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Венгрия
 
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Стадион:
Исландия

Предыдущие игры

Венгрия Последние 20 матчей: +10 =2 -8
РОССИЯ 0:0 Венгрия Сербия 0:1 Венгрия Болгария 1:3 Венгрия Венгрия 2:3 РОССИЯ
Турция 0:1 Венгрия Уэльс 2:0 Венгрия Венгрия 1:2 Уругвай Венгрия 1:0 Азербайджан Хорватия 3:0 Венгрия Венгрия 1:2 Словакия Черногория 2:1 Венгрия Венгрия 1:0 Уэльс Азербайджан 1:3 Венгрия Венгрия 2:1 Хорватия Словакия 2:0 Венгрия Венгрия 2:0 Финляндия Венгрия 2:0 Эстония Эстония 3:3 Венгрия Греция 1:0 Венгрия Венгрия 2:1 Греция
Исландия Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Исландия 1:2 Бельгия Исландия 0:3 Дания Исландия 2:1 Румыния Бельгия 5:1 Исландия
Исландия 0:1 Англия Сальвадор 0:1 Исландия Канада 0:1 Исландия Молдова 1:2 Исландия Турция 0:0 Исландия Исландия 2:0 Андорра Исландия 0:1 Франция Албания 4:2 Исландия Исландия 3:0 Молдова Исландия 2:1 Турция Исландия 1:0 Албания Франция 4:0 Исландия Андорра 0:2 Исландия Эстония 0:0 Исландия Швеция 2:2 Исландия Исландия 2:2 Катар

Последние игры между собой

Венгрия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Исландия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Исландия 1:1 Венгрия ЕВРО 2016 Венгрия 4:0 Исландия Товарищеские матчи
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Венгрия - Исландия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 ноября 2020, осталось 2 дня 18 часов 20 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 53
    Венгрия 77.4% (41)
    X 22.6% (12)
    Исландия 0% (0)
    Все прогнозы
    2.57 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Венгрия
    Ничья
    Исландия
    2.50
    3.30
    3.24
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.50 3.25 2.95
    Бонус: 5 000 ₽ 2.45 3.15 3.15
    Бонус: 5 000 ₽ 2.44 3.30 3.18
      2.46 3.20 3.24

    Самый высокий коэффициент на матч «Венгрия» – «Исландия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Венгрия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Исландия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Венгрия» – «Исландия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    8.30 1.05 6.50 1.11 2.75 1.42 2.12 1.74 1.80 2.04 1.62 2.35 1.29 3.55 1.20 4.30 1.07 7.60 1.05 8.30 1.01 15.00
    7.30 1.05 6.10 1.10 2.74 1.43 2.08 1.75 1.64 2.40 1.28 3.64 1.20 4.40 1.05 7.90 1.03 8.40
    2.92 1.44 2.55 1.56 2.15 1.76 1.82 2.09 1.62 2.40 1.46 2.87 1.21 4.69
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.63 2.28 1.29 3.50 1.08 8.10
    2.59 1.50 1.68 2.19 1.33 3.30 1.08 7.80 1.06 9.30
    2.63 1.53 2.16 1.76 1.66 2.31 1.43 2.98
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.25 1.60 1.53 2.40 1.19 4.40
    3.30 1.33 2.15 1.70 1.51 2.56 1.17 5.00 1.12 6.20

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.97 1.81
    Букмекер Да Нет
    5.60 1.13
    Букмекер Да Нет
    3.85 1.25
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    Прогнозы на матч Венгрия - Исландия

    Исход игры
    Венгрия
    77.4% (41)
    Ничья
    22.6% (12)
    Исландия
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.86% (29)
    Меньше
    43.14% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    76.47% (39)
    Нет
    23.53% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Венгрия
    50.9% (27)
    1:1 Ничья
    18.9% (10)
    1:0 Венгрия
    18.9% (10)
    2:2 Ничья
    3.8% (2)
    2:0 Венгрия
    3.8% (2)
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