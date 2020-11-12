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Венгрия
0:1
Первый тайм: 20'

Стадион:
Исландия
0'
5' Желтая карточка
Сигурдссон Гильфи
0:1
11' Гол
Сигурдссон Гильфи
20'
1
Гулачи
Петер
5
Фиоло
Оттила
6
Орбан
Вилли
4
Салаи
Аттила
15
Ботка
Эндре
13
Кальмар
Жолт
8
Надь
Адам
10
Собослаи
Доминик
11
Холендер
Филип
20
Шаллаи
Роланд
9
Сцалай
Адам
1
Халльдоурссон
Ханнес
4
Палссон
Виктор
6
Сигурдссон
Рагнар
14
Арнасон
Кари
18
Магнуссон
Хёрдур
7
Гудмундссон
Йоханн
17
Гуннарссон
Арон
10
Сигурдссон
Гильфи
16
Сигурьонссон
Рунар
8
Бьярнасон
Биркир
11
Финнбогасон
Альфред
Венгрия
3-5-2
Исландия
4-4-2

Ход матча

5'
 
Сигурдссон Гильфи
11'
0:1
Сигурдссон Гильфи

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Венгрия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сцалай Адам 4 0.33
2. Шаллаи Роланд 2 0.17
3. Орбан Вилли 2 0.17
4. Николич Неманья III 2 0.17
5. Кальмар Жолт 1 0.08
6. Кляйнхайслер Ласло 1 0.08
7. Надь Адам 1 0.08
8. Конывес Норберт 1 0.08
9. Надь Доминик 1 0.08
10. Собослаи Доминик 1 0.08
11. Беше Барнабаш 0 0
12. Ковач Иштван 0 0
13. Хандья Силвестер 0 0
Исландия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сигурдссон Гильфи 3 0.3
2. Финнбогасон Альфред 1 0.1
3. Севарссон Биркир 1 0.1
4. Фридьонссон Хольмберт 1 0.1
5. Бьярнасон Биркир 0 0
6. Гудмундссон Йоханн 0 0
7. Сигурьонссон Рунар 0 0

Карточки

Венгрия
# Игрок      
1. Фиоло Оттила 4 0
2. Кальмар Жолт 3 0
3. Ланг Адам 3 0
4. Мейт Паткай 2 0
5. Газдаг Даниэль 2 0
6. Надь Адам 2 0
7. Салаи Аттила 2 0
8. Шигер Давид 2 0
9. Сцалай Адам 1 0
10. Кадар Томаш 1 0
11. Ковач Иштван 1 0
12. Ловренчич Герге 1 0
13. Надь Доминик 1 0
14. Барат Ботонд 1 0
15. Кляйнхайслер Ласло 1 0
16. Ботка Эндре 1 0
17. Шаллаи Роланд 1 0
Исландия
# Игрок      
1. Сигурдссон Рагнар 3 0
2. Ингасон Сверрир 1 1
3. Севарссон Биркир 1 0
4. Сигурдссон Гильфи 1 0
5. Бедварссон Йоун Дади 1 0
6. Херманнссон Хьёртур 1 0
7. Магнуссон Хёрдур 1 0
8. Гудмундссон Альберт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Венгрия 12.5% (2) 25% (4) 12.5% (2) 12.5% (2) 25% (4) 12.5% (2)
 Исландия 20% (1) 40% (2) 20% (1) 0 0 20% (1)

Предыдущие игры

Венгрия Последние 20 матчей: +10 =2 -8
РОССИЯ 0:0 Венгрия Сербия 0:1 Венгрия Болгария 1:3 Венгрия Венгрия 2:3 РОССИЯ
Турция 0:1 Венгрия Уэльс 2:0 Венгрия Венгрия 1:2 Уругвай Венгрия 1:0 Азербайджан Хорватия 3:0 Венгрия Венгрия 1:2 Словакия Черногория 2:1 Венгрия Венгрия 1:0 Уэльс Азербайджан 1:3 Венгрия Венгрия 2:1 Хорватия Словакия 2:0 Венгрия Венгрия 2:0 Финляндия Венгрия 2:0 Эстония Эстония 3:3 Венгрия Греция 1:0 Венгрия Венгрия 2:1 Греция
Исландия Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Исландия 1:2 Бельгия Исландия 0:3 Дания Исландия 2:1 Румыния Бельгия 5:1 Исландия
Исландия 0:1 Англия Сальвадор 0:1 Исландия Канада 0:1 Исландия Молдова 1:2 Исландия Турция 0:0 Исландия Исландия 2:0 Андорра Исландия 0:1 Франция Албания 4:2 Исландия Исландия 3:0 Молдова Исландия 2:1 Турция Исландия 1:0 Албания Франция 4:0 Исландия Андорра 0:2 Исландия Эстония 0:0 Исландия Швеция 2:2 Исландия Исландия 2:2 Катар

