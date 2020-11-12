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Узбекистан
0:0
Первый тайм: 37'
Сирия
0'
10' Красная карточка
11' Желтая карточка
Тураев Лутфулла
37'
Узбекистан
Сирия
  •   Главный тренер: Fajr Ibrahim

Ход матча

10'
 
11'
Тураев Лутфулла
 

Предыдущие игры

Узбекистан Последние 20 матчей: +11 =0 -9
ОАЭ 1:2 Узбекистан Узбекистан 1:2 Иран Узбекистан 2:1 Таджикистан Беларусь 1:0 Узбекистан
Узбекистан 2:0 Палестина Узбекистан 2:3 Саудовская Аравия Узбекистан 3:1 Кыргызстан Сингапур 1:3 Узбекистан Узбекистан 5:0 Йемен Палестина 2:0 Узбекистан Узбекистан 2:0 Сирия Узбекистан 4:0 КНДР Турция 2:0 Узбекистан Китай 0:1 Узбекистан Уругвай 3:0 Узбекистан Австралия 0:0 Узбекистан Япония 2:1 Узбекистан Туркменистан 0:4 Узбекистан Узбекистан 2:1 Оман Южная Корея 4:0 Узбекистан
Сирия Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Сирия 1:0 Филиппины Сирия 2:1 Китай Сирия 4:0 Гуам Сирия 2:1 Мальдивы
Филиппины 2:5 Сирия Палестина 4:3 Сирия Сирия 0:0 Ирак Сирия 1:1 Йемен Ливан 2:1 Сирия Индия 1:1 Сирия Таджикистан 2:0 Сирия Сирия 5:2 КНДР Узбекистан 2:0 Сирия Иран 5:0 Сирия ОАЭ 0:0 Сирия Ирак 1:0 Сирия Австралия 3:2 Сирия Иордания 2:0 Сирия Сирия 0:0 Палестина Китай 2:0 Сирия

