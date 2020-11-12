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Северная Ирландия
0:0
Первый тайм: 16'

Стадион:
Словакия
0' 16'
1
Пикок-Фаррелл
Бэйли
14
Даллас
Стюарт
20
Каткарт
Крейг
5
Эванс
Джонни
3
Льюис
Джамал
7
Макгинн
Найалл
17
Макнейр
Пэдди
8
Дэвис
Стивен
6
Сэвилл
Джордж
21
Мадженнис
Джош
16
Вашингтон
Конор
1
Родак
Марек
2
Пекарик
Петер
16
Шатка
Любомир
14
Шкриньяр
Милан
15
Губочан
Томаш
22
Лоботка
Станислав
10
Руснак
Альберт
19
Куцка
Юрай
17
Гамшик
Марек
20
Мак
Роберт
8
Дуда
Ондрей
Северная Ирландия
4-4-2
Словакия
4-1-4-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Северная Ирландия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макгинн Найалл 1 0.11
2. Эванс Корри 1 0.11
3. Григг Уилл 1 0.11
4. Макнейр Пэдди 1 0.11
5. Уайт Гэвин 1 0.11
6. Лафферти Кайл 0 0
7. Бойс Лайам 0 0
8. Джонс Джордан 0 0
Словакия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гамшик Марек 2 0.22
2. Мак Роберт 2 0.22
3. Руснак Альберт 1 0.11
4. Куцка Юрай 1 0.11
5. Дюриш Михал 1 0.11
6. Шранц Иван 1 0.11
7. Зреляк Адам 1 0.11
8. Немец Адам 0 0
9. Грегуш Ян 0 0
10. Дуда Ондрей 0 0
11. Беро Матуш 0 0

Карточки

Северная Ирландия
# Игрок      
1. Мадженнис Джош 1 1
2. Норвуд Оливер 2 0
3. Каткарт Крейг 1 0
4. Макаули Гарет 1 0
5. Дэвис Стивен 1 0
6. Эванс Корри 1 0
7. Сэвилл Джордж 1 0
8. Маклафлин Конор 1 0
9. Томпсон Джордан 1 0
10. Пикок-Фаррелл Бэйли 1 0
11. Баллард Дэниэл 1 0
Словакия
# Игрок      
1. Дуда Ондрей 3 0
2. Шкртел Мартин 2 0
3. Куцка Юрай 2 0
4. Губочан Томаш 2 0
5. Гамшик Марек 2 0
6. Шкриньяр Милан 2 0
7. Грегуш Ян 1 0
8. Гараслин Лукаш 1 0
9. Беро Матуш 1 0
10. Дьомбер Норберт 1 0
11. Боженик Роберт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Северная Ирландия 20% (1) 0 0 40% (2) 0 40% (2)
 Словакия 22.22% (2) 22.22% (2) 11.11% (1) 11.11% (1) 22.22% (2) 11.11% (1)

Предыдущие игры

Северная Ирландия Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Норвегия 1:0 Северная Ирландия Северная Ирландия 0:1 Австрия Босния и Герцеговина 1:1 Северная Ирландия Северная Ирландия 1:5 Норвегия
Румыния 1:1 Северная Ирландия Германия 6:1 Северная Ирландия Северная Ирландия 0:0 Голландия Чехия 2:3 Северная Ирландия Голландия 3:1 Северная Ирландия Северная Ирландия 0:2 Германия Северная Ирландия 1:0 Люксембург Беларусь 0:1 Северная Ирландия Эстония 1:2 Северная Ирландия Северная Ирландия 2:1 Беларусь Северная Ирландия 2:0 Эстония Северная Ирландия 1:2 Австрия Ирландия 0:0 Северная Ирландия Босния и Герцеговина 2:0 Северная Ирландия Австрия 1:0 Северная Ирландия Северная Ирландия 3:0 Израиль
Словакия Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Словакия 2:3 Израиль Шотландия 1:0 Словакия Словакия 0:0 Ирландия Израиль 1:1 Словакия
Словакия 1:3 Чехия Словакия 2:0 Азербайджан Хорватия 3:1 Словакия Словакия 1:1 Парагвай Словакия 1:1 Уэльс Венгрия 1:2 Словакия Словакия 0:4 Хорватия Азербайджан 1:5 Словакия Словакия 5:1 Иордания Уэльс 1:0 Словакия Словакия 2:0 Венгрия Чехия 1:0 Словакия Словакия 4:1 Украина Швеция 1:1 Словакия Словакия 1:2 Чехия Украина 1:0 Словакия

