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Минай
0:0
Второй тайм: 74'

Стадион:
Рух Львов
0'
41' Желтая карточка
Kyrylo Melichenko
57' Желтая карточка
Снижко Александр
68' Желтая карточка
Лопырёнок Максим
74'
1
Попович
Андрей
22
Shemmy
Mayembe
99
Kyrylo
Melichenko
71
Лопырёнок
Максим
4
Сакив
Тарас
96
Снижко
Александр
23
Ткачук
Андрей
7
Нуриев
Анатолий
20
Пыняшко
Василий
17
Кныш
Данило
19
Шиндер
Антон
33
Бандура
Александр
7
Климчук
Юрий
32
Стаменкович
Милош
67
Парамонов
Вадим
12
Erik
Gliha
30
Копына
Юрий
88
Кухарук
Андрей
95
Рунич
Василий
5
Федорчук
Валерий
23
Бойчук
Богдан
97
Кухаревич
Николай
Минай
Рух Львов

Бомбардиры внутри турнира

Минай
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шиндер Антон 2 0.29
2. Нуриев Анатолий 2 (2) 0.29
3. Сакив Тарас 0 0
Рух Львов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Русин Ростислав 1 0.13
2. Федорчук Валерий 1 0.13
3. Бойчук Игорь 1 0.13
4. Климчук Юрий 1 0.13
5. Копына Юрий 0 0

Карточки

Минай
# Игрок      
1. Шиндер Антон 3 0
2. Пыняшко Василий 1 1
3. Dmytro Pavlish 1 1
4. Попович Андрей 2 0
5. Лопырёнок Максим 2 0
6. Mislav Matic 2 0
7. Kyrylo Melichenko 2 0
8. Rustam Akhmedzade 2 0
9. Кныш Данило 1 0
10. Снижко Александр 1 0
11. Shemmy Mayembe 1 0
12. Маткобожик Александр 1 0
13. Нуриев Анатолий 1 0
Рух Львов
# Игрок      
1. Мартынюк Ярослав 3 1
2. Мысык Марьян 4 0
3. Дуць Игорь 3 0
4. Кухаревич Николай 3 0
5. Erik Gliha 2 0
6. Кухарук Андрей 2 0
7. Парамонов Вадим 0 1
8. Roman Gagun 0 1
9. Стаменкович Милош 1 0
10. Брикнер Иван 1 0
11. Бойчук Богдан 1 0
12. Заставный Владимир 1 0
13. Русин Ростислав 1 0
14. Климчук Юрий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Минай 25% (1) 25% (1) 25% (1) 0 25% (1) 0
 Рух Львов 0 25% (1) 0 0 25% (1) 50% (2)

Предыдущие игры

Минай Последние 20 матчей: + = -
Колос Ковалёвка 2:2 Минай Минай 0:1 Мариуполь Ингулец 1:1 Минай Минай 0:4 Динамо Киев
Олимпик Донецк 3:0 Минай Минай 1:0 Александрия Ворскла 2:4 Минай Минай 1:0 Волынь Авангард Краматорск 0:2 Минай Рух Львов 1:0 Минай Минай 1:0 Горняк-Спорт Черкащина-Академия 2:6 Минай Минай 2:1 Металлург Зп Агробизнес 0:2 Минай Минай 1:0 Металлист-1925 Балканы 1:2 Минай Минай 1:1 Ингулец Кремень 1:0 Минай Минай 0:2 Динамо Киев Минай 2:3 Львов
Рух Львов Последние 20 матчей: + = -
Заря 4:0 Рух Львов Рух Львов 0:2 Динамо Киев Рух Львов 0:0 Львов Десна 3:1 Рух Львов
Рух Львов 1:1 Шахтёр Донецк Рух Львов 1:2 Колос Ковалёвка Ворскла 5:2 Рух Львов Рух Львов 4:0 Авангард Краматорск Ингулец 1:1 Рух Львов Рух Львов 1:0 Минай Кремень 0:1 Рух Львов Рух Львов 2:1 Горняк-Спорт Оболонь-Бровар 0:0 Рух Львов Рух Львов 4:0 Черкащина-Академия Черноморец Од 2:2 Рух Львов Рух Львов 2:3 Агробизнес Николаев 1:1 Рух Львов Шахтёр Донецк 4:1 Рух Львов Динамо Киев 0:0 Рух Львов Динамо Киев 0:0 Рух Львов

