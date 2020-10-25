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Ингулец
1:1
Конец матча

Стадион:
Мариуполь
0'
1:0
6' Гол
Балан Денис
1:1
8' Гол
Бондаренко Артём
12' Желтая карточка
Козак Александр
35' Желтая карточка
Быков Алексей
39' Желтая карточка
Бартулович Младен
60' Желтая карточка
Лупашко Владислав
81' Желтая карточка
Oleh Ocheretko
90' Желтая карточка
Кулаков Андрей
90' Желтая карточка
Квасный Николай
90'+6
1
Шуст
Богдан
39
Балан
Денис
90
Семенко
Андрей
55
Ковалёв
Максим
99
Квасный
Николай
80
Лупашко
Владислав
10
Козак
Александр
5
Запорожец
Евгений
11
Бартулович
Младен
17
Янаков
Денис
18
Мкомола
Йохана
1
Гальчук
Евгений
96
Кирюханцев
Игорь
4
Чоботенко
Сергей
2
Быков
Алексей
95
Стасюк
Пётр
6
Чех
Максим
17
Горбунов
Сергей
Олегович
21
Бондаренко
Артём
29
Танковский
Вячеслав
9
Мишнёв
Дмитрий
99
Сикан
Даниил
Ингулец
Мариуполь

Бомбардиры внутри турнира

Ингулец
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Балан Денис 2 0.29
2. Ситчинава Ника 2 (1) 0.29
3. Коваленко Илья 1 0.14
4. Бартулович Младен 1 (1) 0.14
5. Янаков Денис 1 (1) 0.14
6. Щедрый Артём 0 0
7. Козак Александр 0 0
Мариуполь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бондаренко Артём 3 (1) 0.43
2. Кулаков Андрей 1 0.14
3. Сагуткин Даниил 1 0.14
4. Топалов Дмитрий 1 0.14
5. Горбунов Сергей Олегович 0 0

Карточки

Ингулец
# Игрок      
1. Лупашко Владислав 5 0
2. Козак Александр 3 1
3. Квасный Николай 3 0
4. Коваленко Илья 2 0
5. Щедрый Артём 2 0
6. Синегуб Олег 2 0
7. Кучеренко Александр 2 0
8. Павлов Виталий 0 1
9. Бартулович Младен 1 0
10. Ковалёв Максим 1 0
11. Балан Денис 1 0
12. Ситчинава Ника 1 0
13. Янаков Денис 1 0
14. Крынский Владимир 1 0
Мариуполь
# Игрок      
1. Быков Алексей 4 0
2. Сагуткин Даниил 2 1
3. Игнатенко Даниил 2 1
4. Топалов Дмитрий 3 0
5. Петерман Никита 1 1
6. Тищенко Игорь 1 0
7. Гальчук Евгений 1 0
8. Мишнёв Дмитрий 1 0
9. Чоботенко Сергей 1 0
10. Кащук Алексей 1 0
11. Кирюханцев Игорь 1 0
12. Стасюк Пётр 1 0
13. Чех Максим 1 0
14. Oleh Ocheretko 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ингулец 0 0 50% (3) 16.67% (1) 33.33% (2) 0
 Мариуполь 0 20% (1) 0 0 20% (1) 60% (3)

Предыдущие игры

Ингулец Последние 20 матчей: + = -
Александрия 4:3 Ингулец Ингулец 1:1 Минай Колос Ковалёвка 0:0 Ингулец Ингулец 1:1 Десна
Ворскла 2:0 Ингулец Днепр-1 2:2 Ингулец Ингулец 1:1 Днепр-1 Балканы 1:1 Ингулец Ингулец 1:1 Рух Львов Ингулец 3:0 Кремень Оболонь-Бровар 1:1 Ингулец Ингулец 0:0 Черноморец Од Николаев 1:2 Ингулец Ингулец 1:0 Прикарпатье Волынь 0:1 Ингулец Ингулец 3:2 Авангард Краматорск Минай 1:1 Ингулец Ингулец 2:1 Горняк-Спорт Минай 1:1 Ингулец Черкащина-Академия 1:2 Ингулец
Мариуполь Последние 20 матчей: + = -
Минай 0:1 Мариуполь Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Ворскла 0:0 Мариуполь Днепр-1 1:2 Мариуполь
Заря 0:1 Мариуполь Александрия 4:1 Мариуполь Заря 2:1 Мариуполь Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Александрия 1:2 Мариуполь Львов 0:2 Мариуполь Ворскла 1:2 Мариуполь Мариуполь 1:4 Олимпик Донецк Мариуполь 2:1 Днепр-1 Мариуполь 1:1 Ворскла Мариуполь 3:0 Львов Мариуполь 1:1 Ворскла Олимпик Донецк 2:2 Мариуполь Днепр-1 2:0 Мариуполь Альянс 2:4 Мариуполь Днепр-1 3:0 Мариуполь

