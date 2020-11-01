Минай
0:0
Второй тайм: 74'
Стадион: Авангард (Ужгород)
Рух Львов
41' Желтая карточкаKyrylo Melichenko
57' Желтая карточкаСнижко Александр
68' Желтая карточкаЛопырёнок Максим
17
Кныш
Данило
19
Шиндер
Антон
12
Erik
Gliha
30
Копына
Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кныш ДанилоПолузащитник
-
19 Шиндер АнтонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Шпак АлексейПолузащитник
-
44 Mislav Matic
-
-
-
Главный тренер: Кобин Василий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Erik GlihaЗащитник
-
30 Копына ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
76 Бойчук ИгорьПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ivan Fedyk
Ход матча
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шиндер Антон
|2
|0.29
|2.
|Нуриев Анатолий
|2 (2)
|0.29
|3.
|Сакив Тарас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Русин Ростислав
|1
|0.13
|2.
|Федорчук Валерий
|1
|0.13
|3.
|Бойчук Игорь
|1
|0.13
|4.
|Климчук Юрий
|1
|0.13
|5.
|Копына Юрий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шиндер Антон
|3
|0
|2.
|Пыняшко Василий
|1
|1
|3.
|Dmytro Pavlish
|1
|1
|4.
|Попович Андрей
|2
|0
|5.
|Лопырёнок Максим
|2
|0
|6.
|Mislav Matic
|2
|0
|7.
|Kyrylo Melichenko
|2
|0
|8.
|Rustam Akhmedzade
|2
|0
|9.
|Кныш Данило
|1
|0
|10.
|Снижко Александр
|1
|0
|11.
|Shemmy Mayembe
|1
|0
|12.
|Маткобожик Александр
|1
|0
|13.
|Нуриев Анатолий
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мартынюк Ярослав
|3
|1
|2.
|Мысык Марьян
|4
|0
|3.
|Дуць Игорь
|3
|0
|4.
|Кухаревич Николай
|3
|0
|5.
|Erik Gliha
|2
|0
|6.
|Кухарук Андрей
|2
|0
|7.
|Парамонов Вадим
|0
|1
|8.
|Roman Gagun
|0
|1
|9.
|Стаменкович Милош
|1
|0
|10.
|Брикнер Иван
|1
|0
|11.
|Бойчук Богдан
|1
|0
|12.
|Заставный Владимир
|1
|0
|13.
|Русин Ростислав
|1
|0
|14.
|Климчук Юрий
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Минай
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|0
|25% (1)
|0
|Рух Львов
|0
|25% (1)
|0
|0
|25% (1)
|50% (2)
Предыдущие игры
Минай Последние 20 матчей: + = -Колос Ковалёвка 2:2 Минай Минай 0:1 Мариуполь Ингулец 1:1 Минай Минай 0:4 Динамо Киев
Олимпик Донецк 3:0 Минай Минай 1:0 Александрия Ворскла 2:4 Минай Минай 1:0 Волынь Авангард Краматорск 0:2 Минай Рух Львов 1:0 Минай Минай 1:0 Горняк-Спорт Черкащина-Академия 2:6 Минай Минай 2:1 Металлург Зп Агробизнес 0:2 Минай Минай 1:0 Металлист-1925 Балканы 1:2 Минай Минай 1:1 Ингулец Кремень 1:0 Минай Минай 0:2 Динамо Киев Минай 2:3 Львов
Рух Львов Последние 20 матчей: + = -Заря 4:0 Рух Львов Рух Львов 0:2 Динамо Киев Рух Львов 0:0 Львов Десна 3:1 Рух Львов
Рух Львов 1:1 Шахтёр Донецк Рух Львов 1:2 Колос Ковалёвка Ворскла 5:2 Рух Львов Рух Львов 4:0 Авангард Краматорск Ингулец 1:1 Рух Львов Рух Львов 1:0 Минай Кремень 0:1 Рух Львов Рух Львов 2:1 Горняк-Спорт Оболонь-Бровар 0:0 Рух Львов Рух Львов 4:0 Черкащина-Академия Черноморец Од 2:2 Рух Львов Рух Львов 2:3 Агробизнес Николаев 1:1 Рух Львов Шахтёр Донецк 4:1 Рух Львов Динамо Киев 0:0 Рух Львов Динамо Киев 0:0 Рух Львов
Последние игры между собой
Минай: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Рух Львов: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|17 - 4
|20
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|20 - 9
|16
|3.
|Ворскла
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|13 - 5
|15
|4.
|Десна
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|13 - 9
|13
|5.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|12 - 13
|12
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 9
|12
|7.
|Мариуполь
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 11
|11
|8.
|Александрия
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|16 - 14
|10
|9.
|Заря
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|14 - 8
|9
|10.
|Днепр-1
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 15
|8
|11.
|Минай
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 11
|6
|12.
|Ингулец
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|7 - 10
|5
|13.
|Рух Львов
|0:0 Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 17
|3
|14.
|Львов
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 20
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Минай» – «Рух Львов» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Минай» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Рух Львов» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Минай» – «Рух Львов», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|2.35
|1.55
|—
|—
|7.30
|1.07
|—
|—
|1.27
|3.60
|—
|—
|2.44
|1.57
|1.99
|1.82
|1.04
|9.00
|—
|—
|1.38
|2.90
|1.15
|4.95
|1.10
|6.20
|1.08
|7.00
|1.01
|12.50
|
|7.70
|1.04
|—
|—
|7.20
|1.05
|—
|—
|3.10
|1.32
|—
|—
|2.38
|1.54
|—
|—
|1.78
|2.08
|—
|—
|1.38
|2.90
|1.20
|4.10
|1.08
|6.10
|1.06
|6.80
|—
|—
|
|2.11
|1.74
|1.75
|2.09
|1.38
|3.00
|1.75
|2.09
|1.53
|2.49
|1.36
|3.09
|1.35
|3.15
|1.55
|2.44
|1.76
|2.08
|1.55
|2.44
|—
|—
|1.21
|4.42
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Минай 0:0 Рух Львов
Исход игры
Минай
60.1% (92)
Ничья
34.6% (53)
Рух Львов
5.2% (8)
Тотал 2.5
Больше
19.33% (29)
Меньше
80.67% (121)
Обе команды забьют
Да
45.33% (68)
Нет
54.67% (82)
Популярный счёт
1:0 Минай
39.9% (61)
1:1 Ничья
26.1% (40)
2:1 Минай
13.1% (20)
0:0 Ничья
7.8% (12)
2:0 Минай
4.6% (7)
1:2 Рух Львов
3.9% (6)
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