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Шахтёр Донецк
4:1
Конец матча

Стадион:
Мариуполь
0'
1:0
26' Пенальти
Тайсон Фреда
2:0
44' Гол
Судаков Георгий
3:0
64' Пенальти
Патрик Алан
3:1
72' Гол
Горбунов Сергей Олегович
4:1
75' Гол
Тайсон Фреда
90'+3
30
Пятов
Андрей
50
Болбат
Сергей
49
Эдуардо
Витор
22
Матвиенко
Николай
28
Сиприано
Маркос
Робсон
61
Судаков
Георгий
21
Патрик
Алан
6
Степаненко
Тарас
7
Тайсон
Фреда
23
Вакула
Владислав
59
Вьюнник
Богдан
31
Кудрик
Олег
8
Vycheslav
Velev
4
Чоботенко
Сергей
40
Мамросенко
Иван
19
Тищенко
Игорь
79
Eldar
Kuliiev
17
Горбунов
Сергей
Олегович
39
Danylo
Dmytriiev
9
Мишнёв
Дмитрий
28
Выскребенцев
Андрей
27
Плакса
Родион
Шахтёр Донецк
Мариуполь

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр Донецк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Коваленко Виктор 4 0.5
2. Патрик Алан 3 (2) 0.38
3. Манор Соломон 2 0.25
4. Тайсон Фреда 2 (1) 0.25
5. Марлос Ромеро 2 0.25
6. Дентиньо 2 0.25
7. Антонио Маркос 1 0.13
8. Мораес Жуниор 1 0.13
9. Кривцов Сергей 1 0.13
10. Судаков Георгий 1 0.13
11. Тете 0 0
12. Матвиенко Николай 0 0
13. Майкон Барберан 0 0
14. Додо Домилсон 0 0
15. Корниенко Виктор 0 0
16. Вьюнник Богдан 0 0
Мариуполь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бондаренко Артём 3 (1) 0.38
2. Горбунов Сергей Олегович 1 0.13
3. Кулаков Андрей 1 0.13
4. Сагуткин Даниил 1 0.13
5. Топалов Дмитрий 1 0.13
6. Мишнёв Дмитрий 0 0

Карточки

Шахтёр Донецк
# Игрок      
1. Степаненко Тарас 3 0
2. Бондарь Валерий 1 1
3. Антонио Маркос 1 0
4. Кривцов Сергей 1 0
5. Марлос Ромеро 1 0
6. Патрик Алан 1 0
7. Мораес Жуниор 1 0
8. Матвиенко Николай 1 0
9. Майкон Барберан 1 0
10. Додо Домилсон 1 0
11. Вакула Владислав 1 0
Мариуполь
# Игрок      
1. Быков Алексей 4 0
2. Сагуткин Даниил 2 1
3. Игнатенко Даниил 2 1
4. Топалов Дмитрий 3 0
5. Петерман Никита 1 1
6. Тищенко Игорь 1 0
7. Гальчук Евгений 1 0
8. Мишнёв Дмитрий 1 0
9. Чоботенко Сергей 1 0
10. Кащук Алексей 1 0
11. Кирюханцев Игорь 1 0
12. Стасюк Пётр 1 0
13. Чех Максим 1 0
14. Кулаков Андрей 1 0
15. Oleh Ocheretko 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шахтёр Донецк 15.79% (3) 21.05% (4) 10.53% (2) 15.79% (3) 31.58% (6) 5.26% (1)
 Мариуполь 14.29% (1) 14.29% (1) 0 0 28.57% (2) 42.86% (3)

Предыдущие игры

Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: + = -
Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан Шахтёр Донецк 1:1 Ворскла Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 5:1 Львов
Десна 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Олимпик Донецк Рух Львов 1:1 Шахтёр Донецк Заря 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:2 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев Шахтёр Донецк 3:1 Колос Ковалёвка Интер Милан 5:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Базель Шахтёр Донецк 3:0 Вольфсбург Шахтёр Донецк 2:0 Верес Александрия 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Колос Ковалёвка Десна 2:4 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:0 Заря
Мариуполь Последние 20 матчей: + = -
Ингулец 1:1 Мариуполь Минай 0:1 Мариуполь Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Ворскла 0:0 Мариуполь
Днепр-1 1:2 Мариуполь Заря 0:1 Мариуполь Александрия 4:1 Мариуполь Заря 2:1 Мариуполь Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Александрия 1:2 Мариуполь Львов 0:2 Мариуполь Ворскла 1:2 Мариуполь Мариуполь 1:4 Олимпик Донецк Мариуполь 2:1 Днепр-1 Мариуполь 1:1 Ворскла Мариуполь 3:0 Львов Мариуполь 1:1 Ворскла Олимпик Донецк 2:2 Мариуполь Днепр-1 2:0 Мариуполь Альянс 2:4 Мариуполь

