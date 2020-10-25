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Колос Ковалёвка
2:2
Конец матча

Стадион:
Минай
0'
0:1
17' Пенальти
Нуриев Анатолий
1:1
19' Гол
Милько Вадим
28' Желтая карточка
Mislav Matic
31' Желтая карточка
Лысенко Владимир
40' Желтая карточка
Милько Вадим
1:2
62' Гол
Шиндер Антон
2:2
63' Гол
Данфа Мамаду
75' Желтая карточка
Кныш Данило
77' Желтая карточка
Шиндер Антон
78' Желтая карточка
Ильин Олег
78' Желтая карточка
Селезнёв Евгений
82' Желтая карточка
Кравченко Никита
84' Желтая карточка
Shemmy Mayembe
86' Желтая карточка
Нуриев Анатолий
90'+6
31
Кучерук
Владислав
23
Кравченко
Никита
13
Гавриш
Виталий
6
Максименко
Максим
15
Черноморец
Александр
8
Смирный
Евгений
14
Милько
Вадим
90
Богданов
Андрей
29
Емец
Владислав
22
Костишин
Денис
7
Лысенко
Владимир
32
Каниболоцкий
Антон
22
Shemmy
Mayembe
99
Kyrylo
Melichenko
44
Mislav
Matic
4
Сакив
Тарас
96
Снижко
Александр
7
Нуриев
Анатолий
23
Ткачук
Андрей
20
Пыняшко
Василий
17
Кныш
Данило
19
Шиндер
Антон
Колос Ковалёвка
Минай

Бомбардиры внутри турнира

Колос Ковалёвка
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лысенко Владимир 2 0.29
2. Морозко Евгений 2 0.29
3. Селезнёв Евгений 1 (1) 0.14
4. Милько Вадим 1 0.14
5. Гавриш Виталий 1 0.14
6. Костишин Денис 1 0.14
7. Исаенко Евгений 1 0.14
8. Данфа Мамаду 1 0.14
9. Ореховский Павел 1 (1) 0.14
10. Богданов Андрей 0 0
11. Кравченко Никита 0 0
12. Ильин Олег 0 0
Минай
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шиндер Антон 2 0.33
2. Нуриев Анатолий 2 (2) 0.33

Карточки

Колос Ковалёвка
# Игрок      
1. Селезнёв Евгений 2 0
2. Милько Вадим 2 0
3. Задоя Евгений 2 0
4. Лысенко Владимир 1 0
5. Бондаренко Александр 1 0
6. Петров Кирилл 1 0
7. Новак Евгений 1 0
8. Максименко Максим 1 0
9. Кравченко Никита 1 0
10. Ореховский Павел 1 0
11. Черноморец Александр 1 0
12. Костишин Денис 1 0
13. Антюх Денис 1 0
14. Ильин Олег 1 0
15. Волынец Евгений 1 0
16. Емец Владислав 1 0
Минай
# Игрок      
1. Шиндер Антон 3 0
2. Пыняшко Василий 1 1
3. Dmytro Pavlish 1 1
4. Попович Андрей 2 0
5. Лопырёнок Максим 2 0
6. Mislav Matic 2 0
7. Rustam Akhmedzade 2 0
8. Кныш Данило 1 0
9. Снижко Александр 1 0
10. Shemmy Mayembe 1 0
11. Маткобожик Александр 1 0
12. Нуриев Анатолий 1 0
13. Kyrylo Melichenko 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Колос Ковалёвка 9.09% (1) 27.27% (3) 0 9.09% (1) 18.18% (2) 36.36% (4)
 Минай 25% (1) 25% (1) 25% (1) 0 25% (1) 0

