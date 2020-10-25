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Ингулец
1:1
Первый тайм: 37'

Стадион:
Мариуполь
0'
1:0
6' Гол
Балан Денис
1:1
8' Гол
Бондаренко Артём
12' Желтая карточка
Козак Александр
35' Желтая карточка
Быков Алексей
37'
1
Шуст
Богдан
39
Балан
Денис
90
Семенко
Андрей
55
Ковалёв
Максим
99
Квасный
Николай
80
Лупашко
Владислав
10
Козак
Александр
5
Запорожец
Евгений
11
Бартулович
Младен
17
Янаков
Денис
18
Мкомола
Йохана
1
Гальчук
Евгений
96
Кирюханцев
Игорь
4
Чоботенко
Сергей
2
Быков
Алексей
95
Стасюк
Пётр
6
Чех
Максим
17
Горбунов
Сергей
Олегович
21
Бондаренко
Артём
29
Танковский
Вячеслав
9
Мишнёв
Дмитрий
99
Сикан
Даниил
Ингулец
Мариуполь

Бомбардиры внутри турнира

Ингулец
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Балан Денис 2 0.29
2. Ситчинава Ника 2 (1) 0.29
3. Коваленко Илья 1 0.14
4. Бартулович Младен 1 (1) 0.14
5. Янаков Денис 1 (1) 0.14
6. Щедрый Артём 0 0
7. Козак Александр 0 0
Мариуполь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бондаренко Артём 3 (1) 0.43
2. Кулаков Андрей 1 0.14
3. Сагуткин Даниил 1 0.14
4. Топалов Дмитрий 1 0.14
5. Горбунов Сергей Олегович 0 0

Карточки

Ингулец
# Игрок      
1. Козак Александр 3 1
2. Лупашко Владислав 4 0
3. Коваленко Илья 2 0
4. Щедрый Артём 2 0
5. Синегуб Олег 2 0
6. Квасный Николай 2 0
7. Кучеренко Александр 2 0
8. Павлов Виталий 0 1
9. Ковалёв Максим 1 0
10. Балан Денис 1 0
11. Ситчинава Ника 1 0
12. Янаков Денис 1 0
13. Крынский Владимир 1 0
Мариуполь
# Игрок      
1. Сагуткин Даниил 2 1
2. Игнатенко Даниил 2 1
3. Топалов Дмитрий 3 0
4. Быков Алексей 3 0
5. Петерман Никита 1 1
6. Тищенко Игорь 1 0
7. Гальчук Евгений 1 0
8. Мишнёв Дмитрий 1 0
9. Чоботенко Сергей 1 0
10. Кащук Алексей 1 0
11. Кирюханцев Игорь 1 0
12. Стасюк Пётр 1 0
13. Чех Максим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ингулец 0 0 50% (3) 16.67% (1) 33.33% (2) 0
 Мариуполь 0 20% (1) 0 0 20% (1) 60% (3)

Предыдущие игры

Ингулец Последние 20 матчей: + = -
Александрия 4:3 Ингулец Ингулец 1:1 Минай Колос Ковалёвка 0:0 Ингулец Ингулец 1:1 Десна
Ворскла 2:0 Ингулец Днепр-1 2:2 Ингулец Ингулец 1:1 Днепр-1 Балканы 1:1 Ингулец Ингулец 1:1 Рух Львов Ингулец 3:0 Кремень Оболонь-Бровар 1:1 Ингулец Ингулец 0:0 Черноморец Од Николаев 1:2 Ингулец Ингулец 1:0 Прикарпатье Волынь 0:1 Ингулец Ингулец 3:2 Авангард Краматорск Минай 1:1 Ингулец Ингулец 2:1 Горняк-Спорт Минай 1:1 Ингулец Черкащина-Академия 1:2 Ингулец
Мариуполь Последние 20 матчей: + = -
Минай 0:1 Мариуполь Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Ворскла 0:0 Мариуполь Днепр-1 1:2 Мариуполь
Заря 0:1 Мариуполь Александрия 4:1 Мариуполь Заря 2:1 Мариуполь Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Александрия 1:2 Мариуполь Львов 0:2 Мариуполь Ворскла 1:2 Мариуполь Мариуполь 1:4 Олимпик Донецк Мариуполь 2:1 Днепр-1 Мариуполь 1:1 Ворскла Мариуполь 3:0 Львов Мариуполь 1:1 Ворскла Олимпик Донецк 2:2 Мариуполь Днепр-1 2:0 Мариуполь Альянс 2:4 Мариуполь Днепр-1 3:0 Мариуполь

