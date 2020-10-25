Ингулец
1:1
Конец матча
Стадион: Inhulets Stadium
Мариуполь
1:0
6' ГолБалан Денис
1:1
8' ГолБондаренко Артём
12' Желтая карточкаКозак Александр
35' Желтая карточкаБыков Алексей
39' Желтая карточкаБартулович Младен
60' Желтая карточкаЛупашко Владислав
81' Желтая карточкаOleh Ocheretko
90' Желтая карточкаКулаков Андрей
90' Желтая карточкаКвасный Николай
39
Балан
Денис
17
Янаков
Денис
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Балан ДенисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Янаков ДенисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Sergiy Lavrynenko
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
95 Стасюк ПётрЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Сикан ДаниилНападающий
- Запасные игроки
-
31 Кудрик ОлегВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ostap Markevych
Ход матча
6'
1:0
8'
12'
35'
81'
90'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Балан Денис
|2
|0.29
|2.
|Ситчинава Ника
|2 (1)
|0.29
|3.
|Коваленко Илья
|1
|0.14
|4.
|Бартулович Младен
|1 (1)
|0.14
|5.
|Янаков Денис
|1 (1)
|0.14
|6.
|Щедрый Артём
|0
|0
|7.
|Козак Александр
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бондаренко Артём
|3 (1)
|0.43
|2.
|Кулаков Андрей
|1
|0.14
|3.
|Сагуткин Даниил
|1
|0.14
|4.
|Топалов Дмитрий
|1
|0.14
|5.
|Горбунов Сергей Олегович
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лупашко Владислав
|5
|0
|2.
|Козак Александр
|3
|1
|3.
|Квасный Николай
|3
|0
|4.
|Коваленко Илья
|2
|0
|5.
|Щедрый Артём
|2
|0
|6.
|Синегуб Олег
|2
|0
|7.
|Кучеренко Александр
|2
|0
|8.
|Павлов Виталий
|0
|1
|9.
|Бартулович Младен
|1
|0
|10.
|Ковалёв Максим
|1
|0
|11.
|Балан Денис
|1
|0
|12.
|Ситчинава Ника
|1
|0
|13.
|Янаков Денис
|1
|0
|14.
|Крынский Владимир
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Быков Алексей
|4
|0
|2.
|Сагуткин Даниил
|2
|1
|3.
|Игнатенко Даниил
|2
|1
|4.
|Топалов Дмитрий
|3
|0
|5.
|Петерман Никита
|1
|1
|6.
|Тищенко Игорь
|1
|0
|7.
|Гальчук Евгений
|1
|0
|8.
|Мишнёв Дмитрий
|1
|0
|9.
|Чоботенко Сергей
|1
|0
|10.
|Кащук Алексей
|1
|0
|11.
|Кирюханцев Игорь
|1
|0
|12.
|Стасюк Пётр
|1
|0
|13.
|Чех Максим
|1
|0
|14.
|Oleh Ocheretko
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ингулец
|0
|0
|50% (3)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|0
|Мариуполь
|0
|20% (1)
|0
|0
|20% (1)
|60% (3)
Предыдущие игры
Ингулец Последние 20 матчей: + = -Александрия 4:3 Ингулец Ингулец 1:1 Минай Колос Ковалёвка 0:0 Ингулец Ингулец 1:1 Десна
Ворскла 2:0 Ингулец Днепр-1 2:2 Ингулец Ингулец 1:1 Днепр-1 Балканы 1:1 Ингулец Ингулец 1:1 Рух Львов Ингулец 3:0 Кремень Оболонь-Бровар 1:1 Ингулец Ингулец 0:0 Черноморец Од Николаев 1:2 Ингулец Ингулец 1:0 Прикарпатье Волынь 0:1 Ингулец Ингулец 3:2 Авангард Краматорск Минай 1:1 Ингулец Ингулец 2:1 Горняк-Спорт Минай 1:1 Ингулец Черкащина-Академия 1:2 Ингулец
Мариуполь Последние 20 матчей: + = -Минай 0:1 Мариуполь Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Ворскла 0:0 Мариуполь Днепр-1 1:2 Мариуполь
Заря 0:1 Мариуполь Александрия 4:1 Мариуполь Заря 2:1 Мариуполь Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Александрия 1:2 Мариуполь Львов 0:2 Мариуполь Ворскла 1:2 Мариуполь Мариуполь 1:4 Олимпик Донецк Мариуполь 2:1 Днепр-1 Мариуполь 1:1 Ворскла Мариуполь 3:0 Львов Мариуполь 1:1 Ворскла Олимпик Донецк 2:2 Мариуполь Днепр-1 2:0 Мариуполь Альянс 2:4 Мариуполь Днепр-1 3:0 Мариуполь
Последние игры между собой
Ингулец: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Мариуполь: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 3
|17
|2.
|Ворскла
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|13 - 5
|15
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|16 - 8
|13
|4.
|Десна
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|5.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|6.
|Мариуполь
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 7
|11
|7.
|Александрия
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|14 - 12
|9
|8.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 12
|9
|9.
|Днепр-1
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|10.
|Заря
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 8
|6
|11.
|Ингулец
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|7 - 10
|5
|12.
|Минай
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 9
|4
|13.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 13
|2
|14.
|Львов
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 20
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|10.50
|1.04
|7.50
|1.06
|3.25
|1.31
|—
|—
|2.50
|1.53
|2.03
|1.78
|3.90
|1.25
|—
|—
|1.40
|2.75
|—
|—
|1.12
|6.10
|—
|—
|1.11
|6.00
|—
|—
|1.18
|4.75
|1.02
|12.00
|1.03
|12.00
|1.01
|15.00
|8.60
|1.03
|7.50
|1.05
|3.20
|1.30
|—
|—
|2.48
|1.53
|—
|—
|1.79
|2.07
|—
|—
|1.41
|2.77
|—
|—
|1.24
|3.64
|—
|—
|1.09
|6.00
|—
|—
|1.06
|6.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.38
|1.32
|2.90
|1.40
|2.48
|1.53
|2.02
|1.81
|1.58
|2.38
|1.34
|3.18
|1.12
|6.09
|1.45
|2.72
|1.71
|2.15
|1.49
|2.61
|1.42
|2.84
|1.61
|2.32
|1.47
|2.67
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3.5
|3.5
|4.5
|4.5
|—
|—
|—
|—
|1.77
|2.05
|—
|—
|1.37
|2.95
|1.08
|6.20
|1.42
|2.85
|—
|—
|1.03
|12.00
|1.02
|13.00
|2.73
|1.42
|—
|—
|1.83
|1.88
|—
|—
|1.37
|2.94
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.79
|1.45
|2.24
|1.65
|1.74
|2.10
|1.46
|2.69
|1.35
|3.23
|—
|—
|1.23
|4.04
|1.11
|6.25
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Ингулец 1:1 Мариуполь
Исход игры
Ингулец
9.8% (15)
Ничья
43.1% (66)
Мариуполь
47.1% (72)
Тотал 2.5
Больше
28% (42)
Меньше
72% (108)
Обе команды забьют
Да
66% (99)
Нет
34% (51)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.3% (57)
1:2 Мариуполь
22.9% (35)
0:1 Мариуполь
20.3% (31)
1:0 Ингулец
6.5% (10)
0:0 Ничья
5.2% (8)
2:1 Ингулец
2.6% (4)
0:2 Мариуполь
1.3% (2)
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