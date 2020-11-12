Северная Ирландия
0:0
Первый тайм: 16'
Стадион: Уиндзор Парк
Словакия
19
Куцка
Юрай
17
Гамшик
Марек
20
Мак
Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Хазард КонорВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Смит МайклЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Уайт ГэвинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бараклаф Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Куцка ЮрайПолузащитник
-
17 Гамшик МарекПолузащитник
-
20 Мак РобертПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Якубех АдамВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Дюриш МихалНападающий
- Нападающий
-
11 Мраз СамуэлНападающий
-
Главный тренер: Stefan Tarkovic
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макгинн Найалл
|1
|0.11
|2.
|Эванс Корри
|1
|0.11
|3.
|Григг Уилл
|1
|0.11
|4.
|Макнейр Пэдди
|1
|0.11
|5.
|Уайт Гэвин
|1
|0.11
|6.
|Лафферти Кайл
|0
|0
|7.
|Бойс Лайам
|0
|0
|8.
|Джонс Джордан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гамшик Марек
|2
|0.22
|2.
|Мак Роберт
|2
|0.22
|3.
|Руснак Альберт
|1
|0.11
|4.
|Куцка Юрай
|1
|0.11
|5.
|Дюриш Михал
|1
|0.11
|6.
|Шранц Иван
|1
|0.11
|7.
|Зреляк Адам
|1
|0.11
|8.
|Немец Адам
|0
|0
|9.
|Грегуш Ян
|0
|0
|10.
|Дуда Ондрей
|0
|0
|11.
|Беро Матуш
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мадженнис Джош
|1
|1
|2.
|Норвуд Оливер
|2
|0
|3.
|Каткарт Крейг
|1
|0
|4.
|Макаули Гарет
|1
|0
|5.
|Дэвис Стивен
|1
|0
|6.
|Эванс Корри
|1
|0
|7.
|Сэвилл Джордж
|1
|0
|8.
|Маклафлин Конор
|1
|0
|9.
|Томпсон Джордан
|1
|0
|10.
|Пикок-Фаррелл Бэйли
|1
|0
|11.
|Баллард Дэниэл
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дуда Ондрей
|3
|0
|2.
|Шкртел Мартин
|2
|0
|3.
|Куцка Юрай
|2
|0
|4.
|Губочан Томаш
|2
|0
|5.
|Гамшик Марек
|2
|0
|6.
|Шкриньяр Милан
|2
|0
|7.
|Грегуш Ян
|1
|0
|8.
|Гараслин Лукаш
|1
|0
|9.
|Беро Матуш
|1
|0
|10.
|Дьомбер Норберт
|1
|0
|11.
|Боженик Роберт
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Северная Ирландия
|20% (1)
|0
|0
|40% (2)
|0
|40% (2)
|Словакия
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
Предыдущие игры
Северная Ирландия Последние 20 матчей: +8 =3 -9Норвегия 1:0 Северная Ирландия Северная Ирландия 0:1 Австрия Босния и Герцеговина 1:1 Северная Ирландия Северная Ирландия 1:5 Норвегия
Румыния 1:1 Северная Ирландия Германия 6:1 Северная Ирландия Северная Ирландия 0:0 Голландия Чехия 2:3 Северная Ирландия Голландия 3:1 Северная Ирландия Северная Ирландия 0:2 Германия Северная Ирландия 1:0 Люксембург Беларусь 0:1 Северная Ирландия Эстония 1:2 Северная Ирландия Северная Ирландия 2:1 Беларусь Северная Ирландия 2:0 Эстония Северная Ирландия 1:2 Австрия Ирландия 0:0 Северная Ирландия Босния и Герцеговина 2:0 Северная Ирландия Австрия 1:0 Северная Ирландия Северная Ирландия 3:0 Израиль
Словакия Последние 20 матчей: +7 =4 -9Словакия 2:3 Израиль Шотландия 1:0 Словакия Словакия 0:0 Ирландия Израиль 1:1 Словакия
Словакия 1:3 Чехия Словакия 2:0 Азербайджан Хорватия 3:1 Словакия Словакия 1:1 Парагвай Словакия 1:1 Уэльс Венгрия 1:2 Словакия Словакия 0:4 Хорватия Азербайджан 1:5 Словакия Словакия 5:1 Иордания Уэльс 1:0 Словакия Словакия 2:0 Венгрия Чехия 1:0 Словакия Словакия 4:1 Украина Швеция 1:1 Словакия Словакия 1:2 Чехия Украина 1:0 Словакия
Последние игры между собой
Северная Ирландия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Словакия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Северная Ирландия» – «Словакия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Северная Ирландия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Словакия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Северная Ирландия» – «Словакия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|5.30
|1.15
|4.00
|1.24
|—
|—
|2.05
|1.75
|2.10
|1.79
|1.55
|2.45
|—
|—
|1.33
|3.25
|1.12
|6.10
|1.09
|7.20
|1.02
|11.00
|1.02
|11.50
|0.00
|19.00
|
|5.45
|1.10
|4.40
|1.18
|—
|—
|2.30
|1.59
|—
|—
|1.74
|2.09
|—
|—
|1.46
|2.92
|1.18
|4.85
|1.13
|5.60
|1.02
|10.75
|1.01
|11.25
|—
|—
|
|6.46
|1.14
|—
|—
|3.09
|1.41
|2.41
|1.61
|2.10
|1.81
|1.77
|2.14
|1.57
|2.53
|1.44
|2.90
|—
|—
|1.15
|6.13
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Северная Ирландия 0:0 Словакия
Исход игры
Северная Ирландия
28.1% (43)
Ничья
47.7% (73)
Словакия
24.2% (37)
Тотал 2.5
Больше
24.5% (37)
Меньше
75.5% (114)
Обе команды забьют
Да
64.9% (98)
Нет
35.1% (53)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.9% (61)
1:0 Северная Ирландия
14.4% (22)
0:1 Словакия
12.4% (19)
2:1 Северная Ирландия
11.1% (17)
1:2 Словакия
10.5% (16)
0:0 Ничья
5.9% (9)
2:0 Северная Ирландия
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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