Гамшик выполнил длинный перевод на Руснака, который не рискнул идти вперёд и сыграл назад на партнёра.

Куцка покатил мяч в сторону 11-метровой отметки, но вышло слишком сильно и Пикок-Фаррелл на выходе зафиксировал сферу.

Снова игроки сборной Словакии перекатывают игровой снаряд на своей половине поля, не спешат они идти вперёд.

Шкриньяр пошёл вперёд, сыграл направо на Пекарика, который пошёл в штрафную, пытался пробить в подкате по воротам и мяч от него вылетел за пределы поля.

11' Руснак опустился к своей штрафной площади, сделал длинную передачу вперёд, но Пикок-Фаррелл оказался первым на мяче.

10' Дуда ускорился по правому флангу, возле углового флажка зацепился за мяч, сыграл в сторону штрафной площади, но Льюис перехватил круглого.

9' дуда скинул мяч на край штрафной Руснак, который с края штрафной нанёс удар по воротам и круглый пролетел над перекладиной.

8' Снова защитники сборной Словакии перекатывают игровой снаряд в центре поля, используя всю ширину.

7' Льюис выполнил подачу на дальнюю штангу, откуда Макнейр скидывал мяч головой в центр вратарской и Родак на выходе зафиксировал игровой снаряд.

6' Шатка сделал длинную передачу вперёд, где Дуда в борьбе за мяч сфолил против Сэвилла около штрафной.

5' Забрали наконец игроки сборной Словакии футбольный снаряд под свой контроль и катают его пока около центрального круга.

4' Макгин выполнил подачу с правого фланга, но мяч свалился с ноги и вылетел за пределы поля.

3' Даллас подключился в атаку, ворвался в штрафную площадь словаков, но Шкриньяр выбил сферу за пределы поля.

2' Провели быструю атаку ирландцы, Макнейр сыграл на правый край штрафной на Вашингтона, который прострелил вдоль ворот, но из положения "вне игры".