Последние игры между собой

Северная Ирландия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Словакия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Словакия 0:0 Северная Ирландия Товарищеские матчи Северная Ирландия 0:2 Словакия Чемпионат Мира Словакия 2:1 Северная Ирландия Чемпионат Мира
  • Первый тайм
  • Описание гола
    15'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! ЛУКА ЮРАЙ КУЦКА!!!
  • 14'
    Шкриньяр пошёл вперёд, сыграл направо на Пекарика, который пошёл в штрафную, пытался пробить в подкате по воротам и мяч от него вылетел за пределы поля.
  • 13'
    Снова игроки сборной Словакии перекатывают игровой снаряд на своей половине поля, не спешат они идти вперёд.
  • 12'
    Куцка покатил мяч в сторону 11-метровой отметки, но вышло слишком сильно и Пикок-Фаррелл на выходе зафиксировал сферу.
  • 11'
    Гамшик выполнил длинный перевод на Руснака, который не рискнул идти вперёд и сыграл назад на партнёра.
  • 11'
    Руснак опустился к своей штрафной площади, сделал длинную передачу вперёд, но Пикок-Фаррелл оказался первым на мяче.
  • 10'
    Дуда ускорился по правому флангу, возле углового флажка зацепился за мяч, сыграл в сторону штрафной площади, но Льюис перехватил круглого.
  • 9'
    дуда скинул мяч на край штрафной Руснак, который с края штрафной нанёс удар по воротам и круглый пролетел над перекладиной.
  • 8'
    Снова защитники сборной Словакии перекатывают игровой снаряд в центре поля, используя всю ширину.
  • 7'
    Льюис выполнил подачу на дальнюю штангу, откуда Макнейр скидывал мяч головой в центр вратарской и Родак на выходе зафиксировал игровой снаряд.
  • Фол, нарушение
    6'
    Шатка сделал длинную передачу вперёд, где Дуда в борьбе за мяч сфолил против Сэвилла около штрафной.
  • 5'
    Забрали наконец игроки сборной Словакии футбольный снаряд под свой контроль и катают его пока около центрального круга.
  • 4'
    Макгин выполнил подачу с правого фланга, но мяч свалился с ноги и вылетел за пределы поля.
  • 3'
    Даллас подключился в атаку, ворвался в штрафную площадь словаков, но Шкриньяр выбил сферу за пределы поля.
  • Офсайд
    2'
    Провели быструю атаку ирландцы, Макнейр сыграл на правый край штрафной на Вашингтона, который прострелил вдоль ворот, но из положения "вне игры".
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • До матча
  • Доброго времени суток вам, уважаемые болельщики. Сегодня в программе спортивного портала LiveResult.Ru финал Путь В Лига Наций. В рамках этой игры на стадионе "Уиндзор Парк" в Белфасте, вместимостью 18434 мест, лицом к лицу сойдутся национальные команды Северная Ирландия и Словакия. Обслужит этот матч бригада арбитров во главе с Феликc Брыхом (Германия); помощники судьи - Марк Борш, Штефан Лупп; резервный судья - Тобиас Штилер. Проведёт эту текстовую онлайн-трансляцию - Евгений Банмиллер.
    • Прогнозы 153
    Северная Ирландия 28.1% (43)
    X 47.7% (73)
    Словакия 24.2% (37)
    Все прогнозы
    2.88 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Северная Ирландия
    Ничья
    Словакия
    2.65
    2.98
    3.58
    Все Коэффициенты
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Windsor Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.45 2.90 3.30
Бонус: 5 000 ₽ 2.35 2.80 3.70
Бонус: 5 000 ₽ 2.48 2.94 3.52
  2.42 2.98 3.58

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
5.30 1.15 4.00 1.24 2.05 1.75 2.10 1.79 1.55 2.45 1.33 3.25 1.12 6.10 1.09 7.20 1.02 11.00 1.02 11.50 0.00 19.00
5.45 1.10 4.40 1.18 2.30 1.59 1.74 2.09 1.46 2.92 1.18 4.85 1.13 5.60 1.02 10.75 1.01 11.25
6.46 1.14 3.09 1.41 2.41 1.61 2.10 1.81 1.77 2.14 1.57 2.53 1.44 2.90 1.15 6.13
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.95 1.85 1.28 3.60 1.15 5.30 1.04 11.00
2.22 1.66 1.48 2.65 1.25 3.95 1.05 10.25 1.03 11.75
2.38 1.63 1.97 1.92 1.54 2.60 1.37 3.28
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.85 1.42 1.85 1.90 1.38 3.00 1.11 5.90
2.79 1.44 1.85 1.95 1.40 2.95 1.12 6.30 1.08 7.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.63 1.48
Букмекер Да Нет
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
4.75 1.18
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Прогнозы на матч Северная Ирландия 0:0 Словакия

Исход игры
Северная Ирландия
28.1% (43)
Ничья
47.7% (73)
Словакия
24.2% (37)
Тотал 2.5
Больше
24.5% (37)
Меньше
75.5% (114)
Обе команды забьют
Да
64.9% (98)
Нет
35.1% (53)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.9% (61)
1:0 Северная Ирландия
14.4% (22)
0:1 Словакия
12.4% (19)
2:1 Северная Ирландия
11.1% (17)
1:2 Словакия
10.5% (16)
0:0 Ничья
5.9% (9)
2:0 Северная Ирландия
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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