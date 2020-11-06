Северная Ирландия
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Стадион: Уиндзор Парк
Словакия
Предыдущие игры
Северная Ирландия Последние 20 матчей: +8 =3 -9Норвегия 1:0 Северная Ирландия Северная Ирландия 0:1 Австрия Босния и Герцеговина 1:1 Северная Ирландия Северная Ирландия 1:5 Норвегия
Румыния 1:1 Северная Ирландия Германия 6:1 Северная Ирландия Северная Ирландия 0:0 Голландия Чехия 2:3 Северная Ирландия Голландия 3:1 Северная Ирландия Северная Ирландия 0:2 Германия Северная Ирландия 1:0 Люксембург Беларусь 0:1 Северная Ирландия Эстония 1:2 Северная Ирландия Северная Ирландия 2:1 Беларусь Северная Ирландия 2:0 Эстония Северная Ирландия 1:2 Австрия Ирландия 0:0 Северная Ирландия Босния и Герцеговина 2:0 Северная Ирландия Австрия 1:0 Северная Ирландия Северная Ирландия 3:0 Израиль
Словакия Последние 20 матчей: +7 =4 -9Словакия 2:3 Израиль Шотландия 1:0 Словакия Словакия 0:0 Ирландия Израиль 1:1 Словакия
Словакия 1:3 Чехия Словакия 2:0 Азербайджан Хорватия 3:1 Словакия Словакия 1:1 Парагвай Словакия 1:1 Уэльс Венгрия 1:2 Словакия Словакия 0:4 Хорватия Азербайджан 1:5 Словакия Словакия 5:1 Иордания Уэльс 1:0 Словакия Словакия 2:0 Венгрия Чехия 1:0 Словакия Словакия 4:1 Украина Швеция 1:1 Словакия Словакия 1:2 Чехия Украина 1:0 Словакия
Последние игры между собой
Северная Ирландия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Словакия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Северная Ирландия» – «Словакия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Северная Ирландия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Словакия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Северная Ирландия» – «Словакия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|6.60
|1.09
|5.10
|1.17
|2.48
|1.59
|2.15
|1.75
|1.83
|2.07
|—
|—
|1.47
|2.75
|1.20
|4.70
|1.15
|5.50
|1.03
|9.90
|1.02
|11.00
|0.00
|18.50
|
|5.65
|1.10
|4.55
|1.17
|2.34
|1.57
|—
|—
|1.77
|2.05
|—
|—
|1.48
|2.85
|1.19
|4.70
|1.14
|5.45
|1.02
|9.80
|1.01
|10.75
|—
|—
|
|6.75
|1.13
|—
|—
|2.51
|1.57
|2.17
|1.74
|1.84
|2.06
|1.61
|2.43
|1.48
|2.81
|—
|—
|1.15
|6.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Северная Ирландия - Словакия
Исход игры
Северная Ирландия
34.6% (18)
Ничья
48.1% (25)
Словакия
17.3% (9)
Тотал 2.5
Больше
30% (15)
Меньше
70% (35)
Обе команды забьют
Да
76% (38)
Нет
24% (12)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.2% (23)
1:0 Северная Ирландия
15.4% (8)
2:1 Северная Ирландия
15.4% (8)
1:2 Словакия
11.5% (6)
0:1 Словакия
5.8% (3)
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