Последние игры между собой

Ингулец: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Мариуполь: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Ингулец 3:1 Мариуполь Кубок Ингулец 1:1 Мариуполь Первый дивизион Мариуполь 1:0 Ингулец Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 7 5 2 0 15 - 3 17
2. Ворскла Заявка 7 4 3 0 13 - 5 15
3. Шахтёр Донецк Заявка 7 3 4 0 16 - 8 13
4. Десна Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
5. Колос Ковалёвка Заявка 6 3 2 1 9 - 5 11
6. Мариуполь Заявка 7 3 2 2 6 - 7 11
7. Александрия Заявка 7 3 0 4 14 - 12 9
8. Олимпик Донецк Заявка 7 3 0 4 10 - 12 9
9. Днепр-1 Заявка 7 2 2 3 11 - 13 8
10. Заря Заявка 6 1 3 2 10 - 8 6
11. Ингулец Заявка 7 0 5 2 7 - 10 5
12. Минай Заявка 5 1 1 3 2 - 9 4
13. Рух Львов Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
14. Львов Заявка 6 0 1 5 3 - 20 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Бартулович Младен получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Быков Алексей получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    12'
    Козак Александр получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Артем Бондаренко бьет в цель!
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Балан Денис бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Inhulets Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 153
Ингулец 9.8% (15)
X 43.1% (66)
Мариуполь 47.1% (72)
Все прогнозы

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
5.30 1.65 3.90
3.06 3.28 2.26
6.60 1.48 4.21

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
10.50 1.04 7.50 1.06 3.25 1.31 2.50 1.53 2.03 1.78 3.90 1.25 1.40 2.75 1.12 6.10 1.11 6.00 1.18 4.75 1.02 12.00 1.03 12.00 1.01 15.00
8.60 1.03 7.50 1.05 3.20 1.30 2.48 1.53 1.79 2.07 1.41 2.77 1.24 3.64 1.09 6.00 1.06 6.50
3.38 1.32 2.90 1.40 2.48 1.53 2.02 1.81 1.58 2.38 1.34 3.18 1.12 6.09 1.45 2.72 1.71 2.15 1.49 2.61 1.42 2.84 1.61 2.32 1.47 2.67
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5 4.5 4.5
1.77 2.05 1.37 2.95 1.08 6.20 1.42 2.85 1.03 12.00 1.02 13.00
2.73 1.42 1.83 1.88 1.37 2.94
2.79 1.45 2.24 1.65 1.74 2.10 1.46 2.69 1.35 3.23 1.23 4.04 1.11 6.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.60 1.45 1.66 2.15 1.27 3.60
3.42 1.28 2.48 1.50 1.61 2.22 1.22 3.98

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.77 1.98
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
Где смотреть матч Ингулец 1:1 Мариуполь онлайн

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Прогнозы на матч Ингулец 1:1 Мариуполь

Исход игры
Ингулец
9.8% (15)
Ничья
43.1% (66)
Мариуполь
47.1% (72)
Тотал 2.5
Больше
28% (42)
Меньше
72% (108)
Обе команды забьют
Да
66% (99)
Нет
34% (51)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.3% (57)
1:2 Мариуполь
22.9% (35)
0:1 Мариуполь
20.3% (31)
1:0 Ингулец
6.5% (10)
0:0 Ничья
5.2% (8)
2:1 Ингулец
2.6% (4)
0:2 Мариуполь
1.3% (2)
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