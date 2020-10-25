Колос Ковалёвка
2:2
Конец матча
Стадион: Stadion Kolos
Минай
0:1
17' ПенальтиНуриев Анатолий
1:1
19' ГолМилько Вадим
28' Желтая карточкаMislav Matic
31' Желтая карточкаЛысенко Владимир
40' Желтая карточкаМилько Вадим
1:2
62' ГолШиндер Антон
2:2
63' ГолДанфа Мамаду
75' Желтая карточкаКныш Данило
77' Желтая карточкаШиндер Антон
78' Желтая карточкаИльин Олег
78' Желтая карточкаСелезнёв Евгений
82' Желтая карточкаКравченко Никита
84' Желтая карточкаShemmy Mayembe
86' Желтая карточкаНуриев Анатолий
14
Милько
Вадим
44
Mislav
Matic
17
Кныш
Данило
19
Шиндер
Антон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
94 Данфа МамадуПолузащитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Костышин Руслан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Mislav MaticЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кныш ДанилоПолузащитник
-
19 Шиндер АнтонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Голодюк ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Кобин Василий
Ход матча
17'
0:1
19'
1:1
28'
31'
40'
62'
1:2
63'
2:2
75'
77'
78'
78'
82'
84'
86'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лысенко Владимир
|2
|0.29
|2.
|Морозко Евгений
|2
|0.29
|3.
|Селезнёв Евгений
|1 (1)
|0.14
|4.
|Милько Вадим
|1
|0.14
|5.
|Гавриш Виталий
|1
|0.14
|6.
|Костишин Денис
|1
|0.14
|7.
|Исаенко Евгений
|1
|0.14
|8.
|Данфа Мамаду
|1
|0.14
|9.
|Ореховский Павел
|1 (1)
|0.14
|10.
|Богданов Андрей
|0
|0
|11.
|Кравченко Никита
|0
|0
|12.
|Ильин Олег
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шиндер Антон
|2
|0.33
|2.
|Нуриев Анатолий
|2 (2)
|0.33
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Селезнёв Евгений
|2
|0
|2.
|Милько Вадим
|2
|0
|3.
|Задоя Евгений
|2
|0
|4.
|Лысенко Владимир
|1
|0
|5.
|Бондаренко Александр
|1
|0
|6.
|Петров Кирилл
|1
|0
|7.
|Новак Евгений
|1
|0
|8.
|Максименко Максим
|1
|0
|9.
|Кравченко Никита
|1
|0
|10.
|Ореховский Павел
|1
|0
|11.
|Черноморец Александр
|1
|0
|12.
|Костишин Денис
|1
|0
|13.
|Антюх Денис
|1
|0
|14.
|Ильин Олег
|1
|0
|15.
|Волынец Евгений
|1
|0
|16.
|Емец Владислав
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шиндер Антон
|3
|0
|2.
|Пыняшко Василий
|1
|1
|3.
|Dmytro Pavlish
|1
|1
|4.
|Попович Андрей
|2
|0
|5.
|Лопырёнок Максим
|2
|0
|6.
|Mislav Matic
|2
|0
|7.
|Rustam Akhmedzade
|2
|0
|8.
|Кныш Данило
|1
|0
|9.
|Снижко Александр
|1
|0
|10.
|Shemmy Mayembe
|1
|0
|11.
|Маткобожик Александр
|1
|0
|12.
|Нуриев Анатолий
|1
|0
|13.
|Kyrylo Melichenko
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Колос Ковалёвка
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|0
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|36.36% (4)
|Минай
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|0
|25% (1)
|0
Предыдущие игры
Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: + = -Заря 1:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Колос Ковалёвка 0:0 Ингулец Риека 2:0 Колос Ковалёвка
Рух Львов 1:2 Колос Ковалёвка Арис Салоники 1:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Львов Колос Ковалёвка 3:1 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 3:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Колос Ковалёвка 4:1 Днепр-1 Колос Ковалёвка 2:0 Динамо Киев Шахтёр Донецк 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:2 Заря Десна 5:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Александрия Динамо Киев 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:1 Шахтёр Донецк Заря 1:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:2 Десна
Минай Последние 20 матчей: + = -Минай 0:1 Мариуполь Ингулец 1:1 Минай Минай 0:4 Динамо Киев Олимпик Донецк 3:0 Минай
Минай 1:0 Александрия Ворскла 2:4 Минай Минай 1:0 Волынь Авангард Краматорск 0:2 Минай Рух Львов 1:0 Минай Минай 1:0 Горняк-Спорт Черкащина-Академия 2:6 Минай Минай 2:1 Металлург Зп Агробизнес 0:2 Минай Минай 1:0 Металлист-1925 Балканы 1:2 Минай Минай 1:1 Ингулец Кремень 1:0 Минай Минай 0:2 Динамо Киев Минай 2:3 Львов Минай 2:3 Львов
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 3
|17
|2.
|Ворскла
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|13 - 5
|15
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|16 - 8
|13
|4.
|Десна
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|5.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|6.
|Мариуполь
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 7
|11
|7.
|Александрия
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|14 - 12
|9
|8.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 12
|9
|9.
|Днепр-1
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|10.
|Заря
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 8
|6
|11.
|Минай
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 11
|5
|12.
|Ингулец
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|7 - 10
|5
|13.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 13
|2
|14.
|Львов
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 20
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|6.50
|1.11
|7.00
|1.10
|2.50
|1.53
|—
|—
|2.37
|1.59
|1.95
|1.85
|2.65
|1.47
|—
|—
|1.36
|3.00
|—
|—
|1.31
|3.35
|—
|—
|1.07
|6.50
|—
|—
|1.68
|2.18
|—
|—
|1.01
|13.00
|1.02
|13.00
|1.01
|15.00
|7.60
|1.05
|6.35
|1.07
|2.76
|1.39
|—
|—
|2.19
|1.63
|—
|—
|1.67
|2.26
|—
|—
|1.30
|3.32
|—
|—
|1.20
|4.05
|—
|—
|1.06
|7.10
|—
|—
|1.04
|7.90
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.13
|1.36
|2.75
|1.46
|2.34
|1.61
|1.93
|1.90
|2.43
|1.55
|3.09
|1.36
|2.44
|1.55
|1.83
|2.00
|2.64
|1.48
|2.12
|1.73
|1.58
|2.38
|1.35
|3.16
|1.52
|2.53
|1.29
|3.52
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3.5
|3.5
|2.10
|1.72
|—
|—
|1.77
|2.05
|—
|—
|1.19
|4.60
|—
|—
|1.07
|6.50
|1.48
|2.63
|—
|—
|1.03
|12.00
|2.60
|1.46
|—
|—
|1.71
|2.06
|—
|—
|1.33
|3.14
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.75
|1.46
|2.25
|1.66
|1.75
|2.12
|1.47
|2.72
|1.91
|1.93
|1.57
|2.41
|—
|—
|1.22
|4.17
|1.11
|6.49
|—
|—
Прогнозы на матч Колос Ковалёвка 2:2 Минай
Исход игры
Колос Ковалёвка
94.2% (145)
Ничья
4.5% (7)
Минай
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
24.34% (37)
Меньше
75.66% (115)
Обе команды забьют
Да
26.32% (40)
Нет
73.68% (112)
Популярный счёт
1:0 Колос Ковалёвка
41.6% (64)
2:0 Колос Ковалёвка
28.6% (44)
2:1 Колос Ковалёвка
19.5% (30)
1:1 Ничья
3.9% (6)
3:1 Колос Ковалёвка
1.9% (3)
3:0 Колос Ковалёвка
1.3% (2)
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