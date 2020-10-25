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Колос Ковалёвка
1:1
Перерыв

Стадион:
Минай
0'
0:1
17' Пенальти
Нуриев Анатолий
1:1
19' Гол
Милько Вадим
28' Желтая карточка
Mislav Matic
31' Желтая карточка
Лысенко Владимир
40' Желтая карточка
Милько Вадим
31
Кучерук
Владислав
23
Кравченко
Никита
13
Гавриш
Виталий
6
Максименко
Максим
15
Черноморец
Александр
8
Смирный
Евгений
14
Милько
Вадим
90
Богданов
Андрей
29
Емец
Владислав
22
Костишин
Денис
7
Лысенко
Владимир
32
Каниболоцкий
Антон
22
Shemmy
Mayembe
99
Kyrylo
Melichenko
44
Mislav
Matic
4
Сакив
Тарас
96
Снижко
Александр
7
Нуриев
Анатолий
23
Ткачук
Андрей
20
Пыняшко
Василий
17
Кныш
Данило
19
Шиндер
Антон
Колос Ковалёвка
Минай

Бомбардиры внутри турнира

Колос Ковалёвка
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лысенко Владимир 2 0.29
2. Морозко Евгений 2 0.29
3. Селезнёв Евгений 1 (1) 0.14
4. Милько Вадим 1 0.14
5. Гавриш Виталий 1 0.14
6. Костишин Денис 1 0.14
7. Исаенко Евгений 1 0.14
8. Ореховский Павел 1 (1) 0.14
9. Кравченко Никита 0 0
10. Богданов Андрей 0 0
11. Ильин Олег 0 0
Минай
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нуриев Анатолий 2 (2) 0.33
2. Шиндер Антон 1 0.17

Карточки

Колос Ковалёвка
# Игрок      
1. Задоя Евгений 2 0
2. Селезнёв Евгений 1 0
3. Лысенко Владимир 1 0
4. Милько Вадим 1 0
5. Бондаренко Александр 1 0
6. Петров Кирилл 1 0
7. Новак Евгений 1 0
8. Максименко Максим 1 0
9. Ореховский Павел 1 0
10. Черноморец Александр 1 0
11. Костишин Денис 1 0
12. Антюх Денис 1 0
13. Волынец Евгений 1 0
14. Емец Владислав 1 0
Минай
# Игрок      
1. Пыняшко Василий 1 1
2. Dmytro Pavlish 1 1
3. Шиндер Антон 2 0
4. Попович Андрей 2 0
5. Лопырёнок Максим 2 0
6. Mislav Matic 2 0
7. Rustam Akhmedzade 2 0
8. Снижко Александр 1 0
9. Маткобожик Александр 1 0
10. Kyrylo Melichenko 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Колос Ковалёвка 11.11% (1) 22.22% (2) 0 11.11% (1) 11.11% (1) 44.44% (4)
 Минай 50% (1) 0 50% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: + = -
Заря 1:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Колос Ковалёвка 0:0 Ингулец Риека 2:0 Колос Ковалёвка
Рух Львов 1:2 Колос Ковалёвка Арис Салоники 1:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Львов Колос Ковалёвка 3:1 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 3:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Колос Ковалёвка 4:1 Днепр-1 Колос Ковалёвка 2:0 Динамо Киев Шахтёр Донецк 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:2 Заря Десна 5:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Александрия Динамо Киев 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:1 Шахтёр Донецк Заря 1:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:2 Десна
Минай Последние 20 матчей: + = -
Минай 0:1 Мариуполь Ингулец 1:1 Минай Минай 0:4 Динамо Киев Олимпик Донецк 3:0 Минай
Минай 1:0 Александрия Ворскла 2:4 Минай Минай 1:0 Волынь Авангард Краматорск 0:2 Минай Рух Львов 1:0 Минай Минай 1:0 Горняк-Спорт Черкащина-Академия 2:6 Минай Минай 2:1 Металлург Зп Агробизнес 0:2 Минай Минай 1:0 Металлист-1925 Балканы 1:2 Минай Минай 1:1 Ингулец Кремень 1:0 Минай Минай 0:2 Динамо Киев Минай 2:3 Львов Минай 2:3 Львов
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 7 5 2 0 15 - 3 17
2. Ворскла Заявка 7 4 3 0 13 - 5 15
3. Шахтёр Донецк Заявка 7 3 4 0 16 - 8 13
4. Десна Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
5. Колос Ковалёвка 1:1 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
6. Мариуполь Заявка 7 3 2 2 6 - 7 11
7. Александрия Заявка 7 3 0 4 14 - 12 9
8. Олимпик Донецк Заявка 7 3 0 4 10 - 12 9
9. Днепр-1 Заявка 7 2 2 3 11 - 13 8
10. Заря Заявка 6 1 3 2 10 - 8 6
11. Минай 1:1 Заявка 6 1 2 3 3 - 10 5
12. Ингулец Заявка 7 0 5 2 7 - 10 5
13. Рух Львов Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
14. Львов Заявка 6 0 1 5 3 - 20 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Милько Вадим получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Лысенко Владимир получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Mislav Matic получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Милько Вадим бьет в цель!
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Нуриев Анатолий из команды Минай забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Kolos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 154
Колос Ковалёвка 94.2% (145)
X 4.5% (7)
Минай 1.3% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Колос Ковалёвка
Ничья
Минай
1.90
3.92
6.55
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.85 3.35 4.40
1.87 3.15 5.00
1.51 3.92 6.55
1.90 2.93 5.31

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
6.50 1.11 7.00 1.10 2.50 1.53 2.37 1.59 1.95 1.85 5.55 1.14 1.36 3.00 2.00 1.80 1.07 6.50 1.30 3.50 1.01 13.00 1.08 7.77 1.01 15.00
7.60 1.05 6.35 1.07 2.76 1.39 2.19 1.63 1.67 2.26 1.30 3.32 1.20 4.05 1.06 7.10 1.04 7.90
3.13 1.36 2.75 1.46 2.34 1.61 1.93 1.90 2.43 1.55 2.15 1.71 3.29 1.32 2.22 1.66 1.83 2.00 1.59 2.35 1.36 3.08
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5
2.10 1.72 1.77 2.05 1.19 4.60 1.07 6.50 1.48 2.63 1.03 12.00
2.60 1.46 1.71 2.06 1.33 3.14
2.75 1.46 2.25 1.66 1.75 2.12 1.47 2.72 1.91 1.93 1.57 2.41 1.22 4.17 1.11 6.49
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.40 1.53 1.59 2.28 1.22 4.00
3.26 1.31 2.19 1.63 1.52 2.43

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.45 1.55
Букмекер Да Нет
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
4.30 1.19
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Прогнозы на матч Колос Ковалёвка 1:1 Минай

Исход игры
Колос Ковалёвка
94.2% (145)
Ничья
4.5% (7)
Минай
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
24.34% (37)
Меньше
75.66% (115)
Обе команды забьют
Да
26.32% (40)
Нет
73.68% (112)
Популярный счёт
1:0 Колос Ковалёвка
41.6% (64)
2:0 Колос Ковалёвка
28.6% (44)
2:1 Колос Ковалёвка
19.5% (30)
1:1 Ничья
3.9% (6)
3:1 Колос Ковалёвка
1.9% (3)
3:0 Колос Ковалёвка
1.3% (2)
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