Сербия
0:0
Первый тайм: 17'
Стадион: Райко Митич
Шотландия
10' Желтая карточкаМиленкович Никола
16
Лукич
Саша
17
Костич
Филип
10
Тадич
Душан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Лукич СашаПолузащитник
-
17 Костич ФилипПолузащитник
- Нападающий
-
10 Тадич ДушанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Роков ЭмилВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Груйич МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Йович ЛукаНападающий
-
Главный тренер: Тумбакович Любиша
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кристи РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Гордон КрейгВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Купер ЛиамЗащитник
-
22 Палмер ЛиамПолузащитник
-
14 Маклин КенниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Гриффитс ЛейНападающий
-
18 Бёрк ОливерНападающий
-
Главный тренер: Кларк Стив
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 2
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Митрович Александр
|8 (2)
|0.67
|2.
|Милинкович-Савич Сергей
|3
|0.25
|3.
|Ляич Адем
|2
|0.17
|4.
|Тадич Душан
|1 (1)
|0.08
|5.
|Прийович Александар
|1
|0.08
|6.
|Живкович Андрия
|0
|0
|7.
|Коларов Александар
|0
|0
|8.
|Лазович Дарко
|0
|0
|9.
|Ристич Михайло
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Форрест Джеймс
|5
|0.5
|2.
|Фрейзер Райан
|2
|0.2
|3.
|Кристи Райан
|2 (2)
|0.2
|4.
|Дайкс Линдон
|2
|0.2
|5.
|Нейсмит Стивен
|1
|0.1
|6.
|Флетчер Стивен
|1 (1)
|0.1
|7.
|Малгрю Чарльз
|1 (1)
|0.1
|8.
|Палмер Лиам
|0
|0
|9.
|О'Доннелл Стивен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Коларов Александар
|3
|1
|2.
|Тадич Душан
|3
|0
|3.
|Родич Милан
|2
|0
|4.
|Митрович Александр
|2
|0
|5.
|Лукич Саша
|2
|0
|6.
|Миленкович Никола
|2
|0
|7.
|Павлович Страхиня
|2
|0
|8.
|Матич Неманья
|1
|0
|9.
|Миливоевич Лука
|1
|0
|10.
|Митрович Стефан
|1
|0
|11.
|Костич Филип
|1
|0
|12.
|Максимович Никола
|1
|0
|13.
|Гачинович Мийат
|1
|0
|14.
|Младенович Филип
|1
|0
|15.
|Ристич Михайло
|1
|0
|16.
|Максимович Неманья
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сауттар Джон
|2
|1
|2.
|Робертсон Эндрю
|3
|0
|3.
|Патерсон Каллум
|2
|0
|4.
|Маккена Скотт
|2
|0
|5.
|Дайкс Линдон
|2
|0
|6.
|Макдоналд Кевин
|1
|0
|7.
|Маршалл Дэвид
|1
|0
|8.
|Рассел Джонни
|1
|0
|9.
|Филлипс Мэтт
|1
|0
|10.
|Флек Джон
|1
|0
|11.
|Форрест Джеймс
|1
|0
|12.
|Фрейзер Райан
|1
|0
|13.
|Армстронг Стюарт
|1
|0
|14.
|Палмер Лиам
|1
|0
|15.
|Макгрегор Каллум
|1
|0
|16.
|Макгинн Джон
|1
|0
|17.
|Макбарни Оливер
|1
|0
|18.
|Бейтс Дэвид
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Сербия
|0
|26.67% (4)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|20% (3)
|20% (3)
|6.67% (1)
|Шотландия
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|28.57% (4)
|21.43% (3)
|21.43% (3)
|0
|0
Предыдущие игры
Сербия Последние 20 матчей: +9 =7 -4Турция 2:2 Сербия Сербия 0:1 Венгрия Норвегия 1:2 Сербия Сербия 0:0 Турция
РОССИЯ 3:1 Сербия Сербия 2:2 Украина Сербия 3:2 Люксембург Литва 1:2 Сербия Сербия 1:0 Парагвай Люксембург 1:3 Сербия Сербия 2:4 Португалия Сербия 4:1 Литва Украина 5:0 Сербия Португалия 1:1 Сербия Германия 1:1 Сербия Сербия 4:1 Литва Сербия 2:1 Черногория Румыния 0:0 Сербия Черногория 0:2 Сербия Сербия 2:2 Румыния
Шотландия Последние 20 матчей: +12 =1 -7Шотландия 1:0 Чехия Шотландия 1:0 Словакия Шотландия 0:0 Израиль Чехия 1:2 Шотландия
Шотландия 1:1 Израиль Шотландия 3:1 Казахстан Кипр 1:2 Шотландия Шотландия 6:0 Сан-Марино РОССИЯ 4:0 Шотландия Шотландия 0:4 Бельгия Шотландия 1:2 РОССИЯ Бельгия 3:0 Шотландия Шотландия 2:1 Кипр Сан-Марино 0:2 Шотландия Казахстан 3:0 Шотландия Шотландия 3:2 Израиль Албания 0:4 Шотландия Шотландия 1:3 Португалия Израиль 2:1 Шотландия Шотландия 2:0 Албания
Последние игры между собой
Сербия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Шотландия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Сербия» – «Шотландия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сербия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шотландия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сербия» – «Шотландия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|6.80
|1.10
|5.10
|1.16
|2.45
|1.55
|—
|—
|1.82
|1.97
|1.88
|1.99
|1.48
|2.63
|—
|—
|1.20
|4.44
|1.15
|5.30
|1.08
|7.00
|1.05
|7.90
|1.01
|14.00
|
|7.00
|1.05
|5.90
|1.10
|2.86
|1.40
|—
|—
|2.15
|1.70
|—
|—
|1.72
|2.36
|—
|—
|1.32
|3.38
|1.22
|4.10
|1.06
|7.40
|1.04
|7.80
|—
|—
|
|8.12
|1.10
|—
|—
|3.01
|1.41
|2.64
|1.53
|2.25
|1.69
|1.88
|2.00
|1.67
|2.29
|1.50
|2.74
|—
|—
|1.22
|4.55
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Сербия 0:0 Шотландия
Исход игры
Сербия
74.7% (115)
Ничья
16.2% (25)
Шотландия
9.1% (14)
Тотал 2.5
Больше
50% (75)
Меньше
50% (75)
Обе команды забьют
Да
62% (93)
Нет
38% (57)
Популярный счёт
2:1 Сербия
37.7% (58)
1:0 Сербия
24% (37)
1:1 Ничья
11.7% (18)
2:0 Сербия
7.8% (12)
0:1 Шотландия
3.9% (6)
1:2 Шотландия
3.9% (6)
3:1 Сербия
3.2% (5)
2:2 Ничья
1.9% (3)
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