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  3. Украина
Львов
0:0
Первый тайм: 23'

Стадион:
Ворскла
0'
6' Желтая карточка
Ныч Назарий
8' Желтая карточка
Кулач Владислав
23'
12
Костик
Орест
47
Грисьо
Максим
22
Махмутович
Энес
99
Maroine
Mihoubi
20
Клименчук
Егор
25
Чирьяк
Фране
8
Borislav
Topic
II
96
Рафаэль
да
Сильва
7
Шина
Алвес
13
Ныч
Назарий
19
Казлаускас
Донатас
31
Ризнык
Дмитрий
4
Пердута
Игорь
17
Чеснаков
Владимир
13
Яворский
Сергей
82
Ребенок
Павел
50
Кане
Ибрахим
6
Скляр
Александр
38
Челядин
Артём
5
Якубу
Наджиб
11
Степанюк
Руслан
10
Кулач
Владислав
Львов
Ворскла

Бомбардиры внутри турнира

Львов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шина Алвес 1 0.14
2. Maks Juraj Celic 1 0.14
3. Кравчук Юрий 1 0.14
4. Кошман Игорь 0 0
Ворскла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кулач Владислав 5 0.63
2. Степанюк Руслан 3 0.38
3. Пуцлин Давид 2 0.25
4. Кане Ибрахим 2 (1) 0.25
5. Скляр Александр 1 0.13
6. Пердута Игорь 0 0
7. Васин Денис 0 0
8. Щербак Дмитрий 0 0

Карточки

Львов
# Игрок      
1. Грисьо Максим 4 0
2. Maroine Mihoubi 2 1
3. Богунов Ярослав 2 0
4. Кошман Игорь 2 0
5. Клименчук Егор 2 0
6. Рафаэль да Сильва 1 0
7. Казлаускас Донатас 1 0
8. Чирьяк Фране 1 0
9. Борзенко Сергей 1 0
10. Borislav Topic II 1 0
11. Шина Алвес 1 0
12. Ныч Назарий 1 0
13. Кравчук Юрий 1 0
Ворскла
# Игрок      
1. Кулач Владислав 4 0
2. Пуцлин Давид 4 0
3. Скляр Александр 2 1
4. Ндиайе Пап-Альюн II 2 1
5. Якубу Наджиб 2 1
6. Кане Ибрахим 2 1
7. Чеснаков Владимир 2 0
8. Ребенок Павел 1 0
9. Пердута Игорь 1 0
10. Степанюк Руслан 1 0
11. Пешич Иван 1 0
12. Ризнык Дмитрий 1 0
13. Семилет Даниил 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Львов 0 66.67% (2) 0 0 33.33% (1) 0
 Ворскла 15.38% (2) 15.38% (2) 30.77% (4) 15.38% (2) 23.08% (3) 0

Предыдущие игры

Львов Последние 20 матчей: + = -
Львов 1:3 Днепр-1 Шахтёр Донецк 5:1 Львов Рух Львов 0:0 Львов Львов 0:5 Заря
Динамо Киев 3:1 Львов Колос Ковалёвка 4:0 Львов Львов 0:2 Мариуполь Львов 1:5 Олимпик Донецк Днепр-1 3:2 Львов Львов 2:2 Ворскла Карпаты 1:1 Львов Мариуполь 3:0 Львов Олимпик Донецк 2:0 Львов Львов 1:2 Днепр-1 Ворскла 1:1 Львов Минай 2:3 Львов Минай 2:3 Львов Львов 1:1 Карпаты Львов 0:0 Карпаты Заря 2:0 Львов
Ворскла Последние 20 матчей: + = -
Шахтёр Донецк 1:1 Ворскла Олимпик Донецк 0:1 Ворскла Днепр-1 2:2 Ворскла Ворскла 0:0 Мариуполь
Александрия 0:2 Ворскла Ворскла 2:0 Ингулец Ворскла 2:4 Минай Ворскла 5:2 Рух Львов Днепр-1 3:0 Ворскла Ворскла 1:2 Мариуполь Динамо Киев 1:1 Ворскла Львов 2:2 Ворскла Ворскла 0:0 Олимпик Донецк Мариуполь 1:1 Ворскла Ворскла 2:0 Днепр-1 Мариуполь 1:1 Ворскла Ворскла 1:1 Львов Александрия 4:2 Ворскла Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Десна 0:1 Ворскла

