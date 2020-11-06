Сербия
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Стадион: Райко Митич
Шотландия
Предыдущие игры
Сербия Последние 20 матчей: +9 =7 -4Турция 2:2 Сербия Сербия 0:1 Венгрия Норвегия 1:2 Сербия Сербия 0:0 Турция
РОССИЯ 3:1 Сербия Сербия 2:2 Украина Сербия 3:2 Люксембург Литва 1:2 Сербия Сербия 1:0 Парагвай Люксембург 1:3 Сербия Сербия 2:4 Португалия Сербия 4:1 Литва Украина 5:0 Сербия Португалия 1:1 Сербия Германия 1:1 Сербия Сербия 4:1 Литва Сербия 2:1 Черногория Румыния 0:0 Сербия Черногория 0:2 Сербия Сербия 2:2 Румыния
Шотландия Последние 20 матчей: +12 =1 -7Шотландия 1:0 Чехия Шотландия 1:0 Словакия Шотландия 0:0 Израиль Чехия 1:2 Шотландия
Шотландия 1:1 Израиль Шотландия 3:1 Казахстан Кипр 1:2 Шотландия Шотландия 6:0 Сан-Марино РОССИЯ 4:0 Шотландия Шотландия 0:4 Бельгия Шотландия 1:2 РОССИЯ Бельгия 3:0 Шотландия Шотландия 2:1 Кипр Сан-Марино 0:2 Шотландия Казахстан 3:0 Шотландия Шотландия 3:2 Израиль Албания 0:4 Шотландия Шотландия 1:3 Португалия Израиль 2:1 Шотландия Шотландия 2:0 Албания
Последние игры между собой
Сербия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Шотландия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Сербия» – «Шотландия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сербия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шотландия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сербия» – «Шотландия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|8.00
|1.06
|6.20
|1.12
|2.65
|1.45
|—
|—
|2.10
|1.79
|1.80
|2.11
|1.62
|2.41
|1.25
|3.70
|1.19
|4.50
|1.06
|7.90
|1.05
|8.60
|0.00
|15.50
|
|8.00
|1.04
|6.60
|1.08
|2.70
|1.44
|—
|—
|2.08
|1.75
|—
|—
|1.67
|2.48
|1.27
|3.76
|1.18
|4.55
|1.04
|8.50
|1.03
|8.90
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|2.85
|1.47
|2.48
|1.58
|2.11
|1.80
|1.79
|2.11
|1.61
|2.43
|—
|—
|1.20
|4.91
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Сербия - Шотландия
Исход игры
Сербия
67.9% (36)
Ничья
24.5% (13)
Шотландия
7.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
56% (28)
Меньше
44% (22)
Обе команды забьют
Да
76% (38)
Нет
24% (12)
Популярный счёт
2:1 Сербия
39.6% (21)
1:1 Ничья
18.9% (10)
1:0 Сербия
17% (9)
2:0 Сербия
5.7% (3)
1:2 Шотландия
5.7% (3)
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