Последние игры между собой

Узбекистан: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Сирия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Узбекистан 2:0 Сирия Товарищеские матчи Узбекистан 1:1 Сирия Товарищеские матчи Сирия 1:0 Узбекистан Отборочные матчи: Азия Узбекистан 1:0 Сирия Отборочные матчи: Азия
  • Первый тайм
  • Угловой
    39'
    Стремительный ответ Узбекистана заканчивается угловым ударом, только последующий розыгрыш этого стандарта опасности у ворот соперника не принёс.
  • 38'
    Сирийцы очень близки к тому, чтобы счет открыть. Гол назревает и непременно случится, если Узбекистан не отодвинет игру от своей штрафной.
  • 37'
    Сирия сейчас полностью доминирует во владении мячом. 
  • Угловой
    36'
    Последовал хороший навес в центр штрафной, но соперник отвёл угрозу от ворот.
  • Опасный момент
    35'
    Атака Сирии завершается дальним выстрелом под перекладину с 28 метров, Нематов выручает. Будет угловой.
  • 34'
    Голбан нарушает правила в середине поля.
  • Опасный момент
    33'
    Перспективно было. Пожалуй, это первый опасный момент в нашей игре. Седьмой номер сирийской сборной в одиночку по центру накрутил трёх игроков соперника, после чего пробил над перекладиной.
  • 32'
    Машарипов с линии штрафной пробил низом, но в последний момент сошёл игровой снаряд с ноги и улетел в рекламный щит.
  • Фол, нарушение
    31'
    Атакует сборная Сирии, но в борьбе за мяч всё-таки нарушены правила игроком в красной форме.
  • 30'
    Застревают обе команды в центре поля. Хотя иной раз очень стараются. Но первый тайм всё-таки проходит под знаком борьбы за мяч.
  • 29'
    Седьмой номер сборной Сирии размял своей подачей вратаря. Очень слабо, шансов зацепиться у игроков атаки не было.
  • 28'
    Порой создается такое ощущение, что нынешнее положение дел всех устраивает. 
  • Офсайд
    27'
    Заброс к штрафной Узбекистана прерывается свистком арбитра, всему виной офсайд.
  • Фол, нарушение
    26'
    Фол в атаке со стороны сборной Узбекистана. Очень обидно.
  • Угловой
    25'
    На угловой мяч уходит от сирийского голкипера. Следует подача в центр штрафной, где защита сборной Сирии препятствует созданию голевой ситуации у своих ворот.
  • 24'
    Футбола, скажем честно, пока маловато. Узбекистан в него особо и не начинал играть, Сирия же временами вспоминает, что у них численное преимущество всё-таки.
  • 23'
    На своей половине поля контролируют мяч игроки Сирии, пытаются растянуть они оборону соперника, пока безуспешно.
  • 22'
    Позиционная борьба в центре поля вряд ли закончится быстро. Пока остается наслаждаться тактической борьбой.
  • 21'
    Какой-то сумбур воцарился на поле. Больше двух передач команды сделать точно не могут, сразу мяч теряют. И все это - в центре поля.
  • Фол, нарушение
    20'
    Опасно сыграл Тураев на половине поля соперника.
  • 19'
    Бозоров перестарался на правом фланге атаки, упустил он мяч за пределы поля.
  • 18'
    Команды пока атакуют довольно однообразно, проходы по флангу, навесы в штрафную.
  • 17'
    Бозоров пробил по воротам с 24 метров. Мимо цели только летит игровой снаряд.
  • 16'
    А темп тем временем совсем упал, что на руку Узбекистану. Усыпить бдительность соперника и показать клыки в контратаке — идеальный план в таких матчах.
  • 15'
    Нет даже ударов в сторону ворот. Футболисты в середине поля гоняют мяч, но это всё без обострения.
  • Офсайд
    14'
    Абдухаликов в офсайд забрался.
  • 13'
    А Узбекистан не прочь вести игру на контратаках, отдавая сопернику территорию.
  • 12'
    Сразу же игроки Сирии ринулись штурмовать оборонительные редуты соперника.
  • Красная карточка
    11'
    Быстрая атака сборной Сирии завершается срывом атаки. Красная карточка 3 номеру сборной Узбекистана. Это был Алиджанов.
  • Угловой
    10'
    А вот и первый угловой в матче у нас, у ворот сборной Сирии он состоялся. Последовал навес в штрафную, защита играет надёжно. 
  • 9'
    Борьба выходит на первый план. Не получается никак надолго одной из команд забрать себе мяч.
  • 8'
    Нематов вступает в игру, опережает он 10 номера сборной Сирии, который попытался активничать в штрафной.
  • 7'
    Без опасных моментов проходит у нас игра. Команды продолжают присматриваться друг к другу.
  • 6'
    Продолжают перекатывать мяч игроки Узбекистана с фланга на фланг, находясь в поисках слабого места соперника.
  • 5'
    Пытаются завязать свою атаку игроки Узбекистана в центре поля, но пока все отскоки идут на пользу соперника.
  • Офсайд
    4'
    Заброс к штрафной сборной Узбекистана завершается попаданием в офсайд.
  • 3'
    Не отдает на первых секундах мяч Узбекистан, а футболисты Сирии лениво изображают прессинг.
  • 2'
    Узбекистан проводит матч в комплекте формы белого цвета, в красной футболисты Сирии.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! 
  • До матча
  • Здравствуйте, друзья! Вашему вниманию представляется текстовая трансляция товарищеского матча. Сборная Узбекистана сыграет с Сирией. Начинаем в 19:00 по Москве, вашего комментатора зовут Сергей Прокофьев.
Прогнозы 154
Узбекистан 79.2% (122)
X 13% (20)
Сирия 7.8% (12)
Все прогнозы
1.94 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Узбекистан
Ничья
Сирия
1.95
3.55
3.90
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.95 3.55 3.90

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Прогнозы на матч Узбекистан 0:0 Сирия

Исход игры
Узбекистан
79.2% (122)
Ничья
13% (20)
Сирия
7.8% (12)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (50)
Меньше
66.67% (100)
Обе команды забьют
Да
46% (69)
Нет
54% (81)
Популярный счёт
1:0 Узбекистан
37% (57)
2:1 Узбекистан
26.6% (41)
1:1 Ничья
12.3% (19)
2:0 Узбекистан
11% (17)
0:1 Сирия
3.9% (6)
1:2 Сирия
2.6% (4)
3:1 Узбекистан
1.9% (3)
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