Последние игры между собой

Шахтёр Донецк: победы: 18, ничьи: 2, поражения: 0
Мариуполь: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 18
Мариуполь 1:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 5:1 Мариуполь Премьер-лига Шахтёр Донецк 4:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 0:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига
Мариуполь 0:3 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 2:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 0:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 5:1 Мариуполь Кубок Шахтёр Донецк 3:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:3 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 3:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 2:6 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 3:0 Мариуполь Премьер-лига Шахтёр Донецк 3:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:3 Шахтёр Донецк Премьер-лига Мариуполь 0:3 Шахтёр Донецк Кубок Мариуполь 1:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 2:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 3:0 Мариуполь Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 7 5 2 0 15 - 3 17
2. Шахтёр Донецк Заявка 8 4 4 0 20 - 9 16
3. Ворскла Заявка 7 4 3 0 13 - 5 15
4. Десна Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
5. Колос Ковалёвка Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
6. Мариуполь Заявка 8 3 2 3 7 - 11 11
7. Александрия Заявка 7 3 0 4 14 - 12 9
8. Олимпик Донецк Заявка 7 3 0 4 10 - 12 9
9. Заря Заявка 7 2 3 2 14 - 8 9
10. Днепр-1 Заявка 7 2 2 3 11 - 13 8
11. Минай Заявка 6 1 2 3 4 - 11 5
12. Ингулец Заявка 7 0 5 2 7 - 10 5
13. Рух Львов Заявка 7 0 2 5 5 - 17 2
14. Львов Заявка 6 0 1 5 3 - 20 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Судаков Георгий бьет в цель!
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Тайсон Фреда из команды Шахтёр Донецк забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion NSK Olimpiyskiy, Kyiv. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 156
Шахтёр Донецк 97.4% (152)
X 2.6% (4)
Мариуполь 0% (0)
Все прогнозы
2.01 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.04 15.00 41.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.08 10.00 23.00
  1.12 7.70 26.69

Самый высокий коэффициент на матч «Шахтёр Донецк» – «Мариуполь» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шахтёр Донецк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Мариуполь» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шахтёр Донецк» – «Мариуполь», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
11.50 1.02 4.75 1.10 3.90 1.14 3.90 1.25 2.07 1.76 2.63 1.48 2.04 1.78 1.66 2.20 1.90 3.70 1.18 4.75 1.04 10.00 2.08 1.72 1.37 3.05 1.20 4.44 1.03 12.00 1.02 13.00
6.50 1.07 5.65 1.10 2.98 1.34 2.43 1.52 1.90 1.94 1.51 2.45 1.35 2.93 1.18 4.40 1.13 5.00 1.03 8.30
6.54 1.12 2.48 1.54 2.09 1.75 3.18 1.35 2.52 1.52 1.88 1.95 1.60 2.34 1.41 2.90 1.83 1.99 1.61 2.31 1.48 2.64 1.12 6.59
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.90 1.40 1.87 1.92 1.42 2.85 1.17 4.90 1.10 6.80
3.10 1.34 1.84 1.90 1.36 2.99
2.39 1.58 1.96 1.87 1.51 2.56 2.07 1.79 1.72 2.13 1.50 2.61
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.33 1.60 1.72 2.12 1.42 2.75
4.25 1.20 2.36 1.55 1.72 2.05 1.42 2.73

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.75 1.18
Букмекер Да Нет
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
4.44 1.20
Где смотреть матч Шахтёр Донецк 4:1 Мариуполь онлайн

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Прогнозы на матч Шахтёр Донецк 4:1 Мариуполь

Исход игры
Шахтёр Донецк
97.4% (152)
Ничья
2.6% (4)
Мариуполь
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
41.45% (63)
Меньше
58.55% (89)
Обе команды забьют
Да
30.26% (46)
Нет
69.74% (106)
Популярный счёт
2:0 Шахтёр Донецк
50% (78)
2:1 Шахтёр Донецк
15.4% (24)
3:1 Шахтёр Донецк
13.5% (21)
3:0 Шахтёр Донецк
10.3% (16)
1:0 Шахтёр Донецк
5.1% (8)
0:0 Ничья
1.3% (2)
4:0 Шахтёр Донецк
1.3% (2)
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