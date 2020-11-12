Атака Сирии завершается дальним выстрелом под перекладину с 28 метров, Нематов выручает. Будет угловой.

Последовал хороший навес в центр штрафной, но соперник отвёл угрозу от ворот.

Сирия сейчас полностью доминирует во владении мячом.

Сирийцы очень близки к тому, чтобы счет открыть. Гол назревает и непременно случится, если Узбекистан не отодвинет игру от своей штрафной.

Стремительный ответ Узбекистана заканчивается угловым ударом, только последующий розыгрыш этого стандарта опасности у ворот соперника не принёс.

34' Голбан нарушает правила в середине поля.

33' Перспективно было. Пожалуй, это первый опасный момент в нашей игре. Седьмой номер сирийской сборной в одиночку по центру накрутил трёх игроков соперника, после чего пробил над перекладиной.

32' Машарипов с линии штрафной пробил низом, но в последний момент сошёл игровой снаряд с ноги и улетел в рекламный щит.

31' Атакует сборная Сирии, но в борьбе за мяч всё-таки нарушены правила игроком в красной форме.

30' Застревают обе команды в центре поля. Хотя иной раз очень стараются. Но первый тайм всё-таки проходит под знаком борьбы за мяч.

29' Седьмой номер сборной Сирии размял своей подачей вратаря. Очень слабо, шансов зацепиться у игроков атаки не было.

28' Порой создается такое ощущение, что нынешнее положение дел всех устраивает.

27' Заброс к штрафной Узбекистана прерывается свистком арбитра, всему виной офсайд.

26' Фол в атаке со стороны сборной Узбекистана. Очень обидно.

25' На угловой мяч уходит от сирийского голкипера. Следует подача в центр штрафной, где защита сборной Сирии препятствует созданию голевой ситуации у своих ворот.

24' Футбола, скажем честно, пока маловато. Узбекистан в него особо и не начинал играть, Сирия же временами вспоминает, что у них численное преимущество всё-таки.

23' На своей половине поля контролируют мяч игроки Сирии, пытаются растянуть они оборону соперника, пока безуспешно.

22' Позиционная борьба в центре поля вряд ли закончится быстро. Пока остается наслаждаться тактической борьбой.

21' Какой-то сумбур воцарился на поле. Больше двух передач команды сделать точно не могут, сразу мяч теряют. И все это - в центре поля.

20' Опасно сыграл Тураев на половине поля соперника.

19' Бозоров перестарался на правом фланге атаки, упустил он мяч за пределы поля.

18' Команды пока атакуют довольно однообразно, проходы по флангу, навесы в штрафную.

17' Бозоров пробил по воротам с 24 метров. Мимо цели только летит игровой снаряд.

16' А темп тем временем совсем упал, что на руку Узбекистану. Усыпить бдительность соперника и показать клыки в контратаке — идеальный план в таких матчах.

15' Нет даже ударов в сторону ворот. Футболисты в середине поля гоняют мяч, но это всё без обострения.

14' Абдухаликов в офсайд забрался.

13' А Узбекистан не прочь вести игру на контратаках, отдавая сопернику территорию.

12' Сразу же игроки Сирии ринулись штурмовать оборонительные редуты соперника.

11' Быстрая атака сборной Сирии завершается срывом атаки. Красная карточка 3 номеру сборной Узбекистана. Это был Алиджанов.

10' А вот и первый угловой в матче у нас, у ворот сборной Сирии он состоялся. Последовал навес в штрафную, защита играет надёжно.

9' Борьба выходит на первый план. Не получается никак надолго одной из команд забрать себе мяч.

8' Нематов вступает в игру, опережает он 10 номера сборной Сирии, который попытался активничать в штрафной.

7' Без опасных моментов проходит у нас игра. Команды продолжают присматриваться друг к другу.

6' Продолжают перекатывать мяч игроки Узбекистана с фланга на фланг, находясь в поисках слабого места соперника.

5' Пытаются завязать свою атаку игроки Узбекистана в центре поля, но пока все отскоки идут на пользу соперника.

4' Заброс к штрафной сборной Узбекистана завершается попаданием в офсайд.

3' Не отдает на первых секундах мяч Узбекистан, а футболисты Сирии лениво изображают прессинг.

2' Узбекистан проводит матч в комплекте формы белого цвета, в красной футболисты Сирии.