Колос Ковалёвка
1:1
Перерыв
Стадион: Stadion Kolos
Минай
0:1
17' ПенальтиНуриев Анатолий
1:1
19' ГолМилько Вадим
28' Желтая карточкаMislav Matic
31' Желтая карточкаЛысенко Владимир
40' Желтая карточкаМилько Вадим
14
Милько
Вадим
44
Mislav
Matic
17
Кныш
Данило
19
Шиндер
Антон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
94 Данфа МамадуПолузащитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Костышин Руслан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Mislav MaticЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кныш ДанилоПолузащитник
-
19 Шиндер АнтонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Голодюк ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Кобин Василий
Ход матча
17'
0:1
19'
1:1
28'
31'
40'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лысенко Владимир
|2
|0.29
|2.
|Морозко Евгений
|2
|0.29
|3.
|Селезнёв Евгений
|1 (1)
|0.14
|4.
|Милько Вадим
|1
|0.14
|5.
|Гавриш Виталий
|1
|0.14
|6.
|Костишин Денис
|1
|0.14
|7.
|Исаенко Евгений
|1
|0.14
|8.
|Ореховский Павел
|1 (1)
|0.14
|9.
|Кравченко Никита
|0
|0
|10.
|Богданов Андрей
|0
|0
|11.
|Ильин Олег
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нуриев Анатолий
|2 (2)
|0.33
|2.
|Шиндер Антон
|1
|0.17
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Задоя Евгений
|2
|0
|2.
|Селезнёв Евгений
|1
|0
|3.
|Лысенко Владимир
|1
|0
|4.
|Милько Вадим
|1
|0
|5.
|Бондаренко Александр
|1
|0
|6.
|Петров Кирилл
|1
|0
|7.
|Новак Евгений
|1
|0
|8.
|Максименко Максим
|1
|0
|9.
|Ореховский Павел
|1
|0
|10.
|Черноморец Александр
|1
|0
|11.
|Костишин Денис
|1
|0
|12.
|Антюх Денис
|1
|0
|13.
|Волынец Евгений
|1
|0
|14.
|Емец Владислав
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пыняшко Василий
|1
|1
|2.
|Dmytro Pavlish
|1
|1
|3.
|Шиндер Антон
|2
|0
|4.
|Попович Андрей
|2
|0
|5.
|Лопырёнок Максим
|2
|0
|6.
|Mislav Matic
|2
|0
|7.
|Rustam Akhmedzade
|2
|0
|8.
|Снижко Александр
|1
|0
|9.
|Маткобожик Александр
|1
|0
|10.
|Kyrylo Melichenko
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Колос Ковалёвка
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|0
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|44.44% (4)
|Минай
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: + = -Заря 1:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Колос Ковалёвка 0:0 Ингулец Риека 2:0 Колос Ковалёвка
Рух Львов 1:2 Колос Ковалёвка Арис Салоники 1:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Львов Колос Ковалёвка 3:1 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 3:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Колос Ковалёвка 4:1 Днепр-1 Колос Ковалёвка 2:0 Динамо Киев Шахтёр Донецк 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:2 Заря Десна 5:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Александрия Динамо Киев 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:1 Шахтёр Донецк Заря 1:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:2 Десна
Минай Последние 20 матчей: + = -Минай 0:1 Мариуполь Ингулец 1:1 Минай Минай 0:4 Динамо Киев Олимпик Донецк 3:0 Минай
Минай 1:0 Александрия Ворскла 2:4 Минай Минай 1:0 Волынь Авангард Краматорск 0:2 Минай Рух Львов 1:0 Минай Минай 1:0 Горняк-Спорт Черкащина-Академия 2:6 Минай Минай 2:1 Металлург Зп Агробизнес 0:2 Минай Минай 1:0 Металлист-1925 Балканы 1:2 Минай Минай 1:1 Ингулец Кремень 1:0 Минай Минай 0:2 Динамо Киев Минай 2:3 Львов Минай 2:3 Львов
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 3
|17
|2.
|Ворскла
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|13 - 5
|15
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|16 - 8
|13
|4.
|Десна
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|5.
|Колос Ковалёвка
|1:1 Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|6.
|Мариуполь
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 7
|11
|7.
|Александрия
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|14 - 12
|9
|8.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 12
|9
|9.
|Днепр-1
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|10.
|Заря
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 8
|6
|11.
|Минай
|1:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 10
|5
|12.
|Ингулец
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|7 - 10
|5
|13.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 13
|2
|14.
|Львов
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 20
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|6.50
|1.11
|7.00
|1.10
|2.50
|1.53
|—
|—
|2.37
|1.59
|1.95
|1.85
|5.55
|1.14
|—
|—
|1.36
|3.00
|—
|—
|2.00
|1.80
|—
|—
|1.07
|6.50
|1.30
|3.50
|1.01
|13.00
|1.08
|7.77
|1.01
|15.00
|7.60
|1.05
|6.35
|1.07
|2.76
|1.39
|—
|—
|2.19
|1.63
|—
|—
|1.67
|2.26
|—
|—
|1.30
|3.32
|—
|—
|1.20
|4.05
|—
|—
|1.06
|7.10
|1.04
|7.90
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.13
|1.36
|2.75
|1.46
|2.34
|1.61
|1.93
|1.90
|2.43
|1.55
|2.15
|1.71
|3.29
|1.32
|2.22
|1.66
|1.83
|2.00
|1.59
|2.35
|1.36
|3.08
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3.5
|3.5
|2.10
|1.72
|—
|—
|1.77
|2.05
|—
|—
|1.19
|4.60
|—
|—
|1.07
|6.50
|1.48
|2.63
|—
|—
|1.03
|12.00
|2.60
|1.46
|—
|—
|1.71
|2.06
|—
|—
|1.33
|3.14
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.75
|1.46
|2.25
|1.66
|1.75
|2.12
|1.47
|2.72
|1.91
|1.93
|1.57
|2.41
|—
|—
|1.22
|4.17
|1.11
|6.49
|—
|—
Прогнозы на матч Колос Ковалёвка 1:1 Минай
Исход игры
Колос Ковалёвка
94.2% (145)
Ничья
4.5% (7)
Минай
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
24.34% (37)
Меньше
75.66% (115)
Обе команды забьют
Да
26.32% (40)
Нет
73.68% (112)
Популярный счёт
1:0 Колос Ковалёвка
41.6% (64)
2:0 Колос Ковалёвка
28.6% (44)
2:1 Колос Ковалёвка
19.5% (30)
1:1 Ничья
3.9% (6)
3:1 Колос Ковалёвка
1.9% (3)
3:0 Колос Ковалёвка
1.3% (2)
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