Венгрия
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Стадион: Имени Ференца Пушкаша
Исландия
Предыдущие игры
Венгрия Последние 20 матчей: +10 =2 -8РОССИЯ 0:0 Венгрия Сербия 0:1 Венгрия Болгария 1:3 Венгрия Венгрия 2:3 РОССИЯ
Турция 0:1 Венгрия Уэльс 2:0 Венгрия Венгрия 1:2 Уругвай Венгрия 1:0 Азербайджан Хорватия 3:0 Венгрия Венгрия 1:2 Словакия Черногория 2:1 Венгрия Венгрия 1:0 Уэльс Азербайджан 1:3 Венгрия Венгрия 2:1 Хорватия Словакия 2:0 Венгрия Венгрия 2:0 Финляндия Венгрия 2:0 Эстония Эстония 3:3 Венгрия Греция 1:0 Венгрия Венгрия 2:1 Греция
Исландия Последние 20 матчей: +9 =4 -7Исландия 1:2 Бельгия Исландия 0:3 Дания Исландия 2:1 Румыния Бельгия 5:1 Исландия
Исландия 0:1 Англия Сальвадор 0:1 Исландия Канада 0:1 Исландия Молдова 1:2 Исландия Турция 0:0 Исландия Исландия 2:0 Андорра Исландия 0:1 Франция Албания 4:2 Исландия Исландия 3:0 Молдова Исландия 2:1 Турция Исландия 1:0 Албания Франция 4:0 Исландия Андорра 0:2 Исландия Эстония 0:0 Исландия Швеция 2:2 Исландия Исландия 2:2 Катар
Последние игры между собой
Венгрия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Исландия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Венгрия» – «Исландия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Венгрия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Исландия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Венгрия» – «Исландия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|8.30
|1.05
|6.50
|1.11
|2.75
|1.42
|—
|—
|2.12
|1.74
|1.80
|2.04
|1.62
|2.35
|—
|—
|1.29
|3.55
|1.20
|4.30
|1.07
|7.60
|1.05
|8.30
|1.01
|15.00
|
|7.30
|1.05
|6.10
|1.10
|2.74
|1.43
|—
|—
|2.08
|1.75
|—
|—
|1.64
|2.40
|—
|—
|1.28
|3.64
|1.20
|4.40
|1.05
|7.90
|1.03
|8.40
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|2.92
|1.44
|2.55
|1.56
|2.15
|1.76
|1.82
|2.09
|1.62
|2.40
|1.46
|2.87
|—
|—
|1.21
|4.69
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Венгрия - Исландия
Исход игры
Венгрия
77.4% (41)
Ничья
22.6% (12)
Исландия
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
56.86% (29)
Меньше
43.14% (22)
Обе команды забьют
Да
76.47% (39)
Нет
23.53% (12)
Популярный счёт
2:1 Венгрия
50.9% (27)
1:1 Ничья
18.9% (10)
1:0 Венгрия
18.9% (10)
2:2 Ничья
3.8% (2)
2:0 Венгрия
3.8% (2)
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