Последние игры между собой

Львов: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 3
Ворскла: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 1
Львов 2:2 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:1 Львов Премьер-лига Львов 2:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 3:2 Львов Премьер-лига
Львов 0:2 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:0 Львов Премьер-лига Львов 0:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 0:0 Львов Премьер-лига Львов 0:0 Ворскла Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 8 6 2 0 17 - 4 20
2. Шахтёр Донецк Заявка 8 4 4 0 20 - 9 16
3. Ворскла 0:0 Заявка 8 4 4 0 13 - 5 16
4. Десна Заявка 8 3 4 1 13 - 9 13
5. Олимпик Донецк Заявка 8 4 0 4 12 - 13 12
6. Колос Ковалёвка Заявка 8 3 3 2 12 - 9 12
7. Мариуполь Заявка 8 3 2 3 7 - 11 11
8. Александрия Заявка 8 3 1 4 16 - 14 10
9. Заря Заявка 7 2 3 2 14 - 8 9
10. Днепр-1 Заявка 8 2 2 4 12 - 15 8
11. Минай Заявка 7 1 3 3 4 - 11 6
12. Ингулец Заявка 7 0 5 2 7 - 10 5
13. Рух Львов Заявка 8 0 3 5 5 - 17 3
14. Львов 0:0 Заявка 7 0 2 5 3 - 20 2
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    8'
    Кулач Владислав получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    6'
    Nazarii Nych получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Lviv. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 154
Львов 13.6% (21)
X 14.3% (22)
Ворскла 72.1% (111)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Львов
Ничья
Ворскла
7.00
4.30
1.53
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 7.40 3.90 1.48
Бонус: 5 000 ₽ 6.60 3.95 1.53
Бонус: 5 000 ₽ 6.60 4.30 1.41
  6.78 3.99 1.53

Самый высокий коэффициент на матч «Львов» – «Ворскла» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Львов» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ворскла» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Львов» – «Ворскла», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
9.80 1.03 7.20 1.07 3.10 1.33 2.40 1.59 1.98 1.83 1.75 2.08 1.37 2.95 1.27 3.65 1.10 6.30 1.07 7.00 1.01 12.50
9.30 1.02 6.95 1.06 2.98 1.34 2.31 1.57 1.76 2.11 1.36 2.97 1.30 3.20 1.08 6.35 1.06 6.95 1.00 10.75
3.22 1.35 2.85 1.44 2.44 1.56 2.00 1.84 1.75 2.09 1.57 2.43 1.27 3.79
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
2.70 1.42 1.78 2.04 1.33 3.10 1.11 6.50
2.70 1.43 1.80 1.95 1.36 2.97
2.82 1.44 2.31 1.62 1.79 2.06 1.50 2.64 1.36 3.21
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.46 1.51 1.61 2.26 1.23 3.85
2.38 1.54 1.57 2.33 1.26 3.62

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.23 1.61
Букмекер Да Нет
6.00 1.11
Букмекер Да Нет
4.10 1.18
Где смотреть матч Львов 0:0 Ворскла онлайн

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Прогнозы на матч Львов 0:0 Ворскла

Исход игры
Львов
13.6% (21)
Ничья
14.3% (22)
Ворскла
72.1% (111)
Тотал 2.5
Больше
25.83% (39)
Меньше
74.17% (112)
Обе команды забьют
Да
35.76% (54)
Нет
64.24% (97)
Популярный счёт
0:2 Ворскла
29.9% (46)
0:1 Ворскла
22.1% (34)
1:2 Ворскла
16.2% (25)
1:1 Ничья
9.7% (15)
1:0 Львов
7.1% (11)
2:1 Львов
3.9% (6)
1:3 Ворскла
2.6% (4)
0:0 Ничья
1.9% (3)
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