  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига наций УЕФА: Плей-офф: Финал
 ⚡ Акция в поддержку Дзюбы

Сербия
 
Позже

Стадион:
Шотландия

Предыдущие игры

Сербия Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Турция 2:2 Сербия Сербия 0:1 Венгрия Норвегия 1:2 Сербия Сербия 0:0 Турция
РОССИЯ 3:1 Сербия Сербия 2:2 Украина Сербия 3:2 Люксембург Литва 1:2 Сербия Сербия 1:0 Парагвай Люксембург 1:3 Сербия Сербия 2:4 Португалия Сербия 4:1 Литва Украина 5:0 Сербия Португалия 1:1 Сербия Германия 1:1 Сербия Сербия 4:1 Литва Сербия 2:1 Черногория Румыния 0:0 Сербия Черногория 0:2 Сербия Сербия 2:2 Румыния
Шотландия Последние 20 матчей: +12 =1 -7
Шотландия 1:0 Чехия Шотландия 1:0 Словакия Шотландия 0:0 Израиль Чехия 1:2 Шотландия
Шотландия 1:1 Израиль Шотландия 3:1 Казахстан Кипр 1:2 Шотландия Шотландия 6:0 Сан-Марино РОССИЯ 4:0 Шотландия Шотландия 0:4 Бельгия Шотландия 1:2 РОССИЯ Бельгия 3:0 Шотландия Шотландия 2:1 Кипр Сан-Марино 0:2 Шотландия Казахстан 3:0 Шотландия Шотландия 3:2 Израиль Албания 0:4 Шотландия Шотландия 1:3 Португалия Израиль 2:1 Шотландия Шотландия 2:0 Албания

Последние игры между собой

Сербия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Шотландия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Сербия 2:0 Шотландия Чемпионат Мира Шотландия 0:0 Сербия Чемпионат Мира
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сербия - Шотландия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 ноября 2020, осталось 2 дня 18 часов 19 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 53
    Сербия 67.9% (36)
    X 24.5% (13)
    Шотландия 7.5% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сербия
    Ничья
    Шотландия
    1.73
    3.95
    6.35
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.70 3.60 5.55
    Бонус: 5 000 ₽ 1.68 3.70 5.60
    Бонус: 5 000 ₽ 1.73 3.95 6.35
      1.70 3.66 5.85

    Самый высокий коэффициент на матч «Сербия» – «Шотландия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сербия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шотландия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сербия» – «Шотландия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    8.00 1.06 6.20 1.12 2.65 1.45 2.10 1.79 1.80 2.11 1.62 2.41 1.25 3.70 1.19 4.50 1.06 7.90 1.05 8.60 0.00 15.50
    8.00 1.04 6.60 1.08 2.70 1.44 2.08 1.75 1.67 2.48 1.27 3.76 1.18 4.55 1.04 8.50 1.03 8.90
    2.85 1.47 2.48 1.58 2.11 1.80 1.79 2.11 1.61 2.43 1.20 4.91
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.63 2.28 1.30 3.45 1.08 8.10
    2.72 1.46 1.72 2.12 1.32 3.38 1.08 8.00 1.06 9.40
    2.61 1.53 2.14 1.78 1.65 2.34 1.42 3.02
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.15 1.65 1.48 2.55 1.16 4.80
    3.20 1.35 2.11 1.73 1.48 2.65 1.16 5.35 1.11 6.65

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.30 1.63
    Букмекер Да Нет
    6.30 1.12
    Букмекер Да Нет
    4.60 1.21
    Где смотреть матч Сербия - Шотландия онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Winline

    Лига Ставок



    Прогнозы на матч Сербия - Шотландия

    Исход игры
    Сербия
    67.9% (36)
    Ничья
    24.5% (13)
    Шотландия
    7.5% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    56% (28)
    Меньше
    44% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    76% (38)
    Нет
    24% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Сербия
    39.6% (21)
    1:1 Ничья
    18.9% (10)
    1:0 Сербия
    17% (9)
    2:0 Сербия
    5.7% (3)
    1:2 Шотландия
    5.7% (3)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    11 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный