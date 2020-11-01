Минай
0:0
Конец матча
Стадион: Авангард (Ужгород)
Рух Львов
41' Желтая карточкаKyrylo Melichenko
57' Желтая карточкаСнижко Александр
67' Желтая карточкаЛопырёнок Максим
89' Желтая карточкаСакив Тарас
17
Кныш
Данило
19
Шиндер
Антон
12
Erik
Gliha
30
Копына
Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кныш ДанилоПолузащитник
-
19 Шиндер АнтонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Шпак АлексейПолузащитник
-
44 Mislav Matic
-
-
-
Главный тренер: Кобин Василий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Erik GlihaЗащитник
-
30 Копына ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
76 Бойчук ИгорьПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ivan Fedyk
Ход матча
57'
67'
89'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шиндер Антон
|2
|0.29
|2.
|Нуриев Анатолий
|2 (2)
|0.29
|3.
|Сакив Тарас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Русин Ростислав
|1
|0.13
|2.
|Федорчук Валерий
|1
|0.13
|3.
|Бойчук Игорь
|1
|0.13
|4.
|Климчук Юрий
|1
|0.13
|5.
|Копына Юрий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шиндер Антон
|3
|0
|2.
|Лопырёнок Максим
|3
|0
|3.
|Пыняшко Василий
|1
|1
|4.
|Dmytro Pavlish
|1
|1
|5.
|Попович Андрей
|2
|0
|6.
|Снижко Александр
|2
|0
|7.
|Mislav Matic
|2
|0
|8.
|Kyrylo Melichenko
|2
|0
|9.
|Rustam Akhmedzade
|2
|0
|10.
|Кныш Данило
|1
|0
|11.
|Shemmy Mayembe
|1
|0
|12.
|Сакив Тарас
|1
|0
|13.
|Маткобожик Александр
|1
|0
|14.
|Нуриев Анатолий
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мартынюк Ярослав
|3
|1
|2.
|Мысык Марьян
|4
|0
|3.
|Дуць Игорь
|3
|0
|4.
|Кухаревич Николай
|3
|0
|5.
|Erik Gliha
|2
|0
|6.
|Кухарук Андрей
|2
|0
|7.
|Парамонов Вадим
|0
|1
|8.
|Roman Gagun
|0
|1
|9.
|Стаменкович Милош
|1
|0
|10.
|Брикнер Иван
|1
|0
|11.
|Бойчук Богдан
|1
|0
|12.
|Заставный Владимир
|1
|0
|13.
|Русин Ростислав
|1
|0
|14.
|Климчук Юрий
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Минай
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|0
|25% (1)
|0
|Рух Львов
|0
|25% (1)
|0
|0
|25% (1)
|50% (2)
Предыдущие игры
Минай Последние 20 матчей: +10 =3 -7Колос Ковалёвка 2:2 Минай Минай 0:1 Мариуполь Ингулец 1:1 Минай Минай 0:4 Динамо Киев
Олимпик Донецк 3:0 Минай Минай 1:0 Александрия Ворскла 2:4 Минай Минай 1:0 Волынь Авангард Краматорск 0:2 Минай Рух Львов 1:0 Минай Минай 1:0 Горняк-Спорт Черкащина-Академия 2:6 Минай Минай 2:1 Металлург Зп Агробизнес 0:2 Минай Минай 1:0 Металлист-1925 Балканы 1:2 Минай Минай 1:1 Ингулец Кремень 1:0 Минай Минай 0:2 Динамо Киев Минай 2:3 Львов
Рух Львов Последние 20 матчей: +5 =8 -7Заря 4:0 Рух Львов Рух Львов 0:2 Динамо Киев Рух Львов 0:0 Львов Десна 3:1 Рух Львов
Рух Львов 1:1 Шахтёр Донецк Рух Львов 1:2 Колос Ковалёвка Ворскла 5:2 Рух Львов Рух Львов 4:0 Авангард Краматорск Ингулец 1:1 Рух Львов Рух Львов 1:0 Минай Кремень 0:1 Рух Львов Рух Львов 2:1 Горняк-Спорт Оболонь-Бровар 0:0 Рух Львов Рух Львов 4:0 Черкащина-Академия Черноморец Од 2:2 Рух Львов Рух Львов 2:3 Агробизнес Николаев 1:1 Рух Львов Шахтёр Донецк 4:1 Рух Львов Динамо Киев 0:0 Рух Львов Динамо Киев 0:0 Рух Львов
Последние игры между собой
Минай: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Рух Львов: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|17 - 4
|20
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|20 - 9
|16
|3.
|Ворскла
|0:0 Заявка
|8
|4
|4
|0
|13 - 5
|16
|4.
|Десна
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|13 - 9
|13
|5.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|12 - 13
|12
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 9
|12
|7.
|Мариуполь
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 11
|11
|8.
|Александрия
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|16 - 14
|10
|9.
|Заря
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|14 - 8
|9
|10.
|Днепр-1
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 15
|8
|11.
|Минай
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 11
|6
|12.
|Ингулец
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|7 - 10
|5
|13.
|Рух Львов
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 17
|3
|14.
|Львов
|0:0 Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 20
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Минай» – «Рух Львов» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Минай» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Рух Львов» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Минай» – «Рух Львов», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|1.55
|2.35
|—
|—
|7.30
|1.07
|—
|—
|1.06
|7.75
|—
|—
|2.44
|1.57
|1.99
|1.82
|1.04
|9.00
|—
|—
|1.38
|2.90
|1.15
|4.95
|1.10
|6.20
|1.08
|7.00
|1.01
|12.50
|
|7.70
|1.04
|—
|—
|7.20
|1.05
|—
|—
|3.10
|1.32
|—
|—
|2.38
|1.54
|—
|—
|1.78
|2.08
|—
|—
|1.38
|2.90
|1.20
|4.10
|1.08
|6.10
|1.06
|6.80
|—
|—
|
|1.36
|3.10
|1.20
|4.48
|1.38
|3.00
|1.75
|2.09
|1.53
|2.49
|1.36
|3.09
|1.35
|3.15
|1.55
|2.44
|1.76
|2.08
|1.55
|2.44
|—
|—
|1.21
|4.42
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Минай 0:0 Рух Львов
Исход игры
Минай
60.1% (92)
Ничья
34.6% (53)
Рух Львов
5.2% (8)
Тотал 2.5
Больше
19.33% (29)
Меньше
80.67% (121)
Обе команды забьют
Да
45.33% (68)
Нет
54.67% (82)
Популярный счёт
1:0 Минай
39.9% (61)
1:1 Ничья
26.1% (40)
2:1 Минай
13.1% (20)
0:0 Ничья
7.8% (12)
2:0 Минай
4.6% (7)
1:2 Рух Львов
3.9% (6)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!