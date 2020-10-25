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Заря
0:0
Первый тайм: 3'

Стадион:
Рух Львов
0' 3'
23
Василь
Никола
45
Фаворов
Денис
15
Вернидуб
Виталий
4
Цвек
Ловро
10
Хомченовский
Дмитрий
21
Иванисеня
Дмитрий
8
Лунёв
Максим
7
Кочергин
Владислав
27
Назарина
Егор
22
Кабаев
Владислав
11
Гладкий
Александр
33
Бандура
Александр
2
Roman
Gagun
4
Дуць
Игорь
32
Стаменкович
Милош
12
Erik
Gliha
18
Мартынюк
Ярослав
23
Бойчук
Богдан
99
Русин
Ростислав
5
Федорчук
Валерий
17
Мысык
Марьян
97
Кухаревич
Николай
Заря
Рух Львов

Бомбардиры внутри турнира

Заря
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кочергин Владислав 3 0.5
2. Юрченко Владлен 2 (1) 0.33
3. Гладкий Александр 2 0.33
4. Громов Артём 2 0.33
5. Фаворов Денис 1 0.17
6. Кабаев Владислав 0 0
Рух Львов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Русин Ростислав 1 0.17
2. Федорчук Валерий 1 0.17
3. Бойчук Игорь 1 0.17
4. Климчук Юрий 1 0.17
5. Копына Юрий 0 0

Карточки

Заря
# Игрок      
1. Вернидуб Виталий 3 0
2. Фаворов Денис 3 0
3. Цвек Ловро 3 0
4. Юрченко Владлен 1 1
5. Кабаев Владислав 2 0
6. Абу-Ханна Джоэл 2 0
7. Кочергин Владислав 2 0
8. Гречкин Максим 2 0
Рух Львов
# Игрок      
1. Дуць Игорь 3 0
2. Мысык Марьян 3 0
3. Кухаревич Николай 3 0
4. Erik Gliha 2 0
5. Мартынюк Ярослав 2 0
6. Кухарук Андрей 2 0
7. Парамонов Вадим 0 1
8. Стаменкович Милош 1 0
9. Брикнер Иван 1 0
10. Бойчук Богдан 1 0
11. Заставный Владимир 1 0
12. Русин Ростислав 1 0
13. Климчук Юрий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Заря 20% (2) 30% (3) 40% (4) 0 10% (1) 0
 Рух Львов 0 25% (1) 0 0 25% (1) 50% (2)

Предыдущие игры

Заря Последние 20 матчей: + = -
Лестер 3:0 Заря Заря 1:1 Колос Ковалёвка Динамо Киев 1:1 Заря Львов 0:5 Заря
Заря 2:2 Шахтёр Донецк Заря 0:1 Мариуполь Заря 4:0 Александрия Десна 3:1 Заря Заря 2:1 Мариуполь Заря 2:3 Днепр-1 Заря 1:1 Десна Динамо Киев 3:1 Заря Колос Ковалёвка 0:2 Заря Заря 2:2 Александрия Шахтёр Донецк 0:0 Заря Десна 1:2 Заря Заря 1:3 Динамо Киев Заря 1:0 Колос Ковалёвка Александрия 1:0 Заря Заря 1:0 Шахтёр Донецк
Рух Львов Последние 20 матчей: + = -
Рух Львов 0:2 Динамо Киев Рух Львов 0:0 Львов Десна 3:1 Рух Львов Рух Львов 1:1 Шахтёр Донецк
Рух Львов 1:2 Колос Ковалёвка Ворскла 5:2 Рух Львов Рух Львов 4:0 Авангард Краматорск Ингулец 1:1 Рух Львов Рух Львов 1:0 Минай Кремень 0:1 Рух Львов Рух Львов 2:1 Горняк-Спорт Оболонь-Бровар 0:0 Рух Львов Рух Львов 4:0 Черкащина-Академия Черноморец Од 2:2 Рух Львов Рух Львов 2:3 Агробизнес Николаев 1:1 Рух Львов Шахтёр Донецк 4:1 Рух Львов Динамо Киев 0:0 Рух Львов Динамо Киев 0:0 Рух Львов Прикарпатье 0:1 Рух Львов
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 7 5 2 0 15 - 3 17
2. Ворскла Заявка 7 4 3 0 13 - 5 15
3. Шахтёр Донецк Заявка 7 3 4 0 16 - 8 13
4. Десна Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
5. Колос Ковалёвка Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
6. Мариуполь Заявка 7 3 2 2 6 - 7 11
7. Александрия Заявка 7 3 0 4 14 - 12 9
8. Олимпик Донецк Заявка 7 3 0 4 10 - 12 9
9. Днепр-1 Заявка 7 2 2 3 11 - 13 8
10. Заря Заявка 6 1 3 2 10 - 8 6
11. Минай Заявка 6 1 2 3 4 - 11 5
12. Ингулец Заявка 7 0 5 2 7 - 10 5
13. Рух Львов Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
14. Львов Заявка 6 0 1 5 3 - 20 1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Slavutych Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 154
Заря 96.1% (148)
X 2.6% (4)
Рух Львов 1.3% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Заря
Ничья
Рух Львов
1.50
5.00
7.80
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.38 5.00 7.80
1.49 4.20 7.30
1.49 4.75 6.25
1.50 4.30 6.72

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
9.60 1.04 4.10 1.23 3.05 1.32 2.06 1.76 1.84 1.96 1.62 2.30 1.42 2.70 1.18 4.20 1.16 4.90 1.04 9.10 1.03 9.60
10.75 1.00 9.90 1.01 3.92 1.21 3.14 1.33 2.14 1.74 1.64 2.17 1.41 2.69 1.18 4.20 1.13 4.85 1.03 8.40
4.00 1.25 2.47 1.55 2.11 1.75 1.87 1.96 1.62 2.32 1.49 2.67 1.39 2.99 1.14 5.78
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
2.18 1.69 1.45 2.60 1.17 4.70
3.26 1.31 2.18 1.64 1.48 2.54
3.24 1.35 2.67 1.49 2.10 1.76 1.65 2.25 1.46 2.74
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
3.10 1.33 1.80 1.95 1.37 3.05
3.04 1.35 1.80 1.95 1.35 3.04

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.85 1.89
Букмекер Да Нет
4.50 1.17
Букмекер Да Нет
3.40 1.30
Где смотреть матч Заря 0:0 Рух Львов онлайн

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Прогнозы на матч Заря 0:0 Рух Львов

Исход игры
Заря
96.1% (148)
Ничья
2.6% (4)
Рух Львов
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
36.84% (56)
Меньше
63.16% (96)
Обе команды забьют
Да
35.53% (54)
Нет
64.47% (98)
Популярный счёт
2:0 Заря
39.6% (61)
2:1 Заря
25.3% (39)
1:0 Заря
21.4% (33)
3:1 Заря
4.5% (7)
3:0 Заря
2.6% (4)
1:1 Ничья
1.3% (2)
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