Последние игры между собой

Венгрия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Исландия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Исландия 1:1 Венгрия ЕВРО 2016 Венгрия 4:0 Исландия Товарищеские матчи
  • Первый тайм
  • Угловой
    19'
    Угловой зарабатывают венгры. Быстро был разыгран стандарт, а далее пошла подача в центр штрафной, выбивает оттуда мяч Арнасон.
  • 18'
    Ну наконец-то начали что-то показывать в атаке венгры, забрали они мяч под свой контроль и перекатывают его у чужой штрафной.
  • 17'
    А вот и первый удар в исполнении хозяев. Это Холендер из-за пределов штрафной пробил по воротам, но получилось точно в руки Халльдоурссону.
  • 16'
    Всего лишь один опасный момент был в первые минуты матча, да и опасным его назвать сложно, чистая ошибка голкипера.
  • 15'
    Вяжут игру в центре поля исландцы, как только венгры переходят в атаку, то сразу же встречают сопротивление, хорошо пока смотрятся гости.
  • 14'
    Бьяарнасон с левого фланга выполнял подачу в штрафную площадь венгров, но здорово играет головой Орбан и отводит угрозу от своих ворот.
  • 13'
    Высоко прессингуют исландцы своего соперника, не дают они выйти хозяевам со своей половины поля, которые находятся в некотором шоке. 
  • 12'
    И вновь неаккуратно играет локтем в верховой борьбе Сцалай, совсем непонятно, почему арбитр не наказывает за такое желтой карточкой. 
  • Описание гола
    11'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Сигурдссон! Чудовищная ошибка голкипера венгров. Точно в Гулачи пробил Сигурдссон, а тот пропустил мяч между рук. Дождь сделал свое дело. 
  • 10'
    Очень опасный штрафной зарабатывают гости, это Холендер сбивает Гудмундссона, невероятный шанс для исландцев. 
  • 9'
    А вот и длинная передача к штрафной площади исландцев на Шаллаи, который нарушает правила в атаке, а ведь пас был неплохой.
  • 8'
    Совсем ничего пока не получается в атаке у венгров, обороняются они большую часть времени, неожиданное начало. 
  • 7'
    Бьярнасон на чужой половине нарушил правила в верховой борьбе против Салаи, за неаккуратную игру локтем и желтую показать могут.
  • 6'
    И вновь из-за боковой линии вброшен был мяч точно в штрафную площадь хозяев, но никаких проблем венграм это не создает.
  • Желтая карточка
    5'
    А вот и первая жёлтая карточка, это Сигурдссон в центре поля грубовато срубил лидера венгерской сборной Собослаи.
  • Опасный момент
    4'
    Сигурдссон от левого углового флажка выполнил подачу в центр штрафной, пробивал с близкой дистанции Палссон, но угодил точно в голкипера.
  • 3'
    Гуннарссон из-за боковой вбросил мяч в штрафную площадь венгров, но никто из игроков атаки до этой передачи не добрался, угловой будет.
  • 2'
    В невысоком темпе проходят первые минуты встречи, с мячом преимущественно владеют хозяева, но происходит это в центре поля.
  • Первый тайм начался
    1'
    Команды появились на поле. Звучит стартовый свисток, матч начался!
  • До матча
  • Составы команд находятся в одноименной вкладке.
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая трансляция финального матча квалификации к ЕВРО-2020 между сборными Венгрии и Исландии. Проведёт текстовую онлайн трансляцию Цимбалюк Руслан.
    • Прогнозы 154
    Венгрия 75.3% (116)
    X 19.5% (30)
    Исландия 5.2% (8)
    Все прогнозы
    2.57 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Венгрия
    Ничья
    Исландия
    4.82
    3.32
    4.25
    Все Коэффициенты
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Puskas Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.15 3.00 3.45
Бонус: 5 000 ₽ 2.35 2.95 3.40
Бонус: 5 000 ₽ 2.16 3.06 4.25
  4.82 3.32 1.88

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
5.30 1.15 4.00 1.24 2.05 1.75 2.10 1.79 1.55 2.45 1.71 2.21 1.33 3.25 1.12 6.10 1.09 7.20 1.03 10.50 1.02 11.00 1.01 19.00
5.60 1.10 4.45 1.18 2.32 1.58 1.75 2.08 1.47 2.88 1.18 4.80 1.13 5.60 1.02 10.75 1.01 11.00
6.87 1.12 7.18 1.11 2.12 1.78 1.79 2.12 2.97 1.42 2.29 1.67 2.00 1.88 1.69 2.25 1.51 2.64 1.41 3.03 1.11 7.34
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
1.95 1.85 1.28 3.60 1.15 5.30 1.05 10.50
2.24 1.65 1.49 2.62 1.25 3.95 1.05 10.00 1.03 11.50
2.31 1.66 1.91 1.98 1.49 2.74 1.34 3.48 1.91 1.97 1.57 2.49 1.24 4.23 1.17 5.29
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.85 1.42 1.85 1.95 1.38 3.00 1.12 5.70
2.83 1.43 1.87 1.93 1.41 2.91 1.12 6.25 1.08 7.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.63 1.48
Букмекер Да Нет
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
4.75 1.18
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Прогнозы на матч Венгрия 0:1 Исландия

Исход игры
Венгрия
75.3% (116)
Ничья
19.5% (30)
Исландия
5.2% (8)
Тотал 2.5
Больше
55.63% (84)
Меньше
44.37% (67)
Обе команды забьют
Да
72.85% (110)
Нет
27.15% (41)
Популярный счёт
2:1 Венгрия
48.7% (75)
1:0 Венгрия
20.1% (31)
1:1 Ничья
16.9% (26)
2:0 Венгрия
3.2% (5)
0:1 Исландия
2.6% (4)
1:2 Исландия
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.9% (3)
3:1 Венгрия
1.3% (2)
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