1
|0.1
|4.
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0.1
|5.
|Бьярнасон Биркир
|0
|0
|6.
|Гудмундссон Йоханн
|0
|0
|7.
|Сигурьонссон Рунар
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фиоло Оттила
|4
|0
|2.
|Кальмар Жолт
|3
|0
|3.
|Ланг Адам
|3
|0
|4.
|Мейт Паткай
|2
|0
|5.
|Газдаг Даниэль
|2
|0
|6.
|Надь Адам
|2
|0
|7.
|Салаи Аттила
|2
|0
|8.
|Шигер Давид
|2
|0
|9.
|Сцалай Адам
|1
|0
|10.
|Кадар Томаш
|1
|0
|11.
|Ковач Иштван
|1
|0
|12.
|Ловренчич Герге
|1
|0
|13.
|Надь Доминик
|1
|0
|14.
|Барат Ботонд
|1
|0
|15.
|Кляйнхайслер Ласло
|1
|0
|16.
|Ботка Эндре
|1
|0
|17.
|Шаллаи Роланд
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сигурдссон Рагнар
|3
|0
|2.
|Ингасон Сверрир
|1
|1
|3.
|Севарссон Биркир
|1
|0
|4.
|Сигурдссон Гильфи
|1
|0
|5.
|Бедварссон Йоун Дади
|1
|0
|6.
|Херманнссон Хьёртур
|1
|0
|7.
|Магнуссон Хёрдур
|1
|0
|8.
|Гудмундссон Альберт
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Венгрия
|12.5% (2)
|25% (4)
|12.5% (2)
|12.5% (2)
|25% (4)
|12.5% (2)
|Исландия
|20% (1)
|40% (2)
|20% (1)
|0
|0
|20% (1)
Предыдущие игры
Венгрия Последние 20 матчей: +10 =2 -8РОССИЯ 0:0 Венгрия Сербия 0:1 Венгрия Болгария 1:3 Венгрия Венгрия 2:3 РОССИЯ
Турция 0:1 Венгрия Уэльс 2:0 Венгрия Венгрия 1:2 Уругвай Венгрия 1:0 Азербайджан Хорватия 3:0 Венгрия Венгрия 1:2 Словакия Черногория 2:1 Венгрия Венгрия 1:0 Уэльс Азербайджан 1:3 Венгрия Венгрия 2:1 Хорватия Словакия 2:0 Венгрия Венгрия 2:0 Финляндия Венгрия 2:0 Эстония Эстония 3:3 Венгрия Греция 1:0 Венгрия Венгрия 2:1 Греция
Исландия Последние 20 матчей: +9 =4 -7Исландия 1:2 Бельгия Исландия 0:3 Дания Исландия 2:1 Румыния Бельгия 5:1 Исландия
Исландия 0:1 Англия Сальвадор 0:1 Исландия Канада 0:1 Исландия Молдова 1:2 Исландия Турция 0:0 Исландия Исландия 2:0 Андорра Исландия 0:1 Франция Албания 4:2 Исландия Исландия 3:0 Молдова Исландия 2:1 Турция Исландия 1:0 Албания Франция 4:0 Исландия Андорра 0:2 Исландия Эстония 0:0 Исландия Швеция 2:2 Исландия Исландия 2:2 Катар
Последние игры между собой
Венгрия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Исландия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Венгрия» – «Исландия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Венгрия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Исландия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Венгрия» – «Исландия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|5.30
|1.15
|4.00
|1.24
|2.05
|1.75
|2.10
|1.79
|1.55
|2.45
|1.71
|2.21
|1.33
|3.25
|—
|—
|1.12
|6.10
|—
|—
|1.09
|7.20
|1.03
|10.50
|1.02
|11.00
|1.01
|19.00
|
|5.60
|1.10
|4.45
|1.18
|2.32
|1.58
|—
|—
|1.75
|2.08
|—
|—
|1.47
|2.88
|—
|—
|1.18
|4.80
|—
|—
|1.13
|5.60
|1.02
|10.75
|1.01
|11.00
|—
|—
|
|6.87
|1.12
|—
|—
|7.18
|1.11
|2.12
|1.78
|1.79
|2.12
|2.97
|1.42
|2.29
|1.67
|2.00
|1.88
|1.69
|2.25
|1.51
|2.64
|1.41
|3.03
|—
|—
|1.11
|7.34
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Венгрия 0:1 Исландия
Исход игры
Венгрия
75.3% (116)
Ничья
19.5% (30)
Исландия
5.2% (8)
Тотал 2.5
Больше
55.63% (84)
Меньше
44.37% (67)
Обе команды забьют
Да
72.85% (110)
Нет
27.15% (41)
Популярный счёт
2:1 Венгрия
48.7% (75)
1:0 Венгрия
20.1% (31)
1:1 Ничья
16.9% (26)
2:0 Венгрия
3.2% (5)
0:1 Исландия
2.6% (4)
1:2 Исландия
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.9% (3)
3:1 Венгрия
1.3% (2)
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