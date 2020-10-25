Ингулец
1:1
Первый тайм: 37'
Стадион: Inhulets Stadium
Мариуполь
1:0
6' ГолБалан Денис
1:1
8' ГолБондаренко Артём
12' Желтая карточкаКозак Александр
35' Желтая карточкаБыков Алексей
39
Балан
Денис
17
Янаков
Денис
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Балан ДенисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Янаков ДенисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Sergiy Lavrynenko
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
95 Стасюк ПётрЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Сикан ДаниилНападающий
- Запасные игроки
-
31 Кудрик ОлегВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ostap Markevych
Ход матча
6'
1:0
8'
12'
35'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Балан Денис
|2
|0.29
|2.
|Ситчинава Ника
|2 (1)
|0.29
|3.
|Коваленко Илья
|1
|0.14
|4.
|Бартулович Младен
|1 (1)
|0.14
|5.
|Янаков Денис
|1 (1)
|0.14
|6.
|Щедрый Артём
|0
|0
|7.
|Козак Александр
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бондаренко Артём
|3 (1)
|0.43
|2.
|Кулаков Андрей
|1
|0.14
|3.
|Сагуткин Даниил
|1
|0.14
|4.
|Топалов Дмитрий
|1
|0.14
|5.
|Горбунов Сергей Олегович
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Козак Александр
|3
|1
|2.
|Лупашко Владислав
|4
|0
|3.
|Коваленко Илья
|2
|0
|4.
|Щедрый Артём
|2
|0
|5.
|Синегуб Олег
|2
|0
|6.
|Квасный Николай
|2
|0
|7.
|Кучеренко Александр
|2
|0
|8.
|Павлов Виталий
|0
|1
|9.
|Ковалёв Максим
|1
|0
|10.
|Балан Денис
|1
|0
|11.
|Ситчинава Ника
|1
|0
|12.
|Янаков Денис
|1
|0
|13.
|Крынский Владимир
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сагуткин Даниил
|2
|1
|2.
|Игнатенко Даниил
|2
|1
|3.
|Топалов Дмитрий
|3
|0
|4.
|Быков Алексей
|3
|0
|5.
|Петерман Никита
|1
|1
|6.
|Тищенко Игорь
|1
|0
|7.
|Гальчук Евгений
|1
|0
|8.
|Мишнёв Дмитрий
|1
|0
|9.
|Чоботенко Сергей
|1
|0
|10.
|Кащук Алексей
|1
|0
|11.
|Кирюханцев Игорь
|1
|0
|12.
|Стасюк Пётр
|1
|0
|13.
|Чех Максим
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ингулец
|0
|0
|50% (3)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|0
|Мариуполь
|0
|20% (1)
|0
|0
|20% (1)
|60% (3)
Предыдущие игры
Ингулец Последние 20 матчей: + = -Александрия 4:3 Ингулец Ингулец 1:1 Минай Колос Ковалёвка 0:0 Ингулец Ингулец 1:1 Десна
Ворскла 2:0 Ингулец Днепр-1 2:2 Ингулец Ингулец 1:1 Днепр-1 Балканы 1:1 Ингулец Ингулец 1:1 Рух Львов Ингулец 3:0 Кремень Оболонь-Бровар 1:1 Ингулец Ингулец 0:0 Черноморец Од Николаев 1:2 Ингулец Ингулец 1:0 Прикарпатье Волынь 0:1 Ингулец Ингулец 3:2 Авангард Краматорск Минай 1:1 Ингулец Ингулец 2:1 Горняк-Спорт Минай 1:1 Ингулец Черкащина-Академия 1:2 Ингулец
Мариуполь Последние 20 матчей: + = -Минай 0:1 Мариуполь Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Ворскла 0:0 Мариуполь Днепр-1 1:2 Мариуполь
Заря 0:1 Мариуполь Александрия 4:1 Мариуполь Заря 2:1 Мариуполь Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Александрия 1:2 Мариуполь Львов 0:2 Мариуполь Ворскла 1:2 Мариуполь Мариуполь 1:4 Олимпик Донецк Мариуполь 2:1 Днепр-1 Мариуполь 1:1 Ворскла Мариуполь 3:0 Львов Мариуполь 1:1 Ворскла Олимпик Донецк 2:2 Мариуполь Днепр-1 2:0 Мариуполь Альянс 2:4 Мариуполь Днепр-1 3:0 Мариуполь
Последние игры между собой
Ингулец: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Мариуполь: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 3
|17
|2.
|Ворскла
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|13 - 5
|15
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|16 - 8
|13
|4.
|Десна
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|5.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|6.
|Мариуполь
|1:1 Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 7
|11
|7.
|Александрия
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|14 - 12
|9
|8.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 12
|9
|9.
|Днепр-1
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|10.
|Заря
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 8
|6
|11.
|Ингулец
|1:1 Заявка
|7
|0
|5
|2
|7 - 10
|5
|12.
|Минай
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 9
|4
|13.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 13
|2
|14.
|Львов
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 20
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|10.50
|1.04
|7.50
|1.06
|3.25
|1.31
|—
|—
|2.50
|1.53
|2.03
|1.78
|5.10
|1.16
|—
|—
|1.40
|2.75
|2.05
|1.75
|—
|—
|1.11
|6.00
|—
|—
|1.31
|3.35
|1.02
|12.00
|1.09
|7.20
|1.01
|15.00
|8.60
|1.03
|7.50
|1.05
|3.20
|1.30
|—
|—
|2.48
|1.53
|—
|—
|1.79
|2.07
|—
|—
|1.41
|2.77
|1.24
|3.64
|—
|—
|1.09
|6.00
|—
|—
|1.06
|6.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.38
|1.32
|2.90
|1.40
|2.48
|1.53
|2.02
|1.81
|1.76
|2.07
|1.57
|2.41
|1.40
|2.99
|2.53
|1.52
|2.20
|1.68
|1.86
|1.97
|1.61
|2.32
|1.47
|2.67
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3.5
|3.5
|4.5
|4.5
|—
|—
|—
|—
|1.77
|2.05
|—
|—
|1.37
|2.95
|1.08
|6.20
|1.42
|2.85
|—
|—
|1.03
|12.00
|1.02
|13.00
|2.73
|1.42
|—
|—
|1.83
|1.88
|—
|—
|1.37
|2.94
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.79
|1.45
|2.24
|1.65
|1.74
|2.10
|1.46
|2.69
|1.35
|3.23
|—
|—
|1.85
|1.98
|1.52
|2.51
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Ингулец 1:1 Мариуполь
Исход игры
Ингулец
9.8% (15)
Ничья
43.1% (66)
Мариуполь
47.1% (72)
Тотал 2.5
Больше
28% (42)
Меньше
72% (108)
Обе команды забьют
Да
66% (99)
Нет
34% (51)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.3% (57)
1:2 Мариуполь
22.9% (35)
0:1 Мариуполь
20.3% (31)
1:0 Ингулец
6.5% (10)
0:0 Ничья
5.2% (8)
2:1 Ингулец
2.6% (4)
0:2 Мариуполь
1.3% (2)
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