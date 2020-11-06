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Северная Ирландия
 
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Стадион:
Словакия

Предыдущие игры

Северная Ирландия Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Норвегия 1:0 Северная Ирландия Северная Ирландия 0:1 Австрия Босния и Герцеговина 1:1 Северная Ирландия Северная Ирландия 1:5 Норвегия
Румыния 1:1 Северная Ирландия Германия 6:1 Северная Ирландия Северная Ирландия 0:0 Голландия Чехия 2:3 Северная Ирландия Голландия 3:1 Северная Ирландия Северная Ирландия 0:2 Германия Северная Ирландия 1:0 Люксембург Беларусь 0:1 Северная Ирландия Эстония 1:2 Северная Ирландия Северная Ирландия 2:1 Беларусь Северная Ирландия 2:0 Эстония Северная Ирландия 1:2 Австрия Ирландия 0:0 Северная Ирландия Босния и Герцеговина 2:0 Северная Ирландия Австрия 1:0 Северная Ирландия Северная Ирландия 3:0 Израиль
Словакия Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Словакия 2:3 Израиль Шотландия 1:0 Словакия Словакия 0:0 Ирландия Израиль 1:1 Словакия
Словакия 1:3 Чехия Словакия 2:0 Азербайджан Хорватия 3:1 Словакия Словакия 1:1 Парагвай Словакия 1:1 Уэльс Венгрия 1:2 Словакия Словакия 0:4 Хорватия Азербайджан 1:5 Словакия Словакия 5:1 Иордания Уэльс 1:0 Словакия Словакия 2:0 Венгрия Чехия 1:0 Словакия Словакия 4:1 Украина Швеция 1:1 Словакия Словакия 1:2 Чехия Украина 1:0 Словакия

Последние игры между собой

Северная Ирландия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Словакия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Словакия 0:0 Северная Ирландия Товарищеские матчи Северная Ирландия 0:2 Словакия Чемпионат Мира Словакия 2:1 Северная Ирландия Чемпионат Мира
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Северная Ирландия - Словакия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 ноября 2020, осталось 2 дня 18 часов 20 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 52
    Северная Ирландия 34.6% (18)
    X 48.1% (25)
    Словакия 17.3% (9)
    Все прогнозы
    2.88 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Северная Ирландия
    Ничья
    Словакия
    2.95
    2.97
    3.06
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.70 2.95 2.95
    Бонус: 5 000 ₽ 2.95 2.90 2.75
    Бонус: 5 000 ₽ 2.88 2.96 3.06
      2.79 2.97 3.01

    Самый высокий коэффициент на матч «Северная Ирландия» – «Словакия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Северная Ирландия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Словакия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Северная Ирландия» – «Словакия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    6.60 1.09 5.10 1.17 2.48 1.59 2.15 1.75 1.83 2.07 1.47 2.75 1.20 4.70 1.15 5.50 1.03 9.90 1.02 11.00 0.00 18.50
    5.65 1.10 4.55 1.17 2.34 1.57 1.77 2.05 1.48 2.85 1.19 4.70 1.14 5.45 1.02 9.80 1.01 10.75
    6.75 1.13 2.51 1.57 2.17 1.74 1.84 2.06 1.61 2.43 1.48 2.81 1.15 6.00
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.50 2.70 1.22 3.80 1.04 9.80
    2.30 1.62 1.50 2.59 1.26 3.85 1.05 9.80 1.04 11.25
    2.38 1.63 1.95 1.93 1.51 2.70 1.34 3.46
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.90 1.84 1.41 2.80 1.12 5.60
    2.88 1.42 1.91 1.89 1.42 2.88 1.12 6.10 1.09 7.50

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.20 1.68
    Букмекер Да Нет
    6.40 1.12
    Букмекер Да Нет
    4.50 1.21
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    Прогнозы на матч Северная Ирландия - Словакия

    Исход игры
    Северная Ирландия
    34.6% (18)
    Ничья
    48.1% (25)
    Словакия
    17.3% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    30% (15)
    Меньше
    70% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    76% (38)
    Нет
    24% (12)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    44.2% (23)
    1:0 Северная Ирландия
    15.4% (8)
    2:1 Северная Ирландия
    15.4% (8)
    1:2 Словакия
    11.5% (6)
    0:1 Словакия
    5.8% (3)
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