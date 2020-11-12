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Сербия
0:0
Первый тайм: 17'

Стадион:
Шотландия
0'
10' Желтая карточка
Миленкович Никола
17'
12
Райкович
Предраг
4
Миленкович
Никола
13
Митрович
Стефан
8
Гудель
Неманья
22
Лазович
Дарко
6
Максимович
Неманья
20
Милинкович-Савич
Сергей
16
Лукич
Саша
17
Костич
Филип
9
Митрович
Александр
10
Тадич
Душан
1
Маршалл
Дэвид
4
Мактоминай
Скотт
5
Галлахер
Деклан
6
Тирни
Киран
2
О'Доннелл
Стивен
8
Джек
Райан
10
Макгрегор
Каллум
11
Кристи
Райан
3
Робертсон
Эндрю
9
Дайкс
Линдон
7
Макгинн
Джон
Сербия
3-5-2
Шотландия
3-5-2

Ход матча

10'
Миленкович Никола
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сербия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Митрович Александр 8 (2) 0.67
2. Милинкович-Савич Сергей 3 0.25
3. Ляич Адем 2 0.17
4. Тадич Душан 1 (1) 0.08
5. Прийович Александар 1 0.08
6. Живкович Андрия 0 0
7. Коларов Александар 0 0
8. Лазович Дарко 0 0
9. Ристич Михайло 0 0
Шотландия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Форрест Джеймс 5 0.5
2. Фрейзер Райан 2 0.2
3. Кристи Райан 2 (2) 0.2
4. Дайкс Линдон 2 0.2
5. Нейсмит Стивен 1 0.1
6. Флетчер Стивен 1 (1) 0.1
7. Малгрю Чарльз 1 (1) 0.1
8. Палмер Лиам 0 0
9. О'Доннелл Стивен 0 0

Карточки

Сербия
# Игрок      
1. Коларов Александар 3 1
2. Тадич Душан 3 0
3. Родич Милан 2 0
4. Митрович Александр 2 0
5. Лукич Саша 2 0
6. Миленкович Никола 2 0
7. Павлович Страхиня 2 0
8. Матич Неманья 1 0
9. Миливоевич Лука 1 0
10. Митрович Стефан 1 0
11. Костич Филип 1 0
12. Максимович Никола 1 0
13. Гачинович Мийат 1 0
14. Младенович Филип 1 0
15. Ристич Михайло 1 0
16. Максимович Неманья 1 0
Шотландия
# Игрок      
1. Сауттар Джон 2 1
2. Робертсон Эндрю 3 0
3. Патерсон Каллум 2 0
4. Маккена Скотт 2 0
5. Дайкс Линдон 2 0
6. Макдоналд Кевин 1 0
7. Маршалл Дэвид 1 0
8. Рассел Джонни 1 0
9. Филлипс Мэтт 1 0
10. Флек Джон 1 0
11. Форрест Джеймс 1 0
12. Фрейзер Райан 1 0
13. Армстронг Стюарт 1 0
14. Палмер Лиам 1 0
15. Макгрегор Каллум 1 0
16. Макгинн Джон 1 0
17. Макбарни Оливер 1 0
18. Бейтс Дэвид 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Сербия 0 26.67% (4) 13.33% (2) 13.33% (2) 20% (3) 20% (3) 6.67% (1)
 Шотландия 14.29% (2) 14.29% (2) 28.57% (4) 21.43% (3) 21.43% (3) 0 0

Предыдущие игры

Сербия Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Турция 2:2 Сербия Сербия 0:1 Венгрия Норвегия 1:2 Сербия Сербия 0:0 Турция
РОССИЯ 3:1 Сербия Сербия 2:2 Украина Сербия 3:2 Люксембург Литва 1:2 Сербия Сербия 1:0 Парагвай Люксембург 1:3 Сербия Сербия 2:4 Португалия Сербия 4:1 Литва Украина 5:0 Сербия Португалия 1:1 Сербия Германия 1:1 Сербия Сербия 4:1 Литва Сербия 2:1 Черногория Румыния 0:0 Сербия Черногория 0:2 Сербия Сербия 2:2 Румыния
Шотландия Последние 20 матчей: +12 =1 -7
Шотландия 1:0 Чехия Шотландия 1:0 Словакия Шотландия 0:0 Израиль Чехия 1:2 Шотландия
Шотландия 1:1 Израиль Шотландия 3:1 Казахстан Кипр 1:2 Шотландия Шотландия 6:0 Сан-Марино РОССИЯ 4:0 Шотландия Шотландия 0:4 Бельгия Шотландия 1:2 РОССИЯ Бельгия 3:0 Шотландия Шотландия 2:1 Кипр Сан-Марино 0:2 Шотландия Казахстан 3:0 Шотландия Шотландия 3:2 Израиль Албания 0:4 Шотландия Шотландия 1:3 Португалия Израиль 2:1 Шотландия Шотландия 2:0 Албания

