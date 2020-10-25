Заря
0:0
Первый тайм: 3'
Стадион: Славутич-Арена
Рух Львов
12
Erik
Gliha
17
Мысык
Марьян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
50 Гринь СергейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Erik GlihaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Мысык МарьянПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
30 Копына ЮрийЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ivan Fedyk
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кочергин Владислав
|3
|0.5
|2.
|Юрченко Владлен
|2 (1)
|0.33
|3.
|Гладкий Александр
|2
|0.33
|4.
|Громов Артём
|2
|0.33
|5.
|Фаворов Денис
|1
|0.17
|6.
|Кабаев Владислав
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Русин Ростислав
|1
|0.17
|2.
|Федорчук Валерий
|1
|0.17
|3.
|Бойчук Игорь
|1
|0.17
|4.
|Климчук Юрий
|1
|0.17
|5.
|Копына Юрий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Вернидуб Виталий
|3
|0
|2.
|Фаворов Денис
|3
|0
|3.
|Цвек Ловро
|3
|0
|4.
|Юрченко Владлен
|1
|1
|5.
|Кабаев Владислав
|2
|0
|6.
|Абу-Ханна Джоэл
|2
|0
|7.
|Кочергин Владислав
|2
|0
|8.
|Гречкин Максим
|2
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дуць Игорь
|3
|0
|2.
|Мысык Марьян
|3
|0
|3.
|Кухаревич Николай
|3
|0
|4.
|Erik Gliha
|2
|0
|5.
|Мартынюк Ярослав
|2
|0
|6.
|Кухарук Андрей
|2
|0
|7.
|Парамонов Вадим
|0
|1
|8.
|Стаменкович Милош
|1
|0
|9.
|Брикнер Иван
|1
|0
|10.
|Бойчук Богдан
|1
|0
|11.
|Заставный Владимир
|1
|0
|12.
|Русин Ростислав
|1
|0
|13.
|Климчук Юрий
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Заря
|20% (2)
|30% (3)
|40% (4)
|0
|10% (1)
|0
|Рух Львов
|0
|25% (1)
|0
|0
|25% (1)
|50% (2)
Предыдущие игры
Заря Последние 20 матчей: + = -Лестер 3:0 Заря Заря 1:1 Колос Ковалёвка Динамо Киев 1:1 Заря Львов 0:5 Заря
Заря 2:2 Шахтёр Донецк Заря 0:1 Мариуполь Заря 4:0 Александрия Десна 3:1 Заря Заря 2:1 Мариуполь Заря 2:3 Днепр-1 Заря 1:1 Десна Динамо Киев 3:1 Заря Колос Ковалёвка 0:2 Заря Заря 2:2 Александрия Шахтёр Донецк 0:0 Заря Десна 1:2 Заря Заря 1:3 Динамо Киев Заря 1:0 Колос Ковалёвка Александрия 1:0 Заря Заря 1:0 Шахтёр Донецк
Рух Львов Последние 20 матчей: + = -Рух Львов 0:2 Динамо Киев Рух Львов 0:0 Львов Десна 3:1 Рух Львов Рух Львов 1:1 Шахтёр Донецк
Рух Львов 1:2 Колос Ковалёвка Ворскла 5:2 Рух Львов Рух Львов 4:0 Авангард Краматорск Ингулец 1:1 Рух Львов Рух Львов 1:0 Минай Кремень 0:1 Рух Львов Рух Львов 2:1 Горняк-Спорт Оболонь-Бровар 0:0 Рух Львов Рух Львов 4:0 Черкащина-Академия Черноморец Од 2:2 Рух Львов Рух Львов 2:3 Агробизнес Николаев 1:1 Рух Львов Шахтёр Донецк 4:1 Рух Львов Динамо Киев 0:0 Рух Львов Динамо Киев 0:0 Рух Львов Прикарпатье 0:1 Рух Львов
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 3
|17
|2.
|Ворскла
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|13 - 5
|15
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|16 - 8
|13
|4.
|Десна
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|5.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|6.
|Мариуполь
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 7
|11
|7.
|Александрия
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|14 - 12
|9
|8.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 12
|9
|9.
|Днепр-1
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|10.
|Заря
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 8
|6
|11.
|Минай
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 11
|5
|12.
|Ингулец
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|7 - 10
|5
|13.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 13
|2
|14.
|Львов
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 20
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|—
|—
|9.60
|1.04
|4.10
|1.23
|3.05
|1.32
|—
|—
|2.06
|1.76
|1.84
|1.96
|1.62
|2.30
|—
|—
|1.42
|2.70
|1.18
|4.20
|1.16
|4.90
|1.04
|9.10
|1.03
|9.60
|10.75
|1.00
|9.90
|1.01
|3.92
|1.21
|3.14
|1.33
|—
|—
|2.14
|1.74
|—
|—
|1.64
|2.17
|—
|—
|1.41
|2.69
|1.18
|4.20
|1.13
|4.85
|1.03
|8.40
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.00
|1.25
|—
|—
|2.47
|1.55
|2.11
|1.75
|1.87
|1.96
|1.62
|2.32
|1.49
|2.67
|1.39
|2.99
|—
|—
|1.14
|5.78
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Заря 0:0 Рух Львов
Исход игры
Заря
96.1% (148)
Ничья
2.6% (4)
Рух Львов
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
36.84% (56)
Меньше
63.16% (96)
Обе команды забьют
Да
35.53% (54)
Нет
64.47% (98)
Популярный счёт
2:0 Заря
39.6% (61)
2:1 Заря
25.3% (39)
1:0 Заря
21.4% (33)
3:1 Заря
4.5% (7)
3:0 Заря
2.6% (4)
1:1 Ничья
1.3% (2)
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