Последние игры между собой

Ингулец: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Мариуполь: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Ингулец 3:1 Мариуполь Кубок Ингулец 1:1 Мариуполь Первый дивизион Мариуполь 1:0 Ингулец Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 7 5 2 0 15 - 3 17
2. Ворскла Заявка 7 4 3 0 13 - 5 15
3. Шахтёр Донецк Заявка 7 3 4 0 16 - 8 13
4. Десна Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
5. Колос Ковалёвка Заявка 6 3 2 1 9 - 5 11
6. Мариуполь 1:1 Заявка 7 3 2 2 6 - 7 11
7. Александрия Заявка 7 3 0 4 14 - 12 9
8. Олимпик Донецк Заявка 7 3 0 4 10 - 12 9
9. Днепр-1 Заявка 7 2 2 3 11 - 13 8
10. Заря Заявка 6 1 3 2 10 - 8 6
11. Ингулец 1:1 Заявка 7 0 5 2 7 - 10 5
12. Минай Заявка 5 1 1 3 2 - 9 4
13. Рух Львов Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
14. Львов Заявка 6 0 1 5 3 - 20 1
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    35'
    Быков Алексей получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    12'
    Козак Александр получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Артем Бондаренко бьет в цель!
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Балан Денис бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Inhulets Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 153
Ингулец 9.8% (15)
X 43.1% (66)
Мариуполь 47.1% (72)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ингулец
Ничья
Мариуполь
3.40
3.28
2.65
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.40 2.75 2.45
3.25 2.80 2.65
3.06 3.28 2.26
3.37 2.94 2.37

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
10.50 1.04 7.50 1.06 3.25 1.31 2.50 1.53 2.03 1.78 5.10 1.16 1.40 2.75 2.05 1.75 1.11 6.00 1.31 3.35 1.02 12.00 1.09 7.20 1.01 15.00
8.60 1.03 7.50 1.05 3.20 1.30 2.48 1.53 1.79 2.07 1.41 2.77 1.24 3.64 1.09 6.00 1.06 6.50
3.38 1.32 2.90 1.40 2.48 1.53 2.02 1.81 1.76 2.07 1.57 2.41 1.40 2.99 2.53 1.52 2.20 1.68 1.86 1.97 1.61 2.32 1.47 2.67
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5 4.5 4.5
1.77 2.05 1.37 2.95 1.08 6.20 1.42 2.85 1.03 12.00 1.02 13.00
2.73 1.42 1.83 1.88 1.37 2.94
2.79 1.45 2.24 1.65 1.74 2.10 1.46 2.69 1.35 3.23 1.85 1.98 1.52 2.51
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.60 1.45 1.66 2.15 1.27 3.60
3.42 1.28 2.48 1.50 1.61 2.22 1.22 3.98

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.77 1.98
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
Где смотреть матч Ингулец 1:1 Мариуполь онлайн

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Прогнозы на матч Ингулец 1:1 Мариуполь

Исход игры
Ингулец
9.8% (15)
Ничья
43.1% (66)
Мариуполь
47.1% (72)
Тотал 2.5
Больше
28% (42)
Меньше
72% (108)
Обе команды забьют
Да
66% (99)
Нет
34% (51)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.3% (57)
1:2 Мариуполь
22.9% (35)
0:1 Мариуполь
20.3% (31)
1:0 Ингулец
6.5% (10)
0:0 Ничья
5.2% (8)
2:1 Ингулец
2.6% (4)
0:2 Мариуполь
1.3% (2)
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