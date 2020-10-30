Шахтёр Донецк
1:0
Первый тайм: 33'
Стадион: Олимпийский (Киев)
Мариуполь
1:0
27' ПенальтиТайсон Фреда
30
Пятов
Андрей
21
Патрик
Алан
- Основной состав
-
30 Пятов АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Патрик АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 ТетеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кастру Луиш
- Основной состав
-
31 Кудрик ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
-
-
Главный тренер: Ostap Markevych
Ход матча
27'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Коваленко Виктор
|4
|0.5
|2.
|Манор Соломон
|2
|0.25
|3.
|Марлос Ромеро
|2
|0.25
|4.
|Дентиньо
|2
|0.25
|5.
|Патрик Алан
|2 (1)
|0.25
|6.
|Антонио Маркос
|1
|0.13
|7.
|Мораес Жуниор
|1
|0.13
|8.
|Кривцов Сергей
|1
|0.13
|9.
|Тете
|0
|0
|10.
|Тайсон Фреда
|0
|0
|11.
|Майкон Барберан
|0
|0
|12.
|Додо Домилсон
|0
|0
|13.
|Корниенко Виктор
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бондаренко Артём
|3 (1)
|0.38
|2.
|Кулаков Андрей
|1
|0.13
|3.
|Сагуткин Даниил
|1
|0.13
|4.
|Топалов Дмитрий
|1
|0.13
|5.
|Горбунов Сергей Олегович
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Степаненко Тарас
|3
|0
|2.
|Бондарь Валерий
|1
|1
|3.
|Антонио Маркос
|1
|0
|4.
|Кривцов Сергей
|1
|0
|5.
|Марлос Ромеро
|1
|0
|6.
|Патрик Алан
|1
|0
|7.
|Мораес Жуниор
|1
|0
|8.
|Матвиенко Николай
|1
|0
|9.
|Майкон Барберан
|1
|0
|10.
|Додо Домилсон
|1
|0
|11.
|Вакула Владислав
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Быков Алексей
|4
|0
|2.
|Сагуткин Даниил
|2
|1
|3.
|Игнатенко Даниил
|2
|1
|4.
|Топалов Дмитрий
|3
|0
|5.
|Петерман Никита
|1
|1
|6.
|Тищенко Игорь
|1
|0
|7.
|Гальчук Евгений
|1
|0
|8.
|Мишнёв Дмитрий
|1
|0
|9.
|Чоботенко Сергей
|1
|0
|10.
|Кащук Алексей
|1
|0
|11.
|Кирюханцев Игорь
|1
|0
|12.
|Стасюк Пётр
|1
|0
|13.
|Чех Максим
|1
|0
|14.
|Кулаков Андрей
|1
|0
|15.
|Oleh Ocheretko
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шахтёр Донецк
|20% (3)
|20% (3)
|6.67% (1)
|20% (3)
|26.67% (4)
|6.67% (1)
|Мариуполь
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|0
|16.67% (1)
|50% (3)
Предыдущие игры
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: + = -Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан Шахтёр Донецк 1:1 Ворскла Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 5:1 Львов
Десна 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Олимпик Донецк Рух Львов 1:1 Шахтёр Донецк Заря 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:2 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев Шахтёр Донецк 3:1 Колос Ковалёвка Интер Милан 5:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Базель Шахтёр Донецк 3:0 Вольфсбург Шахтёр Донецк 2:0 Верес Александрия 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Колос Ковалёвка Десна 2:4 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:0 Заря
Мариуполь Последние 20 матчей: + = -Ингулец 1:1 Мариуполь Минай 0:1 Мариуполь Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Ворскла 0:0 Мариуполь
Днепр-1 1:2 Мариуполь Заря 0:1 Мариуполь Александрия 4:1 Мариуполь Заря 2:1 Мариуполь Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Александрия 1:2 Мариуполь Львов 0:2 Мариуполь Ворскла 1:2 Мариуполь Мариуполь 1:4 Олимпик Донецк Мариуполь 2:1 Днепр-1 Мариуполь 1:1 Ворскла Мариуполь 3:0 Львов Мариуполь 1:1 Ворскла Олимпик Донецк 2:2 Мариуполь Днепр-1 2:0 Мариуполь Альянс 2:4 Мариуполь
Последние игры между собой
Шахтёр Донецк: победы: 18, ничьи: 2, поражения: 0
Мариуполь: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 18
Мариуполь 0:3 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 2:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 0:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 5:1 Мариуполь Кубок Шахтёр Донецк 3:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:3 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 3:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 2:6 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 3:0 Мариуполь Премьер-лига Шахтёр Донецк 3:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:3 Шахтёр Донецк Премьер-лига Мариуполь 0:3 Шахтёр Донецк Кубок Мариуполь 1:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 2:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 3:0 Мариуполь Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 3
|17
|2.
|Ворскла
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|13 - 5
|15
|3.
|Шахтёр Донецк
|0:0 Заявка
|8
|3
|5
|0
|16 - 8
|14
|4.
|Десна
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|5.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|6.
|Мариуполь
|0:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|6 - 7
|12
|7.
|Александрия
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|14 - 12
|9
|8.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 12
|9
|9.
|Заря
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|14 - 8
|9
|10.
|Днепр-1
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|11.
|Минай
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 11
|5
|12.
|Ингулец
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|7 - 10
|5
|13.
|Рух Львов
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 17
|2
|14.
|Львов
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 20
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Шахтёр Донецк» – «Мариуполь» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шахтёр Донецк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Мариуполь» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шахтёр Донецк» – «Мариуполь», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|11.50
|1.02
|4.75
|1.10
|3.90
|1.14
|—
|—
|2.35
|1.58
|2.07
|1.76
|1.87
|1.92
|2.04
|1.78
|1.87
|2.45
|—
|—
|1.53
|2.55
|1.22
|3.00
|1.19
|4.70
|1.15
|5.30
|1.05
|8.90
|
|—
|—
|6.50
|1.07
|5.65
|1.10
|—
|—
|2.98
|1.34
|—
|—
|2.43
|1.52
|—
|—
|1.90
|1.94
|—
|—
|1.51
|2.45
|1.35
|2.93
|1.18
|4.40
|1.13
|5.00
|1.03
|8.30
|
|—
|—
|6.54
|1.12
|—
|—
|2.48
|1.54
|2.09
|1.75
|1.88
|1.95
|1.65
|2.25
|1.51
|2.54
|1.78
|2.05
|1.61
|2.34
|—
|—
|1.31
|3.44
|—
|—
|1.12
|6.59
|—
|—
Прогнозы на матч Шахтёр Донецк 1:0 Мариуполь
Исход игры
Шахтёр Донецк
97.4% (152)
Ничья
2.6% (4)
Мариуполь
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
41.45% (63)
Меньше
58.55% (89)
Обе команды забьют
Да
30.26% (46)
Нет
69.74% (106)
Популярный счёт
2:0 Шахтёр Донецк
50% (78)
2:1 Шахтёр Донецк
15.4% (24)
3:1 Шахтёр Донецк
13.5% (21)
3:0 Шахтёр Донецк
10.3% (16)
1:0 Шахтёр Донецк
5.1% (8)
0:0 Ничья
1.3% (2)
4:0 Шахтёр Донецк
1.3% (2)
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