Вяжут игру в центре поля исландцы, как только венгры переходят в атаку, то сразу же встречают сопротивление, хорошо пока смотрятся гости.

Всего лишь один опасный момент был в первые минуты матча, да и опасным его назвать сложно, чистая ошибка голкипера.

А вот и первый удар в исполнении хозяев. Это Холендер из-за пределов штрафной пробил по воротам, но получилось точно в руки Халльдоурссону.

Ну наконец-то начали что-то показывать в атаке венгры, забрали они мяч под свой контроль и перекатывают его у чужой штрафной.

Угловой зарабатывают венгры. Быстро был разыгран стандарт, а далее пошла подача в центр штрафной, выбивает оттуда мяч Арнасон.

14' Бьяарнасон с левого фланга выполнял подачу в штрафную площадь венгров, но здорово играет головой Орбан и отводит угрозу от своих ворот.

13' Высоко прессингуют исландцы своего соперника, не дают они выйти хозяевам со своей половины поля, которые находятся в некотором шоке.

12' И вновь неаккуратно играет локтем в верховой борьбе Сцалай, совсем непонятно, почему арбитр не наказывает за такое желтой карточкой.

11' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Сигурдссон! Чудовищная ошибка голкипера венгров. Точно в Гулачи пробил Сигурдссон, а тот пропустил мяч между рук. Дождь сделал свое дело.

10' Очень опасный штрафной зарабатывают гости, это Холендер сбивает Гудмундссона, невероятный шанс для исландцев.

9' А вот и длинная передача к штрафной площади исландцев на Шаллаи, который нарушает правила в атаке, а ведь пас был неплохой.

8' Совсем ничего пока не получается в атаке у венгров, обороняются они большую часть времени, неожиданное начало.

7' Бьярнасон на чужой половине нарушил правила в верховой борьбе против Салаи, за неаккуратную игру локтем и желтую показать могут.

6' И вновь из-за боковой линии вброшен был мяч точно в штрафную площадь хозяев, но никаких проблем венграм это не создает.

5' А вот и первая жёлтая карточка, это Сигурдссон в центре поля грубовато срубил лидера венгерской сборной Собослаи.

4' Сигурдссон от левого углового флажка выполнил подачу в центр штрафной, пробивал с близкой дистанции Палссон, но угодил точно в голкипера.

3' Гуннарссон из-за боковой вбросил мяч в штрафную площадь венгров, но никто из игроков атаки до этой передачи не добрался, угловой будет.

2' В невысоком темпе проходят первые минуты встречи, с мячом преимущественно владеют хозяева, но происходит это в центре поля.