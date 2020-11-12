Узбекистан
0:0
Первый тайм: 37'
Сирия
11' Желтая карточкаТураев Лутфулла
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Голбан ИгорьЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Абрамов Вадим
-
Главный тренер: Fajr Ibrahim
Ход матча
10'
11'
Предыдущие игры
Узбекистан Последние 20 матчей: +11 =0 -9ОАЭ 1:2 Узбекистан Узбекистан 1:2 Иран Узбекистан 2:1 Таджикистан Беларусь 1:0 Узбекистан
Узбекистан 2:0 Палестина Узбекистан 2:3 Саудовская Аравия Узбекистан 3:1 Кыргызстан Сингапур 1:3 Узбекистан Узбекистан 5:0 Йемен Палестина 2:0 Узбекистан Узбекистан 2:0 Сирия Узбекистан 4:0 КНДР Турция 2:0 Узбекистан Китай 0:1 Узбекистан Уругвай 3:0 Узбекистан Австралия 0:0 Узбекистан Япония 2:1 Узбекистан Туркменистан 0:4 Узбекистан Узбекистан 2:1 Оман Южная Корея 4:0 Узбекистан
Сирия Последние 20 матчей: +6 =5 -9Сирия 1:0 Филиппины Сирия 2:1 Китай Сирия 4:0 Гуам Сирия 2:1 Мальдивы
Последние игры между собой
Узбекистан: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Сирия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Узбекистан» – «Сирия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Узбекистан» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сирия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Узбекистан» – «Сирия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Прогнозы на матч Узбекистан 0:0 Сирия
Исход игры
Узбекистан
79.2% (122)
Ничья
13% (20)
Сирия
7.8% (12)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (50)
Меньше
66.67% (100)
Обе команды забьют
Да
46% (69)
Нет
54% (81)
Популярный счёт
1:0 Узбекистан
37% (57)
2:1 Узбекистан
26.6% (41)
1:1 Ничья
12.3% (19)
2:0 Узбекистан
11% (17)
0:1 Сирия
3.9% (6)
1:2 Сирия
2.6% (4)
3:1 Узбекистан
1.9% (3)
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