Последние игры между собой

Сербия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Шотландия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Сербия 2:0 Шотландия Чемпионат Мира Шотландия 0:0 Сербия Чемпионат Мира
  • Первый тайм
  • 20'
    Очень медленно работают обе команды сегодня, пока складывается ощущение, что это будет довольно "низовой" матч. 
  • 19'
    С правого фланга последовала подача на левый угол штрафной площади сборной Сербии, Робертсон в борьбе с Лазовичем не смог зацепиться за мяч, будет удар от ворот. 
  • 18'
    Кристи попытался пройти вперёд по правому флангу, но в борьбе с Лукичем Райан упустил мяч в аут. 
  • 17'
    Тадич отправил Александра Митровича в проход по правому флангу, Александр спокойно прошёл вперёд и выполнил подачу в центр штрафной площади О'Доннелл головой выбил мяч на левый фланг. 
  • 16'
    Из глубины поля последовала длинная передача на ход Кристи, Бадель оказался первым на мяче и затем отыгрался с Райковичем. 
  • Фол, нарушение
    15'
    О'Доннелл в борьбе за верховой мяч на половине поля Сербии нарушил правила против Костича. На этот раз Матеу Лаос решил обойтись без жёлтой карточки. 
  • Фол, нарушение
    14'
    Кристи перестарался в борьбе за мяч в центре поля и нарушил правила против Костича. 
  • 13'
    Макгрегор прошёл вперёд по правому флангу и подключил к атаке О'Доннелла, Стивен выполнил подачу в центр штрафной площади, Миленкович на этот раз спокойно перехватил  мяч
  • 12'
    Кристи со стандарта пробил в правый угол ворот, мяч полетел низом, но не очень сильно, Райкович в прыжке намертво поймал его. 
  • Желтая карточка
    11'
    Миленкович на своей половине поля при рывке за мячом неудачно махнул рукой и попал по лицу Макгинну. За грубую игру защитник сборной Сербии получил заслуженную жёлтую карточку. 
  • 10'
    Робертсон с левого фланга выполнил подачу к линии штрафной площади, Дайкс в окружении защитников сборной Сербии не смог зацепиться за мяч. 
  • 9'
    О'Доннелл выполнил плохую передачу на ход Райану по правому флангу, Бадель спокойно поставил корпус и дал мячу уйти за лицевую линию поля. 
  • 8'
    У Сербии пока также немало проблем с развитием атак. Стараются хозяева поля работать через фланги, но к этому игроки сборной Шотландии хорошо готовы. 
  • 7'
    Кристи с левого фланга выполнил прострел во вратарскую, Райкович спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • 6'
    Сербия совершенно не против поиграть вторым номером, в нужный момент команда Любиши Тумбаковича всем составом отходит на свою половину поля. 
  • 5'
    В среднем темпе проходят первые минуты матча, команды присматриваются друг к другу и не хотят рисковать на старте встречи. 
  • 4'
    Игроки сборной Шотландии сейчас как раз перехватили контроль над мячом, но пока они дальше центра поля пройти не могут. 
  • 3'
    Лазович из центра поля выполнил плохую передачу к линии штрафной площади, игроки сборной Шотландии спокойно перехватили мяч. 
  • Дождь
    2'
    Сегодня в Белграде идёт дождь, у обеих команд есть игроки, которые обладают неплохим дальним ударом, а поэтому можно надеяться, что их сегодня будет немало. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт интересная битва. Сербия играет на своём поле и считается фаворитом в борьбе за путёвку на ЕВРО, но всё же Шотландия является довольно крепкой командой, которую нельзя недооценивать. 
  • До матча
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на финальном матче квалификации к ЕВРО-2020 между сборными Сербии и Шотландии. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • Рассудит этот матч испанская бригада арбитров во главе с Матеу Лаосом. Помогать ему на бровках будут Пау Себриан Девис и Роберто дель Паломар. Резервным арбитром на этот матч назначен Хавьер Эстрада Фернандес. За VAR будут отвечать Алехандро Эрнандес и Рикардо де Бургос. 
    • Прогнозы 154
    Сербия 74.7% (115)
    X 16.2% (25)
    Шотландия 9.1% (14)
    Все прогнозы
    3.64 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Сербия
    Ничья
    Шотландия
    1.90
    3.49
    5.35
    Все Коэффициенты
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Rajko Mitic. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.80 3.45 4.60
Бонус: 5 000 ₽ 2.00 3.20 4.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.90 3.45 5.35
  1.84 3.49 5.01

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
6.80 1.10 5.10 1.16 2.45 1.55 1.82 1.97 1.88 1.99 1.48 2.63 1.20 4.44 1.15 5.30 1.08 7.00 1.05 7.90 1.01 14.00
7.00 1.05 5.90 1.10 2.86 1.40 2.15 1.70 1.72 2.36 1.32 3.38 1.22 4.10 1.06 7.40 1.04 7.80
8.12 1.10 3.01 1.41 2.64 1.53 2.25 1.69 1.88 2.00 1.67 2.29 1.50 2.74 1.22 4.55
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.15 1.70 1.40 2.90 1.20 4.44 1.09 7.90
2.45 1.53 1.62 2.30 1.30 3.52 1.08 8.20 1.05 9.60
2.71 1.50 2.23 1.71 1.76 2.18 1.49 2.76 1.36 3.34
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.25 1.33 2.37 1.57 1.57 2.30 1.21 4.10
3.45 1.31 2.34 1.60 1.58 2.38 1.22 4.30 1.14 5.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.35 1.78
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
3.95 1.23
Где смотреть матч Сербия 0:0 Шотландия онлайн

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Прогнозы на матч Сербия 0:0 Шотландия

Исход игры
Сербия
74.7% (115)
Ничья
16.2% (25)
Шотландия
9.1% (14)
Тотал 2.5
Больше
50% (75)
Меньше
50% (75)
Обе команды забьют
Да
62% (93)
Нет
38% (57)
Популярный счёт
2:1 Сербия
37.7% (58)
1:0 Сербия
24% (37)
1:1 Ничья
11.7% (18)
2:0 Сербия
7.8% (12)
0:1 Шотландия
3.9% (6)
1:2 Шотландия
3.9% (6)
3:1 Сербия
3.2% (5)
2:2 Ничья
1.9% (3)
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