Последние игры между собой

Минай: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Рух Львов: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Рух Львов 1:0 Минай Первый дивизион Минай 1:1 Рух Львов Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 8 6 2 0 17 - 4 20
2. Шахтёр Донецк Заявка 8 4 4 0 20 - 9 16
3. Ворскла Заявка 7 4 3 0 13 - 5 15
4. Десна Заявка 8 3 4 1 13 - 9 13
5. Олимпик Донецк Заявка 8 4 0 4 12 - 13 12
6. Колос Ковалёвка Заявка 8 3 3 2 12 - 9 12
7. Мариуполь Заявка 8 3 2 3 7 - 11 11
8. Александрия Заявка 8 3 1 4 16 - 14 10
9. Заря Заявка 7 2 3 2 14 - 8 9
10. Днепр-1 Заявка 8 2 2 4 12 - 15 8
11. Минай 0:0 Заявка 7 1 3 3 4 - 11 6
12. Ингулец Заявка 7 0 5 2 7 - 10 5
13. Рух Львов 0:0 Заявка 8 0 3 5 5 - 17 3
14. Львов Заявка 6 0 1 5 3 - 20 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Kyrylo Melichenko получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Avangard Uzhgorod. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 153
Минай 60.1% (92)
X 34.6% (53)
Рух Львов 5.2% (8)
0
выиграет Минай
Минай победит по любому. Проверим кто тут супер прогнозист.
Олег Чижиков #
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Минай
Ничья
Рух Львов
3.22
3.36
5.08
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.60 2.25 4.10
Бонус: 5 000 ₽ 2.75 1.90 4.45
Бонус: 5 000 ₽ 2.11 3.36 3.35
  3.22 1.81 5.08

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
2.35 1.55 7.30 1.07 1.27 3.60 2.44 1.57 1.99 1.82 1.04 9.00 1.38 2.90 1.15 4.95 1.10 6.20 1.08 7.00 1.01 12.50
7.70 1.04 7.20 1.05 3.10 1.32 2.38 1.54 1.78 2.08 1.38 2.90 1.20 4.10 1.08 6.10 1.06 6.80
2.11 1.74 1.75 2.09 1.38 3.00 1.75 2.09 1.53 2.49 1.36 3.09 1.35 3.15 1.55 2.44 1.76 2.08 1.55 2.44 1.21 4.42
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
1.32 3.25 1.79 2.03 1.02 11.00 1.09 6.40
2.77 1.41 1.82 1.92 1.37 2.94
1.17 4.85 1.48 2.64 1.75 2.10 1.47 2.69
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.48 1.50 1.61 2.23 1.23 3.85
3.26 1.31 2.40 1.53 1.59 2.27 1.22 4.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.80 1.12
Букмекер Да Нет
13.00 1.01
Букмекер Да Нет
3.60 1.25
Где смотреть матч Минай 0:0 Рух Львов онлайн

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Прогнозы на матч Минай 0:0 Рух Львов

Исход игры
Минай
60.1% (92)
Ничья
34.6% (53)
Рух Львов
5.2% (8)
Тотал 2.5
Больше
19.33% (29)
Меньше
80.67% (121)
Обе команды забьют
Да
45.33% (68)
Нет
54.67% (82)
Популярный счёт
1:0 Минай
39.9% (61)
1:1 Ничья
26.1% (40)
2:1 Минай
13.1% (20)
0:0 Ничья
7.8% (12)
2:0 Минай
4.6% (7)
1:2 Рух Львов
3.9% (6)
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1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
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