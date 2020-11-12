Из глубины поля последовала длинная передача на ход Кристи, Бадель оказался первым на мяче и затем отыгрался с Райковичем.

Тадич отправил Александра Митровича в проход по правому флангу, Александр спокойно прошёл вперёд и выполнил подачу в центр штрафной площади О'Доннелл головой выбил мяч на левый фланг.

Кристи попытался пройти вперёд по правому флангу, но в борьбе с Лукичем Райан упустил мяч в аут.

С правого фланга последовала подача на левый угол штрафной площади сборной Сербии, Робертсон в борьбе с Лазовичем не смог зацепиться за мяч, будет удар от ворот.

Очень медленно работают обе команды сегодня, пока складывается ощущение, что это будет довольно "низовой" матч.

15' О'Доннелл в борьбе за верховой мяч на половине поля Сербии нарушил правила против Костича. На этот раз Матеу Лаос решил обойтись без жёлтой карточки.

14' Кристи перестарался в борьбе за мяч в центре поля и нарушил правила против Костича.

13' Макгрегор прошёл вперёд по правому флангу и подключил к атаке О'Доннелла, Стивен выполнил подачу в центр штрафной площади, Миленкович на этот раз спокойно перехватил мяч

12' Кристи со стандарта пробил в правый угол ворот, мяч полетел низом, но не очень сильно, Райкович в прыжке намертво поймал его.

11' Миленкович на своей половине поля при рывке за мячом неудачно махнул рукой и попал по лицу Макгинну. За грубую игру защитник сборной Сербии получил заслуженную жёлтую карточку.

10' Робертсон с левого фланга выполнил подачу к линии штрафной площади, Дайкс в окружении защитников сборной Сербии не смог зацепиться за мяч.

9' О'Доннелл выполнил плохую передачу на ход Райану по правому флангу, Бадель спокойно поставил корпус и дал мячу уйти за лицевую линию поля.

8' У Сербии пока также немало проблем с развитием атак. Стараются хозяева поля работать через фланги, но к этому игроки сборной Шотландии хорошо готовы.

7' Кристи с левого фланга выполнил прострел во вратарскую, Райкович спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

6' Сербия совершенно не против поиграть вторым номером, в нужный момент команда Любиши Тумбаковича всем составом отходит на свою половину поля.

5' В среднем темпе проходят первые минуты матча, команды присматриваются друг к другу и не хотят рисковать на старте встречи.

4' Игроки сборной Шотландии сейчас как раз перехватили контроль над мячом, но пока они дальше центра поля пройти не могут.

3' Лазович из центра поля выполнил плохую передачу к линии штрафной площади, игроки сборной Шотландии спокойно перехватили мяч.

2' Сегодня в Белграде идёт дождь, у обеих команд есть игроки, которые обладают неплохим дальним ударом, а поэтому можно надеяться, что их сегодня будет немало.