Предыдущие игры

Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: + = -
Заря 1:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Колос Ковалёвка 0:0 Ингулец Риека 2:0 Колос Ковалёвка
Рух Львов 1:2 Колос Ковалёвка Арис Салоники 1:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Львов Колос Ковалёвка 3:1 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 3:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Колос Ковалёвка 4:1 Днепр-1 Колос Ковалёвка 2:0 Динамо Киев Шахтёр Донецк 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:2 Заря Десна 5:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Александрия Динамо Киев 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:1 Шахтёр Донецк Заря 1:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:2 Десна
Минай Последние 20 матчей: + = -
Минай 0:1 Мариуполь Ингулец 1:1 Минай Минай 0:4 Динамо Киев Олимпик Донецк 3:0 Минай
Минай 1:0 Александрия Ворскла 2:4 Минай Минай 1:0 Волынь Авангард Краматорск 0:2 Минай Рух Львов 1:0 Минай Минай 1:0 Горняк-Спорт Черкащина-Академия 2:6 Минай Минай 2:1 Металлург Зп Агробизнес 0:2 Минай Минай 1:0 Металлист-1925 Балканы 1:2 Минай Минай 1:1 Ингулец Кремень 1:0 Минай Минай 0:2 Динамо Киев Минай 2:3 Львов Минай 2:3 Львов
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 7 5 2 0 15 - 3 17
2. Ворскла Заявка 7 4 3 0 13 - 5 15
3. Шахтёр Донецк Заявка 7 3 4 0 16 - 8 13
4. Десна Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
5. Колос Ковалёвка Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
6. Мариуполь Заявка 7 3 2 2 6 - 7 11
7. Александрия Заявка 7 3 0 4 14 - 12 9
8. Олимпик Донецк Заявка 7 3 0 4 10 - 12 9
9. Днепр-1 Заявка 7 2 2 3 11 - 13 8
10. Заря Заявка 6 1 3 2 10 - 8 6
11. Минай Заявка 6 1 2 3 4 - 11 5
12. Ингулец Заявка 7 0 5 2 7 - 10 5
13. Рух Львов Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
14. Львов Заявка 6 0 1 5 3 - 20 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Милько Вадим получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Лысенко Владимир получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Mislav Matic получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Милько Вадим бьет в цель!
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Нуриев Анатолий из команды Минай забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Kolos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 154
Колос Ковалёвка 94.2% (145)
X 4.5% (7)
Минай 1.3% (2)
Все прогнозы

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.05 1.73 6.10
3.70 1.60 6.50
1.51 3.92 6.55
4.40 1.45 6.87

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
6.50 1.11 7.00 1.10 2.50 1.53 2.37 1.59 1.95 1.85 2.65 1.47 1.36 3.00 1.31 3.35 1.07 6.50 1.68 2.18 1.01 13.00 1.02 13.00 1.01 15.00
7.60 1.05 6.35 1.07 2.76 1.39 2.19 1.63 1.67 2.26 1.30 3.32 1.20 4.05 1.06 7.10 1.04 7.90
3.13 1.36 2.75 1.46 2.34 1.61 1.93 1.90 2.43 1.55 3.09 1.36 2.44 1.55 1.83 2.00 2.64 1.48 2.12 1.73 1.58 2.38 1.35 3.16 1.52 2.53 1.29 3.52
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5
2.10 1.72 1.77 2.05 1.19 4.60 1.07 6.50 1.48 2.63 1.03 12.00
2.60 1.46 1.71 2.06 1.33 3.14
2.75 1.46 2.25 1.66 1.75 2.12 1.47 2.72 1.91 1.93 1.57 2.41 1.22 4.17 1.11 6.49
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.40 1.53 1.59 2.28 1.22 4.00
3.26 1.31 2.19 1.63 1.52 2.43

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.45 1.55
Букмекер Да Нет
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
4.30 1.19
Где смотреть матч Колос Ковалёвка 2:2 Минай онлайн

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Прогнозы на матч Колос Ковалёвка 2:2 Минай

Исход игры
Колос Ковалёвка
94.2% (145)
Ничья
4.5% (7)
Минай
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
24.34% (37)
Меньше
75.66% (115)
Обе команды забьют
Да
26.32% (40)
Нет
73.68% (112)
Популярный счёт
1:0 Колос Ковалёвка
41.6% (64)
2:0 Колос Ковалёвка
28.6% (44)
2:1 Колос Ковалёвка
19.5% (30)
1:1 Ничья
3.9% (6)
3:1 Колос Ковалёвка
1.9% (3)
3:0 Колос Ковалёвка
1.3% (2)
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